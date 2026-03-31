Prende il via il 49° Itf Under 18 Città di Firenze con tre azzurri favoriti

Dopo due giorni di qualificazioni prende il via la 49° edizione del Torneo Internazionale Giovanile Città di Firenze in programma al Circolo del Tennis 1898 con il tabellone principale. Dalle 9 di mercoledi 1 aprile saranno in campo (ingresso libero) i favoriti del torneo pasquale fiorentino (semifinali domenica di Pasqua e finali lunedi di Pasquetta) che ha visto giocare tante promesse che ora sono campioni del tennis mondiale.

L’Italia si presenta con i suoi migliori giocatori junior che proprio a inizio anno hanno partecipato allo Slam giovanile australiano. Il numero uno sarà Raffaele Ciurnelli (30 Itf) che arriva a questo appuntamento dopo la vittoria nel J300 di Villena in Spagna, il secondo favorito è Simone Massellani (36) che lo scorso anno proprio al torneo Città di Firenze si mise in luce raggiungendo la semifinale e come terzo il termale Matteo Gribaldo (41) che gioca un tennis di ritmo e divertente da vedere. La quarta testa di serie è il messicano Luis Andres Flores Avila (84) e da seguire l’americano 2009 Navneet Raghuram (85).

Tra le donne le prime favorite sono due giocatrici dell’Est europa con la slovacca, classe 2009, Nikola Farkasova (89) e la rumena Iulia Maria Buculei (110) segue e visto l’anno di nascita 2010 sarà sen’altro una dei prospetti da seguire la tedesca Isabella Angelina Abendroth (115) mentre come quarta giocatrice si presenta l’azzurra Ilary Pistola (117). La numero 5 è la serba Masa Jankovic (131) ma gli occhi di tutti gli osservatori saranno sulla lettone 2011 Darina Matvejeva (139) che a livello under 12 ha dominato il panorama tennistico giovanile femminile.

A seguire i giocatori junior azzurri tutto lo staff tecnico under 19 della Federazione Italiana Tennis e Padel con la presenza di una campionessa come Roberta Vinci che al Città di Firenze ha giocato due finali nel 1999 con la spagnola Marta Marrero e nel 2000 con l’estone Kaia Kanepi e ha conquistato il trofeo di doppio insieme a Giorgia Mortello nel 2000.

Durante la manifestazione l’accesso al torneo sarà libero e sarà una grande occasione per i tanti appassionati di poter vedere dal vivo i futuri campioni del tennis mondiale. Il Circolo del Tennis Firenze 1898 si trova nel polmone verde della città, all’interno del Parco delle Cascine, con la sua tradizione centenaria (quest’anno festeggia i 128 anni e nell’occasione del 125° anno è stato insignito del Fiorino d’Oro massima onorificenza fiorentina) e soprattutto un luogo dove è bello poter seguire incontri divertenti e appassionanti.

Le semifinali verranno giocate il giorno di Pasqua (domenica 5 aprile) e le finali a Pasquetta (lunedi 6 aprile).