Challenger 75 Santa Cruz: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel md e uno nelle quali
Challenger 75 Santa Cruz – Tabellone Principale – terra
(1) Hugo Dellien vs Stefano Napolitano
Juan Estevez vs Juan Manuel La Serna
Qualifier vs Qualifier
(Alt) Eric Vanshelboim vs (5) Santiago Rodriguez Taverna
(4) Lautaro Midon vs Facundo Mena
Valerio Aboian vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Guto Miguel
Qualifier vs (WC) (6) Thiago Seyboth Wild
(7) Guido Ivan Justo vs Luciano Emanuel Ambrogi
Mariano Kestelboim vs Matias Soto
(Alt) Lorenzo Joaquin Rodriguez vs (WC) Federico Coria
Gonzalo Villanueva vs (3) Gonzalo Bueno
(8) Franco Roncadelli vs Pedro Sakamoto
Hernan Casanova vs Juan Bautista Torres
Qualifier vs Juan Pablo Varillas
Murkel Dellien vs (2) Juan Carlos Prado Angelo
Challenger 75 Santa Cruz – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Carlos Maria Zarate vs Noah Schachter
(WC) Matias Rivero vs (9) Nicolas Villalon
(2) Santiago De La Fuente vs (WC) Nicolas Ciancaglini
(Alt) Rafael Tosetto vs (12) Daniel Salazar
(3) Maximo Zeitune vs Fernando Cavallo
Ezequiel Monferrer vs (7) Samuel Heredia
(4) Ryan Dickerson vs (WC) Salvador Rallin
(WC) Leonardo Suarez vs (10) Samuel Alejandro Linde Palacios
(5) Daniel Antonio Nunez vs (Alt) Valentin Basel
Franco Ribero vs (8) Benjamin Torrealba
(6) Matteo Covato vs Enzo Camargo Lima
Joao Vitor Scramin Do Lago vs (11) Thiago Cigarran
TAG: Circuito Challenger
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit