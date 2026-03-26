Combined Miami ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 11. Oggi in campo anche Jannik Sinner vs Frances Tiafoe (LIVE)

26/03/2026 12:06 3 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images










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Combined Miami Open
Miami Gardens, Florida  ·  26 Marzo 2026

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Programma del giorno

ATP Singles  ·  Maschile
Quarterfinals  ·  Quarti di finale
Quarti

WTA Singles  ·  Femminile
Semifinals  ·  Semifinali
Semifinali

☀  Sereno · 0% pioggia
♂  ATP Quarti di finale
♀  WTA Semifinali


Stadium – ore 18:00
Frances Tiafoe USA vs Jannik Sinner ITA

Il match deve ancora iniziare

Coco Gauff USA vs Karolina Muchova CZE (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Francisco Cerundolo ARG vs Alexander Zverev GER (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

(1) Aryna Sabalenka BLR vs (3) Elena Rybakina KAZ Non prima 01:30

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 18:00
Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA

Il match deve ancora iniziare

Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

Il match deve ancora iniziare

Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Sander Arends NED / John-Patrick Smith AUS

Il match deve ancora iniziare

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3 commenti

Cogi53 26-03-2026 13:14

Alle 13: 26°; percepiti 28°; umidità 58%

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Silvy__89 (Guest) 26-03-2026 12:59

Voi qui scrivete da giorni di 22 gradi max 26, ieri su Sky Mangiante parlava di 35 gradi! Chi ha ragione?

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+1: Taxi Driver
Taxi Driver 26-03-2026 12:25

Tiafoe oggi prenderà la mazzata finale dal cannibale.
Finirà nel pentolone dei bolliti dall’alieno…
Forse solo il tedescone potrebbe impedire il SunShine double al Rouge. Per il resto le speranze sono le stesse che ho io di uscire a pranzo con Scarlett Jhoansson

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