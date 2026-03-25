Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. Landaluce si ferma ai quarti a Miami: Lehecka vince in due set e vola in semifinale (LIVE)

Si chiude ai quarti di finale il bellissimo cammino di Martín Landaluce al Miami Open 2026. Il giovane spagnolo saluta il torneo della Florida dopo una sconfitta onorevole contro Jiri Lehecka, che si impone per 7-6(1) 7-5 al termine di una partita di ottimo livello, risolta da pochi dettagli e da una prestazione molto solida del ceco.

Per Lehecka arriva così l’accesso alle semifinali, insieme a una candidatura ovviamente più credibile per il titolo. Per Landaluce, invece, resta una sconfitta che non cancella affatto quanto di buono mostrato durante tutta la settimana.

Una partita giocata sul filo dell’aggressività

Fin dall’inizio era chiaro che sarebbe stata una sfida da giocatori offensivi, costruita su ritmo, iniziativa e capacità di prendere in mano lo scambio da fondo. E così è stato. Entrambi sono scesi in campo sapendo che la chiave sarebbe stata l’aggressività, in un duello in cui aspettare troppo avrebbe significato concedere campo e fiducia all’altro.

Nel primo set, però, Landaluce ha dato l’impressione di essere leggermente meno sicuro al servizio rispetto ai turni precedenti del torneo. Lehecka ha saputo approfittarne subito, mettendolo sotto pressione in diversi game. Lo spagnolo, comunque, ha risposto con personalità, salvandosi spesso grazie alla qualità del rovescio, a un buon timing nei colpi e alla capacità di alzare il livello nei momenti delicati.

Lehecka impeccabile al servizio, tie-break decisivo

Se Landaluce ha dovuto spesso faticare per tenere i propri turni di battuta, il discorso è stato molto diverso nei game di servizio di Lehecka. Il ceco è stato infatti solidissimo per tutta la partita, concedendo pochissimo e lasciando allo spagnolo una sola vera palla break in tutto l’incontro.

Il primo set si è così trascinato fino al tie-break, dove è emersa in modo netto la differenza di lucidità. Landaluce ha commesso qualche errore inatteso, compresa una doppia fallo, e ha finito per consegnare rapidamente il parziale a Lehecka, che ha chiuso il gioco decisivo in modo praticamente perfetto con un netto 7-1.

Quel tie-break ha avuto un peso enorme, perché oltre al vantaggio nel punteggio ha dato al ceco una spinta molto forte sul piano della fiducia.

Landaluce reagisce e resta in partita

Dopo un set perso così, ci si poteva aspettare un calo evidente dello spagnolo. Per qualche tratto, in effetti, il rischio si è visto. Eppure Landaluce ha avuto il merito di non uscire mai davvero dal match. Ha lottato con coraggio, ha salvato due palle break in avvio di secondo set e ha saputo riaccendersi a partire dal quinto game, quando ha avuto anche l’unica occasione di break della sua partita.

Non è riuscito a convertirla, e da quel momento il match è tornato a seguire la logica dei servizi, con entrambi molto efficaci nei propri turni di battuta.

Il dodicesimo game decide tutto

La svolta finale è arrivata nel dodicesimo game del secondo set. È lì che Lehecka ha mostrato pienamente i suoi “galloni”, confermando la sensazione di essere uno dei giocatori più solidi di questa edizione del torneo.

Landaluce ha lottato fino all’ultimo, ha annullato tre match point e ha provato a restare aggrappato al match con tutto quello che aveva. Ma alla fine ha dovuto arrendersi alla pressione e alla qualità del ceco, che ha chiuso 7-5 e si è preso con merito il pass per la semifinale.



















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Combined Miami Open Miami Gardens, Florida · 25 Marzo 2026 ☀ 21°C Soleggiato · Max 25°C PIOGGIA 5% VENTO Leggero CAMPO Hard HARDCOURT Programma del giorno ♂ ATP Singles · Maschile Quarterfinals · Quarti di finale Quarti ♀ WTA Singles · Femminile Quarterfinals · Quarti di finale Quarti ☀ Soleggiato · 5% pioggia

♂ ATP Quarti di finale

♀ WTA Quarti di finale

Stadium – ore 18:00

Elena Rybakina vs Jessica Pegula



WTA Miami Elena Rybakina [3] Elena Rybakina [3] 2 6 6 Jessica Pegula [5] Jessica Pegula [5] 6 3 4 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Martin Landaluce vs Jiri Lehecka (Non prima 20:00)



