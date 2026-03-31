Marrakech, giornata storica per il Marocco: Bennani (n.731 ATP e Baadi (n.587) firmano due vittorie ATP nello stesso giorno

Il tennis marocchino aspettava da otto anni una vittoria nel circuito ATP. A Marrakech, nel giro di poche ore, ne sono arrivate addirittura due. Al Grand Prix Hassan II 2026, gli inviti di casa Karim Bennani e Taha Baadi hanno regalato al pubblico locale una giornata da ricordare, conquistando entrambi il loro primo successo a livello ATP Tour.

Ad aprire la strada è stato Taha Baadi, 24 anni, che ha battuto Aleksandar Vukic con il punteggio di 6-2 3-6 6-1, diventando il primo marocchino a vincere un match ATP dal 2018. Grazie a questo risultato, Baadi è salito di 109 posizioni nel ranking live, fino al numero 478.

Poco dopo è arrivata anche l’impresa di Karim Bennani, che a soli 18 anni ha superato Quentin Halys per 6-4 6-7(5) 6-2 nella sua prima apparizione ATP fuori dalla Davis Cup. Il successo gli ha permesso di entrare nella storia come il più giovane marocchino di sempre a vincere un match nel circuito maggiore. Bennani, attuale numero 731 del mondo, ha poi affidato tutta la sua emozione alle parole pronunciate a bordo campo: “Non so cosa dire. Non riesco ancora a credere a quello che è appena successo. Grazie al fantastico pubblico marocchino, ai miei allenatori, ai miei genitori… sono davvero felice per questa vittoria”.

La portata di questa doppia impresa è notevole anche per il torneo stesso: il Grand Prix Hassan II ha così vissuto una delle giornate più simboliche degli ultimi anni, con il pubblico di Marrakech trascinato da due wildcard di casa capaci di sfruttare al meglio l’occasione. In un ATP 250 tradizionalmente importante per il movimento nordafricano, vedere due marocchini vincere nello stesso giorno ha avuto un valore che va oltre il semplice risultato.

Il cammino, naturalmente, ora si alza di livello. Baadi affronterà al secondo turno la testa di serie numero 3 Corentin Moutet, mentre Bennani se la vedrà con Yannick Hanfmann, che ha battuto Jesper de Jong per 7-6(6) 6-4 vincendo il 91% dei punti con la prima di servizio.

E il coinvolgimento del pubblico marocchino non è ancora finito. Un terzo giovane di casa, il 19enne Reda Bennani, è atteso in campo contro Mattia Bellucci, aggiungendo un’altra storia tutta locale a un torneo che, almeno per un giorno, ha rimesso il Marocco al centro del tennis ATP.





Marco Rossi