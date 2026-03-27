Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 11. Sabalenka domina Rybakina e sfiderà in finale Coco Gauff

Aryna Sabalenka non lascia scampo a Elena Rybakina e conquista la finale del Miami Open 2026 con una prova di forza impressionante. La numero uno del mondo si è imposta con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 18 minuti, dominando la semifinale e confermando ancora una volta il suo straordinario momento di forma.

Dopo le battaglie molto più equilibrate andate in scena agli Australian Open e a Indian Wells, questa volta la bielorussa ha fatto valere tutta la sua superiorità, prendendosi il match con autorità e mandando un segnale molto chiaro a tutto il circuito.

Un’altra finale in una stagione quasi perfetta

Per Sabalenka si tratta della quarta finale del 2026 in quattro tornei disputati, con già due titoli conquistati. Un dato che basta da solo a raccontare la continuità e la solidità di una giocatrice che, in questo momento, appare la dominatrice assoluta del tennis femminile.

Inoltre, la bielorussa è anche la campionessa in carica a Miami, dettaglio che rende ancora più pesante il suo cammino in Florida. Con questa vittoria, il bilancio dei precedenti contro Rybakina sale a 10-7 in suo favore, a conferma di una rivalità ormai centrale nel circuito WTA.

Sabalenka parte meglio e colpisce per prima

La numero uno del mondo ha iniziato il match in modo più convincente, trovando subito il primo break per portarsi sul 3-1. Rybakina, però, ha reagito immediatamente, restituendo il break nel game successivo grazie a una serie di accelerazioni molto pesanti e approfittando anche di un errore piuttosto inatteso della bielorussa.

Da quel momento, il primo set si è trasformato in una sfida di servizio e prime accelerazioni: entrambe cercavano di costruire il punto il meno possibile, puntando tutto sulla battuta e sulla conclusione rapida con diritto o rovescio. Ma nel momento della pressione, sul 5-4 per Sabalenka, è stata la kazaka a cedere. Nel game più pesante del parziale, Rybakina ha forzato troppo, ha commesso diversi errori e ha finito per consegnare il set all’avversaria, chiuso da un diritto violentissimo della numero uno del mondo accompagnato da un urlo liberatorio.

Nel secondo set è un monologo

La seconda frazione ha seguito un copione molto simile, ma con una differenza sostanziale: Sabalenka è salita ancora di intensità, mentre Rybakina non è più riuscita a restare davvero agganciata alla partita.

La bielorussa ha avuto subito occasioni in risposta e, dopo averne sprecata una con un diritto uscito di pochissimo e aver visto la kazaka salvarne un’altra con un gran vincente, alla terza chance ha trovato il break del 2-0. Questa volta è riuscita anche a consolidarlo, e da lì la semifinale ha preso la direzione definitiva.

Sabalenka ha poi strappato ancora il servizio a Rybakina per salire sul 4-0, scavando un solco troppo profondo per essere colmato. La kazaka ha avuto un piccolo sussulto riuscendo a recuperare un break, ma non è bastato per riaprire davvero la partita. La numero uno del mondo ha gestito il finale senza particolari scossoni, chiudendo 6-3 e prendendosi la finale con pieno merito.

Un messaggio forte in vista della finale

Più ancora del punteggio, colpisce il modo in cui Sabalenka ha controllato il match. Non ha concesso a Rybakina il tipo di partita che la kazaka ama giocare, l’ha anticipata in aggressività, l’ha sovrastata in intensità e ha mostrato una lucidità superiore nei momenti chiave.

È una vittoria che vale come una dichiarazione di forza, anche perché ottenuta contro una delle poche giocatrici davvero in grado di reggere la sua potenza da fondo campo.

In finale c’è Coco Gauff

Ora, ad attendere Sabalenka, ci sarà Coco Gauff, in quella che si annuncia come una finale molto affascinante. Le due si sono affrontate 12 volte, con un perfetto equilibrio di 6 vittorie per parte, segnale di una rivalità molto più aperta di quanto possa sembrare guardando soltanto il ranking.

