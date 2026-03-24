Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Zverev piega Cilic in tre set a Miami – il croato lotta fino alla fine, ma passa Sascha. Atmane sorprende Auger-Aliassime e vola agli ottavi – best ranking assicurato. Errani e Paolini volano ai quarti nel doppio

Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images
Alexander Zverev supera un durissimo test al Miami Open 2026 e conquista i quarti di finale battendo Marin Cilic con il punteggio di 6-2 5-7 6-4. Il confronto tra i due, iniziato addirittura nel 2015 quando il tedesco era ancora una giovane promessa, ha aggiunto un nuovo capitolo undici anni dopo, confermando tutta la qualità e la longevità del croato.
A 37 anni, Cilic ha infatti dimostrato di avere ancora moltissimo tennis nelle mani, riuscendo a portare Zverev fino al set decisivo in un match di altissimo livello. Dopo un primo parziale in controllo, il tedesco ha subito la reazione del croato, bravissimo a strappare il secondo set e a riaprire completamente la sfida. Nel terzo, però, Sascha ha saputo resistere e far valere la propria solidità e gerarchia nei momenti più delicati, chiudendo un match tutt’altro che semplice.
Per Zverev arriva così una vittoria importante, ma il match lascia anche un’altra certezza: Marin Cilic, nonostante il passare degli anni, resta un giocatore capace di mettere in difficoltà chiunque quando riesce a esprimere il suo miglior tennis.
Tra le tante sorprese che stanno segnando il Miami Open 2026, una delle più interessanti porta il nome di Terence Atmane. Il francese ha firmato un colpo pesante eliminando Félix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-3 1-6 6-3 dopo 1 ora e 54 minuti di gioco, conquistando così il secondo accesso agli ottavi di finale di un Masters 1000 in carriera.
Per Atmane si tratta di un risultato di enorme valore, non solo per il prestigio del successo ottenuto contro un giocatore di alto profilo, ma anche perché conferma una crescita sempre più concreta nel circuito maggiore.
Un match a strappi, deciso nel terzo set
La sfida contro Auger-Aliassime ha avuto un andamento piuttosto netto nei suoi cambi di ritmo. Atmane ha giocato un ottimo primo set, imponendosi 6-3 con personalità e ordine. Nel secondo parziale, però, è arrivata la reazione del canadese, che ha alzato il livello e ha riequilibrato il match con un severo 6-1.
Nel set decisivo, però, il francese è stato bravo a resettare subito la partita, ritrovando lucidità e qualità nel momento più importante. Il 6-3 conclusivo gli ha consegnato una delle vittorie più significative della sua carriera e un traguardo finora mai raggiunto a livello Masters 1000.
Secondo ottavo in un Masters 1000
Con questo risultato, Atmane entra per la prima volta tra i migliori sedici a Miami, un passaggio che rappresenta un salto importante nel suo percorso. A Miami ha trovato, forse, il torneo della svolta, quello che può davvero segnare un punto di svolta nella sua stagione e forse anche nella sua collocazione stabile nel circuito ATP.
Agli ottavi di finale il francese affronterà il vincente del match tra Jakub Mensik e Frances Tiafoe, in un altro test che potrebbe dire molto sul suo livello attuale.
Best ranking già certo
Come se non bastasse, il cammino in Florida gli garantirà comunque un nuovo best ranking ATP. Grazie alla vittoria su Auger-Aliassime, Atmane è infatti già virtualmente numero 42 del mondo, ma in caso di qualificazione ai quarti potrebbe salire addirittura fino alla 38ª posizione.
Un salto importante, che certifica il peso di questa settimana e rende ancora più prezioso il risultato ottenuto.
Miami continua a regalare outsider
Il percorso di Atmane si inserisce perfettamente nel quadro di un Miami Open ricco di risultati inattesi e di outsider capaci di prendersi la scena. In mezzo a tanti nomi attesi, il francese si sta ritagliando uno spazio importante, dimostrando di poter essere uno dei protagonisti più sorprendenti di questa edizione.
E adesso, con gli ottavi conquistati e il miglior ranking già in tasca, il bello potrebbe anche non essere ancora finito.
Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano i quarti di finale del doppio femminile al WTA 1000 di Miami. Sul cemento della Florida, le campionesse olimpiche hanno superato la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 23 minuti di gioco.
Le due azzurre hanno offerto una prova solida e concreta, facendo la differenza soprattutto nei momenti più delicati del match. Nel primo set, dopo un avvio caratterizzato da diversi break, Errani e Paolini sono riuscite a scappare sul 5-2 con un doppio break di vantaggio. Le avversarie hanno provato a rientrare, ma nel decimo game le italiane hanno chiuso con autorità, annullando anche due palle del possibile contro-break.
Anche il secondo set è stato segnato dall’equilibrio e dalla capacità delle azzurre di resistere sotto pressione. Errani e Paolini hanno dovuto annullare quattro palle break consecutive risalendo da 0-40, e si sono poi ripetute in un altro momento delicato nell’ottavo game. Il colpo decisivo è arrivato nel nono gioco, quando alla prima occasione hanno strappato il servizio alle rivali, andando poi a chiudere il match sul 6-4.
Grazie a questo successo, il duo italiano approda ai quarti di finale, dove affronterà la coppia vincente della sfida tra Kato/Yang e Muhammad/Routliffe, teste di serie numero 6 del torneo.
★★★★★
★★★★
★★★★★
Combined Miami Open
Miami Gardens, Florida · 23 Marzo 2026
☀
18°C
Soleggiato · Max 24°C
PIOGGIA
0%
VENTO
Leggero
CAMPO
Hard
HARDCOURT
Programma del giorno
♂
ATP Singles
· Maschile
Round of 32
3° Turno
♀
WTA Singles
· Femminile
Round of 16
4° Turno
☀ Sole · 0% pioggia
♂ ATP 3° Turno
♀ WTA 4° Turno
Stadium – ore 17:00
Francisco Cerundolo vs Daniil Medvedev
ATP Miami
Francisco Cerundolo [18]
6
4
7
Daniil Medvedev [9]
0
6
5
Vincitore: Cerundolo
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Medvedev
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
6-5 → 7-5
F. Cerundolo
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
5-5 → 6-5
F. Cerundolo
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-4 → 5-4
D. Medvedev
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
F. Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cerundolo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
D. Medvedev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
F. Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
D. Medvedev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
F. Cerundolo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
D. Medvedev
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
F. Cerundolo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-0 → 2-1
D. Medvedev
15-0
15-15
15-30
30-40
df
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
D. Medvedev
15-0
ace
30-0
30-15
30-40
3-0 → 4-0
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Sorana Cirstea
vs Coco Gauff (Non prima 18:00)
WTA Miami
Sorana Cirstea
4
6
2
Coco Gauff [4]
6
3
6
Vincitore: Gauff
Servizio
Svolgimento
Set 3
Sorana Cirstea
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Sorana Cirstea
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Coco Gauff
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sorana Cirstea
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Coco Gauff
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Sorana Cirstea
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Coco Gauff
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Sorana Cirstea
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Coco Gauff
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Coco Gauff
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Sorana Cirstea
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Coco Gauff
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Coco Gauff
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Coco Gauff
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Sorana Cirstea
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Sorana Cirstea
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Aryna Sabalenka
vs Qinwen Zheng
WTA Miami
Aryna Sabalenka [1]
0
6
6
0
Qinwen Zheng [23]
0
3
4
0
Vincitore: Sabalenka
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Qinwen Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Aryna Sabalenka
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Qinwen Zheng
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Qinwen Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Qinwen Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aryna Sabalenka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Qinwen Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Qinwen Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Qinwen Zheng
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Corentin Moutet
vs Jannik Sinner (Non prima 00:00)
ATP Miami
Corentin Moutet [30]
1
4
Jannik Sinner [2]
6
6
Vincitore: Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
C. Moutet
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-5 → 4-5
C. Moutet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
C. Moutet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
C. Moutet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Sinner
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-5 → 1-6
C. Moutet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
1-4 → 1-5
J. Sinner
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
1-1 → 1-2
C. Moutet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Elena Rybakina
vs Talia Gibson (Non prima 01:30)
WTA Miami
Elena Rybakina [3]
0
6
6
0
Talia Gibson
0
2
2
0
Vincitore: Rybakina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Talia Gibson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Elena Rybakina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Elena Rybakina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Talia Gibson
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Talia Gibson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Elena Rybakina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Grandstand – ore 16:00
Karolina Muchova vs Alexandra Eala
WTA Miami
Karolina Muchova [13]
•
0
6
6
0
Alexandra Eala [31]
0
0
2
0
Vincitore: Muchova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Karolina Muchova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Karolina Muchova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Karolina Muchova
3-0 → 4-0
Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Karolina Muchova
1-0 → 2-0
Alexandra Eala
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Karolina Muchova
5-0 → 6-0
Karolina Muchova
3-0 → 4-0
Alexandra Eala
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Karolina Muchova
1-0 → 2-0
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Felix Auger-Aliassime
vs Terence Atmane
ATP Miami
Felix Auger-Aliassime [7]
3
6
3
Terence Atmane
6
1
6
Vincitore: Atmane
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Atmane
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-5 → 3-6
F. Auger-Aliassime
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
2-4 → 2-5
F. Auger-Aliassime
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
2-3 → 2-4
T. Atmane
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-2 → 2-3
F. Auger-Aliassime
1-2 → 2-2
F. Auger-Aliassime
0-1 → 1-1
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Auger-Aliassime
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
ace
ace
5-1 → 6-1
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-0 → 5-1
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
ace
4-0 → 5-0
T. Atmane
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
F. Auger-Aliassime
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Atmane
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
F. Auger-Aliassime
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
1-2 → 2-2
F. Auger-Aliassime
0-1 → 1-1
T. Atmane
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
0-0 → 0-1
Frances Tiafoe
vs Jakub Mensik
ATP Miami
Frances Tiafoe [19]
7
4
7
Jakub Mensik [12]
6
6
6
Vincitore: Tiafoe
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
df
4*-3
df
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
8*-8
9-8*
ace
9-9*
9*-10
10*-10
11-10*
11-11*
12*-11
6-6 → 7-6
J. Mensik
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
6-5 → 6-6
F. Tiafoe
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
F. Tiafoe
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
3-3 → 4-3
J. Mensik
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-2 → 3-3
F. Tiafoe
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
2-2 → 3-2
F. Tiafoe
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
J. Mensik
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
F. Tiafoe
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Tiafoe
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
J. Mensik
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
ace
4-3 → 4-4
J. Mensik
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
F. Tiafoe
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Mensik
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
4*-1
5*-1
6-1*
6-2*
6*-3
6*-4
ace
6-6 → 7-6
F. Tiafoe
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
F. Tiafoe
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
4-5 → 5-5
J. Mensik
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-3 → 3-4
J. Mensik
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 2-3
F. Tiafoe
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Mensik
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
F. Tiafoe
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Marin Cilic
vs Alexander Zverev (Non prima 21:00)
ATP Miami
Marin Cilic
2
7
4
Alexander Zverev [3]
6
5
6
Vincitore: Zverev
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Cilic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-4 → 3-4
A. Zverev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
M. Cilic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
A. Zverev
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
1-2 → 1-3
M. Cilic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
M. Cilic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
6-5 → 7-5
M. Cilic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
A. Zverev
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
5-4 → 5-5
M. Cilic
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
4-4 → 5-4
A. Zverev
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
ace
4-3 → 4-4
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Cilic
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
M. Cilic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Zverev
15-0
ace
30-15
ace
40-15
ace
1-0 → 1-1
M. Cilic
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-5 → 2-6
M. Cilic
15-0
0-15
df
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-5 → 2-5
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
M. Cilic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-2 → 1-3
M. Cilic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
0-2 → 1-2
M. Cilic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Amanda Anisimova
vs Belinda Bencic (Non prima 00:00)
WTA Miami
Amanda Anisimova [6]
0
2
2
0
Belinda Bencic [12]
•
0
6
6
0
Vincitore: Bencic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Amanda Anisimova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Belinda Bencic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Amanda Anisimova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Belinda Bencic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Amanda Anisimova
1-1 → 1-2
Amanda Anisimova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Amanda Anisimova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Belinda Bencic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Amanda Anisimova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Belinda Bencic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Amanda Anisimova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Belinda Bencic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Amanda Anisimova
0-0 → 1-0
Butch Buchholz – ore 16:00
Alexander Shevchenko vs Ugo Humbert
ATP Miami
Alexander Shevchenko
4
6
Ugo Humbert [31]
6
7
Vincitore: Humbert
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
df
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
2-6*
ace
6-6 → 6-7
A. Shevchenko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
U. Humbert
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
A. Shevchenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Shevchenko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
A. Shevchenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
U. Humbert
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
A. Shevchenko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-3 → 3-3
A. Shevchenko
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
1-2 → 2-2
U. Humbert
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
(8) Mirra Andreeva
vs (10) Victoria Mboko
WTA Miami
Mirra Andreeva [8]
6
6
0
Victoria Mboko [10]
7
4
6
Vincitore: Mboko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Mirra Andreeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-4 → 0-5
Victoria Mboko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
Mirra Andreeva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Victoria Mboko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Mirra Andreeva
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Victoria Mboko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Mirra Andreeva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Mirra Andreeva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Mirra Andreeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Mirra Andreeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
1*-2
1-3*
2-3*
3*-3
3*-4
4-4*
4-5*
4*-6
6-6 → 6-7
Victoria Mboko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Mirra Andreeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Mirra Andreeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Victoria Mboko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Victoria Mboko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Victoria Mboko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Hailey Baptiste
vs (25) Jelena Ostapenko
WTA Miami
Hailey Baptiste
•
0
6
6
0
Jelena Ostapenko [25]
0
3
4
0
Vincitore: Baptiste
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hailey Baptiste
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Hailey Baptiste
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Jelena Ostapenko
1-1 → 1-2
Hailey Baptiste
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Jelena Ostapenko
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hailey Baptiste
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Jelena Ostapenko
5-2 → 5-3
Jelena Ostapenko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Hailey Baptiste
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 3-2
Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Hailey Baptiste
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(34) Jaqueline Cristian
vs (5) Jessica Pegula
WTA Miami
Jaqueline Cristian [34]
0
4
1
0
Jessica Pegula [5]
0
6
6
0
Vincitore: Pegula
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jaqueline Cristian
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-5 → 1-6
Jaqueline Cristian
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Jessica Pegula
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Jaqueline Cristian
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Jaqueline Cristian
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jaqueline Cristian
3-5 → 4-5
Jessica Pegula
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Jaqueline Cristian
2-4 → 3-4
Jaqueline Cristian
1-3 → 2-3
Jessica Pegula
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Jaqueline Cristian
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Quentin Halys
vs Kamil Majchrzak
ATP Miami
Quentin Halys
7
6
Kamil Majchrzak
6
1
Vincitore: Halys
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Majchrzak
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Q. Halys
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
3-1 → 4-1
K. Majchrzak
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
2-1 → 3-1
K. Majchrzak
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
Q. Halys
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
4*-1
5*-1
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
ace
6-6 → 7-6
K. Majchrzak
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-5 → 5-6
K. Majchrzak
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Q. Halys
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
1-4 → 2-4
K. Majchrzak
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-3 → 1-4
Q. Halys
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Court 1 – ore 16:00
Kevin Krawietz / Neil Oberleitner vs Benjamin Kittay / Ryan Seggerman
ATP Miami
Kevin Krawietz / Neil Oberleitner
6
6
Benjamin Kittay / Ryan Seggerman
4
4
Vincitore: Krawietz / Oberleitner
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Krawietz / Oberleitner
5-4 → 6-4
B. Kittay / Seggerman
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
ace
5-3 → 5-4
K. Krawietz / Oberleitner
4-3 → 5-3
B. Kittay / Seggerman
4-2 → 4-3
K. Krawietz / Oberleitner
3-2 → 4-2
B. Kittay / Seggerman
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
3-1 → 3-2
K. Krawietz / Oberleitner
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-1 → 3-1
B. Kittay / Seggerman
1-1 → 2-1
K. Krawietz / Oberleitner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
B. Kittay / Seggerman
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Krawietz / Oberleitner
5-4 → 6-4
B. Kittay / Seggerman
5-3 → 5-4
K. Krawietz / Oberleitner
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
4-3 → 5-3
B. Kittay / Seggerman
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-3 → 4-3
K. Krawietz / Oberleitner
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-3 → 3-3
B. Kittay / Seggerman
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-2 → 2-3
K. Krawietz / Oberleitner
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-2 → 2-2
B. Kittay / Seggerman
1-1 → 1-2
K. Krawietz / Oberleitner
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
0-1 → 1-1
B. Kittay / Seggerman
0-0 → 0-1
Alexander Erler
/ Robert Galloway vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
ATP Miami
Alexander Erler / Robert Galloway
1
3
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5]
6
6
Vincitore: Arevalo / Pavic
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Arevalo / Pavic
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
3-5 → 3-6
A. Erler / Galloway
2-5 → 3-5
M. Arevalo / Pavic
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
2-4 → 2-5
A. Erler / Galloway
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
M. Arevalo / Pavic
1-3 → 1-4
A. Erler / Galloway
1-2 → 1-3
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
A. Erler / Galloway
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
0-1 → 1-1
M. Arevalo / Pavic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Erler / Galloway
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
1-5 → 1-6
M. Arevalo / Pavic
40-0
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
40-30
1-4 → 1-5
A. Erler / Galloway
1-3 → 1-4
M. Arevalo / Pavic
1-2 → 1-3
A. Erler / Galloway
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
M. Arevalo / Pavic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
A. Erler / Galloway
0-0 → 1-0
Guido Andreozzi
/ Manuel Guinard vs Austin Krajicek / Nikola Mektic
ATP Miami
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [6]
1
6
Austin Krajicek / Nikola Mektic
6
7
Vincitore: Krajicek / Mektic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6*-6
6-7*
df
6-6 → 6-7
A. Krajicek / Mektic
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
6-5 → 6-6
G. Andreozzi / Guinard
5-5 → 6-5
A. Krajicek / Mektic
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
G. Andreozzi / Guinard
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
4-4 → 5-4
A. Krajicek / Mektic
4-3 → 4-4
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-3 → 4-3
A. Krajicek / Mektic
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-2 → 2-3
A. Krajicek / Mektic
2-1 → 2-2
G. Andreozzi / Guinard
1-1 → 2-1
A. Krajicek / Mektic
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 1-1
G. Andreozzi / Guinard
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Krajicek / Mektic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-5 → 1-6
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
A. Krajicek / Mektic
1-3 → 1-4
G. Andreozzi / Guinard
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-2 → 1-3
A. Krajicek / Mektic
1-1 → 1-2
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
A. Krajicek / Mektic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Alejandro Tabilo
vs Alex Michelsen (Non prima 21:00)
ATP Miami
Alejandro Tabilo
6
3
4
Alex Michelsen
3
6
6
Vincitore: Michelsen
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Tabilo
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
df
3-3 → 3-4
A. Tabilo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Tabilo
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Michelsen
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
A. Tabilo
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Michelsen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Tabilo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
5-3 → 6-3
A. Michelsen
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
5-2 → 5-3
A. Tabilo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
A. Michelsen
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-1 → 4-2
A. Tabilo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
A. Michelsen
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
A. Tabilo
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
A. Michelsen
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Tabilo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Simone Bolelli
/ Andrea Vavassori vs Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo
ATP Miami
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7]
6
7
Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo
3
6
Vincitore: Bolelli / Vavassori
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
df
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
ace
4-4*
ace
5*-4
6*-4
6-5*
6-6 → 7-6
S. Bolelli / Vavassori
5-6 → 6-6
T. Martin Etcheverry / Tabilo
5-5 → 5-6
S. Bolelli / Vavassori
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
T. Martin Etcheverry / Tabilo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
S. Bolelli / Vavassori
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
3-4 → 4-4
T. Martin Etcheverry / Tabilo
3-3 → 3-4
S. Bolelli / Vavassori
2-3 → 3-3
T. Martin Etcheverry / Tabilo
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
S. Bolelli / Vavassori
1-2 → 2-2
T. Martin Etcheverry / Tabilo
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
S. Bolelli / Vavassori
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
T. Martin Etcheverry / Tabilo
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Bolelli / Vavassori
5-3 → 6-3
T. Martin Etcheverry / Tabilo
4-3 → 5-3
S. Bolelli / Vavassori
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-3 → 4-3
T. Martin Etcheverry / Tabilo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-2 → 3-3
S. Bolelli / Vavassori
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
T. Martin Etcheverry / Tabilo
2-1 → 2-2
S. Bolelli / Vavassori
1-1 → 2-1
T. Martin Etcheverry / Tabilo
1-0 → 1-1
S. Bolelli / Vavassori
0-0 → 1-0
Court 7 – ore 16:00
Xinyu Jiang / Yifan Xu vs Marie Bouzkova / Tereza Valentova Inizio 16:00
WTA Miami
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0
6
6
0
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
0
3
2
0
Vincitore: Jiang / Xu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xinyu Jiang / Yifan Xu
5-2 → 6-2
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
4-2 → 5-2
Xinyu Jiang / Yifan Xu
3-2 → 4-2
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
2-2 → 3-2
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
1-1 → 2-1
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-1 → 1-1
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinyu Jiang / Yifan Xu
5-3 → 6-3
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-3 → 5-3
Xinyu Jiang / Yifan Xu
3-3 → 4-3
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Xinyu Jiang / Yifan Xu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Xinyu Jiang / Yifan Xu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-0 → 1-0
(1) Sara Errani
/ (1) Jasmine Paolini vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
WTA Miami
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
•
0
6
6
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0
4
4
0
Vincitore: Errani / Paolini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Sara Errani / Jasmine Paolini
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sara Errani / Jasmine Paolini
5-4 → 6-4
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-4 → 4-4
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
3-3 → 3-4
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
2-2 → 2-3
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-2 → 2-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
1-1 → 1-2
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-1 → 1-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-4 → 6-4
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
5-3 → 5-4
Sara Errani / Jasmine Paolini
5-2 → 5-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
4-2 → 5-2
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-1 → 3-2
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
1-1 → 2-1
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
(4) Elise Mertens
/ (4) Shuai Zhang vs Jennifer Brady / Caty McNally Non prima 19:30
WTA Miami
Elise Mertens / Shuai Zhang [4]
•
0
6
7
0
Jennifer Brady / Caty McNally
0
3
6
0
