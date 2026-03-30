WTA 500 Charleston, WTA 250 Bogotà: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)
WTA 500 Charleston – 1° Turno – terra
Credit One Stadium – ore 15:00
Eva Lys vs Katie Volynets Inizio 16:00
Sloane Stephens vs Renata Zarazua
Viktoriya Tomova vs Jennifer Brady
Ajla Tomljanovic vs Donna Vekic Non prima 23:00
Alycia Parks vs Mary Stoiana
Althea Gibson – ore 15:00
Anastasia Zakharova vs Dayana Yastremska Inizio 16:00
Elvina Kalieva vs McCartney Kessler Non prima 17:30
Darja Vidmanova vs Anna Bondar
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason vs (2) Nicole Melichar-Martinez / (2) Alexandra Panova
Court 3 – ore 15:00
Yulia Putintseva vs Lulu Sun Inizio 16:00
Solana Sierra vs Akasha Urhobo Non prima 17:30
Ayana Akli / Ivana Corley vs (4) Miyu Kato / (4) Giuliana Olmos
WTA 250 Bogotà – 1° Turno – terra
Cancha Central – ore 17:00
Elizabeth Mandlik vs Julieta Pareja Inizio 18:00
Valentina Mediorreal Arias vs (4) Tatjana Maria
Irene Burillo / Alicia Herrero Linana vs Anna Blinkova / Maria Lourdes Carle
(8) Panna Udvardy vs Maria Torres Murcia Non prima 00:00
Cancha 2 – ore 15:30
Carole Monnet vs Katarzyna Kawa Inizio 16:30
Selena Janicijevic vs Julia Riera Non prima 17:30
Anastasia Tikhonova vs Despina Papamichail
Cancha 3 – ore 15:30
Darja Semenistaja / Hanne Vandewinkel vs (3) Isabelle Haverlag / (3) Maia Lumsden Inizio 16:30
(4) Magali Kempen / (4) Katarzyna Piter vs Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech Non prima 17:30
TAG: Circuito WTA
1 commento
Mentre lo sguardo del tennistoide italico moderno era rivolto ben altrove Julieta Pareja conquistava il suo primo torneo professionistico nel silenzio più totale (ma il Gaz l’ha beccata)nella famosissima località di Chihuahua,in finale su quella Cross del quale abbiamo letto proprio oggi nella pagina dedicata alla Mboko(che coincidenza ) come rappresentante prossima del canada nella Errani Cup,e parliamo già di un ITF 50.
Solitamente cose rilevanti li riporto nella pagina degli ITF, seppur italiani(e li che hanno cominciato a sentir parlare di Mboko,scusate)ma sapevo di poter usufruire già oggi di una pagina come questa più relativa alla Pareja senza giocarmi l’Off Topic.
Akasha Urhoboo va monitorata,la 19enne americana ha vinto di recente due ITF 35 ,nel primo eliminando anche una come Andreescu, ieri ha dato 6-1 6-1 alla Kalieva,che è poi però stata ripescata.
Affronta in questo match interessante la più talentuosa argentina,arrivata 62 del ranking,ma da quando ha perso 6-0 6-0 contro Andreeva ad Indian Wells ha perso poi proprio da Andreescu (quante coincidenze si trovano nella giungla,se sai vedere tutto)e ha raccolto solo 4 games da Rackhimova a Miami.
Argentina infatti data solo leggermente favorita, nonostante la differenza ranking,e tra l’altro la quota dell’americana è anche in calo, leggero ma in calo dopo il doppio 6-1 alla Kalieva, oggi ne sapremo di più di una verità che ci è celata .