ATP 250 Marrakech, Bucharest e Houston: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Francesco Maestrelli e Matteo Arnaldi out al primo turno a Bucharest

Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
Si chiude subito al primo turno l’avventura di Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli al Tiriac Open presented by UniCredit Bank, unico ATP 250 organizzato in Romania. Il sanremese è stato battuto con un netto 6-3 6-1 dallo slovacco Alex Molcan, mentre il pisano ha ceduto per 6-3 6-2 contro l’olandese Botic van de Zandschulp.
Per Arnaldi, scivolato al numero 107 del ranking ATP e ancora condizionato dagli effetti della microfrattura al sesamoide del piede destro, arriva così un altro stop nel circuito maggiore. Il ligure ha faticato molto contro Molcan, numero 189 del mondo, che pure arrivava da una giornata molto pesante: lo slovacco aveva infatti dovuto disputare due match in poche ore a causa dei ritardi provocati dalla pioggia, chiudendo le qualificazioni con una maratona di oltre tre ore contro Jay Clarke.
Si interrompe quindi ancora il tentativo di Arnaldi di ritrovare una vittoria nel tour principale, in un match che rappresenta un passo indietro rispetto ai segnali incoraggianti mostrati a Miami contro Shevchenko, dove, pur perdendo, aveva almeno ritrovato continuità e buone sensazioni fisiche. Ora sarà proprio Molcan ad affrontare al secondo turno il canadese Gabriel Diallo, prima testa di serie del tabellone.
Francesco Maestrelli saluta all’esordio il “Tiriac Open presented by UniCredit Bank”, ATP 250 di Bucarest. Il pisano è stato battuto 6-3 6-2 dall’olandese Botic Van de Zandschulp, più solido ed efficace negli scambi. Per Maestrelli, numero 114 del ranking, una partita complicata fin dall’inizio contro l’ex numero 22 del mondo, capace di concedere pochissimo con la prima di servizio e di fare la differenza soprattutto da fondo. Van de Zandschulp ha chiuso con 17 vincenti contro 11 e appena 12 gratuiti, meno della metà dei 28 commessi dall’azzurro. Atteso oggi anche il debutto di Matteo Arnaldi.
ATP 250 Marrakech – 1° Turno – terra
Center Court – ore 12:00
Federico Cina
vs Alexandre Muller
ATP Marrakech
Federico Cina
2
3
Alexandre Muller
6
6
Vincitore: Muller
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
3-5 → 3-6
A. Muller
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
F. Cina
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-4 → 3-4
F. Cina
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
F. Cina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
A. Muller
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
F. Cina
0-15
15-15
15-30
df
15-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cina
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
F. Cina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
A. Muller
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
F. Cina
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
df
40-40
ace
40-A
df
2-0 → 2-1
Mattia Bellucci vs Reda Bennani
ATP Marrakech
Mattia Bellucci
6
3
6
Reda Bennani
3
6
4
Vincitore: Bellucci
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Bennani
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
M. Bellucci
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
5-3 → 5-4
M. Bellucci
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
R. Bennani
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
R. Bennani
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
R. Bennani
15-0
15-15
15-30
15-40
df
1-0 → 2-0
M. Bellucci
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Bennani
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
M. Bellucci
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
M. Bellucci
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
R. Bennani
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bellucci
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-2 → 5-2
M. Bellucci
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
3-1 → 4-1
M. Bellucci
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
40-30
2-0 → 3-0
R. Bennani
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Ignacio Buse vs Matteo Berrettini
ATP Marrakech
Ignacio Buse [7]
7
6
6
Matteo Berrettini
6
7
4
Vincitore: Buse
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Berrettini
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
I. Buse
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
M. Berrettini
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
2-4*
2*-5
2*-6
6-6 → 6-7
M. Berrettini
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
6-5 → 6-6
M. Berrettini
15-0
15-15
15-30
15-40
df
4-5 → 5-5
I. Buse
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
4-4 → 4-5
I. Buse
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
I. Buse
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
2-2 → 2-3
M. Berrettini
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
I. Buse
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6 → 7-6
I. Buse
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-6 → 6-6
M. Berrettini
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
I. Buse
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
I. Buse
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
M. Berrettini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
I. Buse
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Berrettini
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Luca Van Assche vs Hugo Gaston
ATP Marrakech
Luca Van Assche
0
0
Hugo Gaston
0
0
Court 2 – ore 12:00
Juan Manuel Cerundolo vs Kamil Majchrzak
ATP Marrakech
Juan Manuel Cerundolo
6
6
3
Kamil Majchrzak [5]
7
3
6
Vincitore: Majchrzak
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Majchrzak
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 3-6
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
K. Majchrzak
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-4 → 2-5
J. Manuel Cerundolo
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
K. Majchrzak
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
1-3 → 1-4
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-3 → 1-3
K. Majchrzak
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
J. Manuel Cerundolo
0-1 → 0-2
K. Majchrzak
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Manuel Cerundolo
5-3 → 6-3
K. Majchrzak
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
J. Manuel Cerundolo
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
3-3 → 4-3
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
J. Manuel Cerundolo
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
K. Majchrzak
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
J. Manuel Cerundolo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
df
1-2*
ace
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
df
6-6 → 6-7
J. Manuel Cerundolo
5-6 → 6-6
K. Majchrzak
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
J. Manuel Cerundolo
4-5 → 5-5
K. Majchrzak
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
4-4 → 4-5
J. Manuel Cerundolo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-3 → 3-3
J. Manuel Cerundolo
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
1-2 → 2-2
K. Majchrzak
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
K. Majchrzak
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Henrique Rocha vs Marco Trungelliti
ATP Marrakech
Henrique Rocha
6
2
Marco Trungelliti
7
6
Vincitore: Trungelliti
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Trungelliti
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
H. Rocha
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
2-4 → 2-5
M. Trungelliti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
H. Rocha
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
H. Rocha
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
ace
2-1*
3-1*
4*-1
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
M. Trungelliti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
5-5 → 5-6
M. Trungelliti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
H. Rocha
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
H. Rocha
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
M. Trungelliti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
H. Rocha
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
M. Trungelliti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Timofey Skatov vs Camilo Ugo Carabelli
ATP Marrakech
Timofey Skatov
7
3
4
Camilo Ugo Carabelli
6
6
6
Vincitore: Ugo Carabelli
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Ugo Carabelli
4-5 → 4-6
C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
C. Ugo Carabelli
3-2 → 3-3
T. Skatov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
C. Ugo Carabelli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
T. Skatov
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
C. Ugo Carabelli
1-0 → 1-1
T. Skatov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ugo Carabelli
3-5 → 3-6
T. Skatov
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-5 → 3-5
C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
2-4 → 2-5
C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
C. Ugo Carabelli
0-2 → 0-3
T. Skatov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
C. Ugo Carabelli
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
df
4*-0
5-0*
ace
5-1*
6*-1
6*-2
6-6 → 7-6
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
C. Ugo Carabelli
5-4 → 5-5
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
df
30-15
40-15
4-3 → 4-4
T. Skatov
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
C. Ugo Carabelli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
C. Ugo Carabelli
2-1 → 2-2
T. Skatov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
C. Ugo Carabelli
1-0 → 1-1
T. Skatov
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Rafael Jodar vs Dusan Lajovic
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 12:00
Robert Cash
/ JJ Tracy
vs Finn Reynolds
/ James Watt
ATP Marrakech
Robert Cash / JJ Tracy [4]
6
7
10
Finn Reynolds / James Watt
7
6
8
Vincitore: Cash / Tracy
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Cash / Tracy
0-1
0-2
1-2
2-2
df
2-3
3-3
4-3
4-4
4-5
5-5
6-5
6-6
6-7
7-7
8-7
9-7
9-8
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
5*-3
5-4*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
F. Reynolds / Watt
6-5 → 6-6
R. Cash / Tracy
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
F. Reynolds / Watt
5-4 → 5-5
R. Cash / Tracy
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
4-4 → 5-4
F. Reynolds / Watt
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-3 → 4-4
F. Reynolds / Watt
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
4-1 → 4-2
F. Reynolds / Watt
2-1 → 3-1
R. Cash / Tracy
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
F. Reynolds / Watt
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
3-4*
df
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
7-8*
6-6 → 6-7
R. Cash / Tracy
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-6 → 6-6
F. Reynolds / Watt
5-5 → 5-6
F. Reynolds / Watt
4-4 → 4-5
R. Cash / Tracy
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
3-4 → 4-4
F. Reynolds / Watt
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
3-3 → 3-4
F. Reynolds / Watt
2-2 → 2-3
R. Cash / Tracy
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
F. Reynolds / Watt
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
F. Reynolds / Watt
0-0 → 0-1
Tomas Machac / Matej Vocel vs Romain Arneodo / Pierre-Hugues Herbert
ATP Marrakech
Tomas Machac / Matej Vocel
6
6
11
Romain Arneodo / Pierre-Hugues Herbert
7
1
9
Vincitore: Machac / Vocel
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Arneodo / Herbert
1-0
1-1
2-1
3-1
4-1
4-2
4-3
4-4
5-4
5-5
5-6
6-6
6-7
6-8
6-9
7-9
8-9
9-9
9-10
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Machac / Vocel
5-1 → 6-1
R. Arneodo / Herbert
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
T. Machac / Vocel
15-0
15-15
15-30
df
15-40
4-0 → 4-1
R. Arneodo / Herbert
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-0 → 4-0
T. Machac / Vocel
2-0 → 3-0
R. Arneodo / Herbert
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
T. Machac / Vocel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
3*-3
df
4-3*
4-4*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
T. Machac / Vocel
5-6 → 6-6
R. Arneodo / Herbert
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
df
40-40
5-5 → 5-6
T. Machac / Vocel
4-5 → 5-5
R. Arneodo / Herbert
4-4 → 4-5
T. Machac / Vocel
3-4 → 4-4
R. Arneodo / Herbert
3-3 → 3-4
T. Machac / Vocel
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
R. Arneodo / Herbert
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
T. Machac / Vocel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
R. Arneodo / Herbert
1-1 → 1-2
T. Machac / Vocel
0-1 → 1-1
R. Arneodo / Herbert
0-0 → 0-1
Taha Baadi / Karim Bennani vs Theo Arribage / Albano Olivetti
ATP Marrakech
Taha Baadi / Karim Bennani
2
4
Theo Arribage / Albano Olivetti [3]
6
6
Vincitore: Arribage / Olivetti
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Arribage / Olivetti
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
ace
40-30
4-5 → 4-6
T. Baadi / Bennani
3-5 → 4-5
T. Arribage / Olivetti
15-0
ace
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
3-4 → 3-5
T. Baadi / Bennani
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
T. Baadi / Bennani
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
T. Arribage / Olivetti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
T. Baadi / Bennani
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
ace
1-1 → 2-1
T. Arribage / Olivetti
1-0 → 1-1
T. Baadi / Bennani
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Arribage / Olivetti
0-15
df
15-15
ace
30-15
30-30
df
40-30
2-5 → 2-6
T. Baadi / Bennani
15-0
15-15
15-30
df
15-40
2-4 → 2-5
T. Arribage / Olivetti
2-3 → 2-4
T. Baadi / Bennani
1-3 → 2-3
T. Arribage / Olivetti
1-2 → 1-3
T. Baadi / Bennani
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-2 → 1-2
T. Arribage / Olivetti
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
ace
ace
0-1 → 0-2
T. Baadi / Bennani
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Vasil Kirkov / Bart Stevens vs Luke Johnson / Jan Zielinski
ATP Marrakech
Vasil Kirkov / Bart Stevens
6
7
Luke Johnson / Jan Zielinski [2]
4
5
Vincitore: Kirkov / Stevens
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Kirkov / Stevens
6-5 → 7-5
L. Johnson / Zielinski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
V. Kirkov / Stevens
4-5 → 5-5
L. Johnson / Zielinski
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
V. Kirkov / Stevens
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-4 → 4-4
L. Johnson / Zielinski
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
3-3 → 3-4
V. Kirkov / Stevens
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
L. Johnson / Zielinski
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-2 → 2-3
V. Kirkov / Stevens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
L. Johnson / Zielinski
1-1 → 1-2
V. Kirkov / Stevens
0-1 → 1-1
L. Johnson / Zielinski
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Kirkov / Stevens
5-4 → 6-4
L. Johnson / Zielinski
4-4 → 5-4
V. Kirkov / Stevens
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
L. Johnson / Zielinski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
3-3 → 3-4
V. Kirkov / Stevens
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
L. Johnson / Zielinski
3-1 → 3-2
V. Kirkov / Stevens
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
2-1 → 3-1
L. Johnson / Zielinski
30-0
30-15
40-30
40-40
df
1-1 → 2-1
V. Kirkov / Stevens
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
df
40-30
40-40
ace
0-1 → 1-1
L. Johnson / Zielinski
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
ATP 250 Bucharest – Turno Qualificazione – 1° Turno Md – terra
Central Court – ore 10:00
Mariano Navone
vs Christopher O’Connell
ATP Bucharest
Christopher O'Connell
4
6
Mariano Navone [7]
6
7
Vincitore: Navone
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
6*-3
6*-4
6-5*
6-6*
7*-6
df
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
6-6 → 6-7
M. Navone
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
40-A
5-5 → 6-5
M. Navone
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
C. O'Connell
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
ace
40-30
4-3 → 5-3
C. O'Connell
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
C. O'Connell
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Navone
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
C. O'Connell
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
M. Navone
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
M. Navone
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
M. Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Alex Molcan vs Jay Clarke
ATP Bucharest
Alex Molcan
6
5
7
Jay Clarke [8]
3
7
6
Vincitore: Molcan
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
ace
4-3*
4-4*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
A. Molcan
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
J. Clarke
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
A. Molcan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
J. Clarke
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
J. Clarke
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
J. Clarke
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
J. Clarke
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Molcan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-6 → 5-7
