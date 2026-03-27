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Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 11. Sabalenka domina Rybakina e sfiderà in finale Coco Gauff

27/03/2026 06:21 251 commenti
Coco Gauff nella foto - Foto Getty Images
Coco Gauff nella foto - Foto Getty Images

Aryna Sabalenka non lascia scampo a Elena Rybakina e conquista la finale del Miami Open 2026 con una prova di forza impressionante. La numero uno del mondo si è imposta con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 18 minuti, dominando la semifinale e confermando ancora una volta il suo straordinario momento di forma.
Dopo le battaglie molto più equilibrate andate in scena agli Australian Open e a Indian Wells, questa volta la bielorussa ha fatto valere tutta la sua superiorità, prendendosi il match con autorità e mandando un segnale molto chiaro a tutto il circuito.

Un’altra finale in una stagione quasi perfetta
Per Sabalenka si tratta della quarta finale del 2026 in quattro tornei disputati, con già due titoli conquistati. Un dato che basta da solo a raccontare la continuità e la solidità di una giocatrice che, in questo momento, appare la dominatrice assoluta del tennis femminile.
Inoltre, la bielorussa è anche la campionessa in carica a Miami, dettaglio che rende ancora più pesante il suo cammino in Florida. Con questa vittoria, il bilancio dei precedenti contro Rybakina sale a 10-7 in suo favore, a conferma di una rivalità ormai centrale nel circuito WTA.

Sabalenka parte meglio e colpisce per prima
La numero uno del mondo ha iniziato il match in modo più convincente, trovando subito il primo break per portarsi sul 3-1. Rybakina, però, ha reagito immediatamente, restituendo il break nel game successivo grazie a una serie di accelerazioni molto pesanti e approfittando anche di un errore piuttosto inatteso della bielorussa.
Da quel momento, il primo set si è trasformato in una sfida di servizio e prime accelerazioni: entrambe cercavano di costruire il punto il meno possibile, puntando tutto sulla battuta e sulla conclusione rapida con diritto o rovescio. Ma nel momento della pressione, sul 5-4 per Sabalenka, è stata la kazaka a cedere. Nel game più pesante del parziale, Rybakina ha forzato troppo, ha commesso diversi errori e ha finito per consegnare il set all’avversaria, chiuso da un diritto violentissimo della numero uno del mondo accompagnato da un urlo liberatorio.

Nel secondo set è un monologo
La seconda frazione ha seguito un copione molto simile, ma con una differenza sostanziale: Sabalenka è salita ancora di intensità, mentre Rybakina non è più riuscita a restare davvero agganciata alla partita.
La bielorussa ha avuto subito occasioni in risposta e, dopo averne sprecata una con un diritto uscito di pochissimo e aver visto la kazaka salvarne un’altra con un gran vincente, alla terza chance ha trovato il break del 2-0. Questa volta è riuscita anche a consolidarlo, e da lì la semifinale ha preso la direzione definitiva.
Sabalenka ha poi strappato ancora il servizio a Rybakina per salire sul 4-0, scavando un solco troppo profondo per essere colmato. La kazaka ha avuto un piccolo sussulto riuscendo a recuperare un break, ma non è bastato per riaprire davvero la partita. La numero uno del mondo ha gestito il finale senza particolari scossoni, chiudendo 6-3 e prendendosi la finale con pieno merito.

Un messaggio forte in vista della finale
Più ancora del punteggio, colpisce il modo in cui Sabalenka ha controllato il match. Non ha concesso a Rybakina il tipo di partita che la kazaka ama giocare, l’ha anticipata in aggressività, l’ha sovrastata in intensità e ha mostrato una lucidità superiore nei momenti chiave.
È una vittoria che vale come una dichiarazione di forza, anche perché ottenuta contro una delle poche giocatrici davvero in grado di reggere la sua potenza da fondo campo.

In finale c’è Coco Gauff
Ora, ad attendere Sabalenka, ci sarà Coco Gauff, in quella che si annuncia come una finale molto affascinante. Le due si sono affrontate 12 volte, con un perfetto equilibrio di 6 vittorie per parte, segnale di una rivalità molto più aperta di quanto possa sembrare guardando soltanto il ranking.
Sabalenka partirà con i favori del pronostico, forte del suo stato di forma e della grande autorità mostrata fin qui a Miami. Ma Gauff arriva all’ultimo atto con entusiasmo e fiducia, dopo aver superato i dubbi che avevano accompagnato l’inizio della sua stagione.
La finale, insomma, promette molto. Ma se c’è una certezza lasciata dalla semifinale, è questa: Aryna Sabalenka è ancora una volta la donna da battere.

Ci si aspettava una battaglia, è arrivato un monologo. Coco Gauff si è qualificata per la finale del Miami Open 2026 con una prova autoritaria e quasi spietata, travolgendo Karolina Muchova con un netto 6-1 6-1 in una semifinale che, almeno sulla carta, prometteva ben altro equilibrio.
Il risultato finale ha lasciato stupiti soprattutto per il modo in cui è maturato. Non tanto per la vittoria dell’americana, che nei precedenti aveva già dimostrato di saper leggere molto bene il tennis della ceca, quanto per la sensazione di totale controllo con cui ha spento, quasi subito, le ambizioni di un’avversaria che fino a quel momento era apparsa tra le più brillanti del torneo.

L’inizio illude, poi Gauff prende tutto
La partita era anche cominciata con un piccolo segnale diverso. È stata infatti Muchova a partire meglio, trovando subito il break e provocando i primi segnali di tensione in Gauff. In quel momento, l’americana sembrava avvertire il peso dell’occasione: mai così avanti a Miami, mai con un tabellone tanto favorevole, mai così vicina a una finale nel torneo di casa.
Eppure, proprio da quella situazione di apparente difficoltà, Gauff ha costruito la sua partita. Il controbreak immediato ha cambiato tutto. Da lì in avanti, l’americana ha preso il controllo totale del match, infilando sei game consecutivi e chiudendo il primo set 6-1.
Un parziale durato complessivamente 50 minuti, ma in cui la vera partita si è consumata tutta nei primi giochi. Dopo quell’inizio, Muchova è uscita lentamente dal match, arrivando spesso in ritardo sulla palla, accumulando errori e mostrando una fragilità inattesa proprio nel giorno più importante.

Muchova irriconoscibile
La vera domanda della semifinale è stata proprio questa: che fine aveva fatto la Muchova brillante e ispirata vista nei turni precedenti? La ceca, che in questo torneo aveva lasciato l’impressione di essere una delle giocatrici più in forma, è apparsa improvvisamente vuota, poco lucida e incapace di reggere il ritmo imposto da Gauff.
Il talento non è mai stato il problema di Karolina. Semmai, ancora una volta, è emersa quella difficoltà a restare aggrappata ai match pesanti, a mantenere struttura e presenza quando la pressione sale davvero. Il suo linguaggio del corpo, col passare dei minuti, è diventato sempre più eloquente: sguardo spento, postura abbattuta, pochissime reazioni.

Gauff conosce perfettamente questo matchup
A rendere ancora più chiara la piega della partita c’è anche il dato dei precedenti. Prima di questa semifinale, tutti i confronti tra le due erano andati dalla parte di Gauff. E anche questa volta l’americana ha imposto con chiarezza il suo stile, quel tennis fatto di intensità, spinta costante e pressione continua che spesso manda fuori giri chi non riesce a prendere l’iniziativa con continuità.
Muchova non è una giocatrice da potenza pura, e contro un’avversaria come Gauff, che le toglie tempo e spazio praticamente da subito, fatica sempre a trovare il suo ritmo. Il copione si è ripetuto anche stavolta, forse in modo ancora più netto del previsto.

Secondo set, stesso copione
Se nel primo parziale si poteva ancora immaginare una reazione, il secondo ha tolto ogni dubbio. Gauff è partita subito con un altro break, prendendo immediatamente in mano anche la seconda frazione. A quel punto la ceca era già in grande difficoltà, e il match si è trasformato in una corsa a senso unico.
Dopo poco più di un’ora, il punteggio diceva già 6-1 2-0 per l’americana, con Muchova sempre più lontana dalla partita e Gauff sempre più vicina alla finale. Da lì in avanti non c’è stata alcuna possibilità di rientro: l’americana ha continuato a spingere, a gestire bene i propri turni di servizio e a non lasciare spazio a nessuna replica.

Un verdetto pesantissimo
Il 6-1 6-1 conclusivo ha il sapore di una sentenza. Per Gauff è una prestazione pesante, forse una delle più complete e dominanti della sua settimana, arrivata proprio nel momento in cui il torneo chiedeva di più. Per Muchova, invece, resta una sconfitta molto dura da assorbire, soprattutto per il contrasto tra quanto fatto vedere nei giorni precedenti e il crollo netto nella semifinale.
A tutti piace il tennis della ceca, e il suo talento non è certo in discussione. Ma ancora una volta, nei giorni che contano davvero, sono riemersi i dubbi sulla sua capacità di reggere fino in fondo il peso delle grandi occasioni.

