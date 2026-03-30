Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Charleston, WTA 250 Bogotà: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

30/03/2026 14:38 1 commento
Sloane Stephens nella foto - Foto Getty Images
Sloane Stephens nella foto - Foto Getty Images

USA WTA 500 Charleston – 1° Turno – terra

Credit One Stadium – ore 15:00
Eva Lys GER vs Katie Volynets USA Inizio 16:00
WTA Charleston
Eva Lys
30
2
Katie Volynets
30
0
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Sloane Stephens USA vs Renata Zarazua MEX

Il match deve ancora iniziare

Viktoriya Tomova BUL vs Jennifer Brady USA

Il match deve ancora iniziare

Ajla Tomljanovic AUS vs Donna Vekic CRO Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare

Alycia Parks USA vs Mary Stoiana USA

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Althea Gibson – ore 15:00
Anastasia Zakharova RUS vs Dayana Yastremska UKR Inizio 16:00

WTA Charleston
Anastasia Zakharova
30
1
Dayana Yastremska
30
1
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Elvina Kalieva USA vs McCartney Kessler USA Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare

Darja Vidmanova CZE vs Anna Bondar HUN

Il match deve ancora iniziare

Ulrikke Eikeri NOR / Quinn Gleason USA vs (2) Nicole Melichar-Martinez USA / (2) Alexandra Panova RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 15:00
Yulia Putintseva KAZ vs Lulu Sun NZL Inizio 16:00

WTA Charleston
Yulia Putintseva
40
1
Lulu Sun
30
1
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Solana Sierra ARG vs Akasha Urhobo USA Non prima 17:30

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Ayana Akli USA / Ivana Corley USA vs (4) Miyu Kato JPN / (4) Giuliana Olmos MEX

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COL WTA 250 Bogotà – 1° Turno – terra

Cancha Central – ore 17:00
Elizabeth Mandlik USA vs Julieta Pareja USA Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare

Valentina Mediorreal Arias COL vs (4) Tatjana Maria GER

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Irene Burillo ESP / Alicia Herrero Linana ESP vs Anna Blinkova RUS / Maria Lourdes Carle ARG

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(8) Panna Udvardy HUN vs Maria Torres Murcia COL Non prima 00:00

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Cancha 2 – ore 15:30
Carole Monnet FRA vs Katarzyna Kawa POL Inizio 16:30

WTA Bogota
Carole Monnet
0
0
Katarzyna Kawa
0
0
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Selena Janicijevic FRA vs Julia Riera ARG Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Tikhonova RUS vs Despina Papamichail GRE

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Cancha 3 – ore 15:30
Darja Semenistaja LAT / Hanne Vandewinkel BEL vs (3) Isabelle Haverlag NED / (3) Maia Lumsden GBR Inizio 16:30
Il match deve ancora iniziare

(4) Magali Kempen BEL / (4) Katarzyna Piter POL vs Momoko Kobori JPN / Peangtarn Plipuech THA Non prima 17:30

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1 commento

Gaz (Guest) 30-03-2026 15:12

Mentre lo sguardo del tennistoide italico moderno era rivolto ben altrove Julieta Pareja conquistava il suo primo torneo professionistico nel silenzio più totale (ma il Gaz l’ha beccata)nella famosissima località di Chihuahua,in finale su quella Cross del quale abbiamo letto proprio oggi nella pagina dedicata alla Mboko(che coincidenza ) come rappresentante prossima del canada nella Errani Cup,e parliamo già di un ITF 50.
Solitamente cose rilevanti li riporto nella pagina degli ITF, seppur italiani(e li che hanno cominciato a sentir parlare di Mboko,scusate)ma sapevo di poter usufruire già oggi di una pagina come questa più relativa alla Pareja senza giocarmi l’Off Topic.

Akasha Urhoboo va monitorata,la 19enne americana ha vinto di recente due ITF 35 ,nel primo eliminando anche una come Andreescu, ieri ha dato 6-1 6-1 alla Kalieva,che è poi però stata ripescata.
Affronta in questo match interessante la più talentuosa argentina,arrivata 62 del ranking,ma da quando ha perso 6-0 6-0 contro Andreeva ad Indian Wells ha perso poi proprio da Andreescu (quante coincidenze si trovano nella giungla,se sai vedere tutto)e ha raccolto solo 4 games da Rackhimova a Miami.
Argentina infatti data solo leggermente favorita, nonostante la differenza ranking,e tra l’altro la quota dell’americana è anche in calo, leggero ma in calo dopo il doppio 6-1 alla Kalieva, oggi ne sapremo di più di una verità che ci è celata .

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