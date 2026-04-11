Challenger 125 Busan: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

11/04/2026 12:42
James Duckworth nella foto - Foto getty images
KOR Challenger 125 Busan – Tabellone Principale – hard
(1) James Duckworth AUS vs August Holmgren DEN
Alexis Galarneau CAN vs Kaichi Uchida JPN
Liam Broady GBR vs Murphy Cassone USA
(PR) Ilya Ivashka BLR vs (5) Dane Sweeny AUS

(3) Sho Shimabukuro JPN vs Ilia Simakin RUS
(WC) Uisung Park KOR vs Beibit Zhukayev KAZ
Yi Zhou CHN vs Pavel Kotov RUS
(WC) Soonwoo Kwon KOR vs (8) Leandro Riedi SUI

(6) Alex Bolt AUS vs James McCabe AUS
Qualifier vs Qualifier
Rio Noguchi JPN vs Clement Chidekh FRA
Qualifier vs (4) Coleman Wong HKG

(7) Yunchaokete Bu CHN vs (WC) Yun seong Chung KOR
Qualifier vs Yasutaka Uchiyama JPN
Qualifier vs Qualifier
Yu Hsiou Hsu TPE vs (2) Adam Walton AUS

KOR Challenger 125 Busan – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Renta Tokuda JPN vs (WC) Ku Keon Kang KOR
Dong Ju Kim KOR vs (10) Hikaru Shiraishi JPN

(2) Tung-Lin Wu TPE vs Woobin Shin KOR
Pawit Sornlaksup THA vs (12) Takuya Kumasaka JPN

(3) James Trotter JPN vs (WC) Suk Ann KOR
Matisse Bobichon FRA vs (9) Kasidit Samrej THA

(4) Taro Daniel JPN vs Duckhee Lee KOR
Tomohiro Masabayashi JPN vs (8) Patrick Zahraj GER

(5) Daniel Masur GER vs (WC) Dong Geon Kim KOR
(WC) Sungbeen Sim KOR vs (11) Jake Delaney AUS

(6) Yuta Shimizu JPN vs Ben Jones GBR
JiSung Nam KOR vs (7) Marat Sharipov RUS

Center Court – ore 03:30
Taro Daniel JPN vs Duckhee Lee KOR
Dong Ju Kim KOR vs Hikaru Shiraishi JPN
Tung-Lin Wu TPE vs Woobin Shin KOR
JiSung Nam KOR vs Marat Sharipov RUS

Show Court 1 – ore 03:30
Tomohiro Masabayashi JPN vs Patrick Zahraj GER
James Trotter JPN vs Suk Ann KOR
Renta Tokuda JPN vs Ku Keon Kang KOR
Sungbeen Sim KOR vs Jake Delaney AUS

Show Court 2 – ore 03:30
Matisse Bobichon FRA vs Kasidit Samrej THA
Pawit Sornlaksup THA vs Takuya Kumasaka JPN
Daniel Masur GER vs Dong Geon Kim KOR
Yuta Shimizu JPN vs Ben Jones GBR

2 commenti

brizz 11-04-2026 15:31

shimabukuro

wong

sweeny
bu

galarneau
kwon
bolt
walton

miky85 11-04-2026 13:51

Wong

Shimabukuro

Sweeny
Walton

Uchida
Zhou
Bolt
Uchiyama

