WTA 500 Charleston, WTA 250 Bogotà: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)
WTA 500 Charleston – 1° – 2° Turno – terra
Credit One Stadium – ore 16:00
Bianca Andreescu vs Dalma Galfi Inizio 16:00
Kayla Day vs Paula Badosa
Viktoriya Tomova vs (8) Anna Kalinskaya
Dayana Yastremska vs (3) Belinda Bencic Non prima 23:00
Katie Volynets vs (7) Diana Shnaider
Althea Gibson – ore 16:00
Shuai Zhang vs Yuliia Starodubtseva Inizio 16:00
Ashlyn Krueger vs Caty McNally
Polina Kudermetova vs Oleksandra Oliynykova
(13) Sara Bejlek vs Akasha Urhobo
Desirae Krawczyk / Caty McNally vs Alexa Guarachi / Sofia Kenin
Court 3 – ore 16:00
Mayar Sherif vs Yue Yuan Inizio 16:00
Ekaterine Gorgodze / Renata Zarazua vs Sabrina Santamaria / Peyton Stearns
Jennifer Brady / Erin Routliffe vs Asia Muhammad / Jessica Pegula
(1) Aleksandra Krunic / (1) Shuai Zhang vs Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
Leylah Fernandez / Kristina Mladenovic vs Anna Bondar / Magdalena Frech
WTA 250 Bogotà – 1° Turno – terra
Cancha Central – ore 17:00
(3) Camila Osorio vs Caroline Dolehide Inizio 18:00
Emiliana Arango vs Maria Lourdes Carle
Yvonne Cavalle-Reimers / Laura Pigossi vs Valentina Mediorreal Arias / Julia Riera
(1) Marie Bouzkova vs Ana Sofia Sánchez Non prima 00:00
Cancha 2 – ore 15:30
Darja Semenistaja vs (5) Ella Seidel Inizio 16:30
(7) Francesca Jones vs Guiomar Maristany Zuleta De Reales
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs (2) Jessica Bouzas Maneiro
Hanne Vandewinkel vs Sofia Costoulas
Dalila Jakupovic / Nika Radisic vs (2) En-Shuo Liang / (2) Zhaoxuan Yang
Cancha 3 – ore 15:30
Lia Karatancheva vs Varvara Lepchenko Inizio 16:30
Robin Montgomery vs (6) Anna Blinkova
Irene Burillo vs Jazmin Ortenzi
Valeriya Strakhova / Anastasia Tikhonova vs Sara Alejandra Lozano Avellaneda / Laura Valentina Villamil Arias
TAG: Circuito WTA
1 commento
Il ritorno della Montgomery.
Un derby belga che vede la lanciatissima Vandewinkel 19-1 affrontare Costoulas, anch’essa proveniente da un ITF 75 appena vinto,per quest’ultima vale un po il discorso con l’altra finalista degli AO juniores 22 Marcinko,un percorso molto parallelo, soppiantata ultimamente dalla connazionale Vandromme,tre belghe giovani.
Urhoboo ha poi vinto ieri, grazie anche al ritiro a match già compromesso da parte di Sierra, parzialmente ho già scritto ieri i motivi del perché una 237 possa essere data quasi alla pari con una 62, quando gli ingenui che si limitano alla facciata del ranking potrebbero pensare,e spesso scrivere, che non ci dovrebbe essere partita.
Sierra non in un buon momento,e quale potrebbe essere già il vero valore della Urhoboo, visto che il ranking è solo un qualcosa in divenire, provvisorio per una giovane in ascesa.
Ieri data a 2.00 , oggi data a 3,60 , quindi con poche probabilità, c’è comunque la curiosità di vedere cosa può fare una sotto monitoraggio.