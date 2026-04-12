Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 12 Aprile 2026
Masters 1000 Monte-Carlo – terra
F Alcaraz – Sinner Non prima 15:00
CH 125 Mexico City – terra
F Duckworth – Napolitano Non prima 22:30
CH 75 Santa Cruz – terra
Q1 Covato – Camargo Lima Inizio 21:00
CH 125 Oeiras – terra
Q1 Forejtek – Brancaccio 4° inc. ore 11:30
Q1 Cretu – Agamenone 4° inc. ore 11:30
WTA Madrid 125 – terra
F Pigato – Bassols Ribera ore 11:00
WTA 250 Rouen – terra
TDQ Charaeva – Pieri ore 11:00
TAG: Italiani in campo
3 commenti
@ nicola 1984 (#4590691)
Bravissimo Nicola. Sottoscrivo anche le virgole! Che bello leggere post dove non si insultano i giocatori , non si vedono complotti e dove ci si toglie il cappello per delle storie, come quella di Napolitano, che meritano grandissima ammirazione .oggi grandissima giornata di sport .buon divertimento a tutti
Oggi va in scena l’ennesima puntata di questa fantastica saga,di questa meravigliosa sfida tra due Campionissimi per i quali gli aggettivi,ormai da tempo,sono terminati.Sara’ spettacolo,sempre e comunque,perchè sono gli stessi protagonisti ad essere tremendamente fuori dal comune e ogni loro incontro lo vivono come una possibilità:la possibilità di testare il proprio livello,di constatare i progressi reciproci e non veder l’ora di affrontarsi nuovamente per darsi battaglia.
Vinca il migliore…se poi e’Jannik la felicità è tripla…se vince Carlos,mi tolgo idealmente il cappello,gli faccio i complimenti e si va avanti verso la prossima puntata di questa sfida.
Nel rinnovare l’augurio a Jannik e a tutti gli azzurri e le azzurre impegnati oggi ad ogni latitudine,un pensiero speciale voglio dedicarlo a Stefano Napolitano o,come lo chiamo io,l’araba fenice di Biella.
Non l’ho mai visto giocare,ma la sua storia la conosco bene,quasi come mi suonasse familiare:quante volte e’caduto,anche rovinosamente,e quante volte non ha mollato,rialzandosi e provando a reinseguire il suo obiettivo.
Davvero da applausi…mi sembra che se vincesse oggi(dopo essere sprofondato oltre la posizione n.800) rientrebbe tra i 200 e,quindi,in lizza per le quali a Parigi.Encomiabile e’dir poco e,
tralasciando le ignobili polemiche e accuse di essere solo il figlio di,credo dimostri in maniera esemplare quello che sostengo da tempo:NESSUNO(o quasi) nasce con il talento e l’abrogazione di Sinner o di Alcaraz…tuttavia,perché non dovrebbe aver diritto di sperare e di lottare per coronare il proprio sogno…?Che sia il posto in classifica,la top 100 o un qualsiasi altro numero,come Stefano insegna ancora oggi,mai abbattersi perché lo sport,come la vita,dà sempre una seconda possibilità,basta coglierla…
Una buona Domenica a tutti gli amici di LT e,come sempre,forza azzurri.
Jannik attento al backspin, tieni alta la percentuale di prime ed è fatta!