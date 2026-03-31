Mattia Bellucci soffre ma parte bene a Marrakech: battuto Bennani, ora derby con Darderi

Inizia con una vittoria, ma anche con più di qualche brivido, il cammino di Mattia Bellucci all’ATP 250 di Marrakech, il Grand Prix Hassan II. Il numero 73 del mondo ha superato in tre set la wild card di casa Reda Bennani, 19 anni e numero 555 ATP, con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 dopo 2 ore e 28 minuti di gioco.

Una partita molto più complicata del previsto per l’azzurro, che al secondo turno troverà ora il derby contro Luciano Darderi, campione in carica del torneo e testa di serie numero 19.

Bellucci: “Non sono soddisfatto del mio livello”

A fine match, Bellucci ha ammesso senza giri di parole di non essere contento della sua prestazione, condizionata dalla pressione del contesto e da una condizione fisica non brillante.

“Ho iniziato bene, ma poi ho avvertito un po’ di pressione, col pubblico che era tutto per lui, molto giovane, e che stava giocando molto bene.”

L’azzurro ha poi aggiunto: “Non sono soddisfatto del mio livello, proverò a riposarmi e fare meglio nel prossimo match.”

Nonostante tutto, Bellucci ha ribadito il buon feeling con il torneo marocchino: “Mi piace giocare qui, anche lo scorso anno sono arrivato nei quarti di finale, giocando bene. Spero di farcela di nuovo, e di giocare meglio rispetto ad oggi, perché ero molto stanco, so che mi attende un grande avversario.”

Avvio forte, poi primi segnali di difficoltà

Il match sembrava essersi subito incanalato nella direzione giusta per Bellucci, bravo a trovare immediatamente il break e a portarsi sul 3-0. Il vantaggio iniziale, però, non è bastato a dargli tranquillità. I primi errori hanno infatti cominciato presto ad accumularsi, soprattutto dal lato del diritto, e nel quinto game Bennani ha avuto anche la possibilità di rientrare.

Nei momenti importanti, però, Bellucci è riuscito a salvarsi con personalità. Sul 30-40 ha trovato un rovescio vincente, poi sul 4-2 ha annullato altre due palle break, prima con uno smash e poi con un servizio vincente. Il miglior turno di battuta del set è arrivato proprio nel momento di chiudere, con un game a zero che gli ha consegnato il 6-3.

Secondo set: Bennani cresce, Bellucci si smarrisce

L’inizio del secondo parziale sembrava poter confermare l’inerzia favorevole all’italiano, ma lì il match è cambiato. Bellucci ha avuto addirittura cinque palle break nel primo game, senza però riuscire a convertirne nessuna. Bennani, sostenuto da un pubblico totalmente dalla sua parte, ha preso fiducia e ha iniziato a spingere con sempre più convinzione, soprattutto con il diritto inside-out.

L’azzurro, invece, ha perso lucidità. Nel sesto game, sotto 2-3, è stato ancora il diritto a tradirlo, con una serie di errori che hanno consegnato il break al marocchino. Sul 3-5 Bellucci ha avuto due occasioni per rientrare, ma Bennani ha risposto da giocatore vero, trovando due vincenti pesanti e portando meritatamente la partita al terzo.

Un terzo set da montagne russe

Anche il set decisivo è stato tutt’altro che lineare. Bellucci è partito al servizio ancora scosso da quanto accaduto poco prima, ma è riuscito a salvarsi grazie a una buona prima. Nel game successivo ha finalmente trovato il break, proprio con un diritto, il colpo che più lo aveva fatto soffrire nel resto della partita.

Il vantaggio di 3-0 sembrava poter chiudere i conti, ma la sofferenza non era finita. Bellucci ha mancato ben cinque chance del doppio break, tenendo così aperta la partita. E sul 5-3 40-40, quando era a due punti dalla vittoria, ha persino fermato il gioco per l’intervento del fisioterapista a causa di un fastidio alla coscia sinistra.

Bennani ha provato ad approfittarne, rientrando fino al 5-4, ma stavolta Bellucci è riuscito a evitare il peggio, chiudendo una partita molto più sudata del previsto.

Troppi errori, ma vittoria importante

Il dato che più racconta la fatica della sua prestazione è quello dei 63 errori non forzati, un numero altissimo che conferma quanto il suo livello sia stato discontinuo. Eppure, in giornate del genere, portare a casa il match conta spesso più del modo in cui lo si fa.

Ora per Bellucci arriva un test ancora più impegnativo: il derby con Luciano Darderi, campione in carica a Marrakech e avversario che conosce perfettamente il valore della terra marocchina. Per affrontarlo, servirà certamente una versione più pulita e più brillante. Ma intanto, in mezzo a tanti problemi, la prima missione è stata compiuta.

ATP Marrakech Mattia Bellucci Mattia Bellucci 6 3 6 Reda Bennani Reda Bennani 3 6 4 Vincitore: Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Bennani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 M. Bellucci 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-3 → 5-4 R. Bennani 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 R. Bennani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 R. Bennani 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 R. Bennani 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Bennani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 R. Bennani 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Bellucci 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 R. Bennani 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Bennani 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Bennani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 R. Bennani 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 R. Bennani 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 R. Bennani 15-0 40-0 3-0 → 3-1 M. Bellucci 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 2-0 → 3-0 R. Bennani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico