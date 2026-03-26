Sinner dopo Tiafoe: “La fame di successi è naturale, ma la chiave è restare calmo” (Video della partita)

annik Sinner continua a correre al Miami Open 2026 e, dopo la netta vittoria su Frances Tiafoe nei quarti di finale, si ritrova ora a sole due vittorie dal Sunshine Double, l’accoppiata Indian Wells-Miami riuscita per l’ultima volta a Roger Federer nel 2017. L’azzurro ha così conquistato la sua quarta semifinale in cinque partecipazioni in Florida, confermando ancora una volta quanto il torneo di Miami si adatti perfettamente al suo tennis.

Ma più dei numeri, a colpire sono ancora una volta le sue parole: lucide, essenziali e perfettamente coerenti con il momento che sta vivendo.

“La fame di successi è qualcosa di naturale”

Dopo il match, Sinner ha spiegato come stia cercando di gestire una fase della stagione molto intensa, in cui il livello di attenzione deve restare altissimo ma senza lasciare troppo spazio alla pressione.

“La fame di successi è qualcosa di piuttosto naturale”.

Subito dopo, però, ha chiarito quale sia oggi la sua vera priorità mentale: “Mentalmente, quello che cerco di fare è restare calmo e rilassato anche fuori dal campo, perché ho giocato davvero tanto nelle ultime tre o quattro settimane, tra partite e allenamenti”.

È una riflessione importante, perché racconta bene il tipo di equilibrio che sta cercando: ambizione altissima, sì, ma accompagnata dalla necessità di non farsi consumare dalla tensione in una fase già molto carica.

“Sono molto felice di essere arrivato almeno in semifinale di nuovo”

Sinner sa bene che Miami rappresenta anche una tappa particolare del calendario, perché chiude la parte sul cemento prima del passaggio alla terra battuta.

“So che questo è il mio ultimo torneo sul cemento prima di passare alla stagione sulla terra, sono molto felice di essere arrivato almeno in semifinale di nuovo”.

Una frase che dice tanto anche sulla sua continuità: arrivare così spesso in fondo in un Masters 1000 non è più un’eccezione, ma una costante.

Trenta set consecutivi nei Masters 1000

Con il successo su Tiafoe, l’azzurro ha portato a 30 la sua incredibile striscia di set consecutivi vinti nei Masters 1000, continuando a spingere sempre più in alto un record che già appartiene alla storia recente del circuito. A questo si aggiunge il dominio nei precedenti contro l’americano, battuto per la quinta volta in sei confronti diretti.

Una partita costruita con lucidità tattica

Contro Tiafoe, Sinner ha offerto una prestazione molto solida, fatta di qualità al servizio, profondità da fondo e una lettura tattica chiarissima. Il suo obiettivo è stato da subito quello di depotenziare il tennis aggressivo dello statunitense, togliendogli ritmo e mettendone in evidenza soprattutto le difficoltà sul rovescio, in particolare quando costretto a giocarlo in difesa.

Il piano ha funzionato praticamente alla perfezione, già dal break ottenuto nel primo game di risposta, che ha subito indirizzato l’inerzia del match.

“Iniziare bene è molto importante”

Nel post partita, Sinner ha spiegato con precisione proprio il peso avuto dall’avvio di incontro: “Penso che iniziare bene la partita sia molto importante”.

Poi ha aggiunto: “Credo che in ogni match, partire con un break ti dia già una buona dose di fiducia”.

È una lettura molto chiara, soprattutto in partite di questo livello, dove conquistare il controllo emotivo e tattico fin dai primi giochi può cambiare tutto.

“Cerco di rimanere il più solido possibile”

L’azzurro ha poi allargato il discorso al tipo di gestione mentale richiesto contro un avversario come Tiafoe:

“Allo stesso tempo, gli avversari possono essere molto aggressivi, quindi cerco di rimanere il più solido possibile, sia nei colpi che come atteggiamento mentale”

È una frase che riassume bene il Sinner di oggi: non solo qualità tecnica, ma stabilità, compattezza e pochissime oscillazioni emotive.

“La chiave è stata restare molto calmo”

Infine, Jannik ha spiegato che, in una partita dove inevitabilmente ci possono essere alti e bassi da entrambe le parti, la differenza l’ha fatta la sua capacità di restare lucido nei momenti importanti.

“Ci possono essere alti e bassi da entrambe le parti, per cui cerco di restare molto calmo e di sfruttare le occasioni che mi capitano”.

E poi la sintesi finale: “Penso che oggi questa sia stata la chiave”.

Una semifinale che vale molto

Le dichiarazioni di Sinner dopo il successo su Tiafoe confermano ancora una volta la sua maturità. Nessuna enfasi eccessiva, nessuna fuga in avanti: solo il riconoscimento della fatica accumulata, la gioia per essere ancora una volta in semifinale e la volontà di restare centrato su ciò che conta davvero.

A Miami il suo tennis continua a crescere, ma è soprattutto il modo in cui sta gestendo il torneo a colpire: fame, sì, ma senza agitazione; ambizione, sì, ma sempre sotto controllo. Ed è proprio questa combinazione che lo porta ora a due soli passi da un’impresa che avrebbe un peso enorme.





Marco Rossi