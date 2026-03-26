Sinner dopo Tiafoe: “La fame di successi è naturale, ma la chiave è restare calmo” (Video della partita)
annik Sinner continua a correre al Miami Open 2026 e, dopo la netta vittoria su Frances Tiafoe nei quarti di finale, si ritrova ora a sole due vittorie dal Sunshine Double, l’accoppiata Indian Wells-Miami riuscita per l’ultima volta a Roger Federer nel 2017. L’azzurro ha così conquistato la sua quarta semifinale in cinque partecipazioni in Florida, confermando ancora una volta quanto il torneo di Miami si adatti perfettamente al suo tennis.
Ma più dei numeri, a colpire sono ancora una volta le sue parole: lucide, essenziali e perfettamente coerenti con il momento che sta vivendo.
“La fame di successi è qualcosa di naturale”
Dopo il match, Sinner ha spiegato come stia cercando di gestire una fase della stagione molto intensa, in cui il livello di attenzione deve restare altissimo ma senza lasciare troppo spazio alla pressione.
“La fame di successi è qualcosa di piuttosto naturale”.
Subito dopo, però, ha chiarito quale sia oggi la sua vera priorità mentale: “Mentalmente, quello che cerco di fare è restare calmo e rilassato anche fuori dal campo, perché ho giocato davvero tanto nelle ultime tre o quattro settimane, tra partite e allenamenti”.
È una riflessione importante, perché racconta bene il tipo di equilibrio che sta cercando: ambizione altissima, sì, ma accompagnata dalla necessità di non farsi consumare dalla tensione in una fase già molto carica.
“Sono molto felice di essere arrivato almeno in semifinale di nuovo”
Sinner sa bene che Miami rappresenta anche una tappa particolare del calendario, perché chiude la parte sul cemento prima del passaggio alla terra battuta.
“So che questo è il mio ultimo torneo sul cemento prima di passare alla stagione sulla terra, sono molto felice di essere arrivato almeno in semifinale di nuovo”.
Una frase che dice tanto anche sulla sua continuità: arrivare così spesso in fondo in un Masters 1000 non è più un’eccezione, ma una costante.
Trenta set consecutivi nei Masters 1000
Con il successo su Tiafoe, l’azzurro ha portato a 30 la sua incredibile striscia di set consecutivi vinti nei Masters 1000, continuando a spingere sempre più in alto un record che già appartiene alla storia recente del circuito. A questo si aggiunge il dominio nei precedenti contro l’americano, battuto per la quinta volta in sei confronti diretti.
Una partita costruita con lucidità tattica
Contro Tiafoe, Sinner ha offerto una prestazione molto solida, fatta di qualità al servizio, profondità da fondo e una lettura tattica chiarissima. Il suo obiettivo è stato da subito quello di depotenziare il tennis aggressivo dello statunitense, togliendogli ritmo e mettendone in evidenza soprattutto le difficoltà sul rovescio, in particolare quando costretto a giocarlo in difesa.
Il piano ha funzionato praticamente alla perfezione, già dal break ottenuto nel primo game di risposta, che ha subito indirizzato l’inerzia del match.
“Iniziare bene è molto importante”
Nel post partita, Sinner ha spiegato con precisione proprio il peso avuto dall’avvio di incontro: “Penso che iniziare bene la partita sia molto importante”.
Poi ha aggiunto: “Credo che in ogni match, partire con un break ti dia già una buona dose di fiducia”.
È una lettura molto chiara, soprattutto in partite di questo livello, dove conquistare il controllo emotivo e tattico fin dai primi giochi può cambiare tutto.
“Cerco di rimanere il più solido possibile”
L’azzurro ha poi allargato il discorso al tipo di gestione mentale richiesto contro un avversario come Tiafoe:
“Allo stesso tempo, gli avversari possono essere molto aggressivi, quindi cerco di rimanere il più solido possibile, sia nei colpi che come atteggiamento mentale”
È una frase che riassume bene il Sinner di oggi: non solo qualità tecnica, ma stabilità, compattezza e pochissime oscillazioni emotive.
“La chiave è stata restare molto calmo”
Infine, Jannik ha spiegato che, in una partita dove inevitabilmente ci possono essere alti e bassi da entrambe le parti, la differenza l’ha fatta la sua capacità di restare lucido nei momenti importanti.
“Ci possono essere alti e bassi da entrambe le parti, per cui cerco di restare molto calmo e di sfruttare le occasioni che mi capitano”.
E poi la sintesi finale: “Penso che oggi questa sia stata la chiave”.
Una semifinale che vale molto
Le dichiarazioni di Sinner dopo il successo su Tiafoe confermano ancora una volta la sua maturità. Nessuna enfasi eccessiva, nessuna fuga in avanti: solo il riconoscimento della fatica accumulata, la gioia per essere ancora una volta in semifinale e la volontà di restare centrato su ciò che conta davvero.
A Miami il suo tennis continua a crescere, ma è soprattutto il modo in cui sta gestendo il torneo a colpire: fame, sì, ma senza agitazione; ambizione, sì, ma sempre sotto controllo. Ed è proprio questa combinazione che lo porta ora a due soli passi da un’impresa che avrebbe un peso enorme.
