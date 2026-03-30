ITF Nantes e Santa Margherita di Pula: I Main Draw (con il resoconto di giornata a Pula)
Marco Furlanetto, Noah Perfetti, Alessandro Bronzetti, Gian Marco Ortenzi, Francesco Ferrari e Silvio Mencaglia sono i sei tennisti italiani che hanno strappato il pass per il tabellone principale del primo dei sei ITF Combined in programma sul rosso di Santa Margherita di Pula rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.
Emozioni nella sfida tra Ferrari ed Edoardo Cherie Ligniere (5-7, 7-6, 15-13 in oltre 3 ore di gioco e match point annullati da entrambi i giocatori). Tirati anche i match tra Furlanetto e Daniel Aleksandar Amarandei (6-7, 6-2, 10-5 in 2h26′) e tra Perfetti e Andrea Bacaloni (5-7, 6-3, 10-8 in 2h24′). Vittorie per Bronzetti (doppio 6-4 su Leonardo Angeloni), Ortenzi (6-2, 6-3 su Alessandro Bellifemine) e Mencaglia (6-1, 6-2 sul polacco Dorian Juszczak.
Via al tabellone principale, con Gabriele Maria Noce che non concede giochi alla wild card Paolo Schiavone. Eliminati Lorenzo Angelini sconfitto 6-2, 6-3 dal davisman romeno Nicholas David Ionel (testa di serie numero 8) e Giannicola Misasi, 6-0, 6-4 dal davisman turco Ergi Kirkin (numero 5)
Scattate anche le qualificazioni del torneo femminile. Solo un’italiana vola al turno decisivo, Enola Chiesa (doppio 6-2 su Carlotta Bassotti). Sconfitte per Francesca Mostallino (6-0, 6-1 dalla bulgara Rositsa Dencheva), Carlotta Moccia (7-5, 6-4 dall’ellenica Elena Korokozidi), Gloria De Santis (6-0, 6-2 dalla turca Ipek Oz), Deborah Chiesa (5-7, 6-2, 10-4 dalla serba Dunja Maric) e Carolina Dibenedetto (6-4, 6-1 dalla danese Rebecca Munk Mortensen).
Già nel main draw la testa di serie numero 2 Tyra Caterina Grant (pronta per la Billie Jean King Cup), la 3 Jennifer Ruggeri, la 7 Giorgia Pedone e le wild card Lucrezia Musetti, Francesca Gandolfi e Martina Trevisan.
ITF NANTES(Fra 50k cemento indoor)
[1] Mona Barthel vs Elena Malygina
Stephanie Judith Visscher vs Nuria Parrizas-diaz
Mina Hodzic vs Lidia Encheva
Kira Pavlova vs [6] Barbora Palicova
[4] Harmony Tan vs Amandine Monnot
Julie Belgraver vs Federica Urgesi
Justina Mikulskyte vs Ekaterina Kazionova
Tiphanie Lemaitre vs [5] Julia Avdeeva
[7] Susan Bandecchi vs Yara Bartashevich
Ayla Aksu vs Manon Leonard
Katarina Kuzmova vs Sara Cakarevic
Vivian Wolff vs [3] Elena Pridankina
[8] Xinyu Gao vs Isabella Maria Serban
Eva Guerrero alvarez vs Elizara Yaneva
Jeline Vandromme vs Tessa Johanna Brockmann
Diana Martynov vs [2] Veronika Podrez
ITF S.MARGHERITA di PULA(Ita 35k terra)
[1] Alice Rame vs Tena Lukas
Cristina Diaz adrover vs TBD
Lucrezia Musetti vs Sapfo Sakellaridi
[6] Laura Hietaranta vs TBD
[4] Anastasiia Sobolieva vs Martha Matoula
Naiktha Bains vs TBD
Francesca Gandolfi vs TBD
Katerina Tsygourova vs [7] Giorgia Pedone
[5] Julie Struplova vs Yelyzaveta Kotliar
Martina Trevisan vs TBD
TBD vs TBD
[3] Jennifer Ruggeri vs TBD
[8] Carlota Martinez cirez vs Lisa Zaar
Oana Georgeta Simion vs Denislava Glushkova
Anna Klasen vs Joelle Lilly Sophie Steur
Alena Kovackova vs [2] Tyra Caterina Grant
TAG: Tornei ITF
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