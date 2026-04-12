Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Santa Cruz: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel md e uno nelle quali

12/04/2026 08:21 Nessun commento
Stefano Napolitano nella foto
Stefano Napolitano nella foto

BOL Challenger 75 Santa Cruz – Tabellone Principale – terra
(1) Hugo Dellien BOL vs Stefano Napolitano ITA
Juan Estevez ARG vs Juan Manuel La Serna ARG
Qualifier vs Qualifier
(Alt) Eric Vanshelboim UKR vs (5) Santiago Rodriguez Taverna ARG

(4) Lautaro Midon ARG vs Facundo Mena ARG
Valerio Aboian ARG vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Guto Miguel BRA
Qualifier vs (WC) (6) Thiago Seyboth Wild BRA

(7) Guido Ivan Justo ARG vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG
Mariano Kestelboim ARG vs Matias Soto CHI
(Alt) Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG vs (WC) Federico Coria ARG
Gonzalo Villanueva ARG vs (3) Gonzalo Bueno PER

(8) Franco Roncadelli URU vs Pedro Sakamoto BRA
Hernan Casanova ARG vs Juan Bautista Torres ARG
Qualifier vs Juan Pablo Varillas PER
Murkel Dellien BOL vs (2) Juan Carlos Prado Angelo BOL

BOL Challenger 75 Santa Cruz – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Carlos Maria Zarate ARG vs Noah Schachter USA
(WC) Matias Rivero BOL vs (9) Nicolas Villalon CHI

(2) Santiago De La Fuente ARG vs (WC) Nicolas Ciancaglini BOL
(Alt) Rafael Tosetto BRA vs (12) Daniel Salazar COL

(3) Maximo Zeitune ARG vs Fernando Cavallo ARG
Ezequiel Monferrer ARG vs (7) Samuel Heredia COL

(4) Ryan Dickerson USA vs (WC) Salvador Rallin BOL
(WC) Leonardo Suarez BOL vs (10) Samuel Alejandro Linde Palacios COL

(5) Daniel Antonio Nunez CHI vs (Alt) Valentin Basel ARG
Franco Ribero ARG vs (8) Benjamin Torrealba CHI

(6) Matteo Covato ITA vs Enzo Camargo Lima BRA
Joao Vitor Scramin Do Lago BRA vs (11) Thiago Cigarran ARG

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