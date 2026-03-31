ATP 250 Marrakech, Bucharest e Houston: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo oggi 5 azzurri (LIVE)
ATP 250 Marrakech – 1° Turno – terra
Center Court – ore 12:00
Federico Cina vs Alexandre Muller
Mattia Bellucci vs Reda Bennani
Ignacio Buse vs Matteo Berrettini
Luca Van Assche vs Hugo Gaston
Court 2 – ore 12:00
Juan Manuel Cerundolo vs Kamil Majchrzak
Henrique Rocha vs Marco Trungelliti
Timofey Skatov vs Camilo Ugo Carabelli
Rafael Jodar vs Dusan Lajovic
Court 4 – ore 12:00
Robert Cash / JJ Tracy vs Finn Reynolds / James Watt
Tomas Machac / Matej Vocel vs Romain Arneodo / Pierre-Hugues Herbert
Taha Baadi / Karim Bennani vs Theo Arribage / Albano Olivetti
Vasil Kirkov / Bart Stevens vs Luke Johnson / Jan Zielinski
ATP 250 Bucharest – Turno Qualificazione – 1° Turno Md – terra
Central Court – ore 10:00
Christopher O’Connell vs Mariano Navone
Alex Molcan vs Jay Clarke
Damir Dzumhur vs Filip Cristian Jianu
Sebastian Baez vs Vilius Gaubas
Daniel Altmaier vs Pedro Martinez (Non prima 16:00)
Court 1 – ore 10:00
Adrian Boitan vs Elmer Moller
Stefanos Sakellaridis vs Dimitar Kuzmanov
Francesco Maestrelli vs Botic van de Zandschulp
Qualifier vs Matteo Arnaldi
Otto Virtanen vs Qualifier
Court 2 – ore 10:00
Alexander Shevchenko vs Radu David Turcanu
Daniel Merida vs Joel Schwaerzler
Roberto Bautista Agut vs Titouan Droguet
Qualifier vs Jan Choinski
Qualifier vs Dino Prizmic
ATP 250 Houston – 1° Turno – terra
Stadium Court – ore 19:00
Andres Andrade / Ben Shelton vs Marcelo Demoliner / Robert Galloway
Tomas Martin Etcheverry vs Federico Agustin Gomez (Non prima 21:00)
Martin Damm vs Brandon Nakashima
Alex Michelsen vs Coleman Wong (Non prima 01:00)
Alexei Popyrin vs Patrick Kypson
Court 3 – ore 19:00
Evan King / Reese Stalder vs Blake Bayldon / Adam Walton
Nishesh Basavareddy vs Liam Draxl
Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov vs Roman Andres Burruchaga / Thiago Agustin Tirante
Diego Hidalgo / Patrik Trhac vs Mackenzie McDonald / Marc Polmans
Aleksandar Kovacevic vs Rinky Hijikata (Non prima 23:30)
TAG: Circuito ATP
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit