Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Martedì 31 Marzo 2026

Dieci. Non è un voto, ma è il numero di tennisti italiani che sono approdati al secondo turno del tabellone maschile del primo dei sei ITF Combined in programma sul rosso di Santa Margherita di Pula rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Il qualificato Marco Furlanetto ha sorpreso 6-3, 5-7, 6-3 il russo Kirill Kivattsev, testa di serie numero 4 e sfiderà Niccolò Catini, che ha approfittato del ritiro di Ivan Nedelko, dopo che il russo si era aggiudicato il tiebreak del primo set per 10-8. Derby tricolore anche tra il qualificato Gian Marco Ortenzi (doppio 6-2 alla wild card statunitense Garbeilius Guzauskas) e il numero 6 del seeding Giuseppe La Vela (6-1, 6-2 su Jacopo Bilardo). Avanti Silvio Mencaglia (7-5, 6-1 sulla wild card Leonardo Borrelli), che sfiderà il romeno Nicholas Davis Ionel, testa di serie numero 8 (vincente 6-2, 6-3 su Lorenzo Angelini). Ottavi tutti italiani anche tra Gabriele Maria Noce (che non ha concesso giochi alla wild card Paolo Schiavone) e il qualificato Alberto Bronzetti (6-2, 6-4 sul russo Andrey Chepelev, numero 3 del tabellone), tra la testa di serie numero 7 Giovanni Oradini (6-4, 4-6, 6-3 sul qualificato Noah Perfetti) e Pietro Marino (6-3, 6-1 sul qualificato polacco Kacper Knitter), mentre Daniele Rapagnetta (6-2, 6-3 sul qualificato francese Mickael Kaouk) affronterà il sudafricano Philip Henning, testa di serie numero 2.

Sconfitte per Giannicola Misasi (6-0, 6-4 dal turco Ergi Kirkin, testa di serie numero 5), per il qualificato Francesco Ferrari (doppio tiebreak perso, 7-4, 7-1, contro il tedesco Niels McDonald) e per la wild card Niccolò Ciavarella (6-0, 6-3 dall’olandese Max Houkes, testa di serie numero 1),

Primi match per il main draw femminile e saluta subito Tyra Caterina Grant. L’azzurra, testa di serie numero 2, è stata sconfitta 6-3, 6-2 dalla ceca Alena Kovackova.

Enola Chiesa strappa il pass per il tabellone principale regolando 6-1, 6-0 la polacca Anna Hertel e regalandosi un primo turno contro la britannica Naiktha Bains, mentre, già nel main draw, la wild card Lucrezia Musetti ha ceduto 6-1, 7-5 davanti all’ellenica Sapfo Sakellaridi.

Domani in campo anche la testa di serie numero 3 Jennifer Ruggeri (contro la qualificata bulgara Rositsa Dencheva), la 7 Giorgia Pedone (contro l’elvetica Katerina Tsygourova) e le wild card Francesca Gandolfi (contro la qualificata ceca Julie Pastikova) e Martina Trevisan (contro la qualificata spagnola Lucia Cortez Llorca).