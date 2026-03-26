l’ITF punta su Catania. Proposto un W50, sarebbe il primo nel Sud Italia

L’International Tennis Federation ha proposto al circolo catanese Leotennis, del maestro Renato Morabito, l’upgrade da W35 a W50 per il secondo dei due tornei in programma a giugno nella città di San Gregorio di Catania.

Un passaggio che assume un valore che va oltre il singolo evento: si tratterebbe infatti del primo torneo femminile di questa categoria previsto nel Sud Italia, in un calendario che oggi vede appuntamenti analoghi solo ad Ortisei e Selva di Val Gardena in Trentino Alto Adige.

La proposta è arrivata a 48 ore dell’inizio della seconda settimana di tornei ITF W35 organizzati nel catanese dal maestro Morabito, certificando nei fatti la crescita di un’organizzazione che negli anni ha consolidato standard elevati nei profili richiesti dall’International Tennis Federation.

Nel circuito, infatti, l’upgrade da W35 a W50 non è automatico, ma è favorito dalla risposta a criteri rigorosi che riguardano la continuità organizzativa, la qualità delle strutture e la capacità di inserirsi in modo funzionale nella costruzione del calendario internazionale.

In questo quadro, il percorso della Leotennis è un caso emblematico in Sicilia. Oltre quaranta tornei portati a termine in poco più di un decennio sull’Isola, sempre nel rispetto delle tempistiche e con una gestione operativa affidabile anche in situazioni complesse, hanno convinto ITF ad alzare il livello alle pendici dell’Etna.

“Ringrazio ITF per aver scelto la mia società. È una proposta che considero il coronamento di un’attività portata avanti con impegno, sempre in prima persona, per oltre un decennio – ha dichiarato Renato Morabito –. Non posso non ringraziare anche il mio staff, nelle figure più importanti è lo stesso da anni. Ho naturalmente accettato, ma anche rilanciato, valutando la possibilità di estendere il W50 anche alla prima settimana di giugno”.

Un’ipotesi che, dalla prossima estate, concretizzerà la trasformazione di Catania in un nuovo punto di riferimento per il tennis femminile internazionale, segnando uno spartiacque per il circuito ITF nel Sud Italia.