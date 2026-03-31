Al torneo di Barletta tutte le partite in programma per oggi sono state rinviate a domani (con il programma completo)
Giorno di riposo forzato per il torneo internazionale di tennis Open della Disfida “Trofeo Lapietra”, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Circolo Hugo Simmen di Barletta. La pioggia costante ha impedito lo svolgimento delle partite in programma nella terza giornata del Challenger Atp, con 100mila euro di montepremi. Pertanto tutte le gare previste per oggi sono state rinviate a domani, con inizio alle ore 11.
Open Città della Disfida – Trofeo Lapietra
Barletta 🇮🇹 | Terra battuta
Order of Play – Mercoledì 1 aprile 2026
CAMPO LAPIETRA (CENTRALE)
Dalle 11:00 italiane / 5:00 AM ET
1. Manas Dhamne 🇮🇳 vs Ugo Blanchet 🇫🇷
2. Nerman Fatic 🇧🇦 vs Federico Bondioli 🇮🇹
3. Michele Ribecai 🇮🇹 vs Jacopo Berrettini 🇮🇹
4. Laurent Lokoli 🇫🇷 vs Lorenzo Giustino 🇮🇹
5. Simone Agostini 🇮🇹 / Lorenzo Carboni 🇮🇹 vs Michele Ribecai 🇮🇹 / Jacopo Vasamì 🇮🇹
CAMPO ALTOGRANO (1)
Dalle 11:00 italiane
1. Maxim Mrva 🇨🇿 vs Martin Krumich 🇨🇿
2. Enrico Dalla Valle 🇮🇹 vs Maxime Chazal 🇫🇷
3. Francesco Forti 🇮🇹 vs Vitaliy Sachko 🇺🇦
4. Henri Squire 🇩🇪 vs Mili Poljicak 🇭🇷
5. Francesco Forti 🇮🇹 / Filippo Romano 🇮🇹 vs Milos Karol 🇸🇰 / Vitaliy Sachko 🇺🇦
CAMPO TATÒ (4)
Dalle 11:00 italiane / 5:00 AM ET
1. Ignasi Forcano Aparicio 🇪🇸 / Mark Vervoort 🇳🇱 vs Felix Gill 🇬🇧 / Toby Samuel 🇬🇧
2. Filip Duda 🇨🇿 / Stefan Latinovic 🇷🇸 vs Finn Bass 🇬🇧 / Anthony Genov 🇧🇬
3. Pietro Fellin 🇮🇹 / Filippo Moroni 🇮🇹 vs Tom Hands 🇬🇧 / Niklas Schell 🇩🇪
4. Mirza Basic 🇧🇦 / Nerman Fatic 🇧🇦 vs Duje Ajdukovic 🇭🇷 / Admir Kalender 🇭🇷
CAMPO 5
Dalle 11:00 italiane / 5:00 AM ET
1. Gilles Arnaud Bailly 🇧🇪 vs Kimmer Coppejans 🇧🇪
2. Remy Bertola 🇨🇭 vs Tom Gentzsch 🇩🇪
3. Andrea Guerrieri 🇮🇹 vs Maks Kasnikowski 🇵🇱
TAG: Challenger Barletta, Challenger Barletta 2026
6 commenti
Torneo da brividi.
Si giocano tornei outdoor a fine Marzo, che è notoriamente il mese più piovoso…e questo è il risultato
è prevista ancor più pioggia domani e giovedì 😳
È vero.
Belli i nomi dei 3 campi principali di Barletta.
È una disfida…