J. Clarke
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
A. Molcan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
J. Clarke
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-4 → 4-5
A. Molcan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
J. Clarke
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-4 → 3-4
A. Molcan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
J. Clarke
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-2 → 2-3
J. Clarke
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
A. Molcan
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
0-1 → 1-1
J. Clarke
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Molcan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
J. Clarke
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
A. Molcan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
A. Molcan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
J. Clarke
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Damir Dzumhur vs Filip Cristian Jianu
ATP Bucharest
Damir Dzumhur
6
4
7
Filip Cristian Jianu
3
6
6
Vincitore: Dzumhur
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
F. Cristian Jianu
5-6 → 6-6
D. Dzumhur
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
F. Cristian Jianu
5-4 → 5-5
F. Cristian Jianu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
D. Dzumhur
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
F. Cristian Jianu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
D. Dzumhur
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
F. Cristian Jianu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
F. Cristian Jianu
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cristian Jianu
4-5 → 4-6
D. Dzumhur
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
3-5 → 4-5
F. Cristian Jianu
3-4 → 3-5
D. Dzumhur
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
F. Cristian Jianu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
F. Cristian Jianu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
D. Dzumhur
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
F. Cristian Jianu
0-1 → 0-2
D. Dzumhur
0-15
15-15
15-30
df
15-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cristian Jianu
5-3 → 6-3
F. Cristian Jianu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
F. Cristian Jianu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
F. Cristian Jianu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
D. Dzumhur
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-1 → 1-1
F. Cristian Jianu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Sebastian Baez vs Vilius Gaubas
ATP Bucharest
Sebastian Baez [5]
40
6
4
Vilius Gaubas•
0
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Gaubas
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
S. Baez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
S. Baez
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Gaubas
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
S. Baez
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
V. Gaubas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
S. Baez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Daniel Altmaier vs Pedro Martinez (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Elmer Moller vs Adrian Boitan
ATP Bucharest
Adrian Boitan
3
5
Elmer Moller
6
7
Vincitore: Moller
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Moller
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
A. Boitan
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
5-3 → 5-4
E. Moller
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
4-3 → 5-3
A. Boitan
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. Boitan
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-2 → 3-2
E. Moller
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
E. Moller
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
A. Boitan
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Boitan
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
A. Boitan
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
E. Moller
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
A. Boitan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
E. Moller
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
df
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Boitan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
Stefanos Sakellaridis vs Dimitar Kuzmanov
ATP Bucharest
Stefanos Sakellaridis
6
7
Dimitar Kuzmanov
3
6
Vincitore: Sakellaridis
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
D. Kuzmanov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
D. Kuzmanov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
S. Sakellaridis
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-4 → 4-4
S. Sakellaridis
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-3 → 3-3
D. Kuzmanov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
S. Sakellaridis
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-1 → 1-1
D. Kuzmanov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Sakellaridis
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
D. Kuzmanov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
D. Kuzmanov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Botic van de Zandschulp vs Francesco Maestrelli
ATP Bucharest
Francesco Maestrelli
3
2
Botic van de Zandschulp [8]
6
6
Vincitore: van de Zandschulp
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. van de Zandschulp
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
B. van de Zandschulp
1-4 → 1-5
F. Maestrelli
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
B. van de Zandschulp
1-2 → 1-3
B. van de Zandschulp
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. van de Zandschulp
3-5 → 3-6
B. van de Zandschulp
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