Gauff si prende la scena
Coco Gauff, invece, si prende con forza il centro del torneo. Lo fa nel suo paese, in un evento che finora le aveva sempre resistito, e lo fa con una prestazione che lascia un messaggio chiarissimo: questa volta, a Miami, vuole arrivare fino in fondo.
E dopo una semifinale del genere, ignorare la sua candidatura al titolo non è più possibile.










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Miami Gardens, Florida  ·  26 Marzo 2026

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♀  WTA Semifinali


Stadium – ore 18:00
Frances Tiafoe USA vs Jannik Sinner ITA

ATP Miami
Frances Tiafoe [19]
2
2
Jannik Sinner [2]
6
6
Vincitore: Sinner
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Coco Gauff USA vs Karolina Muchova CZE (Non prima 20:00)

WTA Miami
Coco Gauff [4]
0
6
6
0
Karolina Muchova [13]
0
1
1
0
Vincitore: Gauff
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Francisco Cerundolo ARG vs Alexander Zverev GER (Non prima 00:00)

ATP Miami
Francisco Cerundolo [18]
1
2
Alexander Zverev [3]
6
6
Vincitore: Zverev
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(1) Aryna Sabalenka BLR vs (3) Elena Rybakina KAZ Non prima 01:30

WTA Miami
Aryna Sabalenka [1]
0
6
6
0
Elena Rybakina [3]
0
4
3
0
Vincitore: Sabalenka
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Grandstand – ore 18:00
Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA

ATP Miami
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1]
6
7
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [8]
3
6
Vincitore: Granollers / Zeballos
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Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

ATP Miami
Harri Heliovaara / Henry Patten [4]
6
6
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5]
3
4
Vincitore: Heliovaara / Patten
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Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Sander Arends NED / John-Patrick Smith AUS

ATP Miami
Austin Krajicek / Nikola Mektic
6
3
8
Sander Arends / John-Patrick Smith
4
6
10
Vincitore: Arends / Smith
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251 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
WTA Lover (Guest) 27-03-2026 10:39

Scritto da Una Tantum
Rybakina conferma il pessimo stato di forma già messo in mostra nel precedente incontro con Jessica Pegula. Solo che, se contro la statunitense era comunque bastato per salvare la ghirba, contro un caterpillar come Sabalenka il discorso è ben diverso. Così la sfinge kazaka senza servizio e senza vivacità agonistica viene travolta in un incontro dove, a parte alcuni bei colpi estemporanei, non ha mai dato l’impressione di poter fare partita con la bielorussa.
Non ho visto la semifinale precedente, dicono che sia stata soprattutto Muchova a giocare male, in tal caso la schiacciasassi di Minsk dovrebbe (giustamente) assicurarsi il Sunshine double, anche se Gauff, in particolare quando gioca in casa, è una da prendere con le molle.

Rybakina aveva già parlato settimana scorsa della stanchezza fisica che si era accumulata. A differenza di Sabalenka, dopo gli AO non si è fermata, giocando in medioriente e raccogliendo poco e nulla lì. Sicuramente l’obiettivo era ridurre il gap al minimo per provare l’assalto al numero 1 quest’anno, e sa bene che su terra sarà più difficile nonostante i pochi punti da difendere. In teoria la vedremo al via a Stoccarda come prossimo appuntamento, credo abbia senso valutare una settimana extra di riposo per concentrarsi sui WTA1000 soltanto.

Nel mentre, brava Aryna, che ora avrà in finale Gauff, sempre molto pericolosa per lei. A Miami si è più volte tolta da situazioni complicate (a partire da Coccia, che stava giocando un gran tennis). Il pubblico sarà dalla sua, immagino la vedremo impegnata ad allungare il più possibile gli scambi, nella speranza di spostare la lotta su un piano strettamente fisico. Speriamo di vedere un doppio sunshine double questo weekend, con Aryna e Jannik nuovamente campioni.

 251
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MAURO (Guest) 27-03-2026 10:03

Scritto da walden

Scritto da MAURO
Commento serio.
Di questo passo credo che le TV a pagamento all’ estero, che puntano sul tennis, saranno costrette a cambiare strategia.
Inoltre penso che gli spettatori all’ estero se ne vedranno bene d’ora in poi di andare a spendere soldi X vedere i match di Sinner.

