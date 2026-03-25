Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. Landaluce si ferma ai quarti a Miami: Lehecka vince in due set e vola in semifinale (LIVE)

I risultati dal torneo di Miami - Foto Getty Images
Si chiude ai quarti di finale il bellissimo cammino di Martín Landaluce al Miami Open 2026. Il giovane spagnolo saluta il torneo della Florida dopo una sconfitta onorevole contro Jiri Lehecka, che si impone per 7-6(1) 7-5 al termine di una partita di ottimo livello, risolta da pochi dettagli e da una prestazione molto solida del ceco.
Per Lehecka arriva così l’accesso alle semifinali, insieme a una candidatura ovviamente più credibile per il titolo. Per Landaluce, invece, resta una sconfitta che non cancella affatto quanto di buono mostrato durante tutta la settimana.
Una partita giocata sul filo dell’aggressività
Fin dall’inizio era chiaro che sarebbe stata una sfida da giocatori offensivi, costruita su ritmo, iniziativa e capacità di prendere in mano lo scambio da fondo. E così è stato. Entrambi sono scesi in campo sapendo che la chiave sarebbe stata l’aggressività, in un duello in cui aspettare troppo avrebbe significato concedere campo e fiducia all’altro.
Nel primo set, però, Landaluce ha dato l’impressione di essere leggermente meno sicuro al servizio rispetto ai turni precedenti del torneo. Lehecka ha saputo approfittarne subito, mettendolo sotto pressione in diversi game. Lo spagnolo, comunque, ha risposto con personalità, salvandosi spesso grazie alla qualità del rovescio, a un buon timing nei colpi e alla capacità di alzare il livello nei momenti delicati.
Lehecka impeccabile al servizio, tie-break decisivo
Se Landaluce ha dovuto spesso faticare per tenere i propri turni di battuta, il discorso è stato molto diverso nei game di servizio di Lehecka. Il ceco è stato infatti solidissimo per tutta la partita, concedendo pochissimo e lasciando allo spagnolo una sola vera palla break in tutto l’incontro.
Il primo set si è così trascinato fino al tie-break, dove è emersa in modo netto la differenza di lucidità. Landaluce ha commesso qualche errore inatteso, compresa una doppia fallo, e ha finito per consegnare rapidamente il parziale a Lehecka, che ha chiuso il gioco decisivo in modo praticamente perfetto con un netto 7-1.
Quel tie-break ha avuto un peso enorme, perché oltre al vantaggio nel punteggio ha dato al ceco una spinta molto forte sul piano della fiducia.
Landaluce reagisce e resta in partita
Dopo un set perso così, ci si poteva aspettare un calo evidente dello spagnolo. Per qualche tratto, in effetti, il rischio si è visto. Eppure Landaluce ha avuto il merito di non uscire mai davvero dal match. Ha lottato con coraggio, ha salvato due palle break in avvio di secondo set e ha saputo riaccendersi a partire dal quinto game, quando ha avuto anche l’unica occasione di break della sua partita.
Non è riuscito a convertirla, e da quel momento il match è tornato a seguire la logica dei servizi, con entrambi molto efficaci nei propri turni di battuta.
Il dodicesimo game decide tutto
La svolta finale è arrivata nel dodicesimo game del secondo set. È lì che Lehecka ha mostrato pienamente i suoi “galloni”, confermando la sensazione di essere uno dei giocatori più solidi di questa edizione del torneo.
Landaluce ha lottato fino all’ultimo, ha annullato tre match point e ha provato a restare aggrappato al match con tutto quello che aveva. Ma alla fine ha dovuto arrendersi alla pressione e alla qualità del ceco, che ha chiuso 7-5 e si è preso con merito il pass per la semifinale.
Combined Miami Open
Miami Gardens, Florida · 25 Marzo 2026
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Stadium – ore 18:00
Elena Rybakina vs Jessica Pegula
Diciamo che Landaluce è Spagnolo atipico di fisico nordico e anglosassone. In tal senso non mi pare il prototipo dell’ Iberico dominante. Non è che sarà un Korda in salsa Spagnola?
Complimenti, tanti complimenti a Landaluce. Sarà stato in parte anche per l’effetto “esaltazione” dovuto al prestigioso palcoscenico ma si vede che ha colpi, coraggio e tanto potenziale inespresso. Non l’avevo mai davvero visto giocare (qualche highlight qua e là) e oggi ho voluto seguire tutto il match. Mi ha impressionato, arriverà facilmente abbastanza in alto.
Landaluce fuori
Ops
Mauro ho una domanda per te: ma tu e tutti quelli contro il tennis italiano non vi fate schifo da soli? Non avete almeno la decenza di rinunciare alla cittadinanza italiana?
Considero un bangladino più Italiano di voi ed ogni vittoria di Sinner vi deve rovinare la vita
Landaluce diventera’ forte …….e’ rosso come Jannik …..
Solo inesperienza. Landaluce ha perso solo per inesperienza
Per ora l’unica differenza Lehecka la sta facendo con la prima di servizio.
Lo spagnolo fatica in risposta ed è il colpo che deve migliorare di più.
Ma da fondo oggi non è inferiore al ceco e questo è tanta roba.
Intanto Landaluce sta facendo partita pari con Lehecka, che non è certo l’ultimo arrivato. Molto bravo veramente!