B. van de Zandschulp
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 1-4
B. van de Zandschulp
1-1 → 1-2
B. van de Zandschulp
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Nikoloz Basilashvili vs Dino Prizmic (Non prima 15:45)
ATP Bucharest
Nikoloz Basilashvili
4
2
Dino Prizmic
6
6
Vincitore: Prizmic
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Basilashvili
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
N. Basilashvili
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
1-0 → 1-1
D. Prizmic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Basilashvili
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
N. Basilashvili
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
N. Basilashvili
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
2-3 → 3-3
N. Basilashvili
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
D. Prizmic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
N. Basilashvili
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
D. Prizmic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
0-0 → 0-1
Otto Virtanen vs Daniel Merida
ATP Bucharest
Otto Virtanen
0
6
7
1
Daniel Merida•
0
7
5
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Merida
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 5-5
D. Merida
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
O. Virtanen
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
D. Merida
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 3-3
O. Virtanen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
D. Merida
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
df
0-3 → 1-3
O. Virtanen
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
O. Virtanen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
2-6*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
O. Virtanen
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
df
40-40
A-40
4-5 → 5-5
D. Merida
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
D. Merida
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
O. Virtanen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
D. Merida
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
D. Merida
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
O. Virtanen
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
D. Merida
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 2 – ore 10:00
Alexander Shevchenko vs Radu David Turcanu
ATP Bucharest
Alexander Shevchenko
6
6
Radu David Turcanu
2
4
Vincitore: Shevchenko
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Shevchenko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
R. David Turcanu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
5-3 → 5-4
R. David Turcanu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
df
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
R. David Turcanu
3-1 → 3-2
A. Shevchenko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
R. David Turcanu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
R. David Turcanu
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. David Turcanu
5-1 → 5-2
A. Shevchenko
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
R. David Turcanu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 4-1
R. David Turcanu
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
R. David Turcanu
0-0 → 1-0
Daniel Merida vs Joel Schwaerzler
ATP Bucharest
Daniel Merida [2]
6
6
Joel Schwaerzler [6]
2
2
Vincitore: Merida
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Schwaerzler
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
3-1 → 4-1
J. Schwaerzler
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
J. Schwaerzler
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Merida
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
J. Schwaerzler
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
4-2 → 5-2
J. Schwaerzler
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-1 → 3-2
D. Merida
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
ace
2-1 → 3-1
J. Schwaerzler
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
D. Merida
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
J. Schwaerzler
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Titouan Droguet vs Roberto Bautista Agut
ATP Bucharest
Roberto Bautista Agut
1
6
1
Titouan Droguet
6
1
6
Vincitore: Droguet
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Droguet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 1-6
R. Bautista Agut
0-15
15-15
15-30
15-40
df
1-4 → 1-5
R. Bautista Agut
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
T. Droguet
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
R. Bautista Agut
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
T. Droguet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Bautista Agut
5-1 → 6-1
R. Bautista Agut
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-0 → 5-0
T. Droguet
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
df
30-40
3-0 → 4-0
R. Bautista Agut
2-0 → 3-0
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
R. Bautista Agut
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Droguet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-5 → 1-6
R. Bautista Agut
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-4 → 1-5
T. Droguet
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
1-3 → 1-4
R. Bautista Agut
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
T. Droguet
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
R. Bautista Agut
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Stefanos Sakellaridis vs Jan Choinski (Non prima 15:40)
ATP Bucharest
Stefanos Sakellaridis
6
6
Jan Choinski
3
4
Vincitore: Sakellaridis
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Sakellaridis
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-4 → 6-4
S. Sakellaridis
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
