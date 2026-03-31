ATP 250 Marrakech, Bucharest e Houston: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Francesco Maestrelli out al primo turno a Bucharest

Francesco Maestrelli saluta all’esordio il “Tiriac Open presented by UniCredit Bank”, ATP 250 di Bucarest. Il pisano è stato battuto 6-3 6-2 dall’olandese Botic Van de Zandschulp, più solido ed efficace negli scambi. Per Maestrelli, numero 114 del ranking, una partita complicata fin dall’inizio contro l’ex numero 22 del mondo, capace di concedere pochissimo con la prima di servizio e di fare la differenza soprattutto da fondo. Van de Zandschulp ha chiuso con 17 vincenti contro 11 e appena 12 gratuiti, meno della metà dei 28 commessi dall’azzurro. Atteso oggi anche il debutto di Matteo Arnaldi.

ATP Marrakech Federico Cina Federico Cina 2 3 Alexandre Muller Alexandre Muller 6 6 Vincitore: Muller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Cina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 A. Muller 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 F. Cina 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-4 → 3-4 A. Muller 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Cina 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Muller 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 F. Cina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. Muller 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 F. Cina 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Muller 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-5 → 2-6 F. Cina 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 A. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 F. Cina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Muller 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 F. Cina 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A df 2-0 → 2-1 A. Muller 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 F. Cina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Federico Cinavs Alexandre Muller

Mattia Bellucci vs Reda Bennani



ATP Marrakech Mattia Bellucci Mattia Bellucci 6 3 6 Reda Bennani Reda Bennani 3 6 4 Vincitore: Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Bennani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 M. Bellucci 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-3 → 5-4 R. Bennani 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 R. Bennani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 R. Bennani 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 R. Bennani 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Bennani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 R. Bennani 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Bellucci 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 R. Bennani 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Bennani 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Bennani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 R. Bennani 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 R. Bennani 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 R. Bennani 15-0 40-0 3-0 → 3-1 M. Bellucci 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 2-0 → 3-0 R. Bennani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Ignacio Buse vs Matteo Berrettini



ATP Marrakech Ignacio Buse [7] Ignacio Buse [7] 15 2 Matteo Berrettini • Matteo Berrettini 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 2-2 I. Buse 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 I. Buse 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Luca Van Assche vs Hugo Gaston



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Court 2 – ore 12:00

Juan Manuel Cerundolo vs Kamil Majchrzak



ATP Marrakech Juan Manuel Cerundolo Juan Manuel Cerundolo 6 6 3 Kamil Majchrzak [5] Kamil Majchrzak [5] 7 3 6 Vincitore: Majchrzak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 K. Majchrzak 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Manuel Cerundolo 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-3 → 1-3 K. Majchrzak 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 K. Majchrzak 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-3 → 4-3 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Majchrzak 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 1-2* ace 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 df 6-6 → 6-7 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 K. Majchrzak 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-2 → 2-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Henrique Rocha vs Marco Trungelliti



ATP Marrakech Henrique Rocha Henrique Rocha 6 2 Marco Trungelliti Marco Trungelliti 7 6 Vincitore: Trungelliti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 H. Rocha 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 2-4 → 2-5 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 H. Rocha 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-2 → 2-3 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 H. Rocha 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 H. Rocha 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 ace 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 H. Rocha 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-5 → 5-6 H. Rocha 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 H. Rocha 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Trungelliti 0-15 df 0-30 0-40 df 2-4 → 3-4 H. Rocha 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 H. Rocha 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 H. Rocha 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

Timofey Skatov vs Camilo Ugo Carabelli



ATP Marrakech Timofey Skatov Timofey Skatov 0 0 Camilo Ugo Carabelli Camilo Ugo Carabelli 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Rafael Jodar vs Dusan Lajovic



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ATP Marrakech Robert Cash / JJ Tracy [4] Robert Cash / JJ Tracy [4] 6 7 10 Finn Reynolds / James Watt Finn Reynolds / James Watt 7 6 8 Vincitore: Cash / Tracy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 R. Cash / Tracy 0-1 0-2 1-2 2-2 df 2-3 3-3 4-3 4-4 4-5 5-5 6-5 6-6 6-7 7-7 8-7 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 F. Reynolds / Watt 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Cash / Tracy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 F. Reynolds / Watt 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 4-4 → 5-4 F. Reynolds / Watt 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 R. Cash / Tracy 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 F. Reynolds / Watt 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-1 → 4-2 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 F. Reynolds / Watt 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 R. Cash / Tracy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Reynolds / Watt 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-0 → 1-1 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* df 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 R. Cash / Tracy 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-6 → 6-6 F. Reynolds / Watt 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Cash / Tracy 0-15 15-15 15-30 30-30 4-5 → 5-5 F. Reynolds / Watt 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 4-4 F. Reynolds / Watt 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 3-4 R. Cash / Tracy 15-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 F. Reynolds / Watt 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 R. Cash / Tracy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 F. Reynolds / Watt 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Reynolds / Watt 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