Con questa uscita siamo alla prova matematica che tu sia un quadrupede perissodattile….

Perché mi ha risposto? Non e’ lei quello che dice di ignorarmi?

 250
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walden 27-03-2026 07:52

Scritto da Annie3
Che tristezza però vedere gli spalti praticamente vuoti…eppure oggi si giocano i quarti (pure i maschili), davvero desolante per il tennis una partecipazione così risicata di pubblico…mentre a Bergamo non cadeva uno spillo per terra, tutti a festeggiare una grande vittoria, finalmente, del calcio italiano: beh, critiche e luoghi comuni a parte, posso dire? Lo sport ha bisogno di entusiasmo e della spinta della gente, meglio un tifo “calcistico” più popolare che un distaccato disinteresse…e i casi sono due: o si incomincia a sentire la mancanza delle gloriose rivalità che accendevano gli animi o gli americani, sotto la gestione Trump, sono davvero al lumicino

Buona la seconda…

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Pusterese 27-03-2026 07:23

Secondo il mio modesto parere sulle figurine di Medvedev e Tiafoe ha messo un bollino nero.

 248
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Non tennista (Guest) 27-03-2026 06:56

muchova buona giocatrice, buona mano a rete, ma in un torneo, la giornata no la trova quasi sempre e in quella giornata diventa la numero 800 wta

 247
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JannikUberAlles 27-03-2026 06:45

Scritto da Tennisforever
“Io e Sinner contro Coello e Tapia a padel? Vinciamo noi, senza dubbio”. Carlos Alcaraz lo dice con il sorriso di chi scherza ma neanche troppo: battuto nei giorni scorsi nel Masters 1000 di Miami da Sebastian Korda, lo spagnolo è rimasto a Miami, e prima di tornare in Europa si è goduto lo spettacolo del padel « 
Carlos ha seguito i consigli di Mauro per distrarre Jannik.

L’hanno chiesto a Sinner in conferenza stampa e lui ha risposto che Carlos gioca molto bene anche a padrl (oltre che a golf) mentre lui non è bravo (o almeno non si autocelebra) quindi non crede di poter vincere contro 2 specialisti.

Però io penso che se si allenasse per qualche mese, forse… 😉

 246
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Una Tantum (Guest) 27-03-2026 03:15

Rybakina conferma il pessimo stato di forma già messo in mostra nel precedente incontro con Jessica Pegula. Solo che, se contro la statunitense era comunque bastato per salvare la ghirba, contro un caterpillar come Sabalenka il discorso è ben diverso. Così la sfinge kazaka senza servizio e senza vivacità agonistica viene travolta in un incontro dove, a parte alcuni bei colpi estemporanei, non ha mai dato l’impressione di poter fare partita con la bielorussa.
Non ho visto la semifinale precedente, dicono che sia stata soprattutto Muchova a giocare male, in tal caso la schiacciasassi di Minsk dovrebbe (giustamente) assicurarsi il Sunshine double, anche se Gauff, in particolare quando gioca in casa, è una da prendere con le molle.

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Tennisforever (Guest) 27-03-2026 01:42

“Io e Sinner contro Coello e Tapia a padel? Vinciamo noi, senza dubbio”. Carlos Alcaraz lo dice con il sorriso di chi scherza ma neanche troppo: battuto nei giorni scorsi nel Masters 1000 di Miami da Sebastian Korda, lo spagnolo è rimasto a Miami, e prima di tornare in Europa si è goduto lo spettacolo del padel « 

Carlos ha seguito i consigli di Mauro per distrarre Jannik.

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Gaz (Guest) 27-03-2026 01:33

Non tifo,ma temo vincerà Rybakina per colpa della Turchia,a maggior ragione ora perché la malasorte è anche beffarda
Una quaterna con:
Turchia + di un gol di scarto 2,15
Italia + di un gol di scarto 1,70
Gauff 1,80
Rybakina 2,10
Totale @13,81

 243
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Brufen (Guest) 27-03-2026 01:29