J. Choinski
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
S. Sakellaridis
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
J. Choinski
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
S. Sakellaridis
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-3 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Sakellaridis
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
5-3 → 6-3
J. Choinski
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
S. Sakellaridis
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
S. Sakellaridis
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
1-1 → 2-1
Alex Molcan vs Matteo Arnaldi (Non prima 17:30)
ATP Bucharest
Alex Molcan
6
6
Matteo Arnaldi
3
1
Vincitore: Molcan
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
5-0 → 5-1
M. Arnaldi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Arnaldi
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
5-3 → 6-3
A. Molcan
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
4-3 → 5-3
A. Molcan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-2 → 4-2
M. Arnaldi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
2-2 → 3-2
A. Molcan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 2-2
M. Arnaldi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
A. Molcan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
M. Arnaldi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
ATP 250 Houston – 1° Turno – terra
Stadium Court – ore 19:00
Andres Andrade
/ Ben Shelton
vs Marcelo Demoliner
/ Robert Galloway
ATP Houston
Andres Andrade / Ben Shelton
30
3
1
Marcelo Demoliner / Robert Galloway [3]•
30
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Andrade / Shelton
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Demoliner / Galloway
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
3-5 → 3-6
A. Andrade / Shelton
2-5 → 3-5
M. Demoliner / Galloway
2-4 → 2-5
A. Andrade / Shelton
1-4 → 2-4
M. Demoliner / Galloway
1-3 → 1-4
A. Andrade / Shelton
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
0-3 → 1-3
M. Demoliner / Galloway
0-2 → 0-3
A. Andrade / Shelton
0-1 → 0-2
M. Demoliner / Galloway
0-0 → 0-1
Tomas Martin Etcheverry vs Federico Agustin Gomez (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Martin Damm vs Brandon Nakashima
Il match deve ancora iniziare
Alex Michelsen vs Coleman Wong (Non prima 01:00)
Il match deve ancora iniziare
Alexei Popyrin vs Patrick Kypson
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 19:00
Evan King / Reese Stalder vs Blake Bayldon / Adam Walton
ATP Houston
Evan King / Reese Stalder [4]•
0
6
0
Blake Bayldon / Adam Walton
0
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Bayldon / Walton
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. King / Stalder
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
B. Bayldon / Walton
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
5-2 → 5-3
E. King / Stalder
4-2 → 5-2
B. Bayldon / Walton
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
3-2 → 4-2
E. King / Stalder
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-2 → 3-2
B. Bayldon / Walton
2-1 → 2-2
E. King / Stalder
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
B. Bayldon / Walton
1-0 → 1-1
E. King / Stalder
0-0 → 1-0
Nishesh Basavareddy vs Liam Draxl
Il match deve ancora iniziare
Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov vs Roman Andres Burruchaga / Thiago Agustin Tirante
Il match deve ancora iniziare
Diego Hidalgo / Patrik Trhac vs Mackenzie McDonald / Marc Polmans
Il match deve ancora iniziare
Aleksandar Kovacevic vs Rinky Hijikata (Non prima 23:30)
Il match deve ancora iniziare
Due giorni di delusioni cocenti
Sempre più effetto patatine oramai inesistenti perché fallite
Infatti io nella migliore della ipotesi vedo una carriera alla Sonego per Cinà,ma molti vedono in lui un potenziale alla Musetti,addirittura c’è chi lo ha accostato a Sinner
Vorrei sapere qunte ore di allenamento in media fa berrettini alla settimana!
Un certo Ferrer faceva paura fisicamente a 35 anni! Ma era severo con gli allenamenti!
“Pèso el tacon del Buse” (cit.) 😉
Berrettini NON CI crede più!
Che delusione berretto! Proprio fermo , stanco! Sembra un 40 enne!
Giornataccia. 4 su 5 eliminati negli atp.
Domani sarà un giorno migliore in termini di percentuale.
Finire di guardare i matches ed essere obiettivi no è.
È pure vero che ti mancano una 50ina di punti per entrare, oltre che nella gloria dei top 100, nei main dei prossimi due slam almeno. Questi sarebbero ancora più soldi, quindi un investimento in un paio di 75 mi sa che sarebbe convenuto.
Ma se è già da metà del secondo set che fisicamente e mentalmente è spento,gioca tanto per…è che Buse lo sta mantenendo in vita anche in questo terzo set
E invece l’ha vinto con sofferenza inaudita e una serie di break e contro break finali da infarto. Capisco che sulla terra la battura conta meno ma uno come Matteo non può perdere tutti questi servizi. Ora al terzo è sfavorito e ha già subito l’ennesimo break ma ciò che mi da qualche speranza è che un guerriero, anche oggi come quando era al top ( 2019-2022) non molla mai.
Purtroppo abbiamo,perso,l’ Arnaldo
no ma davvero qualcuno si aspettava la vittoria di Maestrelli con l’olandese?
Bisogna però riconoscere che Sinner e Musetti alla sua età erano di un altro livello, poi anche Cobolli la prima volta che l’ho visto mi ha lasciato perplesso e non ci avrei scommesso un euro ed oggi è un top-15… auguro il meglio a Ciná ma è davvero tanto acerbo oggi e deve migliorare in tutto
Bellucci è così, in giornata può batterne tanti, ovviamente Luciani è favorito
Hai ragioni da vendere, ma qua non si può criticare Ciná… per come la vedo io, faticherà tantissimo ad arrivare in top-100.. ovviamente gli auguro ogni bene
Non capisco la maggior parte dei commenti su Cinà.
