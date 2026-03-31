Challenger Menorca, Barletta, San Luis Potosi, Sao Lepoldo, Miyazaki: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

CHALLENGER Barletta (🇮🇹 Italia) – 1° Turno, terra battuta

CAMPO LAPIETRA (CENTER)

Ore 11:00

Manas DHAMNE 🇮🇳 vs Ugo BLANCHET 🇫🇷



Il match deve ancora iniziare

A seguire

Nerman FATIC 🇧🇦 vs Federico BONDIOLI 🇮🇹



Il match deve ancora iniziare

A seguire

Michele RIBECAI 🇮🇹 vs Jacopo BERRETTINI 🇮🇹



Il match deve ancora iniziare

A seguire

Laurent LOKOLI 🇫🇷 vs Lorenzo GIUSTINO 🇮🇹



Il match deve ancora iniziare

CAMPO ALTOGRANO (1)

Ore 11:00

Maxim MRVA 🇨🇿 vs Martin KRUMICH 🇨🇿



Il match deve ancora iniziare

A seguire

Enrico DALLA VALLE 🇮🇹 vs Maxime CHAZAL 🇫🇷



Il match deve ancora iniziare

A seguire

Francesco FORTI 🇮🇹 vs Vitaliy SACHKO 🇺🇦



Il match deve ancora iniziare

A seguire

Henri SQUIRE 🇩🇪 vs Mili POLJICAK 🇭🇷



Il match deve ancora iniziare

CAMPO TATÒ (4)

Ore 11:00

Gilles Arnaud BAILLY 🇧🇪 vs Kimmer COPPEJANS 🇧🇪



Il match deve ancora iniziare

A seguire

Remy BERTOLA 🇨🇭 vs Tom GENTZSCH 🇩🇪



Il match deve ancora iniziare

A seguire

Andrea GUERRIERI 🇮🇹 vs Maks KASNIKOWSKI 🇵🇱



Il match deve ancora iniziare

A seguire

Filip DUDA 🇨🇿 / Stefan LATINOVIC 🇷🇸 vs Finn BASS 🇬🇧 / Anthony GENOV 🇧🇬



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Menorca (🇪🇸 Spagna) – 1° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Denis Yevseyevvs Sergio Callejon Hernando

Alex Martinez vs Alexander Donski (Non prima 11:00)



Il match deve ancora iniziare

Daniel Rincon vs Frederico Ferreira Silva (Non prima 12:30)



Il match deve ancora iniziare

Alejandro Moro Canas vs Franco Agamenone



Il match deve ancora iniziare

Matteo Martineau vs Pedro Vives Marcos (Non prima 17:30)



Il match deve ancora iniziare

Estrella Damm Court 2 – ore 11:30

Inaki Montes-De La Torre vs Eero Vasa



Il match deve ancora iniziare

Diego Dedura vs Dali Blanch



Il match deve ancora iniziare

Miguel Damas vs Abdullah Shelbayh (Non prima 12:30)



Il match deve ancora iniziare

Valentin Royer vs Edas Butvilas



Il match deve ancora iniziare

Raul Brancaccio vs Sebastian Ofner



Il match deve ancora iniziare

JOMA Court 3 – ore 11:30

Federico Arnaboldi vs Andrew Paulson



Il match deve ancora iniziare

Christoph Negritu vs Yaroslav Demin



Il match deve ancora iniziare

Sandro Kopp vs Alejo Sanchez Quilez (Non prima 12:30)



Il match deve ancora iniziare

Denys Molchanov / Seita Watanabe vs Alessandro Coccioli / Felipe Virgili (Non prima 14:00)



Il match deve ancora iniziare

Norbert Gombos vs Ivan Gakhov



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER San Luis Potosi (🇲🇽 Messico) – 1° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Theodore Winegarvs Rodrigo Alujas

Stefan Kozlov vs Alan Magadan



Il match deve ancora iniziare

Alex Hernandez vs Nicolas Mejia (Non prima 01:00)



