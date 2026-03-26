Fils da impazzire a Miami: “È stata una battaglia feroce, sono stanchissimo ma voglio di più”

Arthur Fils sta trasformando il Miami Open 2026 nel torneo della sua definitiva consacrazione. La vittoria epica contro Tommy Paul, arrivata dopo aver annullato quattro match point e rimontato da 2-6 nel tie-break del terzo set, lo ha spinto per la prima volta in carriera in semifinale di un Masters 1000 e lo ha confermato come uno dei talenti più esplosivi e pronti del circuito.

Il francese, rientrato da una complicata lesione alla schiena, sta giocando in Florida il miglior tennis della sua giovane carriera. E le sue parole dopo il match raccontano perfettamente il mix di stanchezza, orgoglio e fame che sta accompagnando questa corsa.

“Sono tantissime emozioni”

Dopo il successo su Paul, Fils si è presentato a bordo campo visibilmente esausto, ma anche carico di entusiasmo per l’impresa appena firmata.

“Sono tantissime le emozioni che provo in questo momento e quelle che ho dovuto affrontare durante la partita”.

Il francese ha anche riconosciuto con grande onestà il valore del suo avversario: “Credo che Tommy abbia giocato meglio di me in tutti e tre i set, ma io ho trovato l’energia necessaria per rimontare”.

Una lettura molto sincera, che dà ancora più peso al significato della vittoria: non un match dominato, ma una battaglia di resistenza, convinzione e coraggio.

“È stata una lotta feroce”

Fils ha poi definito la sfida contro Paul con parole forti e molto efficaci: “È stata una lotta feroce, non avrei avuto nulla da rimproverarmi se avessi perso perché ho dato tutto in campo”.

Poi, con grande semplicità, la frase che riassume meglio di tutte il suo spirito competitivo: “Poteva restarne solo uno e preferivo che fossi io”.

Una dichiarazione che fotografa perfettamente il suo approccio: feroce, diretto, affamato.

Il miglior risultato della carriera, ma non basta

Quella ottenuta a Miami è già la vittoria più importante del suo percorso fino a oggi, e il francese lo sa bene.

“Questo è il miglior risultato della mia carriera e sento di essere vicino al mio massimo livello, ma voglio di più”.

È una frase che dice tantissimo. Fils non vive questa semifinale come un punto d’arrivo, ma come un passaggio. E proprio questa mentalità fa pensare che il salto di qualità possa essere davvero stabile.

Il momento decisivo: “Punto dopo punto”

Alla domanda su come abbia fatto a uscire da una situazione quasi disperata, con quattro match point contro, il francese ha spiegato di essersi imposto una sola regola mentale.

“Quando mi sono visto sotto con quattro match point contro mi sono detto che dovevo andare punto dopo punto e che, se avessi perso, non sarebbe stata la fine del mondo, perché Paul stava giocando a un livello impressionante”.

Una risposta molto lucida, che mostra quanto sia cresciuto anche sul piano della gestione dei momenti estremi.

“Il match è stato una follia”

Fils ha poi descritto l’incontro in modo molto diretto: “La partita è stata una follia, era impossibile fare il break”.

In effetti, il dato è impressionante: il francese ha raggiunto la semifinale senza mai perdere il servizio in tutto il torneo, un risultato rarissimo a questo livello. E proprio questa tenuta in battuta è stata una delle chiavi della sua impresa.

Il ruolo del team e la fatica nelle gambe

Nel finale del suo intervento, Fils ha voluto sottolineare il peso avuto dal suo angolo durante la partita:

“Credo che il mio team mi abbia dato l’energia necessaria per vincere questo match”.

Poi la fotografia più concreta della sua condizione fisica dopo la battaglia: “In questo momento sento una grande fatica, mi fanno male le gambe, ma aver vinto mi aiuterà a recuperare”.

Un passaggio importante, perché racconta bene quanto questo successo sia costato in termini di energie. Ed è anche per questo che il giorno di riposo prima della semifinale potrebbe essere fondamentale per lui.

Un torneo da record

Il cammino di Fils a Miami non è soltanto spettacolare: è già storico. Con questo risultato è diventato il primo giocatore nato nel 2004 a raggiungere una semifinale Masters 1000. Inoltre è anche uno dei pochi giocatori di sempre ad aver centrato questo traguardo senza mai perdere il servizio durante il torneo.

Per il tennis francese, poi, il dato è ancora più significativo: Fils è il più giovane francese a raggiungere la semifinale di un Masters 1000 dai tempi di Richard Gasquet (2007).

Una spinta enorme anche per la classifica

Il risultato di Miami può avere un peso molto importante anche sul ranking. Questa semifinale gli offre infatti la concreta possibilità di rientrare in top 30, un dettaglio tutt’altro che secondario in vista dei primi Masters 1000 sulla terra battuta, superficie che esalta ancora di più il suo tennis.

Ed è proprio qui che il torneo della Florida potrebbe trasformarsi in un vero punto di svolta: la fiducia accumulata in questi giorni potrebbe accompagnarlo con forza nella parte di stagione a lui più favorevole.

Ora Lehecka, con la finale nel mirino

Il prossimo ostacolo si chiama Jiri Lehecka, altro giocatore in grande fiducia. Ma dopo una vittoria del genere, Fils entra in semifinale con la sensazione di poter davvero puntare a tutto.

A Miami ha già dimostrato di avere tennis, carattere, resistenza e fame. E ascoltando le sue parole, il messaggio è chiarissimo: è stanco, sì. Ma non ha alcuna intenzione di fermarsi qui.





Francesco Paolo Villarico