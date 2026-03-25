Dedura attacca il tennis indoor sul duro: “Per me quello non è tennis. Arrivano questi di 1,95, solo servizio e dritto”
Ci sono dichiarazioni che dividono, altre che accendono subito il dibattito. Quelle rilasciate da Diego Dedura appartengono decisamente alla seconda categoria. Il giovane tennista tedesco, figlio di padre cileno, ha parlato senza filtri nel podcast En Cancha, lasciandosi andare a un giudizio durissimo sui tornei disputati sul cemento indoor.
Parole forti, dirette, che in poche ore hanno fatto il giro dei social e acceso la discussione tra appassionati, anche perché toccano un tema molto sentito: quale tennis piace davvero di più, quello rapido e aggressivo dell’indoor o quello più costruito e ragionato della terra battuta?
“Mi danno fastidio i tornei indoor sul duro”
Dedura non ha cercato mezze misure. Il suo giudizio sulle condizioni indoor è stato netto fin dalla prima frase:
“Mi danno fastidio i tornei giocati sul duro indoor. Non riesco a giocare lì, è orribile”.
Una presa di posizione molto chiara, che racconta non solo una preferenza tecnica, ma quasi un rifiuto totale di quel tipo di tennis. Il tedesco ha spiegato di aver vissuto con grande disagio alcune esperienze in quei tornei, al punto da voler mollare tutto.
“Sono andato e ho chiamato il mio agente dicendogli che me ne andavo, che non ce la facevo più”.
“Arrivano questi di 1,95, solo servizio e dritto”
Nella sua analisi, Dedura ha spiegato quali siano gli aspetti che lo infastidiscono di più del tennis indoor veloce. Secondo lui, quelle condizioni finiscono per penalizzare il gioco ragionato e favorire quasi esclusivamente i giocatori più esplosivi e fisicamente dominanti.
“È tutto troppo veloce, ti arrivano questi di 1,95, tutto servizio e dritto, non c’è nemmeno una tattica, vengono subito a rete…”.
Il cuore della sua critica sta proprio qui: la sensazione che in certi contesti il tennis perda varietà, costruzione e scambio, trasformandosi in qualcosa di troppo schematico e poco ricco dal punto di vista tecnico.
“Per me questo non è tennis”
La frase più forte è arrivata subito dopo, quando Dedura ha riassunto in maniera brutale il suo pensiero:
“Per me questo non è tennis”.
Un giudizio drastico, che inevitabilmente farà discutere, soprattutto perché va a colpire una parte importante del calendario ATP e un tipo di condizioni che molti giocatori, al contrario, apprezzano proprio per la loro velocità e per il peso che danno all’iniziativa.
Esta declaración de Diego Dedura sobre el polvo de ladrillo y el hard indoor es sensacional.
Soldado de las canchas lentas y de la táctica. pic.twitter.com/5mYcbT4Gbr
— Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) March 24, 2026
La difesa della terra battuta
Se Dedura boccia l’indoor sul duro, dall’altra parte promuove chiaramente il tennis sulla terra battuta, superficie che secondo lui rappresenta meglio ciò che piace anche al pubblico.
“Credo che alla gente piaccia di più anche il tennis sulla terra battuta, con più palleggio”.
È una visione che molti appassionati condividono almeno in parte: la terra, con i suoi tempi più lunghi, gli scambi più articolati e la maggiore importanza della costruzione del punto, viene spesso percepita come la superficie che valorizza di più la completezza del gioco.
Parole che fanno discutere
Al di là del merito, ciò che colpisce è soprattutto la schiettezza con cui Dedura ha scelto di esporsi. In un ambiente dove spesso si tende a pesare ogni parola, il giovane tedesco ha invece parlato in modo diretto, senza preoccuparsi troppo di risultare scomodo.
