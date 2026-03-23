Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. In campo Jannik Sinner vs Corentin Moutet ed i doppi Bole-Vavassori e Errani-Paolini (LIVE)
Stadium – ore 17:00
Francisco Cerundolo vs Daniil Medvedev
Sorana Cirstea vs Coco Gauff (Non prima 18:00)
Aryna Sabalenka vs Qinwen Zheng
Corentin Moutet vs Jannik Sinner (Non prima 00:00)
Elena Rybakina vs Talia Gibson (Non prima 01:30)
Grandstand – ore 16:00
Karolina Muchova vs Alexandra Eala
Felix Auger-Aliassime vs Terence Atmane
Frances Tiafoe vs Jakub Mensik
Marin Cilic vs Alexander Zverev (Non prima 21:00)
Amanda Anisimova vs Belinda Bencic (Non prima 00:00)
Butch Buchholz – ore 16:00
Alexander Shevchenko vs Ugo Humbert
(8) Mirra Andreeva vs (10) Victoria Mboko
Hailey Baptiste vs (25) Jelena Ostapenko
(34) Jaqueline Cristian vs (5) Jessica Pegula
Quentin Halys vs Kamil Majchrzak
Court 1 – ore 16:00
Kevin Krawietz / Neil Oberleitner vs Benjamin Kittay / Ryan Seggerman
Alexander Erler / Robert Galloway vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Austin Krajicek / Nikola Mektic
Alejandro Tabilo vs Alex Michelsen (Non prima 21:00)
Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo
Court 7 – ore 16:00
Xinyu Jiang / Yifan Xu vs Marie Bouzkova / Tereza Valentova Inizio 16:00
(1) Sara Errani / (1) Jasmine Paolini vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
(4) Elise Mertens / (4) Shuai Zhang vs Jennifer Brady / Caty McNally Non prima 19:30
Miyu Kato / Zhaoxuan Yang vs (6) Asia Muhammad / (6) Erin Routliffe Non prima 21:00
Court 5 – ore 16:00
Robert Cash / JJ Tracy vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Constantin Frantzen / Robin Haase
Orlando Luz / Rafael Matos vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni
Petr Nouza / Patrik Rikl vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
Sander Arends / John-Patrick Smith vs Yuki Bhambri / Michael Venus
Court 3 – ore 18:00
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova vs Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi Inizio 18:00
Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar vs (3) Gabriela Dabrowski / (3) Luisa Stefani Non prima 20:00
TAG: Masters 1000 Miami, Masters 1000 Miami 2026, WTA 1000 Miami, WTA 1000 Miami 2026
3 commenti
Tutto sommato a Musetti è andata di lusso: è sicuro di essere tra le prime otto teste di serie a Monte-Carlo, anche se avrebbe fatto molto comodo essere tra le prime quattro. Pure Cobolli può considerarsi fortunato, è certo di essere testa di serie nel primo Masters sul rosso. Invece Darderi è più in bilico, Tiafoe e Lehecka possono sopravanzarlo per l’ultima testa di serie se passano altri 2 turni
Avrei visto volentieri Cilic-Zverev, ma sarò al lavoro.
In compenso riuscirò a vedere Jannik col “simpatico” francese, partita da prendere con le molle e senza cali di concentrazione.
Stavo notando che il quinto posto del Muso potrebbe cadere se Aliassime arrivasse in semifinale o Fritz in finale. Medvedev per superarlo dovrebbe vincere il torneo. Alla fine pare che sia caduto in piedi, ovviamente poi su terra dovrà difendersi, ma le capacità per farlo le ha, vedremo…
Oggi è certamente la giornata più densa del torneo,con tutte e 16 le protagoniste di questo torneo in campo.
Ci sono match di Category One: Andreeva-Mboko Sabalenka-Zheng Anisimova-Bencic,queste ultime due se le sono date anche recente ad Indian Wells.
La Gibson non l’ho vista ieri,mi sorprende solo l’entità punteggio con cui si è sbarazzata di una Jovic che viene da un recente quarto di finale slam,non mi sorprende invece la vittoria, anzi l’avevo sul mio personalissimo cartellino dopo averla vista contro Osaka, che aveva fatto la sua partita, quando una tennista come Osaka gioca bene e perde vuol dire che l’altra ha un livello molto alto,tra l’altro la sempre tenuta con la testa sotto, nonostante un’Osaka sempre attaccata,non gli ha permesso di artigliare il match.
Oggi è arrivata al cospetto di colei che è probabilmente la migliore su cemento al momento,o comunque non è da meno della Sabalenka.
Baptiste quando è in palla è una gran tennista, come Townsend ha problemi di peso ma a capacità non indifferenti,lo scalpo della Svitolina è pesante, l’ucraina viaggiava a pieno regime, molto più di Ostapenko,se non si fa prendere da emotività credo che la porti a casa anche oggi.
La Cirstea che non si vedeva da lustri così,contro una sempre altalenante e ancora troppo imprevedibile Gauff, anche quì ci sarebbero i presupposti per una sorpresa.
Forse gli altri due match sono i più sbilanciati,per Eala si tratta comunque del secondo ottavo di finale consecutivo dopo Indian Wells, Muchova chiamata a giocare come sta facendo ultimamente.
La Cristian sta facendo grandi cose,ha raggiunto un ranking molto alto, ieri grande battaglia con Alexandrova,va ad affrontare una che al contrario è stata in campo neanche 2 ore nel torneo e che ha una costanza spaventosa, come dicevo ieri, quando incontra tenniste della sua taglia è più schiacciante di una Sabalenka.
Volevo dire qualcosa sui doppi italiani… ma mi sta suonando il telefono.