Petra Kvitova di nuovo mamma: a sorpresa arrivano le gemelle Emma ed Ella

Splendido momento in casa Petra Kvitova e Jiri Vanek. L’ex campionessa ceca è diventata di nuovo mamma nelle ultime ore, regalando a tutti una sorpresa doppia: quasi nessuno sapeva infatti che aspettasse due gemelle. Alla famiglia si sono così aggiunte Emma ed Ella, che arrivano dopo la nascita del piccolo Petr nel luglio del 2024.

Petra Kvitova urodziła bliźniaczki! Rodzina się powiększyła. Do synka Petra, dołączyły dwie córki – Emma i Ella : Tereza Koptová#zkortu pic.twitter.com/6akWq4bKQF — Szymon Przybysz (@SzymiPrzybysz) March 31, 2026

Per Kvitova è un’altra bellissima pagina personale, lontano dai campi ma altrettanto speciale. Dopo una carriera vissuta sempre al massimo livello e con totale dedizione al tennis fin dai tempi da junior, la ceca può ora godersi pienamente una fase diversa della sua vita, concentrandosi su ciò che di più prezioso possa esserci: la famiglia.





Marco Rossi