Il match deve ancora iniziare

Tibo Colson vs Rodrigo Pacheco Mendez



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – ore 20:00

Alafia Ayeni vs Tristan Schoolkate



Il match deve ancora iniziare

Nicolas Moreno De Alboran vs Miguel Tobon (Non prima 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Ficovich vs Mateus Alves



Il match deve ancora iniziare

Andrew Fenty vs Luka Pavlovic



Il match deve ancora iniziare

Marc-Andrea Huesler / Thijmen Loof vs Jody Maginley / Nicolas Moreno De Alboran (Non prima 03:00)



Il match deve ancora iniziare

Cancha 4 – ore 20:00

Matias Soto vs Vladyslav Orlov



Il match deve ancora iniziare

Corentin Denolly vs Maxwell Mckennon (Non prima 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Ivan Marrero Curbelo vs Jake Delaney



Il match deve ancora iniziare

Maxwell Mckennon / Miguel Tobon vs Robin Catry / Corentin Denolly



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Miyazaki (🇯🇵 Giappone) – 1° Turno, cemento

ATP Miyazaki Yuta Shimizu Yuta Shimizu 5 3 Andre Ilagan Andre Ilagan 7 6 Vincitore: Ilagan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Ilagan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 Y. Shimizu 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Ilagan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 2-5 Y. Shimizu 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 A. Ilagan 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 Y. Shimizu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Ilagan 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Y. Shimizu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 0-1 → 1-1 A. Ilagan 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Y. Shimizu 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 A. Ilagan 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Y. Shimizu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Ilagan 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Y. Shimizu 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 4-4 A. Ilagan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Y. Shimizu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 A. Ilagan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Y. Shimizu 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Ilagan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Y. Shimizu 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Ilagan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Andre Ilaganvs Yuta Shimizu

Blake Ellis vs Naoya Honda



ATP Miyazaki Blake Ellis Blake Ellis 2 7 7 Naoya Honda Naoya Honda 6 6 6 Vincitore: Ellis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* ace 5-3* ace 6*-3 df 6-6 → 7-6 B. Ellis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 N. Honda 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 B. Ellis 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 N. Honda 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 B. Ellis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-4 → 4-4 N. Honda 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 3-4 B. Ellis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 N. Honda 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 B. Ellis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 N. Honda 0-15 0-30 15-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Ellis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Honda 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 df 3*-1 ace 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* df 6*-5 6-6 → 7-6 N. Honda 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 B. Ellis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 N. Honda 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 B. Ellis 0-15 15-15 30-15 30-30 4-4 → 5-4 N. Honda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 B. Ellis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-3 → 4-3 N. Honda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Ellis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 3-2 N. Honda 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 B. Ellis 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 N. Honda 15-0 15-15 15-30 15-40 df df 1-0 → 2-0 B. Ellis 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Honda 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 B. Ellis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 N. Honda 15-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 B. Ellis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 N. Honda 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 B. Ellis 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 N. Honda 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 B. Ellis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

Rio Noguchi vs Tung-Lin Wu



ATP Miyazaki Rio Noguchi [6] Rio Noguchi [6] 3 2 Tung-Lin Wu Tung-Lin Wu 6 6 Vincitore: Wu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 R. Noguchi 0-15 0-30 2-4 → 2-5 T. Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 T. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 R. Noguchi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 T. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 R. Noguchi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Wu 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 3-6 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 T. Wu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 R. Noguchi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 T. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 R. Noguchi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 T. Wu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Wu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

COURT 4 – ore 04:00

Omar Jasika vs Li Tu



ATP Miyazaki Omar Jasika Omar Jasika 7 6 Li Tu Li Tu 6 4 Vincitore: Jasika Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Tu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 O. Jasika 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Tu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 O. Jasika 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 L. Tu 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 O. Jasika 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 L. Tu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 O. Jasika 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Tu 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 O. Jasika 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 O. Jasika 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 L. Tu 30-0 40-0 5-5 → 5-6 O. Jasika 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Tu 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 O. Jasika 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 L. Tu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 3-4 O. Jasika 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 L. Tu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 O. Jasika 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Tu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 O. Jasika 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 L. Tu 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Harry Wendelken vs Justin Boulais