Scritto da Annie3
Che tristezza però vedere gli spalti praticamente vuoti…eppure oggi si giocano i quarti (pure i maschili), davvero desolante per il tennis una partecipazione così risicata di pubblico…mentre a Bergamo non cadeva uno spillo per terra, tutti a festeggiare una grande vittoria, finalmente, del calcio italiano: beh, critiche e luoghi comuni a parte, posso dire? Lo sport ha bisogno di entusiasmo e della spinta della gente, meglio un tifo “calcistico” più popolare che un distaccato disinteresse…e i casi sono due: o si incomincia a sentire la mancanza delle gloriose rivalità che accendevano gli animi o gli americani, sotto la gestione Trump, sono davvero al lumicino

Tutto può essere ma Miami è da sempre un caso a parte, poco indicativo di un general trend americano. In quello stadio gli spalti sono tendenzialmente vuoti da decenni… per i Dolphins, per i Marlins, per i Canes e ora per il tennis.

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Brufen (Guest) 27-03-2026 01:22

Ammazza che partite oggi… 3 su 3 senza storia alcuna. Vediamo se si rimedia un po’ con l’eterno derby Saba-Riba…

 241
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Gaz (Guest) 27-03-2026 01:21

Dopo 3 match a senso unico stanno per scendere in campo la numero 1 e 2 le finaliste dell’ultimo slam.
C’è aria di….

 240
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zedarioz 27-03-2026 01:12

Tiafoe almeno ci ha provato, Cerundolo di un’arrendevolezza sconfortante. Che brutto atteggiamento.

 239
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Annie3 27-03-2026 00:46

Che tristezza però vedere gli spalti praticamente vuoti…eppure oggi si giocano i quarti (pure i maschili), davvero desolante per il tennis una partecipazione così risicata di pubblico…mentre a Bergamo non cadeva uno spillo per terra, tutti a festeggiare una grande vittoria, finalmente, del calcio italiano: beh, critiche e luoghi comuni a parte, posso dire? Lo sport ha bisogno di entusiasmo e della spinta della gente, meglio un tifo “calcistico” più popolare che un distaccato disinteresse…e i casi sono due: o si incomincia a sentire la mancanza delle gloriose rivalità che accendevano gli animi o gli americani, sotto la gestione Trump, sono davvero al lumicino

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+1: marcauro
Molto Pollo (Guest) 26-03-2026 23:49

@ Gaz (#4581537)

Quindi hai sbagliato due pronostici. Strano.

 237
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Detuqueridapresencia 26-03-2026 22:37

Scritto da Giambi
Il campione è tornato, 6/2 6/2 è tanta roba. Alcaraz è avvertito.

Scritto da Pheanes

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Sequel
Tutte le cose che abbiamo fatto pronostici trionfanti abbiamo preso dalle granstese andiamoci piano a suonare la grancassa

I rosicanti di Brema hanno un altro…suonatore di piffero…

Ma cosa dici mai tu… fai parte di una setta. Solo chi fa parte di una setta poteva pensare in una vittoria di Sinner. Dopotutto per vincere ha impiegato più di un’ora.

Vorrei far parte di una satta …

😆

Mi accontento della setta

🙂

 236
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+1: Marco M., marcauro, walden, Massi, Etor
alfredino (Guest) 26-03-2026 22:30

Scritto da francesco9696
Giornata molto molto interessante.
Il primo match, credo non ci saranno storie.
L’ altoatesino passerà senza troppi problemi.
Gauff non la vedo cosi sicura di passare il turno, continua a non convincermi (sopratutto sul servizio) e faticherò contro Karolina.
L’ ultimo match della giornata è da seguir con attenzione, Sascha è favorito ma Cerundolo resta insidioso.

ESPERTO DI TENNIS FEMMINILE per sua stessa ammissione…
e niente fa gia’ ridere cosi’!
GAUFF NON LA VEDO COSI’ SICURA DI PASSARE IL TURNO,CONTINUA A NON CONVINCERMI(SOPRATUTTO AL SERVIZIO)E FATICHERA’ CONTRO KAROLINA.
IDOLO.

 235
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+1: Marco M.
Gaz (Guest) 26-03-2026 21:46

Dopo 4 match vinti in 3 set una Gauff che domina, probabilmente è stata anche una giornataccia di Muchova ma Gauff-Bencic è stato un match di livello altissimo, molto più di Muchova-Mboko.
Avesse vinto Bencic come da mio cartellino l’avrei data vincente anche oggi contro Muchova, sulla Gauff ho avuto invece più riserve per oggi, nonostante i precedenti tutti favorevoli, perché è una che ogni tanto svanisce inspiegabilmente,a differenza di una Bencic più affidabile.

