Da Barletta, Svrcina dà forfait e Nagal fuori al primo turno. Bondioli “Arrivo in Puglia dopo una settimana che definirei incredibile per aver raggiunto la mia prima semifinale di un Challenger 125” (con il programma di domani)

I primi verdetti del Challenger Atp in corso di svolgimento sui campi del Circolo Simmen

La notizia di giornata è il ritiro di Dalibor Svrcina, testa di serie numero uno dell’Open della Disfida “Trofeo Lapietra”. Il tennista della Repubblica Ceca ha rimediato un brutto infortunio alla caviglia, durante l’allenamento di ieri. Al suo posto, come lucky loser, ci sarà il giovane italiano Michele Ribecai, pronto ad affrontare domani il derby tricolore con Jacopo Berrettini.

Ad abbandonare il Challenger Atp di Barletta è anche l’indiano Sumit Nagal (ex numero 68 al mondo) eliminato al primo turno dal britannico Toby Samuel (tds numero 3): primo set senza storia (6/1) per l’inglese e seconda partita più combattuta e conclusa con il punteggio di 7/6. Bene, invece, Marco Cecchinato, che sta dando continuità al suo buon momento di forma. L’ex numero 16 al mondo ha superato l’altro italiano Filippo Romano in due set (7/5, 6/1). Stop per Gianluca Cadenasso, sconfitto dal britannico Felix Gill con il punteggio di 6/4, 6/2. L’ultimo match di oggi ha visto la vittoria dell’austriaco Lukas Neumayer sul croato Duje Ajdukovic, con un doppio 6/3. Domani al Circolo Tennis Hugo Simmen, l’inizio delle partite è previsto per le ore 11, con ingresso gratuito.

Grande attesa per l’esordio del giovane Federico Bondioli, uno dei talenti italiani più in vista del momento. Il 23enne ravennate affronterà domani il bosniaco Nerman Fatic, come anticipo tennistico della sfida calcistica Italia-Bosnia in programma nella serata.

«Arrivo in Puglia dopo una settimana che definirei incredibile per aver raggiunto la mia prima semifinale di un Challenger 125, arrivando dalle qualificazioni – commenta Bondioli -. Sto attraversando un buon momento di forma. Ho vinto un Futures a Sharm el Sheik e nella settimana successiva ho sfiorato la finale a Napoli. Peccato per la partita persa contro Daniel Altmaier (n.52 nel ranking Atp), un avversario che non ha bisogno di presentazioni. Dovrò capire ancora un po’ di cose per gestire i momenti di pressione. Direi più che normale, ma sono felice del torneo e della prestazione».

A Barletta, il primo turno sarà contro il bosniaco Fatic. «Lo conosco bene perché si è allenato un paio di anni a Ravenna, la mia città – aggiunge Bondioli -. Tennisticamente ci conosciamo molto bene. Da 4 settimane sto lavorando assieme al preparatore, che mi sta seguendo nei vari tornei. Questo per adesso è l’importante, senza caricarmi di aspettative. Voglio pensare solo a lavorare e continuare così, con obiettivi a breve termine. Il mio sogno è quello di entrare nelle qualificazioni di uno slam. Barletta è come da tradizione un trampolino di lancio per i giovani italiani. Speriamo che lo sia anche per me».

Open Città della Disfida – Trofeo Lapietra

Barletta 🇮🇹 | Terra battuta

Order of Play – Martedì 31 marzo 2026

CAMPO LAPIETRA (CENTRALE)

Dalle 11:00 italiane

Manas Dhamne 🇮🇳 vs Ugo Blanchet 🇫🇷

Nerman Fatic 🇧🇦 vs Federico Bondioli 🇮🇹

Michele Ribecai 🇮🇹 vs Jacopo Berrettini 🇮🇹

Laurent Lokoli 🇫🇷 vs Lorenzo Giustino 🇮🇹

CAMPO ALTOGRANO (1)

Dalle 11:00 italiane

Maxim Mrva 🇨🇿 vs Martin Krumich 🇨🇿

Enrico Dalla Valle 🇮🇹 vs Maxime Chazal 🇫🇷

Francesco Forti 🇮🇹 vs Vitaliy Sachko 🇺🇦

Henri Squire 🇩🇪 vs Mili Poljicak 🇭🇷

CAMPO TATÒ (4)

Dalle 11:00 italiane

Gilles Arnaud Bailly 🇧🇪 vs Kimmer Coppejans 🇧🇪

Remy Bertola 🇨🇭 vs Tom Gentzsch 🇩🇪

Andrea Guerrieri 🇮🇹 vs Maks Kasnikowski 🇵🇱

Filip Duda 🇨🇿 / Stefan Latinovic 🇷🇸 vs Finn Bass 🇬🇧 / Anthony Genov 🇧🇬