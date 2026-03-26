Napoli Tennis Cup tutti i favoriti si qualificano per i quarti di finale: il numero 1, il tedesco Altmaier; il numero 3, il francese Muller; il numero 5, il serbo Medjedovic. Avanti anche l’azzurro Enrico Dalla Valle (intervista a Dalla Valle)

Alla Guerri Napoli Tennis Cup tutti i favoriti si qualificano per i quarti di finale: il numero 1, il tedesco Altmaier; il numero 3, il francese Muller; il numero 5, il serbo Medjedovic. Avanti anche l’azzurro Enrico Dalla Valle che batte in rimonta il napoletano Lorenzo Giustino.

Domani nei quarti di finale torna in campo il diciottenne talento azzurro Federico Cinà contro l’ucraino Sachko. Derby italiano tra il ventenne Federico Bondioli e il sorprendente Michele Ribecai.

La rivincita dei favoriti. La quinta giornata della Guerri Napoli Tennis Cup, il challenger 125 ATP organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli, va in archivio con le vittorie di tutte le teste di serie. Volano ai quarti di finale il numero 1 Altmaier, il numero 3 Muller e il numero 5 Medjedovic, tutti e tre pretendenti alla vittoria finale della Guerri Napoli Tennis Cup. Il tedesco Daniel Altmaier, n.55 del mondo, ha battuto il sorprendente azzurro Andrea Guerrieri, ripescato dalle qualificazioni, 6-4 4-6 6-3, dimostrando grande solidità soprattutto nel set finale. Il francese Alexandre Muler, n.90 ATP, è stato autore di una notevole rimonta contro il ventenne talento azzurro Carlo Caniato, 4-6 7-6 (7-5) 6-4, dopo essere stato in svantaggio 6-4 4-2, prima di una breve interruzione per pioggia. Il serbo Hamad Medjedovic, 115 ATP, ha battuto il greco Stefanos Sakellaridis dopo una battaglia durata 2h34’, 6-4 3-6 7-5.

Nel giorno della rivincita dei grandi favoriti della Guerri Napoli Tennis Cup, c’è gloria anche per il tennis italiano. Vola ai quarti di finale Enrico Dalla Valle, proveniente dalle qualificazioni e n.475 ATP (ma n.242 nel 2024) che ha eliminato il napoletano Lorenzo Giustino in tre set molto combattuti, 4-6 6-4 6-1. Domani, nella parte alta del main draw Dalla Valle sfida il numero 1 Altmaierin uno dei match più attesi del programma della terzultima giornata del torneo.

Domani il programma degli incontri prevede l’inizio alle ore 11 ed è dedicato tutto ai quarti di finale del torneo di singolare.

Oltre a Dalla Valle, scenderanno in campo altri tre giocatori italiani. Sempre nella parte alta del tabellone principale della Guerra Napoli Tennis Cup derby azzurro tra due tennisti provenienti dalle qualificazioni, il 23enne Michele Ribecai e il ventenne talento azzurro Federico Bondioli, che proprio a Napoli sta disputando il miglior torneo della sua giovane carriera.

Nella parte bassa del tabellone, invece, duello tra le due teste di serie oggi vittoriose, il n.3 Muller e il n.5 Medjedovic. Grande attesa, poi, per l’incontro dell’italiano più seguito alla Guerri Napoli Tennis Cup, il diciottenne Federico Cinà che nei quarti di finale (primo match sul campo Carlo D’Avalos dalle ore 11) trova come avversario l’ucraino Vitaliy Sachko con in palio l’ingresso nelle semifinali del challenger ATP 125 del Tennis Club Napoli.