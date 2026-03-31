Camila Giorgi torna in campo, ma non nel circuito: apre un campus a Maiorca

Il nome di Camila Giorgi continua a evocare subito una domanda tra gli appassionati: tornerà mai a giocare? Stavolta, però, la risposta è no. O almeno, non nel senso che molti potrebbero sperare. L’ex tennista italiana, ritirata ormai da due stagioni, ha deciso di riavvicinarsi al tennis in un’altra forma, lanciando un campus intensivo a Maiorca che si terrà da maggio a settembre.

Non si tratta quindi di un ritorno nel circuito professionistico, ma di una nuova esperienza legata a uno sport che continua evidentemente a far parte della sua vita.

Un nuovo progetto dopo il ritiro

A 34 anni, Giorgi avrebbe teoricamente ancora l’età per pensare a un rientro agonistico, almeno in termini anagrafici. Ma il suo nuovo passo va in una direzione diversa. La marchigiana ha scelto di investire sulla formazione e sul contatto diretto con chi gioca o vuole avvicinarsi al tennis, mettendo a disposizione la propria esperienza accumulata in anni di carriera ad alto livello.

Il campus sarà aperto non solo ai più giovani, ma anche a profili più adulti, segno che l’idea è quella di creare uno spazio ampio, capace di coinvolgere appassionati di età e livelli differenti.

Maiorca come nuova base

La scelta di Maiorca non è casuale. L’isola rappresenta da tempo uno dei luoghi più riconoscibili del tennis internazionale, tra accademie, strutture di alto livello e una forte tradizione legata a questo sport. Inserire lì un progetto firmato Camila Giorgi significa puntare su un contesto ideale per trasformare la sua immagine e il suo bagaglio tecnico in una nuova proposta.

Vicina al tennis, ma lontana dal circuito

Il senso dell’operazione sembra piuttosto chiaro: restare dentro il tennis, ma con un ruolo diverso. Non più competizione, viaggi, classifica e pressione del tour, bensì condivisione, insegnamento e contatto diretto con il pubblico.

È un modo per riavvicinarsi ai tifosi attraverso la dimensione più pura del gioco, quella della trasmissione dell’esperienza, senza che questo significhi rimettersi a inseguire risultati nel professionismo.

Il ritorno che qualcuno immaginava non c’è

Per chi sognava un rientro vero e proprio nei tornei, la notizia sarà quindi meno clamorosa del previsto dato che Camila è anche incinta. Ma resta comunque interessante vedere Giorgi scegliere di restare legata al tennis, invece di allontanarsene del tutto.

Il circuito, almeno per ora, resta fuori dai suoi pensieri. Il campo, invece, no. Solo che da adesso lo vivrà in un altro modo.





Marco Rossi