Sabalenka partirà con i favori del pronostico, forte del suo stato di forma e della grande autorità mostrata fin qui a Miami. Ma Gauff arriva all’ultimo atto con entusiasmo e fiducia, dopo aver superato i dubbi che avevano accompagnato l’inizio della sua stagione.

La finale, insomma, promette molto. Ma se c’è una certezza lasciata dalla semifinale, è questa: Aryna Sabalenka è ancora una volta la donna da battere.

Ci si aspettava una battaglia, è arrivato un monologo. Coco Gauff si è qualificata per la finale del Miami Open 2026 con una prova autoritaria e quasi spietata, travolgendo Karolina Muchova con un netto 6-1 6-1 in una semifinale che, almeno sulla carta, prometteva ben altro equilibrio.

Il risultato finale ha lasciato stupiti soprattutto per il modo in cui è maturato. Non tanto per la vittoria dell’americana, che nei precedenti aveva già dimostrato di saper leggere molto bene il tennis della ceca, quanto per la sensazione di totale controllo con cui ha spento, quasi subito, le ambizioni di un’avversaria che fino a quel momento era apparsa tra le più brillanti del torneo.

L’inizio illude, poi Gauff prende tutto

La partita era anche cominciata con un piccolo segnale diverso. È stata infatti Muchova a partire meglio, trovando subito il break e provocando i primi segnali di tensione in Gauff. In quel momento, l’americana sembrava avvertire il peso dell’occasione: mai così avanti a Miami, mai con un tabellone tanto favorevole, mai così vicina a una finale nel torneo di casa.

Eppure, proprio da quella situazione di apparente difficoltà, Gauff ha costruito la sua partita. Il controbreak immediato ha cambiato tutto. Da lì in avanti, l’americana ha preso il controllo totale del match, infilando sei game consecutivi e chiudendo il primo set 6-1.

Un parziale durato complessivamente 50 minuti, ma in cui la vera partita si è consumata tutta nei primi giochi. Dopo quell’inizio, Muchova è uscita lentamente dal match, arrivando spesso in ritardo sulla palla, accumulando errori e mostrando una fragilità inattesa proprio nel giorno più importante.

Muchova irriconoscibile

La vera domanda della semifinale è stata proprio questa: che fine aveva fatto la Muchova brillante e ispirata vista nei turni precedenti? La ceca, che in questo torneo aveva lasciato l’impressione di essere una delle giocatrici più in forma, è apparsa improvvisamente vuota, poco lucida e incapace di reggere il ritmo imposto da Gauff.

Il talento non è mai stato il problema di Karolina. Semmai, ancora una volta, è emersa quella difficoltà a restare aggrappata ai match pesanti, a mantenere struttura e presenza quando la pressione sale davvero. Il suo linguaggio del corpo, col passare dei minuti, è diventato sempre più eloquente: sguardo spento, postura abbattuta, pochissime reazioni.

Gauff conosce perfettamente questo matchup

A rendere ancora più chiara la piega della partita c’è anche il dato dei precedenti. Prima di questa semifinale, tutti i confronti tra le due erano andati dalla parte di Gauff. E anche questa volta l’americana ha imposto con chiarezza il suo stile, quel tennis fatto di intensità, spinta costante e pressione continua che spesso manda fuori giri chi non riesce a prendere l’iniziativa con continuità.

Muchova non è una giocatrice da potenza pura, e contro un’avversaria come Gauff, che le toglie tempo e spazio praticamente da subito, fatica sempre a trovare il suo ritmo. Il copione si è ripetuto anche stavolta, forse in modo ancora più netto del previsto.

