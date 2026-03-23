Combined Miami ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. In campo Jannik Sinner vs Corentin Moutet ed i doppi Bole-Vavassori e Errani-Paolini (LIVE)

23/03/2026 12:57 3 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images










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Combined Miami Open
Miami Gardens, Florida  ·  23 Marzo 2026

18°C
Soleggiato  ·  Max 24°C
PIOGGIA 0%
VENTO Leggero
CAMPO Hard
HARDCOURT

Programma del giorno

ATP Singles  ·  Maschile
Round of 32
3° Turno

WTA Singles  ·  Femminile
Round of 16
4° Turno

☀  Sole · 0% pioggia
♂  ATP 3° Turno
♀  WTA 4° Turno


Stadium – ore 17:00
Francisco Cerundolo ARG vs Daniil Medvedev RUS

Il match deve ancora iniziare

Sorana Cirstea ROU vs Coco Gauff USA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Aryna Sabalenka BLR vs Qinwen Zheng CHN

Il match deve ancora iniziare

Corentin Moutet FRA vs Jannik Sinner ITA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Elena Rybakina KAZ vs Talia Gibson AUS (Non prima 01:30)

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Grandstand – ore 16:00
Karolina Muchova CZE vs Alexandra Eala PHI

Il match deve ancora iniziare

Felix Auger-Aliassime CAN vs Terence Atmane FRA

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Frances Tiafoe USA vs Jakub Mensik CZE

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Marin Cilic CRO vs Alexander Zverev GER (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Amanda Anisimova USA vs Belinda Bencic SUI (Non prima 00:00)

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Butch Buchholz – ore 16:00
Alexander Shevchenko KAZ vs Ugo Humbert FRA

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(8) Mirra Andreeva RUS vs (10) Victoria Mboko CAN

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Hailey Baptiste USA vs (25) Jelena Ostapenko LAT

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(34) Jaqueline Cristian ROU vs (5) Jessica Pegula USA

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Quentin Halys FRA vs Kamil Majchrzak POL

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Court 1 – ore 16:00
Kevin Krawietz GER / Neil Oberleitner AUT vs Benjamin Kittay USA / Ryan Seggerman USA

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Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

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Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO

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Alejandro Tabilo CHI vs Alex Michelsen USA (Non prima 21:00)

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Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Tomas Martin Etcheverry ARG / Alejandro Tabilo CHI

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Court 7 – ore 16:00
Xinyu Jiang CHN / Yifan Xu CHN vs Marie Bouzkova CZE / Tereza Valentova CZE Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Sara Errani ITA / (1) Jasmine Paolini ITA vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

Il match deve ancora iniziare

(4) Elise Mertens BEL / (4) Shuai Zhang CHN vs Jennifer Brady USA / Caty McNally USA Non prima 19:30

Il match deve ancora iniziare

Miyu Kato JPN / Zhaoxuan Yang CHN vs (6) Asia Muhammad USA / (6) Erin Routliffe NZL Non prima 21:00

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Court 5 – ore 16:00
Robert Cash USA / JJ Tracy USA vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA

Il match deve ancora iniziare

Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

Il match deve ancora iniziare

Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG

Il match deve ancora iniziare

Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

Il match deve ancora iniziare

Sander Arends NED / John-Patrick Smith AUS vs Yuki Bhambri IND / Michael Venus NZL

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 18:00
Sofia Kenin USA / Liudmila Samsonova RUS vs Ingrid Neel EST / Aldila Sutjiadi INA Inizio 18:00

Il match deve ancora iniziare

Ekaterina Alexandrova RUS / Fanny Stollar HUN vs (3) Gabriela Dabrowski CAN / (3) Luisa Stefani BRA Non prima 20:00

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3 commenti

JOA20 (Guest) 23-03-2026 14:55

Scritto da Marco M.
Stavo notando che il quinto posto del Muso potrebbe cadere se Aliassime arrivasse in semifinale o Fritz in finale. Medvedev per superarlo dovrebbe vincere il torneo. Alla fine pare che sia caduto in piedi, ovviamente poi su terra dovrà difendersi, ma le capacità per farlo le ha, vedremo…

Tutto sommato a Musetti è andata di lusso: è sicuro di essere tra le prime otto teste di serie a Monte-Carlo, anche se avrebbe fatto molto comodo essere tra le prime quattro. Pure Cobolli può considerarsi fortunato, è certo di essere testa di serie nel primo Masters sul rosso. Invece Darderi è più in bilico, Tiafoe e Lehecka possono sopravanzarlo per l’ultima testa di serie se passano altri 2 turni

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Marco M. 23-03-2026 14:37

Avrei visto volentieri Cilic-Zverev, ma sarò al lavoro.

In compenso riuscirò a vedere Jannik col “simpatico” francese, partita da prendere con le molle e senza cali di concentrazione.

Stavo notando che il quinto posto del Muso potrebbe cadere se Aliassime arrivasse in semifinale o Fritz in finale. Medvedev per superarlo dovrebbe vincere il torneo. Alla fine pare che sia caduto in piedi, ovviamente poi su terra dovrà difendersi, ma le capacità per farlo le ha, vedremo…

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Gaz (Guest) 23-03-2026 14:25

Oggi è certamente la giornata più densa del torneo,con tutte e 16 le protagoniste di questo torneo in campo.
Ci sono match di Category One: Andreeva-Mboko Sabalenka-Zheng Anisimova-Bencic,queste ultime due se le sono date anche recente ad Indian Wells.

La Gibson non l’ho vista ieri,mi sorprende solo l’entità punteggio con cui si è sbarazzata di una Jovic che viene da un recente quarto di finale slam,non mi sorprende invece la vittoria, anzi l’avevo sul mio personalissimo cartellino dopo averla vista contro Osaka, che aveva fatto la sua partita, quando una tennista come Osaka gioca bene e perde vuol dire che l’altra ha un livello molto alto,tra l’altro la sempre tenuta con la testa sotto, nonostante un’Osaka sempre attaccata,non gli ha permesso di artigliare il match.
Oggi è arrivata al cospetto di colei che è probabilmente la migliore su cemento al momento,o comunque non è da meno della Sabalenka.

Baptiste quando è in palla è una gran tennista, come Townsend ha problemi di peso ma a capacità non indifferenti,lo scalpo della Svitolina è pesante, l’ucraina viaggiava a pieno regime, molto più di Ostapenko,se non si fa prendere da emotività credo che la porti a casa anche oggi.
La Cirstea che non si vedeva da lustri così,contro una sempre altalenante e ancora troppo imprevedibile Gauff, anche quì ci sarebbero i presupposti per una sorpresa.
Forse gli altri due match sono i più sbilanciati,per Eala si tratta comunque del secondo ottavo di finale consecutivo dopo Indian Wells, Muchova chiamata a giocare come sta facendo ultimamente.

La Cristian sta facendo grandi cose,ha raggiunto un ranking molto alto, ieri grande battaglia con Alexandrova,va ad affrontare una che al contrario è stata in campo neanche 2 ore nel torneo e che ha una costanza spaventosa, come dicevo ieri, quando incontra tenniste della sua taglia è più schiacciante di una Sabalenka.
Volevo dire qualcosa sui doppi italiani… ma mi sta suonando il telefono.

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