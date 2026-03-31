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ATP 250 Marrakech, Bucharest e Houston: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Francesco Maestrelli out al primo turno a Bucharest

31/03/2026 14:20 19 commenti
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002

Francesco Maestrelli saluta all’esordio il “Tiriac Open presented by UniCredit Bank”, ATP 250 di Bucarest. Il pisano è stato battuto 6-3 6-2 dall’olandese Botic Van de Zandschulp, più solido ed efficace negli scambi. Per Maestrelli, numero 114 del ranking, una partita complicata fin dall’inizio contro l’ex numero 22 del mondo, capace di concedere pochissimo con la prima di servizio e di fare la differenza soprattutto da fondo. Van de Zandschulp ha chiuso con 17 vincenti contro 11 e appena 12 gratuiti, meno della metà dei 28 commessi dall’azzurro. Atteso oggi anche il debutto di Matteo Arnaldi.

MAR ATP 250 Marrakech – 1° Turno – terra

Center Court – ore 12:00
Federico Cina ITA vs Alexandre Muller FRA
ATP Marrakech
Federico Cina
2
3
Alexandre Muller
6
6
Vincitore: Muller
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Mattia Bellucci ITA vs Reda Bennani MAR

ATP Marrakech
Mattia Bellucci
6
3
6
Reda Bennani
3
6
4
Vincitore: Bellucci
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Ignacio Buse PER vs Matteo Berrettini ITA

ATP Marrakech
Ignacio Buse [7]
15
2
Matteo Berrettini
30
2
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Luca Van Assche FRA vs Hugo Gaston FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Juan Manuel Cerundolo ARG vs Kamil Majchrzak POL

ATP Marrakech
Juan Manuel Cerundolo
6
6
3
Kamil Majchrzak [5]
7
3
6
Vincitore: Majchrzak
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Henrique Rocha POR vs Marco Trungelliti ARG

ATP Marrakech
Henrique Rocha
6
2
Marco Trungelliti
7
6
Vincitore: Trungelliti
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Timofey Skatov KAZ vs Camilo Ugo Carabelli ARG

ATP Marrakech
Timofey Skatov
0
0
Camilo Ugo Carabelli
0
0
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Rafael Jodar ESP vs Dusan Lajovic SRB

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 12:00
Robert Cash USA / JJ Tracy USA vs Finn Reynolds NZL / James Watt NZL
ATP Marrakech
Robert Cash / JJ Tracy [4]
6
7
10
Finn Reynolds / James Watt
7
6
8
Vincitore: Cash / Tracy
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Tomas Machac CZE / Matej Vocel CZE vs Romain Arneodo MON / Pierre-Hugues Herbert FRA

ATP Marrakech
Tomas Machac / Matej Vocel
6
6
11
Romain Arneodo / Pierre-Hugues Herbert
7
1
9
Vincitore: Machac / Vocel
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Taha Baadi MAR / Karim Bennani MAR vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

ATP Marrakech
Taha Baadi / Karim Bennani
0
2
Theo Arribage / Albano Olivetti [3]
0
3
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Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED vs Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL

Il match deve ancora iniziare





ROU ATP 250 Bucharest – Turno Qualificazione – 1° Turno Md – terra

Central Court – ore 10:00
Mariano Navone ARG vs Christopher O’Connell AUS
ATP Bucharest
Christopher O'Connell
4
6
Mariano Navone [7]
6
7
Vincitore: Navone
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Alex Molcan SVK vs Jay Clarke GBR

ATP Bucharest
Alex Molcan
6
5
7
Jay Clarke [8]
3
7
6
Vincitore: Molcan
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Damir Dzumhur BIH vs Filip Cristian Jianu ROU

ATP Bucharest
Damir Dzumhur
0
6
3
Filip Cristian Jianu
0
3
4
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Sebastian Baez ARG vs Vilius Gaubas LTU

Il match deve ancora iniziare

Daniel Altmaier GER vs Pedro Martinez ESP (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Elmer Moller DEN vs Adrian Boitan ROU

ATP Bucharest
Adrian Boitan
3
5
Elmer Moller
6
7
Vincitore: Moller
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Stefanos Sakellaridis GRE vs Dimitar Kuzmanov BUL

ATP Bucharest
Stefanos Sakellaridis
6
7
Dimitar Kuzmanov
3
6
Vincitore: Sakellaridis
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Botic van de Zandschulp NED vs Francesco Maestrelli ITA

ATP Bucharest
Francesco Maestrelli
3
2
Botic van de Zandschulp [8]
6
6
Vincitore: van de Zandschulp
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Nikoloz Basilashvili GEO vs Dino Prizmic CRO (Non prima 15:45)

ATP Bucharest
Nikoloz Basilashvili
0
4
0
Dino Prizmic
0
6
0
Mostra dettagli

Otto Virtanen FIN vs Daniel Merida ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Alexander Shevchenko KAZ vs Radu David Turcanu ROU

ATP Bucharest
Alexander Shevchenko
6
6
Radu David Turcanu
2
4
Vincitore: Shevchenko
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Daniel Merida ESP vs Joel Schwaerzler AUT

ATP Bucharest
Daniel Merida [2]
6
6
Joel Schwaerzler [6]
2
2
Vincitore: Merida
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Titouan Droguet FRA vs Roberto Bautista Agut ESP

ATP Bucharest
Roberto Bautista Agut
1
6
1
Titouan Droguet
6
1
6
Vincitore: Droguet
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Stefanos Sakellaridis GRE vs Jan Choinski GBR (Non prima 15:40)

ATP Bucharest
Stefanos Sakellaridis
15
6
1
Jan Choinski
30
3
3
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Alex Molcan SVK vs Matteo Arnaldi ITA (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare





USA ATP 250 Houston – 1° Turno – terra

Stadium Court – ore 19:00
Andres Andrade ECU / Ben Shelton USA vs Marcelo Demoliner BRA / Robert Galloway USA
Il match deve ancora iniziare

Tomas Martin Etcheverry ARG vs Federico Agustin Gomez ARG (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Martin Damm USA vs Brandon Nakashima USA

Il match deve ancora iniziare

Alex Michelsen USA vs Coleman Wong HKG (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Alexei Popyrin AUS vs Patrick Kypson USA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 19:00
Evan King USA / Reese Stalder USA vs Blake Bayldon AUS / Adam Walton AUS

Il match deve ancora iniziare

Nishesh Basavareddy USA vs Liam Draxl CAN

Il match deve ancora iniziare

Andrey Golubev KAZ / Aleksandr Nedovyesov KAZ vs Roman Andres Burruchaga ARG / Thiago Agustin Tirante ARG

Il match deve ancora iniziare

Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA vs Mackenzie McDonald USA / Marc Polmans AUS

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Kovacevic USA vs Rinky Hijikata AUS (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare

TAG:

19 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Andreas Seppi 31-03-2026 16:17

Scritto da walden
Non capirò niente di tennis, ma certe scelte a me sembrano poco logiche. Mi riferisco a Maestrelli, che credo voglia fermamente entrare nei 100, e che dopo aver giocato quasi tre mesi sul cemento, arriva fresco fresco al 250 di Bucarest, terra battuta, e pretende di essere subito competitivo con tennisti come VDZ o altri che frequentano abitualmente il circuito ATP. Ragazzo mio, ma giocare almeno un challenger di preparazione?

Concordo con te, perchè non prendersi la top100 con un challenger?
E’ vero che giocare ATP fa gola per prestigio e soldi soprattutto, ma insomma, forse era meglio fare Napoli o Barletta, per riprendere ritmo e fiducia su terra con avversari più alla portata.
Rischia di rimanere lì, perdere fiducia e vedere rimandata la top 100

 19
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Cogi53 31-03-2026 16:16

Certo che Bellucci ha veramente rischiato molto! Del resto giocando male non è che si va tanto lontano. Spiccano i 64 gratuiti 🙄

 18
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+1: Detuqueridapresencia, patric25
Alain 31-03-2026 16:06

@ walden (#4584328)

è entrato di diritto in un torneo del massimo circuito (forse la prima volta che gli capita in carriera), magari beccava una WC locale, e in ogni caso ha guadagnato più soldini.
Diciamo che lo farebbero in tanti.

 17
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+1: Detuqueridapresencia
andrewthefirst 31-03-2026 15:12

Io qualche test antidoping lo farei al francese droguet. …

 16
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walden 31-03-2026 15:12

Non capirò niente di tennis, ma certe scelte a me sembrano poco logiche. Mi riferisco a Maestrelli, che credo voglia fermamente entrare nei 100, e che dopo aver giocato quasi tre mesi sul cemento, arriva fresco fresco al 250 di Bucarest, terra battuta, e pretende di essere subito competitivo con tennisti come VDZ o altri che frequentano abitualmente il circuito ATP. Ragazzo mio, ma giocare almeno un challenger di preparazione?

 15
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+1: Bagel, Detuqueridapresencia
SGT76 31-03-2026 14:56

Scritto da Riki
Era da un po che non vedevo giocare Cina’…devo dire che l’ho trovato peggiorato in tutto. Il dritto e’ a mala pena di livello challenger, la mobilità molto molto molto scarsa e pure il rovescio che rimane il suo colpo naturale, ha perso di incisività. Se questo è……farà parecchia fatica ad entrare nei 100 ammesso che questo sia il suo obbiettivo. Vero è che stiamo parlando di un diciannovenne e quindi di tempo ne ha a volontà, però confesso che me lo aspettavo molto meglio!

Peccato che CINÀ non fa ancora il 730,
o avresti avuto da riDire anche lì.
Piccoli Riccardi Piatti crescono..
Annamo Bene (citaz.)

 14
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+1: Detuqueridapresencia
SGT76 31-03-2026 14:55

Scritto da MAURO
Orgia italica sul center court di Marrakech

Ignoranza artificiale
(Pure ripetitiva)

 13
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+1: Detuqueridapresencia
andrewthefirst 31-03-2026 14:28

Secondo me, le tre wc nei mille l’anno scorso sono state semi-letali. Speriamo non continui nell’errore. ..

 12
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Detuqueridapresencia 31-03-2026 14:27

Scritto da alfredino

Scritto da Luigi68
Sto guardando Cinà e devo dire che non vedo questo gran giocatore che in molti descrivono.Ha diverse lacune abbastanza importanti per poter pensare ad una carriera di alto livello:poca mobilità,non ha timing sulla risposta e non ha assolutamente controllo e pulizia con il dritto.Ci si può lavorare sulla mobilità ma gli altri e 2 aspetti sono difetti che caratterizzeranno sempre un giocatore.Sonego ad esempio,ha sempre avuto problemi in risposta e con il rovescio e per quanto ci abbia lavorato cambiando anche coach sono difetti che hai nel tuo DNA da giocatore e puoi farci poco

…se “per puoi farci poco’ ” intendi arrivare al numero 21 del ranking (a solo 5 punti dalla top 20), vincere 4 tornei Atp su 4 superfici diverse ,QF Slam, montepremi solo tornei di circa 10 milioni di euro ,vincitore da protagonista di Coppa Davis allora le vie del Signore sono infinite!
A me fa francamente ridere che si possa prendere a paradigma un giocatore come Lorenzo con l’intento di sminuire un altro giocatore tra l’altro giovanissimo come Federico.
Onestamente se augurassero la carriera -con i difetti che ha nel DNA il buon Sonego- per suo figlio giovane tennista firmerebbe o no con il sangue?

More solito…. scrivo una tantum (spiegando perché) e quello che scrivo si perde come lacrime nella pioggia…..

Comunque concordo con te …..

 11
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ospite1 (Guest) 31-03-2026 13:37

Bellissimo commento quello di Alfredino , commento n.5 . Condivido in pieno.

 10
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Cogi53 31-03-2026 13:32

Non è che pensavo che Cinà potesse battere Muller, però neanche che, dopo un buon inizio, sul 2 a 0 per lui, subisse un filotto di 8 games a zero, con un gioco costellato di errori su errori. Dopo si è un po’ ripreso, ma ormai la frittata era fatta. Chiusura in linea col primo set, con due doppi falli consecutivi 😕
Sinceramente, proprio una prestazione deludente.

 9
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tinapica 31-03-2026 13:30

Al di là del tifo nazionalistico i due incontri più interessanti, che se potessi guarderei volentieri, son la sfida francocida tra il mio benamato VanAsc e Gaston (che comunque non mi dispiace) ed il testa-coda generazionale tra l’attempato Serbo già forte specialista della superficie ed il giovane rampante Spagnolo (che ancora non ho avuta occasione di veder giocare).
Purtroppo teleBinaghi non propone più questi incontri e mi toccherà solo immaginarli con la fantasia.
Spero risultino due belle battaglie.
Viva la terra rossa!

 8
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alfredino (Guest) 31-03-2026 13:29

Scritto da Luigi68
Sto guardando Cinà e devo dire che non vedo questo gran giocatore che in molti descrivono.Ha diverse lacune abbastanza importanti per poter pensare ad una carriera di alto livello:poca mobilità,non ha timing sulla risposta e non ha assolutamente controllo e pulizia con il dritto.Ci si può lavorare sulla mobilità ma gli altri e 2 aspetti sono difetti che caratterizzeranno sempre un giocatore.Sonego ad esempio,ha sempre avuto problemi in risposta e con il rovescio e per quanto ci abbia lavorato cambiando anche coach sono difetti che hai nel tuo DNA da giocatore e puoi farci poco

…se “per puoi farci poco’ ” intendi arrivare al numero 21 del ranking (a solo 5 punti dalla top 20), vincere 4 tornei Atp su 4 superfici diverse ,QF Slam, montepremi solo tornei di circa 10 milioni di euro ,vincitore da protagonista di Coppa Davis allora le vie del Signore sono infinite!
A me fa francamente ridere che si possa prendere a paradigma un giocatore come Lorenzo con l’intento di sminuire un altro giocatore tra l’altro giovanissimo come Federico.
Onestamente se augurassero la carriera -con i difetti che ha nel DNA il buon Sonego- per suo figlio giovane tennista firmerebbe o no con il sangue?

 7
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+1: Detuqueridapresencia, walden, Just is Back
Riki (Guest) 31-03-2026 13:26

Era da un po che non vedevo giocare Cina’…devo dire che l’ho trovato peggiorato in tutto. Il dritto e’ a mala pena di livello challenger, la mobilità molto molto molto scarsa e pure il rovescio che rimane il suo colpo naturale, ha perso di incisività. Se questo è……farà parecchia fatica ad entrare nei 100 ammesso che questo sia il suo obbiettivo. Vero è che stiamo parlando di un diciannovenne e quindi di tempo ne ha a volontà, però confesso che me lo aspettavo molto meglio!

 6
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-1: Detuqueridapresencia
walden 31-03-2026 13:22

Caro Federico, lascia perdere la WC per Madrid, buttati e capo fitto su i challengers e vedrai che fra 7/8 mesi sarai nei primi 100.

 5
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tinapica 31-03-2026 13:22

CinoCinà appena diciannovenne le sta purtroppo come prevedibile prendendo da Muller, ma lo fa con “dignità”. Certamente avrei preferito sovvertisse il pronostico, ma bravo comunque.
Maestrelli su questa superficie può sconfiggere VdZ e spero lo faccia.
Su gli altri non mi pronuncio, per la serie…spero bene!
Forza ragazzi!

 4
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+1: Detuqueridapresencia
walden 31-03-2026 13:09

Scritto da Luigi68
Sto guardando Cinà e devo dire che non vedo questo gran giocatore che in molti descrivono.Ha diverse lacune abbastanza importanti per poter pensare ad una carriera di alto livello:poca mobilità,non ha timing sulla risposta e non ha assolutamente controllo e pulizia con il dritto.Ci si può lavorare sulla mobilità ma gli altri e 2 aspetti sono difetti che caratterizzeranno sempre un giocatore.Sonego ad esempio,ha sempre avuto problemi in risposta e con il rovescio e per quanto ci abbia lavorato cambiando anche coach sono difetti che hai nel tuo DNA da giocatore e puoi farci poco

Sonego ha cambiato coach a 30 anni, quindi diciamo che forse ci sarebbe stato il tempo di pensarci prima, Cinà ne ha 19 e forse un po’ più di tempo lo ha.
Io però continuo a ripetere quello che scrivevo qualche giorno fa: la terra battuta è sempre stata per lui un terreno minato sin da quando era jr, ma perchè deve andare a giocare tornei dove poi becca uno specialista come Muller, che anche se non in un gran periodo come l’attuale, resta pur sempre un top100, e sicuramente qualcosa di meglio sul rosso. Il suo livello non è da torneo ATP, magari lo sarà fra 6 mesi (e non sul lento), ma adesso deve giocare i challengers, che già un 125 è per lui impegnativo, spero che non si ripetano gli erroti che fecero con Landaluce, mandato per due anni a prendere legnate in tornei non al suo livello, e che dopo un anno di Challengers, è finalmnete riuscito ad arrivare ad un buon livello (non prenderei la prestazione di Miami come un livello acquisito).
Poi ci sono alcuni aspetti, come la velocità, la sopportazione del caldo, sembra strano per un siciliano, ma l’impressione è che per lui giocare a mezzogiorno sia una sofferenza. A me sembra che in questa partita stia più soffrendo sul rovescio, che è il suo colpo, più che su dritto. E che il grosso problema sia sulla seconda, e non da oggi.

 3
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Luigi68 (Guest) 31-03-2026 12:40

Sto guardando Cinà e devo dire che non vedo questo gran giocatore che in molti descrivono.Ha diverse lacune abbastanza importanti per poter pensare ad una carriera di alto livello:poca mobilità,non ha timing sulla risposta e non ha assolutamente controllo e pulizia con il dritto.Ci si può lavorare sulla mobilità ma gli altri e 2 aspetti sono difetti che caratterizzeranno sempre un giocatore.Sonego ad esempio,ha sempre avuto problemi in risposta e con il rovescio e per quanto ci abbia lavorato cambiando anche coach sono difetti che hai nel tuo DNA da giocatore e puoi farci poco

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MAURO (Guest) 31-03-2026 11:31

Orgia italica sul center court di Marrakech

 1
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-1: Detuqueridapresencia