ATP Miyazaki Harry Wendelken [7] Harry Wendelken [7] 7 7 Justin Boulais Justin Boulais 5 5 Vincitore: Wendelken Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Boulais 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 H. Wendelken 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Boulais 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 H. Wendelken 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 J. Boulais 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 H. Wendelken 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Boulais 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 H. Wendelken 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 J. Boulais 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 1-3 H. Wendelken 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 J. Boulais 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 H. Wendelken 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Boulais 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 df 6-5 → 7-5 H. Wendelken 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Boulais 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 4-5 → 5-5 H. Wendelken 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 J. Boulais 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 H. Wendelken 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Boulais 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 H. Wendelken 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Boulais 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-2 → 1-3 H. Wendelken 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Boulais 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 H. Wendelken 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Hiroki Moriya vs Koki Matsuda



ATP Miyazaki Hiroki Moriya • Hiroki Moriya 15 4 3 Koki Matsuda Koki Matsuda 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Moriya 15-0 3-4 K. Matsuda 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 H. Moriya 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 K. Matsuda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 H. Moriya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 K. Matsuda 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 H. Moriya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Matsuda 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Moriya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 K. Matsuda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 H. Moriya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 K. Matsuda 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 K. Matsuda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 H. Moriya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Matsuda 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 H. Moriya 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Matsuda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

COURT 5 – ore 04:00

Maximus Jones vs Fajing Sun



ATP Miyazaki Maximus Jones Maximus Jones 6 6 Fajing Sun [8] Fajing Sun [8] 2 1 Vincitore: Jones Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Jones 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-1 → 6-1 F. Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 M. Jones 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 F. Sun 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 M. Jones 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 F. Sun 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Jones 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Sun 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 M. Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 F. Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 M. Jones 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Jones 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Sun 15-0 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 M. Jones 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Braden Shick vs JiSung Nam



ATP Miyazaki JiSung Nam JiSung Nam 4 2 Braden Shick Braden Shick 6 6 Vincitore: Shick Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Nam 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 B. Shick 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Nam 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 B. Shick 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Nam 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 B. Shick 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Nam 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Shick 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Nam 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 B. Shick 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 J. Nam 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 B. Shick 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Nam 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 B. Shick 15-0 15-15 15-30 15-40 0-4 → 1-4 J. Nam 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-3 → 0-4 B. Shick 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 J. Nam 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 B. Shick 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Ognjen Milic vs Carl Emil Overbeck



ATP Miyazaki Carl Emil Overbeck Carl Emil Overbeck 4 6 Ognjen Milic Ognjen Milic 6 7 Vincitore: Milic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 O. Milic 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 C. Emil Overbeck 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 O. Milic 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 5-5 C. Emil Overbeck 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 O. Milic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 C. Emil Overbeck 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 3-3 → 4-3 O. Milic 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 C. Emil Overbeck 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 O. Milic 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 C. Emil Overbeck 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 O. Milic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Emil Overbeck 15-0 15-15 30-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 O. Milic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 C. Emil Overbeck 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 O. Milic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-5 → 3-5 C. Emil Overbeck 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 O. Milic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 C. Emil Overbeck 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 O. Milic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Emil Overbeck 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 O. Milic 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 C. Emil Overbeck 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Yi Zhou vs Yusuke Takahashi (Non prima 09:00)