Marco Rossi
TAG: Jannik Sinner, Masters 1000 Miami, Masters 1000 Miami 2026
Sicuramente il format degli Slam, con 7 match al meglio dei 5 set rende questi tornei molto fisici, favorendo Alcaraz rispetto a Sinner.
Poi nella storia Slam del murciano, tutte le partite importanti hanno finora girato sempre per il verso giusto, al contrario di quanto avvenuto per l’altoatesino… Su tutti i due confronti diretti persi da Jannik senza sfruttare match point e che avrebbero potuto modificare radicalmente l’attuale conteggio degli Slam vinti.
Per il futuro, se Sinner riuscirà a stabilizzare il livello al servizio mostrato ultimamente (e penso proprio che sarà così), questo potrebbe modificare significativamente i rapporti di forza tra i due fenomeni.
Insomma direi che i conti andranno fatti alla fine delle carriere, per ora godiamoci lo spettacolo.
Infatti agli Australian Open e Us Open 2024 Alcaraz è stato proprio un cannibale.In Spagna lo hanno perculato per settimane per aver perso 3-0 al secondo turno con mister allegria Van De Zandschulp
Grande prestazione di Sinner, quanto a Tiafoe può darsi che non abbia giocato il suo tennis migliore ma a volte, e questa è una di quelle volte, non ti riesce perché te lo impedisce l’avversario. Ogni partita a storia a sé, vediamo la semifinale sperando che continui a servire così e che sia uno schiacciasassi nel gioco da fondo campo, poi se vengono anche le palle corte meglio, ci divertiamo di più.
Finalmente è tornato a parlare di fame di vittoria,no perché nei primi mesi dell’anno faceva discorsi strani e un pó sinistri come se fosse già sazio per aver vinto così tanto negli ultimi 2 anni.Anche l’atteggiamento in campo sembrava un pó compassato,in questi ultimi tornei si sono rivisti gli occhi della tigre
E se due punti cambiano padrone siamo 6-5 negli slam..
@ Spider 99 (#4581479)
Carlos è scarso, incostante e Sinner senza la sospensione x tre mesi e mezzo sarebbe ancora numero 1 per distacco, a brevissimo lo risarà ! La tua tavoletta della presunta superiorità negli slam non regge. Nessuno neppure Sinner può vincere in eterno, solo che la sua continuità è ampiamente superiore a quella di Alcaraz. Ora che ha un servizio devastante non ce ne sara più x nessuno. Avanti il prossimo
Aspettiamo a dare sentenze su Alcaraz in particolare. Poi Sinner sulla terra ha fatto risultati e finali, mai vinto un atp1000. Partita per partita. Intanto speriamo incamerare Miami, 2 match difficili alla metà.
Sinner “ più fragile mentalmente” non si può sentire
Una passeggiata di salute per Jannik, ora vediamo chi sarà il suo avversario tra il mangia crauti e l’argentino Coriandolo. Speriamo in una finale e completare l’opera.
Si, lo penso anche io.
Dove l’hai vista questa fragilità? nella sconfitta in finale con 3 match point al RG 25? In quella in semifinale agli AO di quest’anno con mille occasioni per chiuderla? O nella partita sottotono (unica in tre anni) in condizioni pietose agli USO 25?
O nelle 26 vittorie su 28 partite del 25?
Magari nei quattro QF raggiunti nel 2022 a 20 anni?
Eddai su, siamo seri! Perdi due partite con dei fenomemi e sei fragile mentalmente. Le altre 98 vinte come hai fatto?
Che match, lo ha dominato povero Tiafoe
In realtà negli ultimi due anni si sono divisi equamente gli slam. Due a testa.
@ Inox (#4581468)
Esatto.
“la fame di successi è naturale, ma è la ppasta che fa la differenza”
Ahahahah
Dopo quella volta a Vienna, se può, lo legna con grande piacere ….e con il sorriso alla stretta di mano finale…classe anche in questo…grande Jannik!!
Nei Master 1000 pialla tutti con facilità, sembra un alieno. ora probabilmente zverev in semi e fils in finale. non vedo come possa perdere. alcaraz in questi tornei e’ molto meno costante ma poi negli slam si trasforma e diventa un cannibale. mentre sinner appare più umano e più fragile mentalmente. devo ancora capire come sia possibile perché non voglio credere che carlos gioca i mille per puro allenamento o che jannik paga la eccessiva tensione.
Ennesima dimostrazione oggi di quanto questo ragazzo sia lucido tatticamente e sappia quasi sempre che colpo usare e quando usarlo nelle varie situazioni e momenti del match.. veramente una spanna sopra tutti e dico tutti sotto questo aspetto.. sarà anche facilitato dalla sua mentalità, ma un plauso sento di farlo anche a Vagnozzi che cura la tattica e Cahill nel ruolo di supervisore
Povero Tiafoe un altro traumatizzato a vita dal cannibale.
È in buona compagnia con i vari deMinaur, Tsisipas, Medvedev, Rune, Rublev, Djokovic, Shelton, Sverev, Fritz….
Ormai quando vedono il nome del Rouge iscritto nel tabellone si fanno prescrivere lo Xanax e il Mallox direttamente dal medico del torneo
Certo Jannik Calma e gesso… quest’ ultimo per mettere insieme quello che resta degli avversari