Robert Cash/ JJ Tracyvs Finn Reynolds/ James Watt

Tomas Machac / Matej Vocel vs Romain Arneodo / Pierre-Hugues Herbert



ATP Marrakech Tomas Machac / Matej Vocel Tomas Machac / Matej Vocel 6 6 11 Romain Arneodo / Pierre-Hugues Herbert Romain Arneodo / Pierre-Hugues Herbert 7 1 9 Vincitore: Machac / Vocel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-9 R. Arneodo / Herbert 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 4-4 5-4 5-5 5-6 6-6 6-7 6-8 6-9 7-9 8-9 9-9 9-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Machac / Vocel 15-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 R. Arneodo / Herbert 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 T. Machac / Vocel 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-0 → 4-1 R. Arneodo / Herbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-0 → 4-0 T. Machac / Vocel 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 R. Arneodo / Herbert 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 T. Machac / Vocel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 df 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 T. Machac / Vocel 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-6 → 6-6 R. Arneodo / Herbert 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 5-5 → 5-6 T. Machac / Vocel 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Arneodo / Herbert 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Machac / Vocel 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Arneodo / Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 T. Machac / Vocel 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 R. Arneodo / Herbert 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Machac / Vocel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Arneodo / Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Machac / Vocel 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Arneodo / Herbert 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Taha Baadi / Karim Bennani vs Theo Arribage / Albano Olivetti



ATP Marrakech Taha Baadi / Karim Bennani Taha Baadi / Karim Bennani 0 2 Theo Arribage / Albano Olivetti [3] • Theo Arribage / Albano Olivetti [3] 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Arribage / Olivetti 2-3 T. Baadi / Bennani 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Arribage / Olivetti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Baadi / Bennani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-2 → 1-2 T. Arribage / Olivetti 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 0-2 T. Baadi / Bennani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Vasil Kirkov / Bart Stevens vs Luke Johnson / Jan Zielinski



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Bucharest – Turno Qualificazione – 1° Turno Md – terra

ATP Bucharest Christopher O'Connell Christopher O'Connell 4 6 Mariano Navone [7] Mariano Navone [7] 6 7 Vincitore: Navone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 df 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 6-6 M. Navone 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 5-5 → 6-5 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 M. Navone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 C. O'Connell 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 4-3 → 5-3 M. Navone 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-3 → 4-3 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Navone 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 M. Navone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 M. Navone 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Navone 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Mariano Navonevs Christopher O’Connell

Alex Molcan vs Jay Clarke



ATP Bucharest Alex Molcan Alex Molcan 6 5 7 Jay Clarke [8] Jay Clarke [8] 3 7 6 Vincitore: Molcan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 ace 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Clarke 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Clarke 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Molcan 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Clarke 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 30-30 0-1 → 1-1 J. Clarke 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Molcan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 J. Clarke 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Molcan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 A. Molcan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 A. Molcan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Clarke 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Molcan 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 J. Clarke 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Molcan 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Clarke 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Molcan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 J. Clarke 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Clarke 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

Damir Dzumhur vs Filip Cristian Jianu



ATP Bucharest Damir Dzumhur Damir Dzumhur 0 6 3 Filip Cristian Jianu • Filip Cristian Jianu 0 3 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Cristian Jianu 3-4 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 F. Cristian Jianu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 2-3 F. Cristian Jianu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 F. Cristian Jianu 15-0 30-0 0-1 → 0-2 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Cristian Jianu 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 F. Cristian Jianu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Cristian Jianu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Cristian Jianu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Dzumhur 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cristian Jianu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Sebastian Baez vs Vilius Gaubas



Il match deve ancora iniziare

Daniel Altmaier vs Pedro Martinez (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 10:00

Elmer Moller vs Adrian Boitan



ATP Bucharest Adrian Boitan Adrian Boitan 3 5 Elmer Moller Elmer Moller 6 7 Vincitore: Moller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 E. Moller 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 A. Boitan 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 E. Moller 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 A. Boitan 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 5-3 → 5-4 E. Moller 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-3 → 5-3 A. Boitan 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 E. Moller 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Boitan 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 E. Moller 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Boitan 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 E. Moller 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Boitan 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Moller 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Boitan 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 E. Moller 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Boitan 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 E. Moller 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Boitan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 E. Moller 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Boitan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 E. Moller 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Stefanos Sakellaridis vs Dimitar Kuzmanov