Colpo forte il rovescio, dio colpo naturale. Colpo debole il diritto su cui stanno lavorando e ci lavora un tecnico come il padre,non il primo che passa.
Per vedere i risultati ci vuole tempo perché cambiare meccanismi dei colpi è difficilissimo, ma o ci prova ora o mai più. E fa bene ad alternare challengers e tornei Atp, così si verifica il lavoro, i miglioramenti e la strada da fare.
A me Cinà piace e non ho nessuna fretta di vedere risultati.
Che se facesse la carriera di Sonego, capirai, suo padre si bacerebbe i gomiti.
Bellucci è così, in giornata può batterne tanti, ovviamente Luciani è favorito
È dura riconoscerlo, ma ormai Matteo non è più competitivo, almeno a livello di top-100
Matteo non vince neanche questo secondo set,è palesemente cotto
Dopo l’ottimo AO poco o nulla
Grossa delusione da Maestrelli, anche per il punteggio inappellabile.
bruttissimo set di berrettini
Si soffre, mannaggia, si soffre troppo!!!!! 😕
@ walden (#4584328)
però è stato molto sfortunato. di solito in questi 250 al primo turno puoi beccare gente ben più scarsa di maestrelli. poteva essere un’occasione ghiotta.
Rincalzi giovani italiani
una costante delusione, diversamente dai giovani spagnoli e americani
@ Cogi53 (#4584362)
😮
Concordo con te, perchè non prendersi la top100 con un challenger?
E’ vero che giocare ATP fa gola per prestigio e soldi soprattutto, ma insomma, forse era meglio fare Napoli o Barletta, per riprendere ritmo e fiducia su terra con avversari più alla portata.
Rischia di rimanere lì, perdere fiducia e vedere rimandata la top 100
Certo che Bellucci ha veramente rischiato molto! Del resto giocando male non è che si va tanto lontano. Spiccano i 64 gratuiti 🙄
Mamma mia che fatica Mattia, contro il ragazzino marocchino. Qui, si, la testa va per i fatti suoi…con Darderi non sarà dura, sarà durissima, a meno che Luciano, che ha giocato due match in un mese, non si sia un po’ imbolsito…
Io non contesto la partecipazione a questo 250, contesto il fatto che ci arrivi senza aver giocato da un anno a questa parte una partita su questa superficie. Non puoi sperare che ti vada sempre di fortuna.
25 punti in cascina X mr. Simpatia Bellucci.
@ walden (#4584328)
è entrato di diritto in un torneo del massimo circuito (forse la prima volta che gli capita in carriera), magari beccava una WC locale, e in ogni caso ha guadagnato più soldini.
Diciamo che lo farebbero in tanti.
Perfetto dopo le cinque prime parole… scherzo amico.
Io qualche test antidoping lo farei al francese droguet. …
Non capirò niente di tennis, ma certe scelte a me sembrano poco logiche. Mi riferisco a Maestrelli, che credo voglia fermamente entrare nei 100, e che dopo aver giocato quasi tre mesi sul cemento, arriva fresco fresco al 250 di Bucarest, terra battuta, e pretende di essere subito competitivo con tennisti come VDZ o altri che frequentano abitualmente il circuito ATP. Ragazzo mio, ma giocare almeno un challenger di preparazione?
Peccato che CINÀ non fa ancora il 730,
o avresti avuto da riDire anche lì.
Piccoli Riccardi Piatti crescono..
Annamo Bene (citaz.)
Ignoranza artificiale
(Pure ripetitiva)
Secondo me, le tre wc nei mille l’anno scorso sono state semi-letali. Speriamo non continui nell’errore. ..
More solito…. scrivo una tantum (spiegando perché) e quello che scrivo si perde come lacrime nella pioggia…..
Comunque concordo con te …..
Bellissimo commento quello di Alfredino , commento n.5 . Condivido in pieno.
Non è che pensavo che Cinà potesse battere Muller, però neanche che, dopo un buon inizio, sul 2 a 0 per lui, subisse un filotto di 8 games a zero, con un gioco costellato di errori su errori. Dopo si è un po’ ripreso, ma ormai la frittata era fatta. Chiusura in linea col primo set, con due doppi falli consecutivi 😕
Sinceramente, proprio una prestazione deludente.