Secondo set, stesso copione

Se nel primo parziale si poteva ancora immaginare una reazione, il secondo ha tolto ogni dubbio. Gauff è partita subito con un altro break, prendendo immediatamente in mano anche la seconda frazione. A quel punto la ceca era già in grande difficoltà, e il match si è trasformato in una corsa a senso unico.

Dopo poco più di un’ora, il punteggio diceva già 6-1 2-0 per l’americana, con Muchova sempre più lontana dalla partita e Gauff sempre più vicina alla finale. Da lì in avanti non c’è stata alcuna possibilità di rientro: l’americana ha continuato a spingere, a gestire bene i propri turni di servizio e a non lasciare spazio a nessuna replica.

Un verdetto pesantissimo

Il 6-1 6-1 conclusivo ha il sapore di una sentenza. Per Gauff è una prestazione pesante, forse una delle più complete e dominanti della sua settimana, arrivata proprio nel momento in cui il torneo chiedeva di più. Per Muchova, invece, resta una sconfitta molto dura da assorbire, soprattutto per il contrasto tra quanto fatto vedere nei giorni precedenti e il crollo netto nella semifinale.

A tutti piace il tennis della ceca, e il suo talento non è certo in discussione. Ma ancora una volta, nei giorni che contano davvero, sono riemersi i dubbi sulla sua capacità di reggere fino in fondo il peso delle grandi occasioni.

Gauff si prende la scena

Coco Gauff, invece, si prende con forza il centro del torneo. Lo fa nel suo paese, in un evento che finora le aveva sempre resistito, e lo fa con una prestazione che lascia un messaggio chiarissimo: questa volta, a Miami, vuole arrivare fino in fondo.

E dopo una semifinale del genere, ignorare la sua candidatura al titolo non è più possibile.



















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Combined Miami Open Miami Gardens, Florida · 26 Marzo 2026 ☀ 22°C Sereno · Max 26°C PIOGGIA 0% VENTO Leggero CAMPO Hard HARDCOURT Programma del giorno ♂ ATP Singles · Maschile Quarterfinals · Quarti di finale Quarti ♀ WTA Singles · Femminile Semifinals · Semifinali Semifinali ☀ Sereno · 0% pioggia

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Stadium – ore 18:00

Frances Tiafoe vs Jannik Sinner



ATP Miami Frances Tiafoe [19] Frances Tiafoe [19] 2 2 Jannik Sinner [2] Jannik Sinner [2] 6 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 J. Sinner 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Tiafoe 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 1-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A df 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Sinner 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-5 → 2-6 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 1-5 → 2-5 J. Sinner 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 df 1-4 → 1-5 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Coco Gauff vs Karolina Muchova (Non prima 20:00)



WTA Miami Coco Gauff [4] Coco Gauff [4] 0 6 6 0 Karolina Muchova [13] Karolina Muchova [13] 0 1 1 0 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Karolina Muchova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Karolina Muchova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Francisco Cerundolo vs Alexander Zverev (Non prima 00:00)



ATP Miami Francisco Cerundolo [18] Francisco Cerundolo [18] 1 2 Alexander Zverev [3] Alexander Zverev [3] 6 6 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 1-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-5 → 1-6 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Zverev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(1) Aryna Sabalenka vs (3) Elena Rybakina Non prima 01:30



WTA Miami Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] 0 6 6 0 Elena Rybakina [3] Elena Rybakina [3] 0 4 3 0 Vincitore: Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 4-1 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Grandstand – ore 18:00

Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin



ATP Miami Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] 6 7 Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [8] Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [8] 3 6 Vincitore: Granollers / Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 5-6 → 6-6 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 H. Nys / Roger-Vasselin 30-30 30-40 40-40 3-5 → 4-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-3 → 1-3 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 0-2 → 0-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Harri Heliovaara / Henry Patten vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic



ATP Miami Harri Heliovaara / Henry Patten [4] Harri Heliovaara / Henry Patten [4] 6 6 Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5] 3 4 Vincitore: Heliovaara / Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-1 → 3-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Sander Arends / John-Patrick Smith

