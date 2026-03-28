Combined Miami ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio della finale di doppio maschile e finale sing. femminile. In campo Bole-Vavassori e poi Sabalenka vs Gauff (LIVE)

28/03/2026 13:07 2 commenti
SImone Bolelli e Andrea Vavassori nella foto - Foto Getty Images
SImone Bolelli e Andrea Vavassori nella foto - Foto Getty Images










★★★★★
★★★★
★★★★★
Combined Miami Open
Miami Gardens, Florida  ·  28 Marzo 2026

21°C
Parz. soleggiato  ·  Max 26°C
PIOGGIA 15%
VENTO Leggero
CAMPO Hard
HARDCOURT

▶  Oggi — 28 Marzo

♂♂
ATP Doubles  ·  Doppio Maschile
Final  ·  Finale
🏆 Finale

WTA Singles  ·  Singolare Femminile
Final  ·  Finale
🏆 Finale

⏱  Domani — 29 Marzo  ·  Pioggia prevista 70%

ATP Singles  ·  Singolare Maschile
Final  ·  Finale  ·  ⛈ Attenzione pioggia
🏆 Finale

⛅  Parz. soleggiato · 15% pioggia
♂♂  ATP Doppio Finale
♀  WTA Finale
⏱  ATP Finale domani


Stadium – ore 17:30
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA

Il match deve ancora iniziare

(1) Aryna Sabalenka BLR vs (4) Coco Gauff USA Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

TAG: , , ,

2 commenti

Giuliano da Viareggio (Guest) 28-03-2026 13:41

Sono con te!

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 28-03-2026 13:22

Alè BoleVava!
Alè Coco (anche se nulla ho contro Sabalencona, anzi: stilisticamente la preferisco, ma dopo le recenti dichiarazioni di Coco sto con lei)!
…purtroppo temo che ambedue le mie preferenze di tifo verranno frustrate…

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!