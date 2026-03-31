Challenger Menorca, Barletta, San Luis Potosi, Sao Lepoldo, Miyazaki: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

31/03/2026 08:56
Federico Bondioli nella foto

CHALLENGER Barletta (🇮🇹 Italia) – 1° Turno, terra battuta

CAMPO LAPIETRA (CENTER)

Ore 11:00
Manas DHAMNE 🇮🇳 vs Ugo BLANCHET 🇫🇷

Il match deve ancora iniziare

A seguire
Nerman FATIC 🇧🇦 vs Federico BONDIOLI 🇮🇹

Il match deve ancora iniziare

A seguire
Michele RIBECAI 🇮🇹 vs Jacopo BERRETTINI 🇮🇹

Il match deve ancora iniziare

A seguire
Laurent LOKOLI 🇫🇷 vs Lorenzo GIUSTINO 🇮🇹

Il match deve ancora iniziare



CAMPO ALTOGRANO (1)

Ore 11:00
Maxim MRVA 🇨🇿 vs Martin KRUMICH 🇨🇿

Il match deve ancora iniziare

A seguire
Enrico DALLA VALLE 🇮🇹 vs Maxime CHAZAL 🇫🇷

Il match deve ancora iniziare

A seguire
Francesco FORTI 🇮🇹 vs Vitaliy SACHKO 🇺🇦

Il match deve ancora iniziare

A seguire
Henri SQUIRE 🇩🇪 vs Mili POLJICAK 🇭🇷

Il match deve ancora iniziare



CAMPO TATÒ (4)

Ore 11:00
Gilles Arnaud BAILLY 🇧🇪 vs Kimmer COPPEJANS 🇧🇪

Il match deve ancora iniziare

A seguire
Remy BERTOLA 🇨🇭 vs Tom GENTZSCH 🇩🇪

Il match deve ancora iniziare

A seguire
Andrea GUERRIERI 🇮🇹 vs Maks KASNIKOWSKI 🇵🇱

Il match deve ancora iniziare

A seguire
Filip DUDA 🇨🇿 / Stefan LATINOVIC 🇷🇸 vs Finn BASS 🇬🇧 / Anthony GENOV 🇧🇬

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Menorca (🇪🇸 Spagna) – 1° Turno, terra battuta

Centre Court – ore 11:30
Denis Yevseyev KAZ vs Sergio Callejon Hernando ESP
Il match deve ancora iniziare

Alex Martinez ESP vs Alexander Donski BUL (Non prima 11:00)

Il match deve ancora iniziare

Daniel Rincon ESP vs Frederico Ferreira Silva POR (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Moro Canas ESP vs Franco Agamenone ITA

Il match deve ancora iniziare

Matteo Martineau FRA vs Pedro Vives Marcos ESP (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare



Estrella Damm Court 2 – ore 11:30
Inaki Montes-De La Torre ESP vs Eero Vasa FIN

Il match deve ancora iniziare

Diego Dedura GER vs Dali Blanch USA

Il match deve ancora iniziare

Miguel Damas ESP vs Abdullah Shelbayh JOR (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Valentin Royer FRA vs Edas Butvilas LTU

Il match deve ancora iniziare

Raul Brancaccio ITA vs Sebastian Ofner AUT

Il match deve ancora iniziare



JOMA Court 3 – ore 11:30
Federico Arnaboldi ITA vs Andrew Paulson CZE

Il match deve ancora iniziare

Christoph Negritu GER vs Yaroslav Demin RUS

Il match deve ancora iniziare

Sandro Kopp AUT vs Alejo Sanchez Quilez ESP (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Denys Molchanov UKR / Seita Watanabe JPN vs Alessandro Coccioli ITA / Felipe Virgili ITA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Norbert Gombos SVK vs Ivan Gakhov RUS

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER San Luis Potosi (🇲🇽 Messico) – 1° Turno, terra battuta

Estadio – ore 22:00
Theodore Winegar USA vs Rodrigo Alujas MEX
Il match deve ancora iniziare

Stefan Kozlov USA vs Alan Magadan MEX

Il match deve ancora iniziare

Alex Hernandez MEX vs Nicolas Mejia COL (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Tibo Colson BEL vs Rodrigo Pacheco Mendez MEX

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 20:00
Alafia Ayeni USA vs Tristan Schoolkate AUS

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Moreno De Alboran USA vs Miguel Tobon COL (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Ficovich ARG vs Mateus Alves BRA