Mi sembra che l’ argine glielo stia ponendo molto bene, visto che l’ ha liquidata sia alle finali che a Melbourne. L’ultima volta hanno fatto partita pari ed Aryna ha prevalso per un dettaglio. Se avesse vinto Elena il giudizio sull ‘incontro non sarebbe cambiato di una virgola. Adesso sembrano andare dritte dritte ancora in rotta di collisione e saranno ancora scintille. Tanto di guadagnato per lo spettacolo ed il tennis femminile.
A Landaluce mancano i colpi di inizio gioco, risposta e soprattutto servizio. Che vista l’altezza va abbastanza piano.
Da fondo invece ha 2 ottimi fondamentali e anche a rete non se la cava male.
Davvero notevole l’attitudine.
Landaluce mi sembra un ragazzo serio con la testa da tennista…..pochi fronzoli e tanta sostanza…che è la cosa piu importante….scuola all accademia di nadal….lo vedo bene
E quindi niente, il solito sbrodolare senza capo né coda…
e quindi?
Bellissimo match tra Elena e JPeg.
Vittoria meritatissima della kazaka/russa, ma JPeg si conferma una delle tenniste più solide e continue del circuito.
Ore 19.37 – Pegula-Rybakina – Il match deve ancora iniziare.
Sarebbe più corretto scrivere “Il terzo set sta per iniziare”
Negli ultimi 2 confronti messi insieme la Pegula ha ottenuto solo 2 breaks su 20 servizi della Rybakina.
Oggi 2 su 2 in questo inizio,cosa può voler dire?
Ho dimenticato di scrivere che il suo stato di confidenza già molto alto alla vigilia del torneo è via via sicuramente aumentato ulteriormente vincendo 4 match a Miami Senza perdere un set.
Al ritorno dal lavoro mi guarderò Paul-Fils che dovrebbe essere una bella partita, se non prenderò sonno prima 😛
Per la serie: “Ancora tu,ma non dovevamo vederci più?”.
Sta diventando un incubo la Rybakina per Pegula,pensare che sarà il quarto incontro negli ultimi 6 tornei della Pegula, dalla semifinale delle Wta finals,la semifinale degli Australian Open e nel recente quarto di Indian Wells,in tutti e tre i casi la finale è poi stata sempre Sabalenka-Rybakina, ecco che almeno da questo punto di vista questa cosa non potrà ripetersi.
Le sta un po rovinando la vita, chissà quanti punti avrebbe avuto in più e forse qualche titolo,se Rybakina era ancora quella in difficoltà di metà della scorsa stagione.
Ma comunque ha avuto le sue possibilità in questi confronti, quando si arriva ai tie break si sa che comunque chi ha un buon servizio è avvantaggiata,e nei risultati straordinari ottenuti da Rybakina in carriera molto dipende dal un buon funzionamento o meno dello sparo, è al momento la migliore in assoluto da quel punto di vista,e fanno un po rabbia certe tenniste perché anche quando meriterebbe di perdere grazie a prestazioni straordinarie da certe avversarie riescono poi a vincere perché attingono dal loro servizio l’essenziale,dove si gioca poco.
È dunque Hailey Baptiste nell’uovo di questo torneo,ad ogni torneo c’è una sorpresa,se non ci fosse stata lei sarebbe stata designata la Cristian con questo ottavo di finale,ma ad ogni torneo ce ne comunque una che più di altre sorprendente tutti,la genialità sta nell’indovinare l’insospettabile alla vigilia del torneo.
Non so se qualcuno ha avuto fiuto indicandola alla vigilia del torneo, andremo a vedere, meriterebbe di essere nominati per capacità di intuito,ma non credo però ci siano,se non ricordo male dallo sguardo dato ai pronostici per vedere se qualcuno estrae il coniglio dal buco.
Una Baptiste molto in confidenza,uno stato psico-fisico clamoroso, probabilmente al top di quello che può al momento,se non riesce a togliere qualche altro chilo.
Si era presentata al torneo con un ottimo 6-3 e le tre sconfitte per mano di Gauff al terzo turno degli AO 3-6 6-0 6-3,nella semifinale di Abu Dahbi contro Alexandrova 3-6 7-6 6-3 e al secondo turno di Indian Wells da Rybakina 7-6 2-6 6-2.
Quindi anche nelle sconfitte molto positiva, lottando contro tutte tenniste top, niente è scontato e facile oggigiorno, neanche per la numero 1.
Da 45 sarà comunque 33 del ranking WTA.
Nel singolare femminile (ma non voglio rubare il mestiere ai grandi specialisti) i risultati sembrano già scritti…
…mentre i singolari maschili presentano un certo equilibrio, soprattutto Paul vs Fils.
E posso guardare da rilassato 😉
Sinceramente, non capisco chi dà la vittoria di Elena per scontata. JPeg viene da un paio di mesi di altissimo livello e sta giocando probabilmente il miglior tennis della sua carriera. Non dimentichiamoci poi che quando gioca negli USA si trasforma, arriva sempre in fondo. Sarà una battaglia vera.
Per l’altro quarto, invece, poco da dire: Aryna è una schiacciasassi. Per quanto la Baptiste stia facendo un gran torneo (ha un buon servizio), la Sabalenka a questo livello, purtroppo, è di un altro pianeta, non le vedo molte chance.
La Sabalenka è un cigolato corazzato inarrestabile di fabbricazione Sovietica.
Si farà una panzanella della malcapitata odierna.
Se la Rybakina non le pone un argine, solo la testa può fermare la bielorussa nel suo dominio sul circuito!