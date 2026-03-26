Monte-Carlo, Fritz dà forfait per infortunio: Shelton aveva già scelto di non esserci

Il Rolex Monte-Carlo Masters 2026 perde uno dei suoi nomi più importanti. Taylor Fritz ha infatti annunciato il forfait dal primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione, fermandosi per infortunio dopo l’eliminazione agli ottavi di finale del Miami Open contro Jiri Lehecka.

Per lo statunitense, attuale numero 7 del ranking ATP, si tratta di un’assenza pesante in un torneo in cui in passato aveva comunque ottenuto risultati importanti, spingendosi fino alla semifinale nel 2023 e ai quarti nel 2022. Dopo il forfait nel Principato, il suo prossimo appuntamento in calendario resta per ora il BMW Open di Monaco, in programma dal 13 al 19 aprile.

L’assenza di Fritz si aggiunge a quella di Ben Shelton, che non figurava già nell’entry list ufficiale del torneo. Monte-Carlo, unico Masters 1000 non obbligatorio del calendario maschile, viene spesso saltato da alcuni top player americano che preferiscono ritardare l’inizio della stagione sul rosso o gestire meglio il recupero dopo il Sunshine Double americano.

La rinuncia di due statunitensi di vertice non sorprende troppo anche per ragioni tecniche: né Fritz né Shelton hanno mai avuto nella terra battuta la superficie più naturale del loro tennis, e una settimana di pausa in più può diventare preziosa in vista dei successivi impegni europei. Questa volta, però, nel caso di Fritz, la motivazione ufficiale è chiaramente fisica.

Nonostante queste defezioni, il torneo monegasco resta ricchissimo: a guidare il campo partenti ci saranno Carlos Alcaraz, campione in carica, insieme a Jannik Sinner e Novak Djokovic, attesi protagonisti dal 5 al 12 aprile al Monte-Carlo Country Club.





Francesco Paolo Villarico