Combined Miami ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 13. Successi di Aryna Sabalenka e Bolelli-Vavassori

28/03/2026 22:40 32 commenti
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images

★★★★★
★★★★
★★★★★
Combined Miami Open
Miami Gardens, Florida  ·  28 Marzo 2026

21°C
Parz. soleggiato  ·  Max 26°C
PIOGGIA 15%
VENTO Leggero
CAMPO Hard
HARDCOURT

▶  Oggi — 28 Marzo

♂♂
ATP Doubles  ·  Doppio Maschile
Final  ·  Finale
🏆 Finale

WTA Singles  ·  Singolare Femminile
Final  ·  Finale
🏆 Finale

⏱  Domani — 29 Marzo  ·  Pioggia prevista 70%
ATP Singles  ·  Singolare Maschile
Final  ·  Finale  ·  ⛈ Attenzione pioggia
🏆 Finale

⛅  Parz. soleggiato · 15% pioggia
♂♂  ATP Doppio Finale
♀  WTA Finale
⏱  ATP Finale domani


Stadium – ore 17:30
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA

ATP Miami
Harri Heliovaara / Henry Patten [4]
4
2
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7]
6
6
Vincitore: Bolelli / Vavassori
Mostra dettagli

(1) Aryna Sabalenka BLR vs (4) Coco Gauff USA Non prima 20:00

WTA Miami
Aryna Sabalenka [1]
6
4
6
Coco Gauff [4]
2
6
3
Vincitore: Sabalenka
Mostra dettagli

TAG: , , ,

32 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Inox 28-03-2026 22:32

Ultimamente Sabalenka e Sinner vincono assieme quindi…

 32
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MaxZero 28-03-2026 22:11

Sabalenka non mi sta troppo simpatica ma ha tutta la mia stima per il “shut up” a quei coglioni che urlano durante lo scambio. Pubblico indecente

 31
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MaxZero 28-03-2026 22:11

Sabalenka non mi sta troppo simpatica ma ha tutta la mia stima per il “shut up” a quei coglioni che urlano durante lo scambio. Pubblico indecente

 30
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 28-03-2026 21:45

Interrotta la serie di 22 set consecutivi della Sabalenka,per un totale di 45-4 ora,e un Gaz che raccoglie la fiducia posta in un match da over 20,5.

 29
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vecchiogiovi (Guest) 28-03-2026 21:09

Scritto da Giambi
Sarebbe stato un classico del tennis dopo aver buttato via il 6/3 da 0/40 subire il 5/5, ma non per questa coppia. Bolelli l’ho visto giocare il singolo, è stato 36, aveva ed ha un braccio come pochi. L’infortunio al polso ed al ginocchio lo ha costretto a ritirarsi dal singolo per concentrarsi sul doppio diversamente avrebbe avuto una carriera almeno da top 20. Ragazzo di 40 anni in gamba di poche parole ma di molti fatti. Ha vinto uno slam ,grande soddisfazione, ma ne poteva vincere minimo un altro. Tifo forte per questo titolo prestigioso contro una coppia fortissima.

Ho visto Bolelli vincere nel 2004 il 10.000 di Verona contro Vittur ( vinse anche il doppio) quando era un ragazzino ed era la grande speranza del tennis Mi aveva impressionato il fatto che viaggiasse con mamma e fidanzata (allora era fidanzata ma non so se poi sia diventata sua moglie) e come atteggiamento non mi aveva convinto. Credo che più che gli infortuni sia stato l’approccio poco professionale al circuito. Grande giocatore potenziale, braccio magico, ma poi poco altro per poter aspirare alla top ten. Il suo contrario sono stati i toscani Lorenzi e Volandri, che non avevano i mezzi di Bolelli ma molta più garra e impegno.

 28
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Giuliano da Viareggio (Guest) 28-03-2026 19:18

UN SOLO COMMENTO: GRANDISSIMI!!

 27
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, antoniov, il capitano
Skalzo (Guest) 28-03-2026 19:04

Vavalelli campioni!

 26
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: tinapica
JannikUberAlles 28-03-2026 19:03

Una grandissima vittoria per i Bolessori che erano 1-5 negli scontri diretti (oltretutto vinto solo il primo!) e con gli avversari qualificati da uno strepitoso 17-1 (W/L) in stagione.

Spero che il risultato sia di buon auspicio per le nostre ragazze che pure devono affrontare, domani, una coppia davvero fortissima.

Forza A Z Z U R R E/I !!!!

 25
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, antoniov, il capitano, j
Jack (Guest) 28-03-2026 19:01

Scritto da Silver
Sono pessimista su BoleVava e spero di essere smentito!!!

Speriamo che sei pessimista pure domani

 24
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, il capitano
Passatore cortese (Guest) 28-03-2026 18:57

Italtennis superstar.

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Inox 28-03-2026 18:56

I Bolliti Vavalelli hanno vinto alla fine

 22
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, antoniov, il capitano, j
Detuqueridapresencia 28-03-2026 18:56

Felicissimo per i nostri “veci” e una sonora pernacchia a chi da anni li da per finiti. E invece….

 21
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: antoniov, il capitano, Marco Tullio Cicerone, j
Cogi53 28-03-2026 18:55

Beh, complimenti ai nostri ragazzi, grande vittoria. Sinceramente ci speravo ma non ci credevo tanto, chiedo venia.

 20
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Carota Senior, antoniov, Marco Tullio Cicerone
Giambi (Guest) 28-03-2026 18:55

Hanno vinto un titolo prestigioso dominando contro una coppia fortissima che li aveva battuti se non sbaglio 5 volte di fila. Complimenti. Bravissimi. Sempre più GrandItalia.

