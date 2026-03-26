Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 11. Oggi in campo anche Jannik Sinner vs Frances Tiafoe (LIVE)
Stadium – ore 18:00
Frances Tiafoe vs Jannik Sinner
Coco Gauff vs Karolina Muchova (Non prima 20:00)
Francisco Cerundolo vs Alexander Zverev (Non prima 00:00)
(1) Aryna Sabalenka vs (3) Elena Rybakina Non prima 01:30
Grandstand – ore 18:00
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Sander Arends / John-Patrick Smith
TAG: Masters 1000 Miami, Masters 1000 Miami 2026, WTA 1000 Miami, WTA 1000 Miami 2026
3 commenti
Alle 13: 26°; percepiti 28°; umidità 58%
Voi qui scrivete da giorni di 22 gradi max 26, ieri su Sky Mangiante parlava di 35 gradi! Chi ha ragione?
Tiafoe oggi prenderà la mazzata finale dal cannibale.
Finirà nel pentolone dei bolliti dall’alieno…
Forse solo il tedescone potrebbe impedire il SunShine double al Rouge. Per il resto le speranze sono le stesse che ho io di uscire a pranzo con Scarlett Jhoansson