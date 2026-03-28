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Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 13. Successi di Aryna Sabalenka e Bolelli-Vavassori
28/03/2026 22:40 32 commenti
Stadium – ore 17:30
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori
ATP Miami
Harri Heliovaara / Henry Patten [4]
4
2
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7]
6
6
Vincitore: Bolelli / Vavassori
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
2-6
S. Bolelli / Vavassori
15-0
ace
30-0
40-0
2-5 → 2-6
H. Heliovaara / Patten
0-15
0-30
df
0-40
15-40
2-4 → 2-5
S. Bolelli / Vavassori
15-0
30-0
40-0
2-3 → 2-4
H. Heliovaara / Patten
15-0
30-0
30-15
40-15
1-3 → 2-3
S. Bolelli / Vavassori
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
1-2 → 1-3
H. Heliovaara / Patten
15-0
30-0
40-0
0-2 → 1-2
S. Bolelli / Vavassori
15-0
30-0
40-0
40-15
0-1 → 0-2
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
S. Bolelli / Vavassori
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 4-6
H. Heliovaara / Patten
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
3-5 → 4-5
S. Bolelli / Vavassori
15-0
30-0
40-0
3-4 → 3-5
H. Heliovaara / Patten
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-4 → 3-4
S. Bolelli / Vavassori
15-0
30-0
40-0
40-15
2-3 → 2-4
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 2-3
S. Bolelli / Vavassori
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-2 → 1-3
H. Heliovaara / Patten
15-0
30-0
40-0
40-15
ace
0-2 → 1-2
S. Bolelli / Vavassori
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
df
0-1 → 0-2
H. Heliovaara / Patten
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
(1) Aryna Sabalenka vs (4) Coco Gauff Non prima 20:00
WTA Miami
Aryna Sabalenka [1]
6
4
6
Coco Gauff [4]
2
6
3
Vincitore: Sabalenka
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
6-3
Coco Gauff
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Aryna Sabalenka
15-0
30-0
40-0
4-3 → 5-3
Coco Gauff
15-0
30-0
40-0
4-2 → 4-3
Aryna Sabalenka
40-0
3-2 → 4-2
Coco Gauff
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Aryna Sabalenka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Coco Gauff
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Aryna Sabalenka
15-0
30-0
40-0
40-15
1-0 → 2-0
Coco Gauff
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
4-6
Aryna Sabalenka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Coco Gauff
15-0
30-0
40-0
4-4 → 4-5
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Coco Gauff
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
30-15
40-15
2-3 → 3-3
Coco Gauff
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Coco Gauff
1-2 → 2-2
Coco Gauff
0-15
40-15
1-1 → 1-2
Aryna Sabalenka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Coco Gauff
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-2
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
30-15
40-15
5-2 → 6-2
Coco Gauff
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Coco Gauff
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Coco Gauff
15-0
30-0
40-0
2-0 → 2-1
Aryna Sabalenka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Coco Gauff
0-15
0-30
0-40
15-40
0-0 → 1-0
TAG: Masters 1000 Miami, Masters 1000 Miami 2026, WTA 1000 Miami, WTA 1000 Miami 2026
Ultimamente Sabalenka e Sinner vincono assieme quindi…
Sabalenka non mi sta troppo simpatica ma ha tutta la mia stima per il “shut up” a quei coglioni che urlano durante lo scambio. Pubblico indecente
Sabalenka non mi sta troppo simpatica ma ha tutta la mia stima per il “shut up” a quei coglioni che urlano durante lo scambio. Pubblico indecente
Interrotta la serie di 22 set consecutivi della Sabalenka,per un totale di 45-4 ora,e un Gaz che raccoglie la fiducia posta in un match da over 20,5.
Ho visto Bolelli vincere nel 2004 il 10.000 di Verona contro Vittur ( vinse anche il doppio) quando era un ragazzino ed era la grande speranza del tennis Mi aveva impressionato il fatto che viaggiasse con mamma e fidanzata (allora era fidanzata ma non so se poi sia diventata sua moglie) e come atteggiamento non mi aveva convinto. Credo che più che gli infortuni sia stato l’approccio poco professionale al circuito. Grande giocatore potenziale, braccio magico, ma poi poco altro per poter aspirare alla top ten. Il suo contrario sono stati i toscani Lorenzi e Volandri, che non avevano i mezzi di Bolelli ma molta più garra e impegno.
UN SOLO COMMENTO: GRANDISSIMI!!
Vavalelli campioni!
Una grandissima vittoria per i Bolessori che erano 1-5 negli scontri diretti (oltretutto vinto solo il primo!) e con gli avversari qualificati da uno strepitoso 17-1 (W/L) in stagione.
Spero che il risultato sia di buon auspicio per le nostre ragazze che pure devono affrontare, domani, una coppia davvero fortissima.
Forza A Z Z U R R E/I !!!!
Speriamo che sei pessimista pure domani
Italtennis superstar.
I Bolliti Vavalelli hanno vinto alla fine
Felicissimo per i nostri “veci” e una sonora pernacchia a chi da anni li da per finiti. E invece….
Beh, complimenti ai nostri ragazzi, grande vittoria. Sinceramente ci speravo ma non ci credevo tanto, chiedo venia.
Hanno vinto un titolo prestigioso dominando contro una coppia fortissima che li aveva battuti se non sbaglio 5 volte di fila. Complimenti. Bravissimi. Sempre più GrandItalia.
Che chiusura di match! Primo mille in bacheca 🙂
Hanno già vinto…..
Chi serve?
Doppio break, si serve per il titulo 5-2 😆 😎
Imperativo categorico: tenere il servizio con le unghie e con i denti.
@ tinapica (#4582503)
Vada piano, i Bolessori per ora se la stanno cavando, intanto, come direbbe lei, hanno vinto la prima partita e sono in vantaggio anche nella seconda.
Sarebbe stato un classico del tennis dopo aver buttato via il 6/3 da 0/40 subire il 5/5, ma non per questa coppia. Bolelli l’ho visto giocare il singolo, è stato 36, aveva ed ha un braccio come pochi. L’infortunio al polso ed al ginocchio lo ha costretto a ritirarsi dal singolo per concentrarsi sul doppio diversamente avrebbe avuto una carriera almeno da top 20. Ragazzo di 40 anni in gamba di poche parole ma di molti fatti. Ha vinto uno slam ,grande soddisfazione, ma ne poteva vincere minimo un altro. Tifo forte per questo titolo prestigioso contro una coppia fortissima.
Nole ha detto che Italia è il paese leader del tennis, e se lo dice lui. Del Resto 2 nei primi 5. 4 nei primi 18. Master di Torino, 3 Davis di fila. Numero 2 al mondo ma in odore di riprendersi presto la vetta. 2 Davis di fila femminili e non cito le medaglie d’oro olimpiche Errani Paoli Vavassori. E gli slam.
intendevo con quanto scrivi tu tinapica
Gauff sarà comunque la più giovane finalista di Miami dai tempi di Serena Williams 2003, quando sconfisse in rimonta un’anzianotta Jennifer Capriati.
Lo scrivo giusto perché tanto mi sarebbe stato chiesto nel giro di 73 minuti.
Mentre sono scesi i fratelli Karamazov.
Come non citare il famoso romanzo d’avventura scritto nel 1956 dal grande autore Montenegrino Frederick Kafka.
Aryna mi è troppo simpatica
Sono pessimista su BoleVava e spero di essere smentito!!!
In bocca al lupo a Bole e Vava! Sabalenka come Jannik può completare il Sunshine Double, e non penso proprio se lo lascerà scappare!
Si dovrebbe cominciare alle 15 ora locale, con 26 gradi,82% di umidità, vento 8 km/h da ponente,terreno in perfette condizioni,per un record d’incasso.
Partendo dal presupposto che c’è la grande favorita, bisogna però vedere in questi casi se ci sono o ci sarebbero dei presupposti per un colpaccio,e la risposta è SI,ci sarebbero,in questo caso.
Innanzitutto i precedenti 6-6 ti fanno già capire che non c’è un timore reverenziale di base,ed è già un buonissimo inizio,per cominciare.
Ci sono un altro paio di cose sulla quale potersi “aggrappare”.
Affrontare Rybakina per Sabalenka vuol dire quasi sempre il momento topico,il massimo concentramento di impegno mentale e fisico che designa la vincitrice del torneo,in questo caso c’è però un altro match,questa valutazione l’ho fatta immediatamente dopo le semifinali, sono andato poi a controllare per curiosità questa mia considerazione anche in possibile conferme in dati di fatti,e ho trovato che le ultime 4 volte che Sabalenka ha battuto Rybakina prima di una finale,ha perso poi il match successivo,2 volte con la stessa Gauff,1 Vondrousova,1 Pegula,se non ricordo male.
Coco Gauff dal suo canto ha iniziato con un 3-6 3-4 contro Cocciaretto,per poi crescere, notevolmente direi,fino a quel gran match contro Bencic,che l’ha portata al doppio 6-1 contro Muchova,4 match in 3 set hanno fatto da resilienza,che nel corso di un torneo ti portano poi a rompere un’involucro che trattiene ancora potenzialità inespresse,le prestazioni ultime sono state al suo top, e da lì potrà ripartire stasera.
Qualcuno si chiederà cosa prevede Gaz.
Non sarei sorpreso del colpaccio perché ci sono 3 buoni motivi.
Io però avendo altro materiale per una cinquina mi sono limitato ad un over 20,5 che è comunque ad una buona quota a 1,80 quindi secondo i Bookmakers ci sono circa il 50% di possibilità che nel match ci saranno più di 20 games.
Sono con te!
Incredibile su 4 finali 3 finalisti sono italiani!
Alè BoleVava!
Alè Coco (anche se nulla ho contro Sabalencona, anzi: stilisticamente la preferisco, ma dopo le recenti dichiarazioni di Coco sto con lei)!
…purtroppo temo che ambedue le mie preferenze di tifo verranno frustrate…