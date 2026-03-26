Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Napoli, Morelia, Alicante, São Paulo, Bucaramanga, Split, Yokkaichi: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

26/03/2026 08:22 Nessun commento
Andrea Guerrieri nella foto - Foto Antonio Milesi
CHALLENGER Naples (Italia 🇮🇹) – 2° Turno, terra battuta

Campo D’Avalos – ore 10:00
Carlo Alberto Caniato ITA vs Alexandre Muller FRA
ATP Naples
Carlo Alberto Caniato
40
1
Alexandre Muller [3]
30
1
Mostra dettagli

Daniel Altmaier GER vs Andrea Guerrieri ITA

Il match deve ancora iniziare

Hendrik Jebens GER / David Vega Hernandez ESP vs Jakub Paul SUI / Matej Vocel CZE

Il match deve ancora iniziare



Campo Fabrizio Gasparini – ore 10:00
Hamad Medjedovic SRB vs Stefanos Sakellaridis GRE

ATP Naples
Hamad Medjedovic [5]
0
1
Stefanos Sakellaridis
0
1
Mostra dettagli

Enrico Dalla Valle ITA vs Lorenzo Giustino ITA

Il match deve ancora iniziare

Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE vs Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED

Il match deve ancora iniziare



Campo 2 – ore 10:00
Gonzalo Escobar ECU / Nino Serdarusic CRO vs Vitaliy Sachko UKR / Szymon Walkow POL

ATP Naples
Gonzalo Escobar / Nino Serdarusic [4]
0
2
Vitaliy Sachko / Szymon Walkow
0
1
Mostra dettagli

Tim Ruehl GER / Mick Veldheer NED vs Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Split (Croazia 🇭🇷) – 2° Turno – terra battuta

Stadion Mila Moralic – ore 10:30
Maxim Mrva CZE vs Kimmer Coppejans BEL
Il match deve ancora iniziare

Lukas Neumayer AUT vs Duje Ajdukovic CRO

Il match deve ancora iniziare

Matej Dodig CRO / Emanuel Ivanisevic CRO vs Tom Hands GBR / Jan Jermar CZE

Il match deve ancora iniziare

Milos Karol SVK / Mili Poljicak CRO vs Stefan Popovic SRB / Josip Simundza CRO

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:30
Eliakim Coulibaly CIV vs Alexander Vasilev BUL

Il match deve ancora iniziare

Finn Bass GBR / Anthony Genov BUL vs Mirza Basic BIH / Andrej Nedic BIH

Il match deve ancora iniziare

Connor Thomson GBR / Mark Whitehouse GBR vs Sandro Kopp AUT / Lukas Neumayer AUT

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 10:30
Tom Gentzsch GER vs Filippo Romano ITA
Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Alicante (Spagna 🇪🇸) – 2° Turno, terra battuta

IVAN NAVARRO COURT – ore 11:00
Pedro Martinez ESP vs Remy Bertola SUI
Il match deve ancora iniziare

Max Houkes NED vs Vilius Gaubas LTU (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Alejo Sanchez Quilez ESP vs Pablo Carreno Busta ESP (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Ivan Liutarevich BLR / Bruno Pujol Navarro ESP vs Karol Drzewiecki POL / Piotr Matuszewski POL

Il match deve ancora iniziare



COURT 4 – ore 11:00
Andrew Paulson CZE / Michael Vrbensky CZE vs Nicolas Barrientos COL / Ariel Behar URU

Il match deve ancora iniziare

Jan Choinski GBR vs Roman Safiullin RUS

Il match deve ancora iniziare

Edas Butvilas LTU / Dominykas Stonkus LTU vs Szymon Kielan POL / Tiago Pereira POR

Il match deve ancora iniziare

Denys Molchanov UKR / Bogdan Pavel ROU vs Jesper de Jong NED / Max Houkes NED

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Sao Paulo 6 (Brasile 🇧🇷) – 2° Turno, terra battuta

QUADRA CENTRAL – ore 18:00
Emilio Nava USA vs Santiago Rodriguez Taverna ARG
Il match deve ancora iniziare

Eduardo Ribeiro BRA vs Roman Andres Burruchaga ARG (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Felipe Meligeni Alves BRA vs Jaime Faria POR (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Gustavo Heide BRA / Guto Miguel BRA vs Bruno Oliveira BRA / Marcelo Zormann BRA

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 3 – ore 19:00
Alex Barrena ARG vs Juan Pablo Varillas PER

Il match deve ancora iniziare

Mac Kiger USA / Reese Stalder USA vs Conner Huertas del Pino PER / Arklon Huertas Del Pino Cordova PER (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare

Daniel Dutra da Silva BRA / Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Daniel Cukierman ISR / Mariano Kestelboim ARG

Il match deve ancora iniziare

Felipe Meligeni Alves BRA / Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Igor Marcondes BRA / Eduardo Ribeiro BRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Morelia (Messico 🇲🇽) – Quarti di Finale, cemento

