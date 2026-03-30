Sinner mette nel mirino il numero 1: dopo Miami il sorpasso ad Alcaraz è molto più vicino

Il trionfo di Jannik Sinner al Miami Open 2026 non ha portato soltanto il Sunshine Double e un altro Masters 1000 in bacheca. Ha anche riaperto in modo fortissimo la corsa al numero 1 del ranking ATP, con l’azzurro che ora si è portato a ridosso di Carlos Alcaraz. Dopo Miami, lo spagnolo resta davanti, ma il margine si è ridotto a 1.190 punti nella classifica live ATP.

È un dato che cambia parecchio la prospettiva della primavera. All’inizio di Indian Wells, Alcaraz aveva un vantaggio molto più ampio, pari a 3.150 punti. In appena due tornei, però, Sinner ha rosicchiato terreno in modo impressionante, approfittando del titolo in California, del successo a Miami e del fatto che Alcaraz non sia riuscito a capitalizzare del tutto un tratto di calendario che poteva essergli favorevole.

Miami pesa, e tanto

Il Miami Open era un passaggio chiave proprio per questo motivo. Sinner ha fatto il massimo, portando a casa il torneo e aggiungendo altri 1.000 punti pesanti al suo inseguimento. Alcaraz, invece, si è fermato prima del previsto, senza riuscire a sfruttare fino in fondo l’occasione di allungare o almeno proteggere il margine. Il risultato è che ora la lotta per il vertice è tornata apertissima.

A rendere ancora più interessante lo scenario c’è poi il calendario immediato: con la stagione sulla terra battuta alle porte, ogni Masters 1000 può spostare in fretta gli equilibri, soprattutto se uno dei due riesce a fare una corsa profonda e l’altro no.

Monte-Carlo può già diventare decisivo

Il prossimo snodo importante sarà Monte-Carlo, primo Masters 1000 sulla terra. Ed è qui che la corsa al numero 1 può entrare davvero nel vivo. Con 1.190 punti di distacco, Sinner sa che un grande risultato nel Principato, combinato con un eventuale passo falso di Alcaraz, potrebbe cambiare completamente il quadro. Il sorpasso non è automatico, ma per la prima volta dopo tanto tempo il numero 1 non appare più lontano: è tornato ad essere un obiettivo concretissimo.

La situazione, inoltre, sorride all’azzurro anche in prospettiva. Sinner non ha punti da difendere fino a Roma, elemento che gli offre una grande libertà di manovra in questa fase della stagione. In altre parole, tutto quello che riuscirà a fare nelle prossime settimane potrà aumentare ulteriormente la pressione su Alcaraz.

Djokovic scende, Musetti osserva, Lehecka decolla

Oltre alla corsa per il vertice, Miami ha lasciato effetti importanti anche nel resto della top 10. Novak Djokovic ha perso una posizione ed è scivolato al numero 4 del ranking, mentre Alexander Zverev è salito al numero 3. Lorenzo Musetti resta in top 5, mentre Jiri Lehecka è uno dei grandi vincitori della settimana: grazie alla finale in Florida è salito di otto posizioni, raggiungendo il suo miglior ranking in carriera al numero 14 del mondo.

Per Lehecka la top 10 non è ancora vicinissima, ma il salto di Miami certifica che ormai è entrato stabilmente in una fascia di classifica molto più alta.

Il messaggio lanciato da Sinner

Al di là dei numeri, il dato più forte è un altro: Sinner arriva sulla terra battuta con tutto il momentum dalla sua parte. Ha dominato il mese americano, ha vinto Indian Wells e Miami senza perdere un set, e ha riportato la lotta con Alcaraz su un terreno di equilibrio molto più stretto rispetto a poche settimane fa.

Il numero 1, oggi, non è ancora suo. Ma per la prima volta da tempo, non è più soltanto una rincorsa: è una possibilità reale, concreta, immediata. E Monte-Carlo può essere il primo vero crocevia di questa nuova battaglia.





Francesco Paolo Villarico