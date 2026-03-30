ITF Nantes e Santa Margherita di Pula: I Main Draw (con il resoconto di giornata a Pula)

Marco Furlanetto, Noah Perfetti, Alessandro Bronzetti, Gian Marco Ortenzi, Francesco Ferrari e Silvio Mencaglia sono i sei tennisti italiani che hanno strappato il pass per il tabellone principale del primo dei sei ITF Combined in programma sul rosso di Santa Margherita di Pula rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Emozioni nella sfida tra Ferrari ed Edoardo Cherie Ligniere (5-7, 7-6, 15-13 in oltre 3 ore di gioco e match point annullati da entrambi i giocatori). Tirati anche i match tra Furlanetto e Daniel Aleksandar Amarandei (6-7, 6-2, 10-5 in 2h26′) e tra Perfetti e Andrea Bacaloni (5-7, 6-3, 10-8 in 2h24′). Vittorie per Bronzetti (doppio 6-4 su Leonardo Angeloni), Ortenzi (6-2, 6-3 su Alessandro Bellifemine) e Mencaglia (6-1, 6-2 sul polacco Dorian Juszczak.

Via al tabellone principale, con Gabriele Maria Noce che non concede giochi alla wild card Paolo Schiavone. Eliminati Lorenzo Angelini sconfitto 6-2, 6-3 dal davisman romeno Nicholas David Ionel (testa di serie numero 8) e Giannicola Misasi, 6-0, 6-4 dal davisman turco Ergi Kirkin (numero 5)

Scattate anche le qualificazioni del torneo femminile. Solo un’italiana vola al turno decisivo, Enola Chiesa (doppio 6-2 su Carlotta Bassotti). Sconfitte per Francesca Mostallino (6-0, 6-1 dalla bulgara Rositsa Dencheva), Carlotta Moccia (7-5, 6-4 dall’ellenica Elena Korokozidi), Gloria De Santis (6-0, 6-2 dalla turca Ipek Oz), Deborah Chiesa (5-7, 6-2, 10-4 dalla serba Dunja Maric) e Carolina Dibenedetto (6-4, 6-1 dalla danese Rebecca Munk Mortensen).

Già nel main draw la testa di serie numero 2 Tyra Caterina Grant (pronta per la Billie Jean King Cup), la 3 Jennifer Ruggeri, la 7 Giorgia Pedone e le wild card Lucrezia Musetti, Francesca Gandolfi e Martina Trevisan.

[1] Mona Barthelvs Elena MalyginaStephanie Judith Visschervs Nuria Parrizas-diazMina Hodzicvs Lidia EnchevaKira Pavlovavs [6] Barbora Palicova

[4] Harmony Tan vs Amandine Monnot

Julie Belgraver vs Federica Urgesi

Justina Mikulskyte vs Ekaterina Kazionova

Tiphanie Lemaitre vs [5] Julia Avdeeva

[7] Susan Bandecchi vs Yara Bartashevich

Ayla Aksu vs Manon Leonard

Katarina Kuzmova vs Sara Cakarevic

Vivian Wolff vs [3] Elena Pridankina

[8] Xinyu Gao vs Isabella Maria Serban

Eva Guerrero alvarez vs Elizara Yaneva

Jeline Vandromme vs Tessa Johanna Brockmann

Diana Martynov vs [2] Veronika Podrez

[1] Alice Ramevs Tena LukasCristina Diaz adrovervs TBDLucrezia Musettivs Sapfo Sakellaridi[6] Laura Hietarantavs TBD

[4] Anastasiia Sobolieva vs Martha Matoula

Naiktha Bains vs TBD

Francesca Gandolfi vs TBD

Katerina Tsygourova vs [7] Giorgia Pedone

[5] Julie Struplova vs Yelyzaveta Kotliar

Martina Trevisan vs TBD

TBD vs TBD

[3] Jennifer Ruggeri vs TBD

[8] Carlota Martinez cirez vs Lisa Zaar

Oana Georgeta Simion vs Denislava Glushkova

Anna Klasen vs Joelle Lilly Sophie Steur

Alena Kovackova vs [2] Tyra Caterina Grant