ATP Bucharest Stefanos Sakellaridis Stefanos Sakellaridis 6 7 Dimitar Kuzmanov Dimitar Kuzmanov 3 6 Vincitore: Sakellaridis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 S. Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 D. Kuzmanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 S. Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 D. Kuzmanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Sakellaridis 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 D. Kuzmanov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Sakellaridis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Kuzmanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Sakellaridis 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 D. Kuzmanov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Sakellaridis 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Kuzmanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 D. Kuzmanov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 S. Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 D. Kuzmanov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Sakellaridis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Kuzmanov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 S. Sakellaridis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Kuzmanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Sakellaridis 15-0 30-0 30-15 0-0 → 1-0

Botic van de Zandschulp vs Francesco Maestrelli



ATP Bucharest Francesco Maestrelli Francesco Maestrelli 3 2 Botic van de Zandschulp [8] Botic van de Zandschulp [8] 6 6 Vincitore: van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 F. Maestrelli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 B. van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 40-30 1-2 → 1-3 F. Maestrelli 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Maestrelli 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-15 3-5 → 3-6 F. Maestrelli 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 F. Maestrelli 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

Nikoloz Basilashvili vs Dino Prizmic (Non prima 15:45)



ATP Bucharest Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 0 4 0 Dino Prizmic • Dino Prizmic 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Prizmic 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Basilashvili 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 3-3 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 D. Prizmic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Prizmic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

Otto Virtanen vs Daniel Merida



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 10:00

Alexander Shevchenko vs Radu David Turcanu



ATP Bucharest Alexander Shevchenko Alexander Shevchenko 6 6 Radu David Turcanu Radu David Turcanu 2 4 Vincitore: Shevchenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 R. David Turcanu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-3 → 5-4 A. Shevchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 R. David Turcanu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 3-2 → 4-2 R. David Turcanu 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Shevchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 R. David Turcanu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 R. David Turcanu 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 R. David Turcanu 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 R. David Turcanu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 R. David Turcanu 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 R. David Turcanu 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

Daniel Merida vs Joel Schwaerzler



ATP Bucharest Daniel Merida [2] Daniel Merida [2] 6 6 Joel Schwaerzler [6] Joel Schwaerzler [6] 2 2 Vincitore: Merida Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Merida 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 J. Schwaerzler 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 D. Merida 15-0 30-0 4-1 → 5-1 J. Schwaerzler 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-1 → 4-1 D. Merida 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Schwaerzler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 D. Merida 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Schwaerzler 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Merida 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 J. Schwaerzler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 D. Merida 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Schwaerzler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 D. Merida 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 2-1 → 3-1 J. Schwaerzler 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 D. Merida 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 J. Schwaerzler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Titouan Droguet vs Roberto Bautista Agut



ATP Bucharest Roberto Bautista Agut Roberto Bautista Agut 1 6 1 Titouan Droguet Titouan Droguet 6 1 6 Vincitore: Droguet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 T. Droguet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-4 → 1-5 T. Droguet 15-0 30-0 ace 1-3 → 1-4 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 T. Droguet 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 T. Droguet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 5-0 T. Droguet 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 3-0 → 4-0 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 T. Droguet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Droguet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-5 → 1-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-4 → 1-5 T. Droguet 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-3 → 1-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 T. Droguet 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Droguet 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

Stefanos Sakellaridis vs Jan Choinski (Non prima 15:40)



ATP Bucharest Stefanos Sakellaridis Stefanos Sakellaridis 15 6 1 Jan Choinski • Jan Choinski 30 3 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 1-3 S. Sakellaridis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 S. Sakellaridis 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Sakellaridis 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 J. Choinski 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 S. Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 S. Sakellaridis 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 J. Choinski 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

Alex Molcan vs Matteo Arnaldi (Non prima 17:30)



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ATP 250 Houston – 1° Turno – terra

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Andres Andrade/ Ben Sheltonvs Marcelo Demoliner/ Robert Galloway

Tomas Martin Etcheverry vs Federico Agustin Gomez (Non prima 21:00)



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Martin Damm vs Brandon Nakashima



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Alex Michelsen vs Coleman Wong (Non prima 01:00)



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Alexei Popyrin vs Patrick Kypson



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Court 3 – ore 19:00

Evan King / Reese Stalder vs Blake Bayldon / Adam Walton



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Nishesh Basavareddy vs Liam Draxl



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Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov vs Roman Andres Burruchaga / Thiago Agustin Tirante



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Diego Hidalgo / Patrik Trhac vs Mackenzie McDonald / Marc Polmans



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Aleksandar Kovacevic vs Rinky Hijikata (Non prima 23:30)



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