ATP Miami Martin Landaluce Martin Landaluce 6 5 Jiri Lehecka [21] Jiri Lehecka [21] 7 7 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 J. Lehecka 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 3-4 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 1-2 → 2-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 1*-3 df 1-4* 1-5* 1*-6 ace 6-6 → 6-7 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 30-30 3-3 → 4-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-2 → 3-3 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Landaluce 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Aryna Sabalenka vs Hailey Baptiste (Non prima 00:00)



WTA Miami Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] 0 0 Hailey Baptiste Hailey Baptiste 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Tommy Paul vs Arthur Fils (Non prima 01:30)



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – ore 18:00

Sara Errani / Jasmine Paolini vs Asia Muhammad / Erin Routliffe



WTA Miami Sara Errani / Jasmine Paolini [1] Sara Errani / Jasmine Paolini [1] 0 6 6 0 Asia Muhammad / Erin Routliffe [6] • Asia Muhammad / Erin Routliffe [6] 0 3 1 0 Vincitore: Errani / Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Asia Muhammad / Erin Routliffe 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Asia Muhammad / Erin Routliffe 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-1 → 5-1 Asia Muhammad / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 3-1 → 4-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Asia Muhammad / Erin Routliffe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Asia Muhammad / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Asia Muhammad / Erin Routliffe 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Asia Muhammad / Erin Routliffe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Asia Muhammad / Erin Routliffe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Asia Muhammad / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Orlando Luz / Rafael Matos



ATP Miami Austin Krajicek / Nikola Mektic Austin Krajicek / Nikola Mektic 7 6 Orlando Luz / Rafael Matos Orlando Luz / Rafael Matos 5 4 Vincitore: Krajicek / Mektic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 O. Luz / Matos 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 A. Krajicek / Mektic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 O. Luz / Matos 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 O. Luz / Matos 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 3-2 → 3-3 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 O. Luz / Matos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 O. Luz / Matos 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 O. Luz / Matos 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 6-5 → 7-5 A. Krajicek / Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 O. Luz / Matos 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 O. Luz / Matos 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 O. Luz / Matos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 O. Luz / Matos 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 O. Luz / Matos 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Elise Mertens / Shuai Zhang vs Storm Hunter / Jessica Pegula



WTA Miami Elise Mertens / Shuai Zhang [4] Elise Mertens / Shuai Zhang [4] 2 6 14 Storm Hunter / Jessica Pegula Storm Hunter / Jessica Pegula 6 3 12 Vincitore: Mertens / Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 14-12 Storm Hunter / Jessica Pegula 0-1 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4 7-5 8-5 9-5 9-6 9-7 9-8 9-9 9-10 10-10 10-11 11-11 11-12 12-12 12-13 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Elise Mertens / Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Storm Hunter / Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Elise Mertens / Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Storm Hunter / Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Elise Mertens / Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Storm Hunter / Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Elise Mertens / Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Storm Hunter / Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Elise Mertens / Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Storm Hunter / Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Elise Mertens / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Storm Hunter / Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Storm Hunter / Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Storm Hunter / Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Christian Harrison / Neal Skupski (Non prima 23:00)



ATP Miami Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7] 0 0 Christian Harrison / Neal Skupski [3] Christian Harrison / Neal Skupski [3] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

ATP Miami Kevin Krawietz / Neil Oberleitner Kevin Krawietz / Neil Oberleitner 2 4 Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [8] Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [8] 6 6 Vincitore: Nys / Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 K. Krawietz / Oberleitner 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 K. Krawietz / Oberleitner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 3-3 → 3-4 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 K. Krawietz / Oberleitner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 K. Krawietz / Oberleitner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Krawietz / Oberleitner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 K. Krawietz / Oberleitner 15-0 40-0 1-5 → 2-5 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 K. Krawietz / Oberleitner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 K. Krawietz / Oberleitner 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 K. Krawietz / Oberleitner 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Kevin Krawietz/ Neil Oberleitnervs Hugo Nys/ Edouard Roger-Vasselin

Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic



ATP Miami Sadio Doumbia / Fabien Reboul Sadio Doumbia / Fabien Reboul 4 4 Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5] 6 6 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 4-5 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 S. Doumbia / Reboul 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 0-1 → 0-2 S. Doumbia / Reboul 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-5 → 4-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Sander Arends / John-Patrick Smith vs Julian Cash / Lloyd Glasspool

