Federer: “Sinner e Alcaraz favoriti da un tennis sempre più uniforme” (Video)

Roger Federer torna a far discutere con una riflessione sul tennis moderno e sul dominio delle nuove stelle del circuito. Secondo l’ex campione svizzero, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz starebbero beneficiando di condizioni di gioco ormai troppo simili tra loro, con una varietà sempre più ridotta rispetto al passato.

Federer ha infatti sottolineato come oggi il tennis presenti una forte omologazione, sia per quanto riguarda le palline sia per la velocità dei campi. Una situazione che, a suo giudizio, renderebbe più semplice per i giocatori più forti imporre il proprio livello con continuità durante tutta la stagione.

“Dobbiamo sistemare questa cosa. Hanno permesso di avere sempre le stesse palline e la stessa velocità dei campi, ed è per questo che possono dominare e vincere tutto”, ha detto Federer.

Il messaggio dell’ex numero uno del mondo è chiaro: il tennis avrebbe bisogno di ritrovare maggiore diversità nelle condizioni di gioco, così da valorizzare stili differenti e rendere il circuito più vario e imprevedibile. Secondo Federer, proprio questa mancanza di differenze tra superfici e materiali starebbe contribuendo al dominio dei migliori, in questo momento rappresentati soprattutto da Sinner e Alcaraz.

Le sue parole aprono così un tema molto discusso tra addetti ai lavori e appassionati: quanto conta oggi la standardizzazione del tennis moderno? Per Federer, la risposta è netta. E passa dalla necessità di intervenire per restituire al gioco quella varietà che in passato era una delle sue caratteristiche più affascinanti anche se già nell’epoca di Federer le superficie si erano praticamente uniformate per avere finali simili (vedi Wimbledon con Federer vs Nadal).





Francesco Paolo Villarico