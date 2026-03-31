Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Charleston, WTA 250 Bogotà: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

31/03/2026 15:11 1 commento
Belinda Bencic nella foto - Foto Getty Images
Belinda Bencic nella foto - Foto Getty Images

USA WTA 500 Charleston – 1° – 2° Turno – terra

Credit One Stadium – ore 16:00
Bianca Andreescu CAN vs Dalma Galfi HUN Inizio 16:00
WTA Charleston
Bianca Andreescu
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Dalma Galfi
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0
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Kayla Day USA vs Paula Badosa ESP

Il match deve ancora iniziare

Viktoriya Tomova BUL vs (8) Anna Kalinskaya RUS

Il match deve ancora iniziare

Dayana Yastremska UKR vs (3) Belinda Bencic SUI Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare

Katie Volynets USA vs (7) Diana Shnaider RUS

Il match deve ancora iniziare



Althea Gibson – ore 16:00
Shuai Zhang CHN vs Yuliia Starodubtseva UKR Inizio 16:00

WTA Charleston
Shuai Zhang
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Yuliia Starodubtseva
0
0
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Ashlyn Krueger USA vs Caty McNally USA

Il match deve ancora iniziare

Polina Kudermetova UZB vs Oleksandra Oliynykova UKR

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(13) Sara Bejlek CZE vs Akasha Urhobo USA

Il match deve ancora iniziare

Desirae Krawczyk USA / Caty McNally USA vs Alexa Guarachi CHI / Sofia Kenin USA

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Court 3 – ore 16:00
Mayar Sherif EGY vs Yue Yuan CHN Inizio 16:00
WTA Charleston
Mayar Sherif
0
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Yue Yuan
0
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Ekaterine Gorgodze GEO / Renata Zarazua MEX vs Sabrina Santamaria USA / Peyton Stearns USA

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Jennifer Brady USA / Erin Routliffe NZL vs Asia Muhammad USA / Jessica Pegula USA

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(1) Aleksandra Krunic SRB / (1) Shuai Zhang CHN vs Aldila Sutjiadi INA / Janice Tjen INA

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Leylah Fernandez CAN / Kristina Mladenovic FRA vs Anna Bondar HUN / Magdalena Frech POL

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COL WTA 250 Bogotà – 1° Turno – terra

Cancha Central – ore 17:00
(3) Camila Osorio COL vs Caroline Dolehide USA Inizio 18:00
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Emiliana Arango COL vs Maria Lourdes Carle ARG

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Yvonne Cavalle-Reimers ESP / Laura Pigossi BRA vs Valentina Mediorreal Arias COL / Julia Riera ARG

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(1) Marie Bouzkova CZE vs Ana Sofia Sánchez MEX Non prima 00:00

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Cancha 2 – ore 15:30
Darja Semenistaja LAT vs (5) Ella Seidel GER Inizio 16:30
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(7) Francesca Jones GBR vs Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP

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Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs (2) Jessica Bouzas Maneiro ESP

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Hanne Vandewinkel BEL vs Sofia Costoulas BEL

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Dalila Jakupovic SLO / Nika Radisic SLO vs (2) En-Shuo Liang TPE / (2) Zhaoxuan Yang CHN

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Cancha 3 – ore 15:30
Lia Karatancheva BUL vs Varvara Lepchenko USA Inizio 16:30
Il match deve ancora iniziare

Robin Montgomery USA vs (6) Anna Blinkova RUS

Il match deve ancora iniziare

Irene Burillo ESP vs Jazmin Ortenzi ARG

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Valeriya Strakhova UKR / Anastasia Tikhonova RUS vs Sara Alejandra Lozano Avellaneda COL / Laura Valentina Villamil Arias COL

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Gaz (Guest) 31-03-2026 15:38

Il ritorno della Montgomery.
Un derby belga che vede la lanciatissima Vandewinkel 19-1 affrontare Costoulas, anch’essa proveniente da un ITF 75 appena vinto,per quest’ultima vale un po il discorso con l’altra finalista degli AO juniores 22 Marcinko,un percorso molto parallelo, soppiantata ultimamente dalla connazionale Vandromme,tre belghe giovani.
Urhoboo ha poi vinto ieri, grazie anche al ritiro a match già compromesso da parte di Sierra, parzialmente ho già scritto ieri i motivi del perché una 237 possa essere data quasi alla pari con una 62, quando gli ingenui che si limitano alla facciata del ranking potrebbero pensare,e spesso scrivere, che non ci dovrebbe essere partita.
Sierra non in un buon momento,e quale potrebbe essere già il vero valore della Urhoboo, visto che il ranking è solo un qualcosa in divenire, provvisorio per una giovane in ascesa.
Ieri data a 2.00 , oggi data a 3,60 , quindi con poche probabilità, c’è comunque la curiosità di vedere cosa può fare una sotto monitoraggio.

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