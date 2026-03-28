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Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio della finale di doppio maschile e finale sing. femminile. In campo Bole-Vavassori e poi Sabalenka vs Gauff (LIVE)
28/03/2026 13:07 2 commenti
Stadium – ore 17:30
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori
Il match deve ancora iniziare
(1) Aryna Sabalenka vs (4) Coco Gauff Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
TAG: Masters 1000 Miami, Masters 1000 Miami 2026, WTA 1000 Miami, WTA 1000 Miami 2026
2 commenti
Sono con te!
Alè BoleVava!
Alè Coco (anche se nulla ho contro Sabalencona, anzi: stilisticamente la preferisco, ma dopo le recenti dichiarazioni di Coco sto con lei)!
…purtroppo temo che ambedue le mie preferenze di tifo verranno frustrate…