 234
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+1: MarcoP
JannikUberAlles 26-03-2026 21:39

@ Marco M. (#4581506)

Dagli spogliatoi è trapelata la voce di una puzza dei piedi di Sinner davvero insopportabile!

🙁 🙁 🙁

 233
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M., PeteBondurant
Lo Scriba 26-03-2026 21:39

Scritto da andrewthefirst
Tiafoe pietoso. ..

Anche tu non scherzi.

 232
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+1: Detuqueridapresencia, Volevo la Wip
Lucio68 (Guest) 26-03-2026 21:26

@ MAURO (#4581288)

io invece mi annoiavo a guardare Nadal pensa tu e anche con Alcaraz non è che mi diverto molto ( a parte quando perde)

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Lucio68 (Guest) 26-03-2026 21:22

“ho imparare a soffrire, battermi sarà dura!” le ultime parole famose (6-2 6-2 e a casa)

 230
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MAURO (Guest) 26-03-2026 20:53

Scritto da FabioR
@ MAURO (#4581288)
E meno male che hai premesso fosse serio…cmq ci sta, restano alle tv estere le scenate da bimbo isterico del tuo paladino,quelle fanno audience!

L’ audience lo fanno le partite non scontate. E con Sinner e’ scontata la sua vittoria con tutti tranne che col bimbo isterico.
Mentre quando gioca il bimbo isterico, può capitare che faccia partita combattuta con qualche altro giocatore che non sia Sinner.

 229
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Giuliano da Viareggio (Guest) 26-03-2026 20:53

Ho visto la partita, Tiafoe in forma eccellente dopo aver battuto Mensik e Atmane, ma, oggi ha incontrato SINNERRRRRRR………6-2 6-2…..NO COMMENT!!!!!!

 228
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Sequel (Guest) 26-03-2026 20:44

Ma dobbiamo sempre farci riconoscere quelli che hanno messo due pollici verso non hanno nemmeno il coraggio di di qualificarsi codardia al quadrato !!! Ma tante La fantasia non è di questo o del loro mondo

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-1: Marco M., Detuqueridapresencia, Navaioh69
Inox 26-03-2026 20:40

@ Marco M. (#4581506)

Non sprecare il tuo prezioso tempo con gente del genere.. Detu docet

 226
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+1: Marco M., Detuqueridapresencia, Massi
Sequel (Guest) 26-03-2026 20:39

Ma dobbiamo sempre farci riconoscere quelli che hanno messo due pollici verso non hanno nemmeno il coraggio di di qualificarsi codardia al quadrato !!!

 225
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-1: Marco M., Detuqueridapresencia, Navaioh69
Marco M. 26-03-2026 20:36

Scritto da Sequel
Ma perché ogni volta bisogna irridere l’avversario battuto non siamo nel calcio il calcio viene fra un’ora e mezza circa ma che cosa triste abbiamo un grande campione che ha vinto divinamente applaudiamo il nostro campione e lasciamo stare l’avversario no ma io non so la sportività questa sconosciuta

Perché ogni volta che gioca uno dei nostri deve arrivare qualcuno a dire che non lo vede bene, suda troppo, fa le smorfie, si tocca una gamba, manda brutti segnali col linguaggio del corpo?
Perché?
Perché quando poi vince invece di fare i complimenti ci si deve concentrare su chi esulta e soprattutto come esulta?
Tiafoe è antisportivo, non c’entra nulla con la signorilità del tennis e lo abbiamo ben visto a Vienna 2021 contro Sinner.
Ovvio che riceva quello che merita in termini di scherno.
Vai a riguardare i commenti della partita con Michelsen non ce n’è uno che abbia denigrato il buon Alex che è sempre stato molto corretto, non solo in questa partita.
I vari Moutet, Tiafoe, Fonseca ricevono meno o zero elogi per il comportamento da sbruffoni prima degli incontri…

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+1: Inox, Massi, brunodalla, Detuqueridapresencia, Navaioh69
FabioR (Guest) 26-03-2026 20:34

@ MAURO (#4581288)

E meno male che hai premesso fosse serio…cmq ci sta, restano alle tv estere le scenate da bimbo isterico del tuo paladino,quelle fanno audience!

