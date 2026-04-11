Challenger 50 Wuning: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Un azzurro presente nel md

11/04/2026 15:06 Nessun commento
Alexandr Binda ITA, 22.09.2001
Alexandr Binda ITA, 22.09.2001

CHN Challenger 50 Wuning – Tabellone Principale – hard
(1) Harry Wendelken GBR vs Sergey Fomin UZB
Qualifier vs Moerani Bouzige AUS
Qualifier vs Sanhui Shin KOR
Omar Jasika AUS vs (6) Maximus Jones THA

(3) Fajing Sun CHN vs Qualifier
(WC) Aoran Wang CHN vs Qualifier
Justin Boulais CAN vs Philip Sekulic AUS
Arthur Weber FRA vs (7) Giles Hussey GBR

(5) Keegan Smith USA vs Qualifier
Hayato Matsuoka JPN vs Li Tu AUS
(WC) Linang Xiao CHN vs Blake Ellis AUS
Jie Cui CHN vs (4) Mikhail Kukushkin KAZ

(8) Buvaysar Gadamauri BEL vs Braden Shick USA
Qualifier vs (WC) Yaojie Zeng CHN
Alastair Gray GBR vs Alexander Binda ITA
Hiroki Moriya JPN vs (2) Charles Broom GBR


CHN Challenger 50 Wuning – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Masamichi Imamura JPN vs (WC) Zhou Mingzhou CHN
Shunsuke Nakagawa JPN vs (9) S D Prajwal Dev IND

(2) Yusuke Takahashi JPN vs (JR) Ryo Tabata JPN
Sora Fukuda JPN vs (8) Enzo Aguiard AUS

(3) Tai Sach AUS vs (WC) Linghao Zhang CHN
Khumoyun Sultanov UZB vs (7) Yuki Mochizuki JPN

(4) Pavle Marinkov AUS vs Joshua Charlton AUS
Wishaya Trongcharoenchaikul THA vs (11) Mitsuki Wei Kang Leong MAS

(5) Ryuki Matsuda JPN vs Daniil Ostapenkov BLR
(WC) Qian Sun CHN vs (12) Yuta Kikuchi JPN

(6) Kokoro Isomura JPN vs (WC) Weiwen Pan CHN
Leo Vithoontien JPN vs (Alt) (10) Yusuke Kusuhara JPN


CENTER COURT – ore 04:00
Kokoro Isomura JPN vs Weiwen Pan CHN
Tai Sach AUS vs Linghao Zhang CHN (Non prima 09:30)

COURT 1 – ore 04:00
Ryuki Matsuda JPN vs Daniil Ostapenkov BLR
Qian Sun CHN vs Yuta Kikuchi JPN
Masamichi Imamura JPN vs Zhou Mingzhou CHN
Sora Fukuda JPN vs Enzo Aguiard AUS
Wishaya Trongcharoenchaikul THA vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS (Non prima 09:30)

COURT 2 – ore 04:00
Leo Vithoontien JPN vs Yusuke Kusuhara JPN
Shunsuke Nakagawa JPN vs S D Prajwal Dev IND
Yusuke Takahashi JPN vs Ryo Tabata JPN
Khumoyun Sultanov UZB vs Yuki Mochizuki JPN
Pavle Marinkov AUS vs Joshua Charlton AUS (Non prima 09:30)

