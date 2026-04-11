ATP 500 Barcellona ATP, Copertina

ATP 500 Barcellona: Il Tabellone Principale. C’è Carlos Alcaraz. Lorenzo Musetti sfida subito Martin Landaluce

11/04/2026 12:48 22 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

ESP ATP 500 Barcellona – Tabellone Principale – terra
(1) Carlos Alcaraz ESP vs Qualifier
Tomas Machac CZE vs Sebastian Baez ARG
Qualifier vs Lorenzo Sonego ITA
Mariano Navone ARG vs (5) Andrey Rublev RUS

(3) Alex de Minaur AUS vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Nuno Borges POR vs Adrian Mannarino FRA
Tomas Martin Etcheverry ARG vs (8) Jack Draper GBR

(7) Cameron Norrie GBR vs (WC) Stan Wawrinka SUI
Reilly Opelka USA vs Qualifier
Jaume Munar ESP vs (WC) Rafael Jodar ESP
Camilo Ugo Carabelli ARG vs (4) Karen Khachanov RUS

(6) Valentin Vacherot MON vs Terence Atmane FRA
Brandon Nakashima USA vs Arthur Fils FRA
Ignacio Buse PER vs Corentin Moutet FRA
(WC) Martin Landaluce ESP vs (2) Lorenzo Musetti ITA

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Lore_LjubO 11-04-2026 15:26

Alcaraz

Fils

De Minaur
Norrie

Rublev
Draper
Khachanov
Musetti

 22
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Krik Kroc 11-04-2026 15:21

Scritto da faustocat
E Musetti prende subito un’altra stesa

Certo che come primo turno ha poca Luce

 21
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Krik Kroc 11-04-2026 15:20

Scritto da faustocat
E Musetti prende subito un’altra stesa

Non è detto, certo che è un primo turno con poca Luce

 20
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smorzatella (Guest) 11-04-2026 15:17

@ Onurb (#4590122)

Beh considerando che in contemporanea si gioca Amburgo è un tabellone abbastanza equilibrato. Alcaraz ha un secondo turno con Machac che è l’unico che ha strappato un set a Sinner, nei quarti uno tra Sonego che se in giornata può sempre creare problemi, Navone o Rublev, in semi uno tra Echeverry (con cui ha perso un set a Montecarlo) Draper e De Minaur. Parte bassa Musetti può trovare nei quarti o Vacherot (che prima di questo Montecarlo sulla terra aveva vinto poche partite) o Fils ed in semi Norrie o Khachanov.

 19
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Betafasan 11-04-2026 15:14

Ma chi assiste al sorteggio?!… tanto per parlare, nessuno ci crede!

 18
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l Occhio di Sauron 11-04-2026 15:13

ALCARAZ

FILS

DRAPER
JODAR

RUBLEV
DE MINAUR
NORRIE
MUSETTI

 17
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MAURO (Guest) 11-04-2026 14:59

Scritto da dateccitrungelliti

Scritto da patric25
ancora dietro agli italiani? messi come sono non faranno un bel niente… Musetti in primis ma l’avete visto? dai su…

giusto, meglio seguire gli spagnoli, è anche più facile visto che tra master 1000 e CH questa settimana a oggi c’è solo alcaraz in semi.
Gli italiani sono addirittura 3, Jannik, Napolitano e Bellucci, troppo complicato.
Allora i francesi? 1.
Gli americani? 2.
Gli argentini? 2.

LANDALUCE, se pur sconfitto, mi risulta essere spagnolo ed oggi era in semifinale a Monza, come Bellucci.

 16
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Vesciche e polline!! (Guest) 11-04-2026 14:40

Scritto da JannikUberAlles
Continua la (s)fortuna tricolore:
– Sonego finisce “schiacciato” tra Rublev ed Alcaraz
– Musetti non viene “protetto” dalla TdS #2 perché si trova in un “quarto” con Vacherot/Fils (con il francese riposato ed immagino bene preparato per fare un buon torneo)
Proviamo a sorteggiare meglio!

Dalla parte di Alcaraz e piu difficile….il problema e che lui e nettamente piu forte…( poi e da vedere come sta fisicamente)…al contrario da Musetti sono piu scarsi ma e Musetti a non dare la stessa sensazione di Alcaraz..

 15
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dateccitrungelliti (Guest) 11-04-2026 14:13

Scritto da patric25
ancora dietro agli italiani? messi come sono non faranno un bel niente… Musetti in primis ma l’avete visto? dai su…

giusto, meglio seguire gli spagnoli, è anche più facile visto che tra master 1000 e CH questa settimana a oggi c’è solo alcaraz in semi.
Gli italiani sono addirittura 3, Jannik, Napolitano e Bellucci, troppo complicato.
Allora i francesi? 1.
Gli americani? 2.
Gli argentini? 2.

 14
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miky85 11-04-2026 13:45

Alcaraz

Norrie

De minaur
Fils
.
Rublev
Etcheverry
Jodar
Musetti

 13
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Onurb (Guest) 11-04-2026 13:43

Altro sorteggio pro alcaraz…..ma ancora qualcuno ci crede che sono veri sorteggi?

 12
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+1: Betafasan
-1: renzopii
Luod 11-04-2026 13:39

Alcaraz

Musetti

De minaur
Jodar

Rublev
Etcheverry
Norrie
Fils

 11
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Andy.Fi (Guest) 11-04-2026 13:31

Paura di perdere il numero 1 ?

 10
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Gianluca Naso (Guest) 11-04-2026 13:27

ALCARAZ

FILS

DE MINAUR
JODAR

RUBLEV
DRAPER
NORRIE
MUSETTI

 9
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Inox 11-04-2026 13:25

@ patric25 (#4590085)

Perché non vai a rompere in un sito straniero?? Qui sei già full balls

 8
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-1: patric25
brunodalla 11-04-2026 13:25

FILS

MACHAC

BORGES
NORRIE

RUBLEV
DE MINAUR
JODAR
MUSETTI

 7
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Giampi 11-04-2026 13:22

Scritto da JannikUberAlles
Continua la (s)fortuna tricolore:
– Sonego finisce “schiacciato” tra Rublev ed Alcaraz
– Musetti non viene “protetto” dalla TdS #2 perché si trova in un “quarto” con Vacherot/Fils (con il francese riposato ed immagino bene preparato per fare un buon torneo)
Proviamo a sorteggiare meglio!

Ecco, prima Landaluce e poi Buse..bisogna arrivarci a Fils/Vacherot..

 6
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-1: renzopii
JannikUberAlles 11-04-2026 13:14

Continua la (s)fortuna tricolore:

– Sonego finisce “schiacciato” tra Rublev ed Alcaraz

– Musetti non viene “protetto” dalla TdS #2 perché si trova in un “quarto” con Vacherot/Fils (con il francese riposato ed immagino bene preparato per fare un buon torneo)

Proviamo a sorteggiare meglio!

 5
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-1: renzopii
patric25 11-04-2026 13:04

ancora dietro agli italiani? messi come sono non faranno un bel niente… Musetti in primis ma l’avete visto? dai su…

 4
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-1: Inox, Enzo Londra, renzopii
patrick 11-04-2026 13:00

ALCARAZ

FILS

DE MINAUR
JODAR

RUBLEV
ETCHEVERRY
NORRIE
MUSETTI

 3
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enzo la barbera (Guest) 11-04-2026 12:59

Due raggruppamenti difficili per Sonego e Musetti enzo

 2
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faustocat (Guest) 11-04-2026 12:59

E Musetti prende subito un’altra stesa

 1
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