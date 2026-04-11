Challenger 125 Busan: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani
Challenger 125 Busan – Tabellone Principale – hard
(1) James Duckworth vs August Holmgren
Alexis Galarneau vs Kaichi Uchida
Liam Broady vs Murphy Cassone
(PR) Ilya Ivashka vs (5) Dane Sweeny
(3) Sho Shimabukuro vs Ilia Simakin
(WC) Uisung Park vs Beibit Zhukayev
Yi Zhou vs Pavel Kotov
(WC) Soonwoo Kwon vs (8) Leandro Riedi
(6) Alex Bolt vs James McCabe
Qualifier vs Qualifier
Rio Noguchi vs Clement Chidekh
Qualifier vs (4) Coleman Wong
(7) Yunchaokete Bu vs (WC) Yun seong Chung
Qualifier vs Yasutaka Uchiyama
Qualifier vs Qualifier
Yu Hsiou Hsu vs (2) Adam Walton
Challenger 125 Busan – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Renta Tokuda vs (WC) Ku Keon Kang
Dong Ju Kim vs (10) Hikaru Shiraishi
(2) Tung-Lin Wu vs Woobin Shin
Pawit Sornlaksup vs (12) Takuya Kumasaka
(3) James Trotter vs (WC) Suk Ann
Matisse Bobichon vs (9) Kasidit Samrej
(4) Taro Daniel vs Duckhee Lee
Tomohiro Masabayashi vs (8) Patrick Zahraj
(5) Daniel Masur vs (WC) Dong Geon Kim
(WC) Sungbeen Sim vs (11) Jake Delaney
(6) Yuta Shimizu vs Ben Jones
JiSung Nam vs (7) Marat Sharipov
Center Court – ore 03:30
Taro Daniel vs Duckhee Lee
Dong Ju Kim vs Hikaru Shiraishi
Tung-Lin Wu vs Woobin Shin
JiSung Nam vs Marat Sharipov
Show Court 1 – ore 03:30
Tomohiro Masabayashi vs Patrick Zahraj
James Trotter vs Suk Ann
Renta Tokuda vs Ku Keon Kang
Sungbeen Sim vs Jake Delaney
Show Court 2 – ore 03:30
Matisse Bobichon vs Kasidit Samrej
Pawit Sornlaksup vs Takuya Kumasaka
Daniel Masur vs Dong Geon Kim
Yuta Shimizu vs Ben Jones
TAG: Challenger Busan, Challenger Busan 2026