Estadio Tres Marias – ore 20:00
Alexis Galarneau CAN vs Luka Pavlovic FRA
Il match deve ancora iniziare

Nicolas Mejia COL vs Chris Rodesch LUX

Il match deve ancora iniziare

Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Borna Gojo CRO (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare

Nathaniel Lammons USA / Jackson Withrow USA vs Miguel Reyes-Varela MEX / Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare



Grandstand Pablo Arroyo – ore 20:00
Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA vs Patrick Harper AUS / Theodore Winegar USA

Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Ficovich ARG vs Tristan Schoolkate AUS (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Mateus Alves BRA / Jody Maginley ANT vs Jake Delaney AUS / Marc Polmans AUS

Il match deve ancora iniziare

Marc-Andrea Huesler SUI / Thijmen Loof NED vs Juan Pablo Ficovich ARG / Nicolas Mejia COL

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Bucaramanga 2 (Colombia 🇨🇴) – Quarti di Finale, terra battuta

Court Kia – ore 18:30
Nicolas Villalon CHI vs Juan Manuel La Serna ARG
Il match deve ancora iniziare

Daniel Salazar COL vs Matias Soto CHI

Il match deve ancora iniziare

Ivan Marrero Curbelo ESP / Johan Nikles SUI vs Vladyslav Orlov UKR / Adria Soriano Barrera COL

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 18:30
Franco Roncadelli URU vs Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG

Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG vs Johan Nikles SUI

Il match deve ancora iniziare

Juan Sebastian Gomez COL / Matias Soto CHI vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG / Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 18:30
Joao Victor Couto Loureiro BRA / Natan Rodrigues BRA vs Valentin Basel ARG / Franco Ribero ARG

Il match deve ancora iniziare

Sergio Luis Hernandez Ramirez COL / Frazier Rengifo COL vs Juan Sebastian Osorio COL / Andres Urrea COL

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Yokkaichi (Giappone 🇯🇵) – 2° Turno, cemento

Centre Court – ore 04:00
Liam Broady GBR vs Naoya Honda JPN
ATP Yokkaichi
Naoya Honda
1
1
Liam Broady
6
6
Vincitore: Broady
Mostra dettagli

Yasutaka Uchiyama JPN vs Dan Added FRA

ATP Yokkaichi
Yasutaka Uchiyama
6
6
Dan Added [3]
2
2
Vincitore: Uchiyama
Mostra dettagli

Hayato Matsuoka JPN vs James McCabe AUS

ATP Yokkaichi
James McCabe [8]
5
4
Hayato Matsuoka
7
6
Vincitore: Matsuoka
Mostra dettagli

Toshihide Matsui JPN / Yasutaka Uchiyama JPN vs Ethan Cook AUS / Tai Sach AUS

ATP Yokkaichi
Toshihide Matsui / Yasutaka Uchiyama
3
4
Ethan Cook / Tai Sach
6
6
Vincitore: Cook / Sach
Mostra dettagli



Sub Centre – ore 04:00
Fajing Sun CHN vs Masamichi Imamura JPN

ATP Yokkaichi
Fajing Sun
3
6
6
Masamichi Imamura
6
3
4
Vincitore: Sun
Mostra dettagli

Yu Hsiou Hsu TPE vs Yuta Shimizu JPN

ATP Yokkaichi
Yu Hsiou Hsu [4]
5
6
1
Yuta Shimizu
7
3
6
Vincitore: Shimizu
Mostra dettagli

Justin Boulais CAN / Patrik Niklas-Salminen FIN vs Dan Added FRA / Naoki Tajima JPN (Non prima 09:00)

ATP Yokkaichi
Justin Boulais / Patrik Niklas-Salminen
6
7
Dan Added / Naoki Tajima
2
6
Vincitore: Boulais / Niklas-Salminen
Mostra dettagli

Yu Hsiou Hsu TPE / Tsung-Hao Huang TPE vs Yuta Shimizu JPN / James Trotter JPN

ATP Yokkaichi
Yu Hsiou Hsu / Tsung-Hao Huang [1]
2
2
Yuta Shimizu / James Trotter
6
6
Vincitore: Shimizu / Trotter
Mostra dettagli



Court 7 – ore 04:00
Harry Wendelken GBR vs Paul Jubb GBR

ATP Yokkaichi
Paul Jubb
2
6
6
Harry Wendelken
6
4
7
Vincitore: Wendelken
Mostra dettagli

Li Tu AUS vs Rio Noguchi JPN

ATP Yokkaichi
Li Tu
6
0
5
Rio Noguchi [7]
4
6
7
Vincitore: Noguchi
Mostra dettagli

Liam Broady GBR / Harry Wendelken GBR vs Fajing Sun CHN / Tung-Lin Wu TPE (Non prima 09:30)

ATP Yokkaichi
Liam Broady / Harry Wendelken
0
4
6
Fajing Sun / Tung-Lin Wu
0
6
5
Mostra dettagli

TAG: