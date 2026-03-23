Paura a Miami durante Medvedev-Cerúndolo: i cavi della spider cam urtano la sedia dell’arbitro (Video)

Un episodio che poteva finire molto peggio ha segnato il match tra Daniil Medvedev e Francisco Cerúndolo al Miami Open 2026, vinto dall’argentino con il punteggio di 6-0 4-6 7-5. Nel corso della partita, infatti, i cavi della spider cam presenti sul Centrale si sono agganciati alla sedia del giudice di sedia, creando per alcuni istanti una situazione davvero pericolosa.

A trovarsi al centro dell’episodio è stato il veterano Mohamed Lahyani, uno degli arbitri più conosciuti del circuito. I cavi, continuando a tendersi, hanno iniziato a far oscillare con forza la struttura della piattaforma, costringendo Lahyani a reagire immediatamente per evitare conseguenze più gravi.

Lahyani costretto a scendere rapidamente

La scena ha generato attimi di forte tensione. Accortosi del problema, Lahyani è stato costretto a scendere in fretta dalla sedia arbitrale, mentre la struttura veniva scossa dal tiraggio dei cavi. Un momento delicato, che per fortuna si è risolto senza incidenti, ma che ha comunque fatto emergere tutti i rischi di una situazione potenzialmente molto seria.

Dopo l’accaduto, lo stesso arbitro ha chiesto alla produzione di prestare maggiore attenzione, invitando a non far passare la spider cam così vicino né a lui né ai giocatori.

CASI OCURRE UNA DESGRACIA 😳 El cable de la cámara se enganchó en la silla del umpire y casi lo tira al suelo. #MiamiOpen pic.twitter.com/R7duza4VIG — Todo Sobre Tenis (@Tsobretenis) March 23, 2026

Un episodio che riaccende il tema della sicurezza

Alla fine tutto si è risolto in un grande spavento, ma resta l’impressione che si sia andati molto vicini a un incidente ben più pesante. In un torneo di questa importanza, su un palcoscenico come il Centrale di Miami, un problema del genere inevitabilmente riapre il tema della sicurezza e della gestione tecnica di strumenti sempre più presenti negli eventi sportivi.

La spider cam è ormai parte integrante della spettacolarizzazione televisiva, ma episodi come questo ricordano quanto sia fondamentale controllarne ogni dettaglio operativo, soprattutto in un ambiente già ricco di strutture, attrezzature e persone in movimento.

Fortunatamente tutto si è chiuso senza danni, ma la sensazione è che sia bastato davvero poco perché la situazione degenerasse. E in casi del genere, il fatto che sia rimasta solo un’aneddoto è già una buona notizia.





Marco Rossi