Il match deve ancora iniziare

Andrew Fenty USA vs Luka Pavlovic FRA

Il match deve ancora iniziare

Marc-Andrea Huesler SUI / Thijmen Loof NED vs Jody Maginley ANT / Nicolas Moreno De Alboran USA (Non prima 03:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 4 – ore 20:00
Matias Soto CHI vs Vladyslav Orlov UKR

Il match deve ancora iniziare

Corentin Denolly FRA vs Maxwell Mckennon USA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Ivan Marrero Curbelo ESP vs Jake Delaney AUS

Il match deve ancora iniziare

Maxwell Mckennon USA / Miguel Tobon COL vs Robin Catry FRA / Corentin Denolly FRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Miyazaki (🇯🇵 Giappone) – 1° Turno, cemento

CENTER COURT – ore 04:00
Andre Ilagan USA vs Yuta Shimizu JPN
ATP Miyazaki
Yuta Shimizu
5
3
Andre Ilagan
7
6
Vincitore: Ilagan
Blake Ellis AUS vs Naoya Honda JPN

ATP Miyazaki
Blake Ellis
2
7
7
Naoya Honda
6
6
6
Vincitore: Ellis
Rio Noguchi JPN vs Tung-Lin Wu TPE

ATP Miyazaki
Rio Noguchi [6]
3
2
Tung-Lin Wu
6
6
Vincitore: Wu
COURT 4 – ore 04:00
Omar Jasika AUS vs Li Tu AUS

ATP Miyazaki
Omar Jasika
7
6
Li Tu
6
4
Vincitore: Jasika
Harry Wendelken GBR vs Justin Boulais CAN

ATP Miyazaki
Harry Wendelken [7]
7
7
Justin Boulais
5
5
Vincitore: Wendelken
Hiroki Moriya JPN vs Koki Matsuda JPN

ATP Miyazaki
Hiroki Moriya
15
4
3
Koki Matsuda
0
6
4
COURT 5 – ore 04:00
Maximus Jones THA vs Fajing Sun CHN

ATP Miyazaki
Maximus Jones
6
6
Fajing Sun [8]
2
1
Vincitore: Jones
Braden Shick USA vs JiSung Nam KOR

ATP Miyazaki
JiSung Nam
4
2
Braden Shick
6
6
Vincitore: Shick
Ognjen Milic SRB vs Carl Emil Overbeck DEN

ATP Miyazaki
Carl Emil Overbeck
4
6
Ognjen Milic
6
7
Vincitore: Milic
Yi Zhou CHN vs Yusuke Takahashi JPN (Non prima 09:00)

ATP Miyazaki
Yi Zhou [4]
0
6
3
Yusuke Takahashi
0
1
2
COURT 6 – ore 04:00
Hayato Matsuoka JPN vs Kasidit Samrej THA

ATP Miyazaki
Hayato Matsuoka
7
6
Kasidit Samrej
6
3
Vincitore: Matsuoka
Paul Jubb GBR vs Ryotaro Taguchi JPN

ATP Miyazaki
Ryotaro Taguchi
6
1
4
Paul Jubb
4
6
6
Vincitore: Jubb
James Trotter JPN vs Dan Added FRA

ATP Miyazaki
James Trotter
6
6
Dan Added [2]
4
2
Vincitore: Trotter
CHALLENGER Sao Leopoldo (🇧🇷 Brasile) – 1° Turno, terra battuta

Quadra Central – ore 15:30
Eduardo Ribeiro BRA vs Hugo Dellien BOL
Il match deve ancora iniziare

Tomas Barrios Vera CHI vs Murkel Dellien BOL

Il match deve ancora iniziare

Felipe Meligeni Alves BRA vs Joaquin Aguilar Cardozo URU

Il match deve ancora iniziare

Gustavo Heide BRA vs Pedro Boscardin Dias BRA

Il match deve ancora iniziare

Daniel Dutra da Silva BRA vs Juan Carlos Prado Angelo BOL (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare



Quadra 3 – ore 15:30
Joao Eduardo Schiessl BRA vs Johan Nikles SUI

Il match deve ancora iniziare

Conner Huertas del Pino PER vs Pedro Sakamoto BRA

Il match deve ancora iniziare

Santiago De La Fuente ARG vs Facundo Diaz Acosta ARG

Il match deve ancora iniziare

Carlos Maria Zarate ARG vs Juan Pablo Varillas PER

Il match deve ancora iniziare



Quadra 4 – ore 15:30
Maximo Zeitune ARG vs Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG

Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel La Serna ARG vs Guido Ivan Justo ARG (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare

Alvaro Guillen Meza ECU vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG

Il match deve ancora iniziare

