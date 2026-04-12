Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Tallahassee: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

12/04/2026 08:00
Liam Draxl CAN, 05-12-2001 - foto getty images
USA Challenger 75 Tallahassee – Tabellone Principale – terra
(1) Liam Draxl CAN vs (WC) Kaylan Bigun USA
Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Nicolas Kicker ARG
Qualifier vs (Alt) Alex Rybakov USA
Pedro Boscardin Dias BRA vs (8) Genaro Alberto Olivieri ARG

(4) Daniil Glinka EST vs (CO) Stefan Dostanic USA
Darwin Blanch USA vs Daniel Elahi Galan COL
Andy Andrade ECU vs Oliver Crawford GBR
(JR) Jack Kennedy USA vs (7) Lukas Neumayer AUT

(5) Clement Tabur FRA vs Sascha Gueymard Wayenburg FRA
Andres Martin USA vs Qualifier
(Alt) Saba Purtseladze GEO vs Qualifier
Mitchell Krueger USA vs (3) Nishesh Basavareddy USA

(6) Colton Smith USA vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Dmitry Popko KAZ vs (WC) Cannon Kingsley USA
(WC) Michael Mmoh USA vs (2) Federico Agustin Gomez ARG

USA Challenger 75 Tallahassee – Tabellone Qualificazione – terra
(Alt) (1) Stefan Kozlov USA vs Strong Kirchheimer USA
(Alt) Ryan Colby USA vs (9) Kilian Feldbausch SUI

(Alt) (2) Duje Ajdukovic CRO vs Roberto Cid Subervi DOM
(Alt) Johannes Ingildsen DEN vs (11) Christian Langmo USA

(3) Hynek Barton CZE vs (WC) Keaton Hance USA
(Alt) Luis David Martinez VEN vs (10) Quinn Vandecasteele USA

(4) Tyler Zink USA vs Joshua Sheehy USA
(WC) Gabor Hornung HUN vs (8) Thomas Faurel FRA

(5) Dan Martin CAN vs Alternate it
Bruno Kuzuhara USA vs (12) Mateus Alves BRA

(6) Daniel Dutra da Silva BRA vs Aidan Mayo USA
(WC) Ronald Hohmann USA vs (7) Garrett Johns USA

TAG: