Combined Miami ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Zverev piega Cilic in tre set a Miami – il croato lotta fino alla fine, ma passa Sascha. Atmane sorprende Auger-Aliassime e vola agli ottavi – best ranking assicurato. Errani e Paolini volano ai quarti nel doppio

24/03/2026 08:21 183 commenti
Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images
Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images

Alexander Zverev supera un durissimo test al Miami Open 2026 e conquista i quarti di finale battendo Marin Cilic con il punteggio di 6-2 5-7 6-4. Il confronto tra i due, iniziato addirittura nel 2015 quando il tedesco era ancora una giovane promessa, ha aggiunto un nuovo capitolo undici anni dopo, confermando tutta la qualità e la longevità del croato.
A 37 anni, Cilic ha infatti dimostrato di avere ancora moltissimo tennis nelle mani, riuscendo a portare Zverev fino al set decisivo in un match di altissimo livello. Dopo un primo parziale in controllo, il tedesco ha subito la reazione del croato, bravissimo a strappare il secondo set e a riaprire completamente la sfida. Nel terzo, però, Sascha ha saputo resistere e far valere la propria solidità e gerarchia nei momenti più delicati, chiudendo un match tutt’altro che semplice.
Per Zverev arriva così una vittoria importante, ma il match lascia anche un’altra certezza: Marin Cilic, nonostante il passare degli anni, resta un giocatore capace di mettere in difficoltà chiunque quando riesce a esprimere il suo miglior tennis.

Tra le tante sorprese che stanno segnando il Miami Open 2026, una delle più interessanti porta il nome di Terence Atmane. Il francese ha firmato un colpo pesante eliminando Félix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-3 1-6 6-3 dopo 1 ora e 54 minuti di gioco, conquistando così il secondo accesso agli ottavi di finale di un Masters 1000 in carriera.
Per Atmane si tratta di un risultato di enorme valore, non solo per il prestigio del successo ottenuto contro un giocatore di alto profilo, ma anche perché conferma una crescita sempre più concreta nel circuito maggiore.

Un match a strappi, deciso nel terzo set
La sfida contro Auger-Aliassime ha avuto un andamento piuttosto netto nei suoi cambi di ritmo. Atmane ha giocato un ottimo primo set, imponendosi 6-3 con personalità e ordine. Nel secondo parziale, però, è arrivata la reazione del canadese, che ha alzato il livello e ha riequilibrato il match con un severo 6-1.
Nel set decisivo, però, il francese è stato bravo a resettare subito la partita, ritrovando lucidità e qualità nel momento più importante. Il 6-3 conclusivo gli ha consegnato una delle vittorie più significative della sua carriera e un traguardo finora mai raggiunto a livello Masters 1000.

Secondo ottavo in un Masters 1000
Con questo risultato, Atmane entra per la prima volta tra i migliori sedici a Miami, un passaggio che rappresenta un salto importante nel suo percorso. A Miami ha trovato, forse, il torneo della svolta, quello che può davvero segnare un punto di svolta nella sua stagione e forse anche nella sua collocazione stabile nel circuito ATP.
Agli ottavi di finale il francese affronterà il vincente del match tra Jakub Mensik e Frances Tiafoe, in un altro test che potrebbe dire molto sul suo livello attuale.

Best ranking già certo
Come se non bastasse, il cammino in Florida gli garantirà comunque un nuovo best ranking ATP. Grazie alla vittoria su Auger-Aliassime, Atmane è infatti già virtualmente numero 42 del mondo, ma in caso di qualificazione ai quarti potrebbe salire addirittura fino alla 38ª posizione.
Un salto importante, che certifica il peso di questa settimana e rende ancora più prezioso il risultato ottenuto.

Miami continua a regalare outsider
Il percorso di Atmane si inserisce perfettamente nel quadro di un Miami Open ricco di risultati inattesi e di outsider capaci di prendersi la scena. In mezzo a tanti nomi attesi, il francese si sta ritagliando uno spazio importante, dimostrando di poter essere uno dei protagonisti più sorprendenti di questa edizione.
E adesso, con gli ottavi conquistati e il miglior ranking già in tasca, il bello potrebbe anche non essere ancora finito.

Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano i quarti di finale del doppio femminile al WTA 1000 di Miami. Sul cemento della Florida, le campionesse olimpiche hanno superato la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 23 minuti di gioco.
Le due azzurre hanno offerto una prova solida e concreta, facendo la differenza soprattutto nei momenti più delicati del match. Nel primo set, dopo un avvio caratterizzato da diversi break, Errani e Paolini sono riuscite a scappare sul 5-2 con un doppio break di vantaggio. Le avversarie hanno provato a rientrare, ma nel decimo game le italiane hanno chiuso con autorità, annullando anche due palle del possibile contro-break.
Anche il secondo set è stato segnato dall’equilibrio e dalla capacità delle azzurre di resistere sotto pressione. Errani e Paolini hanno dovuto annullare quattro palle break consecutive risalendo da 0-40, e si sono poi ripetute in un altro momento delicato nell’ottavo game. Il colpo decisivo è arrivato nel nono gioco, quando alla prima occasione hanno strappato il servizio alle rivali, andando poi a chiudere il match sul 6-4.
Grazie a questo successo, il duo italiano approda ai quarti di finale, dove affronterà la coppia vincente della sfida tra Kato/Yang e Muhammad/Routliffe, teste di serie numero 6 del torneo.










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Combined Miami Open
Miami Gardens, Florida  ·  23 Marzo 2026

18°C
Soleggiato  ·  Max 24°C
PIOGGIA 0%
VENTO Leggero
CAMPO Hard
HARDCOURT

Programma del giorno

ATP Singles  ·  Maschile
Round of 32
3° Turno

WTA Singles  ·  Femminile
Round of 16
4° Turno

☀  Sole · 0% pioggia
♂  ATP 3° Turno
♀  WTA 4° Turno


Stadium – ore 17:00
Francisco Cerundolo ARG vs Daniil Medvedev RUS

ATP Miami
Francisco Cerundolo [18]
6
4
7
Daniil Medvedev [9]
0
6
5
Vincitore: Cerundolo
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Sorana Cirstea ROU vs Coco Gauff USA (Non prima 18:00)

WTA Miami
Sorana Cirstea
4
6
2
Coco Gauff [4]
6
3
6
Vincitore: Gauff
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Aryna Sabalenka BLR vs Qinwen Zheng CHN

WTA Miami
Aryna Sabalenka [1]
0
6
6
0
Qinwen Zheng [23]
0
3
4
0
Vincitore: Sabalenka
Mostra dettagli

Corentin Moutet FRA vs Jannik Sinner ITA (Non prima 00:00)

ATP Miami
Corentin Moutet [30]
1
4
Jannik Sinner [2]
6
6
Vincitore: Sinner
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Elena Rybakina KAZ vs Talia Gibson AUS (Non prima 01:30)

WTA Miami
Elena Rybakina [3]
0
6
6
0
Talia Gibson
0
2
2
0
Vincitore: Rybakina
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Grandstand – ore 16:00
Karolina Muchova CZE vs Alexandra Eala PHI

WTA Miami
Karolina Muchova [13]
0
6
6
0
Alexandra Eala [31]
0
0
2
0
Vincitore: Muchova
Mostra dettagli

Felix Auger-Aliassime CAN vs Terence Atmane FRA

ATP Miami
Felix Auger-Aliassime [7]
3
6
3
Terence Atmane
6
1
6
Vincitore: Atmane
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Frances Tiafoe USA vs Jakub Mensik CZE

ATP Miami
Frances Tiafoe [19]
7
4
7
Jakub Mensik [12]
6
6
6
Vincitore: Tiafoe
Mostra dettagli

Marin Cilic CRO vs Alexander Zverev GER (Non prima 21:00)

ATP Miami
Marin Cilic
2
7
4
Alexander Zverev [3]
6
5
6
Vincitore: Zverev
Mostra dettagli

Amanda Anisimova USA vs Belinda Bencic SUI (Non prima 00:00)

WTA Miami
Amanda Anisimova [6]
0
2
2
0
Belinda Bencic [12]
0
6
6
0
Vincitore: Bencic
Mostra dettagli



Butch Buchholz – ore 16:00
Alexander Shevchenko KAZ vs Ugo Humbert FRA

ATP Miami
Alexander Shevchenko
4
6
Ugo Humbert [31]
6
7
Vincitore: Humbert
Mostra dettagli

(8) Mirra Andreeva RUS vs (10) Victoria Mboko CAN

WTA Miami
Mirra Andreeva [8]
6
6
0
Victoria Mboko [10]
7
4
6
Vincitore: Mboko
Mostra dettagli

Hailey Baptiste USA vs (25) Jelena Ostapenko LAT

WTA Miami
Hailey Baptiste
0
6
6
0
Jelena Ostapenko [25]
0
3
4
0
Vincitore: Baptiste
Mostra dettagli

(34) Jaqueline Cristian ROU vs (5) Jessica Pegula USA

WTA Miami
Jaqueline Cristian [34]
0
4
1
0
Jessica Pegula [5]
0
6
6
0
Vincitore: Pegula
Mostra dettagli

Quentin Halys FRA vs Kamil Majchrzak POL

ATP Miami
Quentin Halys
7
6
Kamil Majchrzak
6
1
Vincitore: Halys
Mostra dettagli



Court 1 – ore 16:00
Kevin Krawietz GER / Neil Oberleitner AUT vs Benjamin Kittay USA / Ryan Seggerman USA

ATP Miami
Kevin Krawietz / Neil Oberleitner
6
6
Benjamin Kittay / Ryan Seggerman
4
4
Vincitore: Krawietz / Oberleitner
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Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

ATP Miami
Alexander Erler / Robert Galloway
1
3
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5]
6
6
Vincitore: Arevalo / Pavic
Mostra dettagli

Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO

ATP Miami
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [6]
1
6
Austin Krajicek / Nikola Mektic
6
7
Vincitore: Krajicek / Mektic
Mostra dettagli

Alejandro Tabilo CHI vs Alex Michelsen USA (Non prima 21:00)

ATP Miami
Alejandro Tabilo
6
3
4
Alex Michelsen
3
6
6
Vincitore: Michelsen
Mostra dettagli

Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Tomas Martin Etcheverry ARG / Alejandro Tabilo CHI

ATP Miami
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7]
6
7
Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo
3
6
Vincitore: Bolelli / Vavassori
Mostra dettagli



Court 7 – ore 16:00
Xinyu Jiang CHN / Yifan Xu CHN vs Marie Bouzkova CZE / Tereza Valentova CZE Inizio 16:00

WTA Miami
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0
6
6
0
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
0
3
2
0
Vincitore: Jiang / Xu
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(1) Sara Errani ITA / (1) Jasmine Paolini ITA vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

WTA Miami
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
0
6
6
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0
4
4
0
Vincitore: Errani / Paolini
Mostra dettagli

(4) Elise Mertens BEL / (4) Shuai Zhang CHN vs Jennifer Brady USA / Caty McNally USA Non prima 19:30

WTA Miami
Elise Mertens / Shuai Zhang [4]
0
6
7
0
Jennifer Brady / Caty McNally
0
3
6
0
Vincitore: Mertens / Zhang
Mostra dettagli

Miyu Kato JPN / Zhaoxuan Yang CHN vs (6) Asia Muhammad USA / (6) Erin Routliffe NZL Non prima 21:00

WTA Miami
Miyu Kato / Zhaoxuan Yang
0
2
1
0
Asia Muhammad / Erin Routliffe [6]
0
6
6
0
Vincitore: Muhammad / Routliffe
Mostra dettagli



Court 5 – ore 16:00
Robert Cash USA / JJ Tracy USA vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA

ATP Miami
Robert Cash / JJ Tracy
4
3
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [8]
6
6
Vincitore: Nys / Roger-Vasselin
Mostra dettagli

Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

ATP Miami
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
6
6
Constantin Frantzen / Robin Haase
2
4
Vincitore: Doumbia / Reboul
Mostra dettagli

Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG

ATP Miami
Orlando Luz / Rafael Matos
6
6
Maximo Gonzalez / Andres Molteni
4
4
Vincitore: Luz / Matos
Mostra dettagli

Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

ATP Miami
Petr Nouza / Patrik Rikl
4
3
Julian Cash / Lloyd Glasspool [2]
6
6
Vincitore: Cash / Glasspool
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Sander Arends NED / John-Patrick Smith AUS vs Yuki Bhambri IND / Michael Venus NZL

ATP Miami
Sander Arends / John-Patrick Smith
4
7
15
Yuki Bhambri / Michael Venus
6
5
13
Vincitore: Arends / Smith
Mostra dettagli



Court 3 – ore 18:00
Sofia Kenin USA / Liudmila Samsonova RUS vs Ingrid Neel EST / Aldila Sutjiadi INA Inizio 18:00

WTA Miami
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
6
4
10
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
3
6
6
Vincitore: Kenin / Samsonova
Mostra dettagli

Ekaterina Alexandrova RUS / Fanny Stollar HUN vs (3) Gabriela Dabrowski CAN / (3) Luisa Stefani BRA Non prima 20:00

WTA Miami
Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar
0
0
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [3]
0
0
Vincitore: Dabrowski / Stefani
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183 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Detuqueridapresencia 24-03-2026 07:02

Scritto da Forchetta Antonio
Francesi probabilmente con 4 tennisti agli Ottavi ! Il movimento migliore al mondo ed il futuro con Kouame sicuro top 3 è dalla loro parte!

Ma cosa dici i più forti sono gli spagnoli

Los hermanos Alcarazos
Landaluce en las noches
Joder Jodar

Los quatros mosqueteros del rey

Vamos
ahahahahahahahahahhahahahhaahhhah
Los trollones

Rientro nell’oscurità :mrgreen:

 183
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+1: Inox, Massi, Marco M.
Massi 24-03-2026 06:22

@ luca74 (#4579612)

Aggiungerei anche “prete terrapiattista” perché solo uno stupido confonde la fortuna con la Dea della Giustizia o Dea bendata e gli ricorderei che il karma che tanto invoca contro qualcuno si ritorcerà contro chi lo invoca moltiplicato, quindi stia attento perché il destino degli odiatori è pieno solo di odio e non di “fortuna”
Lol

 182
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+1: Detuqueridapresencia, Inox, Marco M., puffo65, Luca75
JannikUberAlles 24-03-2026 02:05

Scritto da Silvy__89
Che dire…partita mai in discussione, poco più di un’oretta e via, si vola agli ottavi

La statistica:
– 7 ace
– 0 DF
– 79% prime
– 87% punti con prima
– 50% punti con seconda (POCHINI)
– 1 palla break
– 23 vincenti
– 19 UE (tantini!)

RECORD di 26-0 set in Masters 1000

 181
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+1: Marco M., il capitano
NonSoloSinner (Guest) 24-03-2026 01:55

Difficile immaginare a questo punto chi possa mettere anche solo in difficoltà Jannik, con Alcaraz, Medvedev, Draper, Mensik… praticamente tutti fuori… forse Zverev e Fils, ma ne dubito

 180
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Silvy__89 (Guest) 24-03-2026 01:54

Che dire…partita mai in discussione, poco più di un’oretta e via, si vola agli ottavi

 179
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+1: JannikUberAlles, Marco M., il capitano, Luca75
Cogi53 24-03-2026 01:51

Mia considerazione: una partita perfetta al servizio, ottima in risposta, stonano, e non poco, i 13 errori gratuiti di dritto. Moutet, dal canto suo, nel secondo set ha fatto vedere la sua estrosità. Non sapevo che si giocano già domani tutti gli ottavi, pertanto bene non aver impiegato troppo tempo a finire.

 178
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+1: Marco M., il capitano
Bagel 24-03-2026 01:50

Paradossalmente l’unico problema é che é stato troppo facile, al punto che si é deconcentrato spesso pure Sinner.
Buonanotte a tutti

 177
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+1: JannikUberAlles, Marco M., il capitano
JannikUberAlles 24-03-2026 01:49

Scritto da Leftwing13
Con questo genere di avversari, qualcuno si sente il bersaglio sulla schiena. Sinner, invece, effettua delle proficue sedute di allenamento.

Sinner con un coraggio ammirevole si è offerto all’avversario: “Mira al petto!”.

Non mostra la spalle… non scappa!

 176
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+1: Marco M., Peter Parker, il capitano
Leftwing13 24-03-2026 01:45

Con questo genere di avversari, qualcuno si sente il bersaglio sulla schiena. Sinner, invece, effettua delle proficue sedute di allenamento.

 175
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+1: Marco M., piper, pablito, antoniov, Pikario Furioso, Al9000, DavidAce, Peter Parker, Inox, Luca75, Massi
JannikUberAlles 24-03-2026 01:45

Scritto da piper
Troppi unforced rispetto ai winners in questo 2° set: da migliorare.

I 5 (CINQUE!) giochi persi contro il francese certificano il momento di forte CRISI per l’italiano 🙁

 174
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+1: Marco M., piper, antoniov, Pikario Furioso, il capitano, renzopii, Marco Tullio Cicerone, Luca75
Sequel (Guest) 24-03-2026 01:45

Sinner non deve scendere a fare il gigione come moutet non è nelle sue corde o prima o poi la pagherà cara questa volta è andata bene ma deve essere più cattivo e chirurgico quando si presentano le occasioni

 173
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Marco M. 24-03-2026 01:44

Vabbè, non ha neanche sudato troppo.
Domani con Michelsen potrebbe essere molto più tosta.
Speriamo che uno dei pupilli di Detu non decida che questo sarà il torneo della consacrazione…

 172
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+1: Bagel, piper, Pikario Furioso, Marco Tullio Cicerone, marcusmin, il capitano, Detuqueridapresencia, Inox
antoniov 24-03-2026 01:44

Un altro allenamento di Jannik, a tratti umoristico, costellato anche di errori spesso commessi “quasi” di proposito 😆

L’importante è andare avanti; bene così Campione !

 171
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+1: Marco M., Bagel, Al9000, il capitano, Detuqueridapresencia
Aquila. 24-03-2026 01:43

Bravo Sinner, avanti il prossimo (oggi ore 21)

 170
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piper 24-03-2026 01:43

Troppi unforced rispetto ai winners in questo 2° set: da migliorare.

 169
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+1: Cogi53, Pikario Furioso
JannikUberAlles 24-03-2026 01:39

Adesso Sinner è chiamato a servire per il match…

…spero non gli venga il BRACCINO 🙁

 168
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+1: Marco M., piper, antoniov, Pikario Furioso, Al9000, Fabry67, il capitano, Detuqueridapresencia
piper 24-03-2026 01:36

Copertura del campo magistrale.

 167
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+1: Marco M., Al9000
JannikUberAlles 24-03-2026 01:35

Questo Moutet è MOLTO PIÙ FORTE di Korda ma Sinner sta lottando con le unghie e con i denti!

Ahahahah 😀

 166
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+1: Marco M., il capitano, Detuqueridapresencia
JannikUberAlles 24-03-2026 01:31

Moutet resta “a ruota” e credo che tenterà il SORPASSO in volata sul finire del set 🙁

 165
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antoniov 24-03-2026 01:31

Scritto da JannikUberAlles
ATTENZIONE…PERICOLO: Moutet è passato in vantaggio nel 2° set

C’era da aspettarselo che il francese come ranking sta messo pure meglio di Korda !

 164
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Marco M. 24-03-2026 01:31

Scritto da JannikUberAlles
Adesso è tutta SALITA

Neanche preso un secondo break, si mette malissimo…

 163
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JannikUberAlles 24-03-2026 01:27

Adesso è tutta SALITA 🙁

 162
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Marco M. 24-03-2026 01:18

Scritto da JannikUberAlles
ATTENZIONE…PERICOLO: Moutet è passato in vantaggio nel 2° set

Non so se reggo la tensione 😛

 161
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+1: antoniov, Pikario Furioso, Al9000, Fabry67, Detuqueridapresencia
CannoniereKarlovic 24-03-2026 01:17

Scritto da Pikario Furioso
25esimo set consecutivo di Sinner in Atp 1000, giusto? Record

Esatto, record in solitaria

 160
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+1: Marco M., antoniov
JannikUberAlles 24-03-2026 01:10

ATTENZIONE…PERICOLO: Moutet è passato in vantaggio nel 2° set 🙁

 159
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Luca (Guest) 24-03-2026 01:10

Jannik per favore non andare a rete che fai ridere,rimani nel tuo

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Italo (Guest) 24-03-2026 01:03

Scritto da Marco M.

Scritto da francesco9696
Pensare a Musetti favorito su terra rossa, fa solo ridere.
I favoriti saranno Alcaraz e Sinner, i 500 di Barcellona, Amburgo e Monaco andranno a Zverev, Rublev, Cobolli.
I 250 a Ginevra, Marrakesh e Bucarest saranno vinti da Darderi, Cerundolo e Djokovic.
Musetti non vincerà niente. Punto.

Sai perché Musetti è già un grande? Perché ha gli Haters, solo gli scarsi non hanno nessuno che li attacca ad ogni occasione…

È ingeneroso con Musetti.
A me il carrarino piace, ora è molto più equilibrato e continuo di prima ma ahimè ha detto una mezza verità.
Temo non vincerà mai un 1000, tantomeno uno slam a causa della presenza di quei 2.
Detto ciò a Barcellona lo vedo bene, i 500 e i 250 li può vincere, anche se, visto il suo ranking, non ne potrà giocare più di tanti.

 157
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Pikario Furioso 24-03-2026 01:01

25esimo set consecutivo di Sinner in Atp 1000, giusto? Record

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+1: antoniov, Marco M., piper, Al9000
JannikUberAlles 24-03-2026 00:59

Il premiato panificio Sinner ha sfornato la baguette 6-1 (che potrebbe anche essere uno sfilatino)

😉

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+1: Marco M.
Jessica (Guest) 24-03-2026 00:59

Intanto Zverev ha perso il secondo set.

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Pikario Furioso 24-03-2026 00:59

Scritto da Marco M.
Vabbè, si sapeva che non poteva esserci troppa partita, ma non pensavo a un primo set del genere.

Pazienza 🙂

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+1: Marco M.
antoniov 24-03-2026 00:59

Nessuno dice niente ❓

Bah … nemmeno io 😎

Ah ecco, Vi riscontro solo ora …

 152
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+1: Marco M.
Marco M. 24-03-2026 00:58

Vabbè, si sapeva che non poteva esserci troppa partita, ma non pensavo a un primo set del genere.

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+1: antoniov
Italo (Guest) 24-03-2026 00:58

Cercasi avversari di Sinner disperatamente.
Non ne vedo uno serio in tutto il tabellone.
Io che sono imparziale e non suo tifoso vorrei vedere match equilibrati, con un po’ di pathos..
ma ahimè non vedo come possa accadere.

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francesco9696 24-03-2026 00:52

Vincerà facilmente e peraltro si sta adattando bene al caldo.

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Bagel 24-03-2026 00:47

Il break di Sinner a zero nonostante quattro prime dell’avversario. Sempre in comando fin dalla risposta

 148
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+1: Marco M., antoniov
JannikUberAlles 24-03-2026 00:47

Credo che stasera non ci sia patè per i gatti!

😉

 147
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+1: Marco M., antoniov, piper, DavidAce
piper 24-03-2026 00:46

Mi sembra che Jannik si stia adattando bene all’umidità serale.

 146
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+1: DavidAce
Tristanlove11 24-03-2026 00:45

La prima volta che vedo Sinner che quasi quasi gli scappava un sorriso, è un incontro troppo squilibrato,come fare un incontro tra miglior Tyson e Clemente Russo,con tutto il rispetto

 145
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Tristanlove11 24-03-2026 00:45

La prima volta che vedo Sinner che quasi quasi gli scappava un sorriso, è un incontro troppo squilibrato,come fare un incontro tra miglior Tyson e Clemente Russo,con tutto il rispetto

 144
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+1: Al9000, il capitano
francesco9696 24-03-2026 00:45

Scritto da Marco M.

Scritto da francesco9696
Pensare a Musetti favorito su terra rossa, fa solo ridere.
I favoriti saranno Alcaraz e Sinner, i 500 di Barcellona, Amburgo e Monaco andranno a Zverev, Rublev, Cobolli.
I 250 a Ginevra, Marrakesh e Bucarest saranno vinti da Darderi, Cerundolo e Djokovic.
Musetti non vincerà niente. Punto.

Sai perché Musetti è già un grande? Perché ha gli Haters, solo gli scarsi non hanno nessuno che li attacca ad ogni occasione…

Ho risposto a dei commenti su Musetti, altrimenti per me non esiste, provo indifferenza per lui (che è peggio dell’odio di cui parli).
Come faccio a odiarlo quindi?

 143
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Marco M. 24-03-2026 00:41

Scritto da francesco9696
Pensare a Musetti favorito su terra rossa, fa solo ridere.
I favoriti saranno Alcaraz e Sinner, i 500 di Barcellona, Amburgo e Monaco andranno a Zverev, Rublev, Cobolli.
I 250 a Ginevra, Marrakesh e Bucarest saranno vinti da Darderi, Cerundolo e Djokovic.
Musetti non vincerà niente. Punto.

Sai perché Musetti è già un grande? Perché ha gli Haters, solo gli scarsi non hanno nessuno che li attacca ad ogni occasione…

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+1: piper, Marco Tullio Cicerone, marcusmin, Massi, il capitano, Detuqueridapresencia, etberit
JannikUberAlles 24-03-2026 00:41

Il servizio di Sinner è già andato in temperatura 😉

 141
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+1: Marco M.
antoniov 24-03-2026 00:28

Scritto da Mats

Scritto da antoniov
Tie Break perduto “quasi” tragicamente da Mensik dopo essere riuscito addirittura a farlo girare in suo favore (era sotto 3-6 su servizio di Tiafoe).

Con due doppi falli consecutivi ha fatto di tutto per perderlo

Li ho visti anch’io i due doppi falli consecutivi, oltre al successivo errore con risposta in rete, ma poi Mensik ha recuperato e pure superato l’americano … comunque acqua passata non macina più 🙂

Ed ora ci siamo … in bocca al lupo a Jannik !

Forza Campione !

 140
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+1: il capitano
NonSoloSinner (Guest) 24-03-2026 00:25

E dopo Draper a Indian Wells, anche Mensik subito fuori a Miami… e meno male che gli esperti dicevano che erano loro i futuri rivali dei due fenomeni… avanti al prossimo cretino, chessò, magari Vacherot o Fils

 139
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Silvio (Guest) 24-03-2026 00:21

Attenzione.
Sinner E’ ITALIANO.
Ne ho la prova.
Trovato un pallone nel campetto di allenamento in sintetico dove si stava riscaldando aspettando di entrare nello stadium, lo ha preso e si è messo a palleggiare con Vagnozzi, come fosse UN NORMALE RAGAZZO ITALIANO.
Potrebbe fingere consigliato dall’addetto stampa, ma sembrava proprio vero, palleggiava proprio come lo avesse sempre fatto.

 138
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+1: DavidAce
Dewey Schmilsson (Guest) 24-03-2026 00:13

perché non iniziano?

 137
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francesco9696 24-03-2026 00:02

Scritto da Tennisforever

Scritto da francesco9696

Scritto da Italo
Sinner nn ha un avversario degno di questo nome sul cemento.
L’unico che può batterlo sarebbe
Alcaraz ( che invece eccome se può perdere)
Decisamente il torneo può perderlo solo lui..
E questa ahimè come direbbe qualcuno, è una dura verità

Alcaraz lo ha battuto sei volte su cemento.

Ma questo non basta a Carlos per vincere MIAMI 2026,
come mai ?

Non cambiamo discorso, sono un sostenitore di Jannik ma ho risposto dicendo un dato reale.
Carlos ha battuto 6 volte su 10 Jannik su cemento (una volta su erba e altre tre volte su terra rossa).

È un fatto reale e provato.
Se poi vogliamo cambiare discorso perché non si sa come rispondere, va bene. Preferirei una risposta come “hai ragione, scusami”.
Io porto dati reali e oggettivi, oltre alla mia competenza e lungimiranza. Cosa che non vedo in molti.

 136
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piper 24-03-2026 00:01

Scritto da pablito
Il fumantino Mutè:
cercherà di mutarsi,
per commutare a suo favore gli automatismi del Nostro.
Tenterà la mutazione, ma verrà stroncato dalla più mutevole attitudine dell’ormai iper camaleontico Sommo Dolomitico.
Cioè: tritacarne pronto.

https://www.manueldraicchio.it/in-fila-per-il-tritacarne/

 135
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+1: pablito, Al9000
francesco9696 23-03-2026 23:51

Finche l’urlatrice di Minsk giocherà non potremo goderci il tennis femminile.
Brava lo stesso Qinwen, ottima prestazione, donna di classe e grande professionista a differenza di chi usa il campo di tennis per fare baccano.

 134
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Jessica (Guest) 23-03-2026 23:44

Scritto da Diè

Scritto da Jessica

Scritto da Silvy__89
Altra sorpresa, Tiafoe vince e Mensik a casa, perde un bel po’ di punti tra l’altro.

Ora confidiamo in Tabilo.

Invece Michelsen, ma senza aggiungere altro… dico solo di dare un’occhiata a come andarono poi a finire i tornei di Cincinnati e US Open 2024

Ci conto. E’ che sembra uno che passa le giornate davanti alla televisione a mangiare patatine fritte e bere lattine di coca cola e non riesco a capacitarmi di come possa vincere le partite.

 133
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piper 23-03-2026 23:34

Daje Aryna, non farti portare al tiebreak.

 132
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Gaz (Guest) 23-03-2026 23:33

Una Pegula che mi perde i colpi.
Miglior tempo di giornata rimane 1h 01m della Muchova,senza cambio scarpe.

 131
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MAURO (Guest) 23-03-2026 23:31

Scritto da Tennisforever

Scritto da francesco9696

Scritto da Italo
Sinner nn ha un avversario degno di questo nome sul cemento.
L’unico che può batterlo sarebbe
Alcaraz ( che invece eccome se può perdere)
Decisamente il torneo può perderlo solo lui..
E questa ahimè come direbbe qualcuno, è una dura verità

Alcaraz lo ha battuto sei volte su cemento.

Ma questo non basta a Carlos per vincere MIAMI 2026,
come mai ?

Perché la missione e’ quella dei 4 SLAM annuali X questo 2026.

 130
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piper 23-03-2026 23:31

@ Jessica (#4579516)

Ci penserà 1 tra Jannik e Corentin ad espellere dal torneo Alex.

 129
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Diè (Guest) 23-03-2026 23:29

Scritto da Jessica

Scritto da Silvy__89
Altra sorpresa, Tiafoe vince e Mensik a casa, perde un bel po’ di punti tra l’altro.

Ora confidiamo in Tabilo.

Invece Michelsen, ma senza aggiungere altro… dico solo di dare un’occhiata a come andarono poi a finire i tornei di Cincinnati e US Open 2024 😉

 128
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Tennisforever 23-03-2026 23:22

Scritto da francesco9696

Scritto da Italo
Sinner nn ha un avversario degno di questo nome sul cemento.
L’unico che può batterlo sarebbe
Alcaraz ( che invece eccome se può perdere)
Decisamente il torneo può perderlo solo lui..
E questa ahimè come direbbe qualcuno, è una dura verità

Alcaraz lo ha battuto sei volte su cemento.

Ma questo non basta a Carlos per vincere MIAMI 2026,
come mai ?

 127
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+1: Detuqueridapresencia, Inox, Marco M., il capitano
piper 23-03-2026 23:17

Scritto da MAURO

Scritto da piper

Scritto da MAURO
OT Certo che ad ogni cambio campo, su Sky passa lo spot della PPASTAA, che fa la differenza.
A me sinceramente ha rotto i cosiddetti.

Tolga l’audio se non le va.

Non posso toglierlo tutte le volte e riattivarlo, altrimenti le Duracell del telecomando si esaurirebbero velocemente.

Acquisti le Varta 😆

 126
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Jessica (Guest) 23-03-2026 23:13

Scritto da Jessica

Scritto da Silvy__89
Altra sorpresa, Tiafoe vince e Mensik a casa, perde un bel po’ di punti tra l’altro.

Ora confidiamo in Tabilo.

NOOOOOOOOOO! 🙁

 125
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MAURO (Guest) 23-03-2026 23:11

Subito brekkato il canottaro croato da Zverev.

 124
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Diè (Guest) 23-03-2026 23:05

Scritto da Forchetta Antonio
Francesi probabilmente con 4 tennisti agli Ottavi ! Il movimento migliore al mondo ed il futuro con Kouame sicuro top 3 è dalla loro parte!

Sicuro e certo come riuscire a degustare un bel brodo con la forchetta come si direbbe dalle mie parti!

P.s. noto che ha un riferimento da me descritto nel nome che porta nel Nick, a scanso di equivoci, nessun sarcasmo a livello personale 😉

 123
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Dr Ivo (Guest) 23-03-2026 23:02

Complimenti all’utente FraFra da Velletri che aveva scritto di non illudersi, Sinner cadrà come Alcaraz perché Miami è destinato a vincerlo uno tra Medvedev Aliassime e Mensik (tutti fuori nello stesso giorno a far compagnia a Shelton Khachanov e Rublev).
Ora manca solo Zverev per il compimento dell’oracolo

 122
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+1: Carota Senior
Jessica (Guest) 23-03-2026 22:59

Scritto da Silvy__89
Altra sorpresa, Tiafoe vince e Mensik a casa, perde un bel po’ di punti tra l’altro.

Ora confidiamo in Tabilo.

 121
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Silvio (Guest) 23-03-2026 22:53

E anche Jakub ci saluta. Non avrei puntato un centesimo su Big Foe.

 120
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+1: il capitano
tinapica 23-03-2026 22:51

Ma per quanto mi riguarda soprattutto splende sopra ogni altra la vittoria, secca, della Baptista sulla DetestabiLettone:
Sì vendetta tremenda vendetta!
Adesso provo a vedere se su teleBinaghics la danno in replica…

 119
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+1: il capitano
Mats 23-03-2026 22:50

Scritto da antoniov
Tie Break perduto “quasi” tragicamente da Mensik dopo essere riuscito addirittura a farlo girare in suo favore (era sotto 3-6 su servizio di Tiafoe).

Con due doppi falli consecutivi ha fatto di tutto per perderlo

 118
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Silvy__89 (Guest) 23-03-2026 22:50

Altra sorpresa, Tiafoe vince e Mensik a casa, perde un bel po’ di punti tra l’altro.

 117
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antoniov 23-03-2026 22:48

Tie Break perduto “quasi” tragicamente da Mensik dopo essere riuscito addirittura a farlo girare in suo favore (era sotto 3-6 su servizio di Tiafoe).

 116
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+1: il capitano
tinapica 23-03-2026 22:47

Scritto da tinapica
Complimenti a Guido Monaco che stamattina pronosticò la vittoria di Cerundolo su Medvedev:
questi sì che sono pronostici!

E pronosticò anche la vittoria di Tiafoe (un po’ meno difficile)…

 115
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+1: piper
tinapica 23-03-2026 22:46

Complimenti a Guido Monaco che stamattina pronosticò la vittoria di Cerundolo su Medvedev:
questi sì che sono pronostici!

 114
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piper 23-03-2026 22:45

@ JannikUberAlles (#4579503)

L’inizio ma la seconda parte non direi.

 113
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Forchetta Antonio (Guest) 23-03-2026 22:44

Francesi probabilmente con 4 tennisti agli Ottavi ! Il movimento migliore al mondo ed il futuro con Kouame sicuro top 3 è dalla loro parte!

 112
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-1: Marco M., Detuqueridapresencia, Luca75
Markus. 23-03-2026 22:39

Bel match davvero, complimenti ad entrambi.
IMHO molto meglio come runner-Up Mensik di Fonseca

 111
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JannikUberAlles 23-03-2026 22:37

Tra Mensik e Tiafoe un tie-break a “braccino di pastafrolla” 😉

 110
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Gaz (Guest) 23-03-2026 22:32

Scritto da antoniov

Scritto da Gaz

Scritto da antoniov
Andiamo Jasmine contro l’antipatica Hulka ❗
Azzeriamo il secondo set e ripartiamo con fiducia.

Si sta trashformando in PinkoDoll,ora va a vincere il torneo se la miccia dura.
Aa-eeeeeee

Si si come no …. l’antipatica Hulka subito a casa come già ardentemente voluto
( )

La miccia era corta, anche ieri dopo quel mio commento poteva perdere un vantaggio enorme su Paolini e andare a casa,era solo un modo di dire che se trova le coordinate giuste può anche andare lontano, vincere difficile,ma era un modo di dire per metà scherzoso per fare capire caratteristiche di un personaggio.
Infatti oggi sentivo che avrebbe perso.
Vai al commento 1 di giornata e rileggi dalla riga 19-24 secondo Gaz.

 109
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MAURO (Guest) 23-03-2026 22:30

Scritto da piper

Scritto da MAURO
OT Certo che ad ogni cambio campo, su Sky passa lo spot della PPASTAA, che fa la differenza.
A me sinceramente ha rotto i cosiddetti.

Tolga l’audio se non le va.

Non posso toglierlo tutte le volte e riattivarlo, altrimenti le Duracell del telecomando si esaurirebbero velocemente.

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piper 23-03-2026 22:25

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da piper

Scritto da Junior
Qualcuno conosce la programmazione di Sinner nello swing su terra ?
Montecarlo
Barcellona
Madrid
Roma
Roland Garros
Saranno questi i tornei che giocherà ?

Vediamo cosa farà a Miami e se dovesse arrivare in finale (al 99,9%) non andrà a Monte Carlo e di sicuro non farà Barcellona (al limite Monaco di Baviera, anche se non capisco questa eventuale scelta), vorrà partecipare sicuramente a Roma e al RG.

Sinner a Montecarlo gioca… e giocherà anche a Madrid, Roma e Parigi… piuttosto è sicuro che salta Barcellona e Bavaria

Chi vivrà vedrà.

 107
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Gaz (Guest) 23-03-2026 22:24

Scritto da Leprotto

Scritto da Roberto
@ Gaz (#4579416)
Beh, Mboko è una 2006
Andreeva una 2007
Grant 2008
Stanno programmando gradualmente i tornei a cui parteciperà, tra questi ovviamente con wild card il Master 1000 di Roma….
Un po di pazienza….

La Grant, a cui le auguro un avvenire radioso,rispetto alle altre due… non facciamoci vedere provinciali, come diceva Toto

Be,i paragoni sono impietosi, sono stati presi due fenomeni,la Andreeva non può più raggingerla,la Mboko è entrata in top ten a 18 anni e 8 mesi. La grant ha appena fatto i 18, quindi bisogna darle gli 8 mesi che di tempo che merita.
A parte battute,non è che bisogna fare questi giochini, semplicemente è stata definita prossima numero 1.
Ma io metterei la firma per una top ten a 25 anni.

 106
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piper 23-03-2026 22:21

Scritto da MAURO
OT Certo che ad ogni cambio campo, su Sky passa lo spot della PPASTAA, che fa la differenza.
A me sinceramente ha rotto i cosiddetti.

Tolga l’audio se non le va.

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+1: Detuqueridapresencia, Inox
Jessica (Guest) 23-03-2026 22:21

Forza Tabilo!

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piper 23-03-2026 22:15

Vediamo se vince anche il prossimo tiebreak.

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Italo (Guest) 23-03-2026 22:15

Scritto da Kenobi
Jakub è un osso duro per chiunque, mi ricorda Zverev giovane e migliora ogni mese.
Joao Viene presentato come un futuro fenomeno quando l’unico che ha avuto grandi prestazioni e battuto diversi top ten incluso Djokovic e Sinner è lui.
Poi Tien.
Ma chi ha battuto e vinto il brasiliano ?

Dei primi 10 ricordo solo Rublev in Australia anni scorso.
Ma il russo si sa, a volte si batte ( e si percuote) da solo

 102
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+1: MarcoP
piper 23-03-2026 22:13

Scritto da Kenobi
Jakub è un osso duro per chiunque, mi ricorda Zverev giovane e migliora ogni mese.
Joao Viene presentato come un futuro fenomeno quando l’unico che ha avuto grandi prestazioni e battuto diversi top ten incluso Djokovic e Sinner è lui.
Poi Tien.
Ma chi ha battuto e vinto il brasiliano ?

Rublev e Fils per esempio.

 101
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+1: MarcoP
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