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nastase (Guest) 26-03-2026 20:33

che bello vedere in genere giocare Gauff e Muchova, ma ancora meglio vederle in bianco, come ieri Ribakyna e Pegula. L’eleganza ha un suo perché… Nota tecnica: la Coccia era 6-3 4-4 30-0 con Coco, un doppio fallo ha rovinato tutto, peccato

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+1: Marco M.
AleLora (Guest) 26-03-2026 20:33

Scritto da giumart

Scritto da zedarioz
Oggi il Sinner attendista lo abbiamo lasciato negli spogliatoi. E’ tornato il benzinaio sparalavandini col servizio di Isner e le smorzate di Musetti.

… ad ulteriore dimostrazione che ormai ha un bagaglio mica male di risorse che sa gestire ed utilizzare a seconda dei momenti o del tipo di avversario. Altra cosa: solo io ho notato che, grazie a quanto sopra, spreca meno energie fino ad essere più fresco nei fine match?

E’ vero. Inoltre può permettersi di perdere qualche scambio lungo da fondo campo… perché sa che può comunque fare punto in altri modi. Mentre una volta doveva vincerli per forza perché faceva pochi punti diretti con servizio o con altre soluzioni.

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walden 26-03-2026 20:29

Scritto da Pheanes

Scritto da Leftwing13
Copio-incollo il titolo di un articolo ieri qui:
Tiafoe sfida Sinner: “Ho imparato a soffrire, battermi sarà dura”
LOL!

Ed è stata la partita più veloce tra i due. Ma chi pensava che quanto affermato era da sbruffone è stato considerato membro di una setta. Questo detto lucianamente da chi è membro della setta di odiatori

La setta dei Muridi…

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+1: Marco M., Detuqueridapresencia
walden 26-03-2026 20:28

Scritto da andrewthefirst

Scritto da Pepusch

Scritto da andrewthefirst
Primo gioco regalato da tiafoe…

Oggi Tiafoe come Santa Claus, ha regalato a tutto spiano: primo gioco, poi un altro, primo set, poi altri due game, il secondo set e pure la partita. A Sinner è bastato stare guardare…
Andate a nasconderviiiii siete sempre più penosi

Ma è quello che dico io!

Che sei penoso? Apprezzo la capacità di autocritica…..

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+1: Detuqueridapresencia, Pepusch, Navaioh69
walden 26-03-2026 20:26

Scritto da MAURO
Commento serio.
Di questo passo credo che le TV a pagamento all’ estero, che puntano sul tennis, saranno costrette a cambiare strategia.
Inoltre penso che gli spettatori all’ estero se ne vedranno bene d’ora in poi di andare a spendere soldi X vedere i match di Sinner.

Con questa uscita siamo alla prova matematica che tu sia un quadrupede perissodattile….

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+1: Detuqueridapresencia, Navaioh69
AleLora (Guest) 26-03-2026 20:26

Scritto da Sequel
Ma perché ogni volta bisogna irridere l’avversario battuto non siamo nel calcio il calcio viene fra un’ora e mezza circa ma che cosa triste abbiamo un grande campione che ha vinto divinamente applaudiamo il nostro campione e lasciamo stare l’avversario no ma io non so la sportività questa sconosciuta

….. anche la punteggiatura.

 217
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+1: Detuqueridapresencia, Cogi53, Pepusch, Navaioh69
MAURO (Guest) 26-03-2026 20:23

Luca Boschetto di Sky: il grande Maestro Tommasi diceva: “chiamato a rete rivelo’ le sue umili origini”
Ma Tommasi diceva: “chiamato a giocare di fino rivelo’ le sue umili origini”.
Morale della favola: Boschetto commenta in TV su Sky ed io che scrivo post qui.
La raccomandazione e la meritocrazia

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MAURO (Guest) 26-03-2026 20:07

Scritto da andrewthefirst
Tiafoe pietoso. ..

Ma secondo te, uno che ha vinto concedendo match point a Mensik e che ha avuto partita regalata da Atmane nel nono game del terzo set, quante possibilità aveva oggi X battagliare con il Divino?

 215
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Sbarrett (Guest) 26-03-2026 20:06

Scritto da Chump the peacemaker

Scritto da Arnaldo
Raga….e’ un Iradiddio

Riecco finalmente il Sinner formato 2024/2025!!!

Vero!!! 😀

 214
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Sandrokan (Guest) 26-03-2026 20:02

Scritto da Chump the peacemaker
MJGA
Make Jannik Great Again!!!!

Mjga da tutti!

