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ITF Nantes e Santa Margherita di Pula: I Main Draw (con il resoconto di giornata a Pula)

30/03/2026 20:26 Nessun commento
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008

Marco Furlanetto, Noah Perfetti, Alessandro Bronzetti, Gian Marco Ortenzi, Francesco Ferrari e Silvio Mencaglia sono i sei tennisti italiani che hanno strappato il pass per il tabellone principale del primo dei sei ITF Combined in programma sul rosso di Santa Margherita di Pula rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.
Emozioni nella sfida tra Ferrari ed Edoardo Cherie Ligniere (5-7, 7-6, 15-13 in oltre 3 ore di gioco e match point annullati da entrambi i giocatori). Tirati anche i match tra Furlanetto e Daniel Aleksandar Amarandei (6-7, 6-2, 10-5 in 2h26′) e tra Perfetti e Andrea Bacaloni (5-7, 6-3, 10-8 in 2h24′). Vittorie per Bronzetti (doppio 6-4 su Leonardo Angeloni), Ortenzi (6-2, 6-3 su Alessandro Bellifemine) e Mencaglia (6-1, 6-2 sul polacco Dorian Juszczak.
Via al tabellone principale, con Gabriele Maria Noce che non concede giochi alla wild card Paolo Schiavone. Eliminati Lorenzo Angelini sconfitto 6-2, 6-3 dal davisman romeno Nicholas David Ionel (testa di serie numero 8) e Giannicola Misasi, 6-0, 6-4 dal davisman turco Ergi Kirkin (numero 5)
Scattate anche le qualificazioni del torneo femminile. Solo un’italiana vola al turno decisivo, Enola Chiesa (doppio 6-2 su Carlotta Bassotti). Sconfitte per Francesca Mostallino (6-0, 6-1 dalla bulgara Rositsa Dencheva), Carlotta Moccia (7-5, 6-4 dall’ellenica Elena Korokozidi), Gloria De Santis (6-0, 6-2 dalla turca Ipek Oz), Deborah Chiesa (5-7, 6-2, 10-4 dalla serba Dunja Maric) e Carolina Dibenedetto (6-4, 6-1 dalla danese Rebecca Munk Mortensen).
Già nel main draw la testa di serie numero 2 Tyra Caterina Grant (pronta per la Billie Jean King Cup), la 3 Jennifer Ruggeri, la 7 Giorgia Pedone e le wild card Lucrezia Musetti, Francesca Gandolfi e Martina Trevisan.

ITF NANTES(Fra 50k cemento indoor)
[1] Mona Barthel GER vs Elena Malygina EST
Stephanie Judith Visscher NED vs Nuria Parrizas-diaz ESP
Mina Hodzic GER vs Lidia Encheva BUL
Kira Pavlova RUS vs [6] Barbora Palicova CZE

[4] Harmony Tan FRA vs Amandine Monnot FRA
Julie Belgraver FRA vs Federica Urgesi ITA
Justina Mikulskyte LTU vs Ekaterina Kazionova RUS
Tiphanie Lemaitre FRA vs [5] Julia Avdeeva RUS

[7] Susan Bandecchi SUI vs Yara Bartashevich FRA
Ayla Aksu TUR vs Manon Leonard FRA
Katarina Kuzmova SVK vs Sara Cakarevic FRA
Vivian Wolff USA vs [3] Elena Pridankina RUS

[8] Xinyu Gao CHN vs Isabella Maria Serban ITA
Eva Guerrero alvarez ESP vs Elizara Yaneva BUL
Jeline Vandromme BEL vs Tessa Johanna Brockmann GER
Diana Martynov FRA vs [2] Veronika Podrez UKR

ITF S.MARGHERITA di PULA(Ita 35k terra)
[1] Alice Rame FRA vs Tena Lukas CRO
Cristina Diaz adrover ESP vs TBD
Lucrezia Musetti ITA vs Sapfo Sakellaridi GRE
[6] Laura Hietaranta FIN vs TBD

[4] Anastasiia Sobolieva UKR vs Martha Matoula GRE
Naiktha Bains GBR vs TBD
Francesca Gandolfi ITA vs TBD
Katerina Tsygourova SUI vs [7] Giorgia Pedone ITA

[5] Julie Struplova CZE vs Yelyzaveta Kotliar UKR
Martina Trevisan ITA vs TBD
TBD vs TBD
[3] Jennifer Ruggeri ITA vs TBD

[8] Carlota Martinez cirez ESP vs Lisa Zaar SWE
Oana Georgeta Simion ROU vs Denislava Glushkova BUL
Anna Klasen GER vs Joelle Lilly Sophie Steur GER
Alena Kovackova CZE vs [2] Tyra Caterina Grant ITA

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