Panna Udvardy sbarca su Onlyfans: “Seguite il mio viaggio”

Panna Udvardy, la tennista ungherese che recentemente ha denunciato di aver ricevuto minacce contro la sua famiglia se non avesse perso una partita, ha deciso di sbarcare su OnlyFans, nota piattaforma per adulti con contenuti senza censura. Tuttavia la 27enne di Kaposvar intende utilizzare questo media a pagamento per condividere “il mio viaggio”, i retroscena dietro le quinte, e dall’annuncio via social di questa novità non sono menzionati altri tipi di contenuti, quelli che hanno reso celebre OnlyFans. Panna una delle tenniste che ha deciso di provare questa strada per incrementare la propria notorietà e condividere esperienze personali senza filtri, come già in passato fatto da Sachia Vickery, Arina Rodionova e Chloe Paquet.

“Il mio nome è Panna Udvardy”, racconta nel video messaggio social che annuncia la novità. “Molti di voi mi conoscono solamente come tennista, ma la mia vita è molto di più. Voglio condividere di più. La missione di OnlyFans è puntare ai creators digitali, e io voglio fare proprio questo, mostrando i miei allenamenti, viaggi e momenti glamour, ma anche quelli più divertenti. Voglio portarvi vicini alla mia vita di tutti i giorni, al mio viaggio, con autenticità e libertà. Unitevi a me su OnlyFans”.

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Curiosamente anche lo spagnolo Pedro Martinez aveva annunciato recentemente la decisione di aprire uno spazio su OnlyFans per avvicinare gli appassionati alla sua vita e momenti privati, così come Ocean Dodin, tennista francese già molto seguita sui social grazie a contenuti extra campo assai glamour.

Mario Cecchi