ATP Miyazaki Yi Zhou [4] • Yi Zhou [4] 0 6 3 Yusuke Takahashi Yusuke Takahashi 0 1 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Y. Zhou 3-2 Y. Takahashi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Y. Zhou 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Y. Takahashi 0-15 0-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Y. Zhou 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Takahashi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Y. Zhou 0-15 15-15 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 5-1 → 6-1 Y. Takahashi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Y. Takahashi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-0 → 3-0 Y. Takahashi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 Y. Zhou 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

COURT 6 – ore 04:00

Hayato Matsuoka vs Kasidit Samrej



ATP Miyazaki Hayato Matsuoka Hayato Matsuoka 7 6 Kasidit Samrej Kasidit Samrej 6 3 Vincitore: Matsuoka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Matsuoka 0-15 15-15 30-15 5-3 → 6-3 K. Samrej 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-3 → 5-3 H. Matsuoka 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 K. Samrej 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Matsuoka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Samrej 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Matsuoka 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Samrej 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Matsuoka 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 ace 6-6 → 7-6 H. Matsuoka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 5-6 → 6-6 K. Samrej 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-5 → 5-6 H. Matsuoka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-5 → 5-5 K. Samrej 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 H. Matsuoka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 K. Samrej 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 H. Matsuoka 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 3-3 K. Samrej 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 H. Matsuoka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 K. Samrej 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-2 → 1-2 H. Matsuoka 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 K. Samrej 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Paul Jubb vs Ryotaro Taguchi



ATP Miyazaki Ryotaro Taguchi Ryotaro Taguchi 6 1 4 Paul Jubb Paul Jubb 4 6 6 Vincitore: Jubb Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 P. Jubb 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Taguchi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 P. Jubb 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 R. Taguchi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 P. Jubb 0-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Taguchi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 P. Jubb 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 R. Taguchi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 P. Jubb 0-15 df 0-30 0-40 1-0 → 2-0 R. Taguchi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 P. Jubb 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 R. Taguchi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-4 → 1-5 P. Jubb 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 R. Taguchi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-3 → 1-3 P. Jubb 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 R. Taguchi 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 P. Jubb 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Taguchi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 P. Jubb 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 R. Taguchi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 P. Jubb 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 R. Taguchi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 P. Jubb 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 R. Taguchi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 P. Jubb 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Taguchi 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Jubb 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

James Trotter vs Dan Added



ATP Miyazaki James Trotter James Trotter 6 6 Dan Added [2] Dan Added [2] 4 2 Vincitore: Trotter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Trotter 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 D. Added 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 J. Trotter 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 D. Added 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Trotter 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 D. Added 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 J. Trotter 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 D. Added 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Trotter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 D. Added 15-0 30-0 40-15 5-3 → 5-4 J. Trotter 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Added 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 J. Trotter 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Added 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Trotter 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-1 → 2-2 D. Added 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 J. Trotter 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 D. Added 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Il match deve ancora iniziare

Eduardo Ribeirovs Hugo Dellien

Tomas Barrios Vera vs Murkel Dellien



Il match deve ancora iniziare

Felipe Meligeni Alves vs Joaquin Aguilar Cardozo



Il match deve ancora iniziare

Gustavo Heide vs Pedro Boscardin Dias



Il match deve ancora iniziare

Daniel Dutra da Silva vs Juan Carlos Prado Angelo (Non prima 23:30)



Il match deve ancora iniziare

Quadra 3 – ore 15:30

Joao Eduardo Schiessl vs Johan Nikles



Il match deve ancora iniziare

Conner Huertas del Pino vs Pedro Sakamoto



Il match deve ancora iniziare

Santiago De La Fuente vs Facundo Diaz Acosta



Il match deve ancora iniziare

Carlos Maria Zarate vs Juan Pablo Varillas



Il match deve ancora iniziare

Quadra 4 – ore 15:30

Maximo Zeitune vs Lorenzo Joaquin Rodriguez



Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel La Serna vs Guido Ivan Justo (Non prima 17:30)



Il match deve ancora iniziare

Alvaro Guillen Meza vs Luciano Emanuel Ambrogi



Il match deve ancora iniziare