Ed è forse proprio questo che ha reso le sue dichiarazioni così virali: il fatto che, in maniera più o meno condivisibile, abbia dato voce a una sensazione che molti tifosi del tennis esprimono da tempo, soprattutto quando si trovano davanti a partite molto rapide, dominate dal servizio e con poco spazio per lo scambio.
Un dibattito destinato a restare aperto
Naturalmente il tennis non ha una sola forma. C’è chi ama la velocità dell’indoor, chi preferisce la fisicità della terra, chi esalta il serve and volley e chi invece cerca il palleggio lungo e la costruzione. Ma proprio per questo, parole come quelle di Dedura finiscono per riaprire un confronto eterno sul senso estetico e tecnico di questo sport.
Il giovane tedesco ha scelto una posizione chiara. E l’ha espressa senza paura: per lui il vero tennis è un’altra cosa.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Diego Dedura Palomero
@ JOA20 (#4580908)
Grazie mille
Traggo spunto per un ragionamento a tutto tondo.
Perchè la prima palla messa in gioco si chiama servizio ?
Perchè ce ne sono due ?
Tutto dipende dal contesto storico medievale in cui nacque il tennis.
Con evolversi del gioco, molte cose sono state aggiornate, ma non queste. Lui mette in evidenza questi problemi.
Il concetto è giusto, il Verone più completo tennis è sulla terra, e il più grande e completo di tutti i tempi è ovviamente stato il buon Rafael Nadal. Comunque anche il Dedura col tempo se vorrà migliorerà anche sul veloce indoor, l’età è dalla sua a 18 anni!
Poi non è nemmeno vero: Opelka non vince tutti gli indoors che gioca.
Tranquillo, tra challenger e tornei Atp il cemento indoor e outdoor si può evitare tutto l’anno..giocando solo sulla terra può entrare e rimanere nei primi 50..
Palomero sarebbe il cognome della madre
Caro Dedura, non metterti a fare filosofia, come tanti su questo forum, che adorano parlarsi addosso. Sul tennis c’è davvero poco da dire, vinci se fai il punto il prima possibile e nella maniera più semplice possibile. Se sei alto 1,95 e invece di sfruttare il servizio ti metti a palleggiare cercando piroette, non sei un tennista, sei un pazzo. L’alternativa è suddividere i tennisti per altezza. Vai a farti un giro, che la faccia da poco sveglio ce l’hai…
Sono d’accordo con kingscipion, qualcosa di vero per i vecchi romantici, ma la tecnologia ha sfondato anche nel tennis, e i giocatori si devono adeguare, inoltre le tre superfici ci sono sempre state e ogni giocatore ha privilegiato quella che gli era più’ congeniale. Il giovanotto si dia una smossa e impari a giocare dappertutto, e poi darà’ il meglio sulla terra.
ma quanto spazio viene dato a questo qua? che faccia… 😕
Chi è quello che alla prima vittoria da pro per ritiro di Shapo si è crocifisso per terra? Beh il suo comportamento spiega tanto della segatura che ha in testa!
Ammesso e non concesso che qualcosa di vero c’è, prima di esprimere certi concetti dovresti vincere almeno una mezza dozzina di Roland Garros…se no davvero fai ridere i polli….
Non sto scherzando: ho sentito queste dichiarazioni dal mio vecchio maestro
Il problema è che lui è un maestro federale: non è ammissibile che un maestro federale ancora pensi che il vero tennis sia su terra rossa e col rovescio ad una mano perché poi insegnerà ai suoi allievi un tennis non moderno rovinandoli
Scusate, non sono un conoscitore del tennis a tutto tondo, ho sentito parlare di Dedura solo nella classifica dei 120 vincitori slam (su 60 giocati), mi chiedevo, Palomero è un altro giocatore oppure è il secondo cognome del giovane tedesco?
Dedura è un bimbomin…ia
Per forza ,la sua è una rimessa in gioco, non genera vincenti e si nutre degli errori degli avversari.
E con queste dichiarazioni non farà mai bene sul veloce