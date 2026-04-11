Challenger 50 Wuning: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Un azzurro presente nel md
Challenger 50 Wuning – Tabellone Principale – hard
(1) Harry Wendelken vs Sergey Fomin
Qualifier vs Moerani Bouzige
Qualifier vs Sanhui Shin
Omar Jasika vs (6) Maximus Jones
(3) Fajing Sun vs Qualifier
(WC) Aoran Wang vs Qualifier
Justin Boulais vs Philip Sekulic
Arthur Weber vs (7) Giles Hussey
(5) Keegan Smith vs Qualifier
Hayato Matsuoka vs Li Tu
(WC) Linang Xiao vs Blake Ellis
Jie Cui vs (4) Mikhail Kukushkin
(8) Buvaysar Gadamauri vs Braden Shick
Qualifier vs (WC) Yaojie Zeng
Alastair Gray vs Alexander Binda
Hiroki Moriya vs (2) Charles Broom
Challenger 50 Wuning – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Masamichi Imamura vs (WC) Zhou Mingzhou
Shunsuke Nakagawa vs (9) S D Prajwal Dev
(2) Yusuke Takahashi vs (JR) Ryo Tabata
Sora Fukuda vs (8) Enzo Aguiard
(3) Tai Sach vs (WC) Linghao Zhang
Khumoyun Sultanov vs (7) Yuki Mochizuki
(4) Pavle Marinkov vs Joshua Charlton
Wishaya Trongcharoenchaikul vs (11) Mitsuki Wei Kang Leong
(5) Ryuki Matsuda vs Daniil Ostapenkov
(WC) Qian Sun vs (12) Yuta Kikuchi
(6) Kokoro Isomura vs (WC) Weiwen Pan
Leo Vithoontien vs (Alt) (10) Yusuke Kusuhara
CENTER COURT – ore 04:00
Kokoro Isomura vs Weiwen Pan
Tai Sach vs Linghao Zhang (Non prima 09:30)
COURT 1 – ore 04:00
Ryuki Matsuda vs Daniil Ostapenkov
Qian Sun vs Yuta Kikuchi
Masamichi Imamura vs Zhou Mingzhou
Sora Fukuda vs Enzo Aguiard
Wishaya Trongcharoenchaikul vs Mitsuki Wei Kang Leong (Non prima 09:30)
COURT 2 – ore 04:00
Leo Vithoontien vs Yusuke Kusuhara
Shunsuke Nakagawa vs S D Prajwal Dev
Yusuke Takahashi vs Ryo Tabata
Khumoyun Sultanov vs Yuki Mochizuki
Pavle Marinkov vs Joshua Charlton (Non prima 09:30)