 213
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Sandrokan (Guest) 26-03-2026 20:00

Ecco finalmente il vecchio Jannik!
Lo attendevo come il messia

 212
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Silvio (Guest) 26-03-2026 19:59

Scritto da Markus.
Non capisco perché la Pero si ostini a non contare le vittorie nella Next Gen negli h2h

Secondo me fa bene. Set corti, esperimenti, ragazzi giovanissimi, E’ uno sport diverso.

 211
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Sequel (Guest) 26-03-2026 19:52

Caro dottor Ivo spero che tu non curi gli ammalati perché faresti parecchie vittime con le tue battute del 54

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-1: Inox, Marco M., brunodalla, Giampi, Detuqueridapresencia, Navaioh69
andrewthefirst 26-03-2026 19:50

Scritto da Pepusch

Scritto da andrewthefirst
Primo gioco regalato da tiafoe…

Oggi Tiafoe come Santa Claus, ha regalato a tutto spiano: primo gioco, poi un altro, primo set, poi altri due game, il secondo set e pure la partita. A Sinner è bastato stare guardare…
Andate a nasconderviiiii siete sempre più penosi

Ma è quello che dico io!

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-1: Inox, Pepusch, antoniov, brunodalla, Detuqueridapresencia, Marco M., Navaioh69
zedarioz 26-03-2026 19:47

Scritto da Lo Scriba

Scritto da MAURO
Commento serio.
Di questo passo credo che le TV a pagamento all’ estero, che puntano sul tennis, saranno costrette a cambiare strategia.
Inoltre penso che gli spettatori all’ estero se ne vedranno bene d’ora in poi di andare a spendere soldi X vedere i match di Sinner.

Figuriamoci quando fai commenti poco seri.

:mrgreen: 😎

 208
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+1: Detuqueridapresencia
Pepusch 26-03-2026 19:46

Scritto da andrewthefirst
Primo gioco regalato da tiafoe…

Oggi Tiafoe come Santa Claus, ha regalato a tutto spiano: primo gioco, poi un altro, primo set, poi altri due game, il secondo set e pure la partita. A Sinner è bastato stare guardare…
Andate a nasconderviiiii siete sempre più penosi

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+1: Inox, Massi, antoniov, Detuqueridapresencia, Marco M.
Koko (Guest) 26-03-2026 19:42

Pensare di aver raggiunto un livello elevato di capacità di lotta per aver battuto di poco Atmane era indubbiamente ottimistico. Il Francese ha raggiunto un bel 44 ATP ma non è paragonabile ai top due! In tal senso Tiafoe sarà più prudente in futuro nel rendersi possibilista sul poter fare partita contro i Sinner come se fosse un Atmane più fortunato che sta al n 2 con trenta set consecutivi vinti nei 1000 per caso!

 206
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Nena (Guest) 26-03-2026 19:40

La concretezza e la determinazione di Jannik è venuta fuori con una prestazione sontuosa. Inoltre, il suo servizio oggi era davvero illeggibile per l’americano, il quale qualche volta ha tentato anche di anticipare il movimento alla risposta, salvo trovarsi sempre dalla parte sbagliata. Jannik, un partitone.

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Lo Scriba 26-03-2026 19:39

Scritto da MAURO
Commento serio.
Di questo passo credo che le TV a pagamento all’ estero, che puntano sul tennis, saranno costrette a cambiare strategia.
Inoltre penso che gli spettatori all’ estero se ne vedranno bene d’ora in poi di andare a spendere soldi X vedere i match di Sinner.

Figuriamoci quando fai commenti poco seri.

 204
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+1: Carlone, Massi, Bagel, renzopii, brunodalla, Detuqueridapresencia, Fabry67
Silvy__89 (Guest) 26-03-2026 19:39

Scritto da Harlan
@ Silvy__89 (#4581363)
Penso Bang, non Ben

Si esatto ahah!

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andrewthefirst 26-03-2026 19:39

Tiafoe pietoso. ..

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-1: Marco M., Detuqueridapresencia, Fabry67, Navaioh69
Pheanes (Guest) 26-03-2026 19:38

Scritto da Leftwing13
Copio-incollo il titolo di un articolo ieri qui:
Tiafoe sfida Sinner: “Ho imparato a soffrire, battermi sarà dura”
LOL!

Ed è stata la partita più veloce tra i due. Ma chi pensava che quanto affermato era da sbruffone è stato considerato membro di una setta. Questo detto lucianamente da chi è membro della setta di odiatori

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+1: Marco M., walden, antoniov, Detuqueridapresencia
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