Al di là del tifo nazionalistico i due incontri più interessanti, che se potessi guarderei volentieri, son la sfida francocida tra il mio benamato VanAsc e Gaston (che comunque non mi dispiace) ed il testa-coda generazionale tra l’attempato Serbo già forte specialista della superficie ed il giovane rampante Spagnolo (che ancora non ho avuta occasione di veder giocare).
Purtroppo teleBinaghi non propone più questi incontri e mi toccherà solo immaginarli con la fantasia.
Spero risultino due belle battaglie.
Viva la terra rossa!
…se “per puoi farci poco’ ” intendi arrivare al numero 21 del ranking (a solo 5 punti dalla top 20), vincere 4 tornei Atp su 4 superfici diverse ,QF Slam, montepremi solo tornei di circa 10 milioni di euro ,vincitore da protagonista di Coppa Davis allora le vie del Signore sono infinite!
A me fa francamente ridere che si possa prendere a paradigma un giocatore come Lorenzo con l’intento di sminuire un altro giocatore tra l’altro giovanissimo come Federico.
Onestamente se augurassero la carriera -con i difetti che ha nel DNA il buon Sonego- per suo figlio giovane tennista firmerebbe o no con il sangue?
Era da un po che non vedevo giocare Cina’…devo dire che l’ho trovato peggiorato in tutto. Il dritto e’ a mala pena di livello challenger, la mobilità molto molto molto scarsa e pure il rovescio che rimane il suo colpo naturale, ha perso di incisività. Se questo è……farà parecchia fatica ad entrare nei 100 ammesso che questo sia il suo obbiettivo. Vero è che stiamo parlando di un diciannovenne e quindi di tempo ne ha a volontà, però confesso che me lo aspettavo molto meglio!
Caro Federico, lascia perdere la WC per Madrid, buttati e capo fitto su i challengers e vedrai che fra 7/8 mesi sarai nei primi 100.
CinoCinà appena diciannovenne le sta purtroppo come prevedibile prendendo da Muller, ma lo fa con “dignità”. Certamente avrei preferito sovvertisse il pronostico, ma bravo comunque.
Maestrelli su questa superficie può sconfiggere VdZ e spero lo faccia.
Su gli altri non mi pronuncio, per la serie…spero bene!
Forza ragazzi!
Sonego ha cambiato coach a 30 anni, quindi diciamo che forse ci sarebbe stato il tempo di pensarci prima, Cinà ne ha 19 e forse un po’ più di tempo lo ha.
Io però continuo a ripetere quello che scrivevo qualche giorno fa: la terra battuta è sempre stata per lui un terreno minato sin da quando era jr, ma perchè deve andare a giocare tornei dove poi becca uno specialista come Muller, che anche se non in un gran periodo come l’attuale, resta pur sempre un top100, e sicuramente qualcosa di meglio sul rosso. Il suo livello non è da torneo ATP, magari lo sarà fra 6 mesi (e non sul lento), ma adesso deve giocare i challengers, che già un 125 è per lui impegnativo, spero che non si ripetano gli erroti che fecero con Landaluce, mandato per due anni a prendere legnate in tornei non al suo livello, e che dopo un anno di Challengers, è finalmnete riuscito ad arrivare ad un buon livello (non prenderei la prestazione di Miami come un livello acquisito).
Poi ci sono alcuni aspetti, come la velocità, la sopportazione del caldo, sembra strano per un siciliano, ma l’impressione è che per lui giocare a mezzogiorno sia una sofferenza. A me sembra che in questa partita stia più soffrendo sul rovescio, che è il suo colpo, più che su dritto. E che il grosso problema sia sulla seconda, e non da oggi.
Sto guardando Cinà e devo dire che non vedo questo gran giocatore che in molti descrivono.Ha diverse lacune abbastanza importanti per poter pensare ad una carriera di alto livello:poca mobilità,non ha timing sulla risposta e non ha assolutamente controllo e pulizia con il dritto.Ci si può lavorare sulla mobilità ma gli altri e 2 aspetti sono difetti che caratterizzeranno sempre un giocatore.Sonego ad esempio,ha sempre avuto problemi in risposta e con il rovescio e per quanto ci abbia lavorato cambiando anche coach sono difetti che hai nel tuo DNA da giocatore e puoi farci poco
Orgia italica sul center court di Marrakech