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
guest (Guest) 28-03-2026 18:53

Che chiusura di match! Primo mille in bacheca 🙂

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Elvis (Guest) 28-03-2026 18:53

Hanno già vinto…..

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
guest (Guest) 28-03-2026 18:51

Chi serve?

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
guest (Guest) 28-03-2026 18:50

Doppio break, si serve per il titulo 5-2 😆 😎

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Passatore cortese (Guest) 28-03-2026 18:44

Imperativo categorico: tenere il servizio con le unghie e con i denti.

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 28-03-2026 18:40

@ tinapica (#4582503)

Vada piano, i Bolessori per ora se la stanno cavando, intanto, come direbbe lei, hanno vinto la prima partita e sono in vantaggio anche nella seconda.

 13
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: tinapica
Giambi (Guest) 28-03-2026 18:26

Sarebbe stato un classico del tennis dopo aver buttato via il 6/3 da 0/40 subire il 5/5, ma non per questa coppia. Bolelli l’ho visto giocare il singolo, è stato 36, aveva ed ha un braccio come pochi. L’infortunio al polso ed al ginocchio lo ha costretto a ritirarsi dal singolo per concentrarsi sul doppio diversamente avrebbe avuto una carriera almeno da top 20. Ragazzo di 40 anni in gamba di poche parole ma di molti fatti. Ha vinto uno slam ,grande soddisfazione, ma ne poteva vincere minimo un altro. Tifo forte per questo titolo prestigioso contro una coppia fortissima.

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giambi (Guest) 28-03-2026 18:13

Scritto da Ozzastru
Incredibile su 4 finali 3 finalisti sono italiani!

Nole ha detto che Italia è il paese leader del tennis, e se lo dice lui. Del Resto 2 nei primi 5. 4 nei primi 18. Master di Torino, 3 Davis di fila. Numero 2 al mondo ma in odore di riprendersi presto la vetta. 2 Davis di fila femminili e non cito le medaglie d’oro olimpiche Errani Paoli Vavassori. E gli slam.

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuliano da Viareggio (Guest) 28-03-2026 17:59

Scritto da Giuliano da Viareggio
Sono con te!

intendevo con quanto scrivi tu tinapica

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 28-03-2026 17:48

Gauff sarà comunque la più giovane finalista di Miami dai tempi di Serena Williams 2003, quando sconfisse in rimonta un’anzianotta Jennifer Capriati.
Lo scrivo giusto perché tanto mi sarebbe stato chiesto nel giro di 73 minuti.
Mentre sono scesi i fratelli Karamazov.
Come non citare il famoso romanzo d’avventura scritto nel 1956 dal grande autore Montenegrino Frederick Kafka.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 28-03-2026 16:29

Aryna mi è troppo simpatica

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silver (Guest) 28-03-2026 15:46

Sono pessimista su BoleVava e spero di essere smentito!!!

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Betafasan
Silvy__89 (Guest) 28-03-2026 14:52

In bocca al lupo a Bole e Vava! Sabalenka come Jannik può completare il Sunshine Double, e non penso proprio se lo lascerà scappare!

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 28-03-2026 13:54

Si dovrebbe cominciare alle 15 ora locale, con 26 gradi,82% di umidità, vento 8 km/h da ponente,terreno in perfette condizioni,per un record d’incasso.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 28-03-2026 13:44

Partendo dal presupposto che c’è la grande favorita, bisogna però vedere in questi casi se ci sono o ci sarebbero dei presupposti per un colpaccio,e la risposta è SI,ci sarebbero,in questo caso.
Innanzitutto i precedenti 6-6 ti fanno già capire che non c’è un timore reverenziale di base,ed è già un buonissimo inizio,per cominciare.
Ci sono un altro paio di cose sulla quale potersi “aggrappare”.
Affrontare Rybakina per Sabalenka vuol dire quasi sempre il momento topico,il massimo concentramento di impegno mentale e fisico che designa la vincitrice del torneo,in questo caso c’è però un altro match,questa valutazione l’ho fatta immediatamente dopo le semifinali, sono andato poi a controllare per curiosità questa mia considerazione anche in possibile conferme in dati di fatti,e ho trovato che le ultime 4 volte che Sabalenka ha battuto Rybakina prima di una finale,ha perso poi il match successivo,2 volte con la stessa Gauff,1 Vondrousova,1 Pegula,se non ricordo male.

Coco Gauff dal suo canto ha iniziato con un 3-6 3-4 contro Cocciaretto,per poi crescere, notevolmente direi,fino a quel gran match contro Bencic,che l’ha portata al doppio 6-1 contro Muchova,4 match in 3 set hanno fatto da resilienza,che nel corso di un torneo ti portano poi a rompere un’involucro che trattiene ancora potenzialità inespresse,le prestazioni ultime sono state al suo top, e da lì potrà ripartire stasera.
Qualcuno si chiederà cosa prevede Gaz.
Non sarei sorpreso del colpaccio perché ci sono 3 buoni motivi.
Io però avendo altro materiale per una cinquina mi sono limitato ad un over 20,5 che è comunque ad una buona quota a 1,80 quindi secondo i Bookmakers ci sono circa il 50% di possibilità che nel match ci saranno più di 20 games.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuliano da Viareggio (Guest) 28-03-2026 13:41

Sono con te!

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ozzastru (Guest) 28-03-2026 13:40

Incredibile su 4 finali 3 finalisti sono italiani!

 2
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: luca71, il capitano
tinapica 28-03-2026 13:22

Alè BoleVava!
Alè Coco (anche se nulla ho contro Sabalencona, anzi: stilisticamente la preferisco, ma dopo le recenti dichiarazioni di Coco sto con lei)!
…purtroppo temo che ambedue le mie preferenze di tifo verranno frustrate…

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!