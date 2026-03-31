Petra Kvitova di nuovo mamma: a sorpresa arrivano le gemelle Emma ed Ella
Splendido momento in casa Petra Kvitova e Jiri Vanek. L’ex campionessa ceca è diventata di nuovo mamma nelle ultime ore, regalando a tutti una sorpresa doppia: quasi nessuno sapeva infatti che aspettasse due gemelle. Alla famiglia si sono così aggiunte Emma ed Ella, che arrivano dopo la nascita del piccolo Petr nel luglio del 2024.
Petra Kvitova urodziła bliźniaczki!
Rodzina się powiększyła. Do synka Petra, dołączyły dwie córki – Emma i Ella
: Tereza Koptová#zkortu pic.twitter.com/6akWq4bKQF
— Szymon Przybysz (@SzymiPrzybysz) March 31, 2026
Per Kvitova è un’altra bellissima pagina personale, lontano dai campi ma altrettanto speciale. Dopo una carriera vissuta sempre al massimo livello e con totale dedizione al tennis fin dai tempi da junior, la ceca può ora godersi pienamente una fase diversa della sua vita, concentrandosi su ciò che di più prezioso possa esserci: la famiglia.
Marco Rossi
TAG: Petra Kvitova
6 commenti
@ Much (#4584419)
Ma il record (credo, almeno a livello tennistico) resta di Mirka: 2×4.
Rinnovo gli auguri a tutta la famiglia.
Auguri a Petra & Jiri!!
Con questo doppio pacco la splendida Petra ne avrà per un po’ perché tre bambini in due anni è tanta roba. Ma sappiamo di cosa sia capace la stangona ceca e non ci preoccupiamo certo per questo :–/) Abbiamo bisogno di tantissimi bambini in Europa e quindi le gemelle sono doppiamente benvenute! Petra, esattamente 15 anni dopo il tuo primo trionfo a Church Road (nel 2014 il secondo), hai portato a casa un altro Slam, questa volta in doppio …
Campionesse dentro & fuori dal campo, avanti tutta!
E al buon Jiri (comunque un Top 100 nel 2000) che dire? Ha vinto alla lotteria diverse volte: Auguroni!!
Che persona simpatica e corretta qs campionessa!
Augurissimi!
Complimenti e tanti auguri.