ATP 500 Barcellona: Il Tabellone Principale. C’è Carlos Alcaraz. Lorenzo Musetti sfida subito Martin Landaluce
ATP 500 Barcellona – Tabellone Principale – terra
(1) Carlos Alcaraz vs Qualifier
Tomas Machac vs Sebastian Baez
Qualifier vs Lorenzo Sonego
Mariano Navone vs (5) Andrey Rublev
(3) Alex de Minaur vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Nuno Borges vs Adrian Mannarino
Tomas Martin Etcheverry vs (8) Jack Draper
(7) Cameron Norrie vs (WC) Stan Wawrinka
Reilly Opelka vs Qualifier
Jaume Munar vs (WC) Rafael Jodar
Camilo Ugo Carabelli vs (4) Karen Khachanov
(6) Valentin Vacherot vs Terence Atmane
Brandon Nakashima vs Arthur Fils
Ignacio Buse vs Corentin Moutet
(WC) Martin Landaluce vs (2) Lorenzo Musetti
TAG: ATP 500 Barcellona, ATP 500 Barcellona 2026, Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti
Alcaraz
Fils
De Minaur
Norrie
Rublev
Draper
Khachanov
Musetti
Certo che come primo turno ha poca Luce
Non è detto, certo che è un primo turno con poca Luce
@ Onurb (#4590122)
Beh considerando che in contemporanea si gioca Amburgo è un tabellone abbastanza equilibrato. Alcaraz ha un secondo turno con Machac che è l’unico che ha strappato un set a Sinner, nei quarti uno tra Sonego che se in giornata può sempre creare problemi, Navone o Rublev, in semi uno tra Echeverry (con cui ha perso un set a Montecarlo) Draper e De Minaur. Parte bassa Musetti può trovare nei quarti o Vacherot (che prima di questo Montecarlo sulla terra aveva vinto poche partite) o Fils ed in semi Norrie o Khachanov.
Ma chi assiste al sorteggio?!… tanto per parlare, nessuno ci crede!
ALCARAZ
FILS
DRAPER
JODAR
RUBLEV
DE MINAUR
NORRIE
MUSETTI
LANDALUCE, se pur sconfitto, mi risulta essere spagnolo ed oggi era in semifinale a Monza, come Bellucci.
Dalla parte di Alcaraz e piu difficile….il problema e che lui e nettamente piu forte…( poi e da vedere come sta fisicamente)…al contrario da Musetti sono piu scarsi ma e Musetti a non dare la stessa sensazione di Alcaraz..
giusto, meglio seguire gli spagnoli, è anche più facile visto che tra master 1000 e CH questa settimana a oggi c’è solo alcaraz in semi.
Gli italiani sono addirittura 3, Jannik, Napolitano e Bellucci, troppo complicato.
Allora i francesi? 1.
Gli americani? 2.
Gli argentini? 2.
Alcaraz
Norrie
De minaur
Fils
.
Rublev
Etcheverry
Jodar
Musetti
Altro sorteggio pro alcaraz…..ma ancora qualcuno ci crede che sono veri sorteggi?
Alcaraz
Musetti
De minaur
Jodar
Rublev
Etcheverry
Norrie
Fils
Paura di perdere il numero 1 ?
ALCARAZ
FILS
DE MINAUR
JODAR
RUBLEV
DRAPER
NORRIE
MUSETTI
@ patric25 (#4590085)
Perché non vai a rompere in un sito straniero?? Qui sei già full balls
FILS
MACHAC
BORGES
NORRIE
RUBLEV
DE MINAUR
JODAR
MUSETTI
Ecco, prima Landaluce e poi Buse..bisogna arrivarci a Fils/Vacherot..
Continua la (s)fortuna tricolore:
– Sonego finisce “schiacciato” tra Rublev ed Alcaraz
– Musetti non viene “protetto” dalla TdS #2 perché si trova in un “quarto” con Vacherot/Fils (con il francese riposato ed immagino bene preparato per fare un buon torneo)
Proviamo a sorteggiare meglio!
ancora dietro agli italiani? messi come sono non faranno un bel niente… Musetti in primis ma l’avete visto? dai su…
ALCARAZ
FILS
DE MINAUR
JODAR
RUBLEV
ETCHEVERRY
NORRIE
MUSETTI
Due raggruppamenti difficili per Sonego e Musetti enzo
E Musetti prende subito un’altra stesa