Vincitore: Mertens / Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elise Mertens / Shuai Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
1-2*
1*-3
2*-3
2-4*
2-5*
3*-5
3*-6
4-6*
5-6*
6*-6
7*-6
7-7*
8-7*
6-6 → 7-6
Jennifer Brady / Caty McNally
6-5 → 6-6
Elise Mertens / Shuai Zhang
5-5 → 6-5
Jennifer Brady / Caty McNally
5-4 → 5-5
Elise Mertens / Shuai Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Jennifer Brady / Caty McNally
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-4 → 4-4
Elise Mertens / Shuai Zhang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-4 → 3-4
Jennifer Brady / Caty McNally
2-3 → 2-4
Elise Mertens / Shuai Zhang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-2 → 2-3
Jennifer Brady / Caty McNally
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 2-2
Elise Mertens / Shuai Zhang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-2 → 1-2
Jennifer Brady / Caty McNally
0-1 → 0-2
Elise Mertens / Shuai Zhang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jennifer Brady / Caty McNally
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
5-3 → 6-3
Elise Mertens / Shuai Zhang
4-3 → 5-3
Jennifer Brady / Caty McNally
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Elise Mertens / Shuai Zhang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Jennifer Brady / Caty McNally
2-2 → 2-3
Elise Mertens / Shuai Zhang
1-2 → 2-2
Jennifer Brady / Caty McNally
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-2 → 1-2
Elise Mertens / Shuai Zhang
0-1 → 0-2
Jennifer Brady / Caty McNally
0-0 → 0-1
Miyu Kato
/ Zhaoxuan Yang vs (6) Asia Muhammad / (6) Erin Routliffe Non prima 21:00
WTA Miami
Miyu Kato / Zhaoxuan Yang
0
2
1
0
Asia Muhammad / Erin Routliffe [6]
0
6
6
0
Vincitore: Muhammad / Routliffe
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Miyu Kato / Zhaoxuan Yang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-5 → 1-6
Asia Muhammad / Erin Routliffe
1-4 → 1-5
Miyu Kato / Zhaoxuan Yang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-3 → 1-4
Asia Muhammad / Erin Routliffe
1-2 → 1-3
Miyu Kato / Zhaoxuan Yang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-2 → 1-2
Asia Muhammad / Erin Routliffe
0-1 → 0-2
Miyu Kato / Zhaoxuan Yang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Asia Muhammad / Erin Routliffe
2-5 → 2-6
Miyu Kato / Zhaoxuan Yang
2-4 → 2-5
Asia Muhammad / Erin Routliffe
Asia Muhammad / Erin Routliffe
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Miyu Kato / Zhaoxuan Yang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Court 5 – ore 16:00
Robert Cash / JJ Tracy vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
ATP Miami
Robert Cash / JJ Tracy
4
3
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [8]
6
6
Vincitore: Nys / Roger-Vasselin
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Cash / Tracy
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-5 → 3-6
H. Nys / Roger-Vasselin
3-4 → 3-5
H. Nys / Roger-Vasselin
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
2-3 → 2-4
R. Cash / Tracy
0-15
df
0-30
15-30
15-40
40-40
1-3 → 2-3
H. Nys / Roger-Vasselin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
R. Cash / Tracy
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
H. Nys / Roger-Vasselin
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Nys / Roger-Vasselin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
H. Nys / Roger-Vasselin
4-3 → 4-4
H. Nys / Roger-Vasselin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
R. Cash / Tracy
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
H. Nys / Roger-Vasselin
2-1 → 2-2
R. Cash / Tracy
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
H. Nys / Roger-Vasselin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
R. Cash / Tracy
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
0-0 → 1-0
Sadio Doumbia
/ Fabien Reboul vs Constantin Frantzen / Robin Haase
ATP Miami
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
6
6
Constantin Frantzen / Robin Haase
2
4
Vincitore: Doumbia / Reboul
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Doumbia / Reboul
5-4 → 6-4
C. Frantzen / Haase
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
S. Doumbia / Reboul
4-3 → 5-3
C. Frantzen / Haase
4-2 → 4-3
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
C. Frantzen / Haase
3-1 → 3-2
S. Doumbia / Reboul
2-1 → 3-1
C. Frantzen / Haase
2-0 → 2-1
S. Doumbia / Reboul
1-0 → 2-0
C. Frantzen / Haase
0-15
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Doumbia / Reboul
5-2 → 6-2
C. Frantzen / Haase
4-2 → 5-2
S. Doumbia / Reboul
3-2 → 4-2
C. Frantzen / Haase
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 3-1
C. Frantzen / Haase
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
2-0 → 2-1
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
ace
1-0 → 2-0
C. Frantzen / Haase
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Orlando Luz
/ Rafael Matos vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni
ATP Miami
Orlando Luz / Rafael Matos
6
6
Maximo Gonzalez / Andres Molteni
4
4
Vincitore: Luz / Matos
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Gonzalez / Molteni
5-3 → 5-4
M. Gonzalez / Molteni
4-2 → 4-3
M. Gonzalez / Molteni
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
3-1 → 3-2
O. Luz / Matos
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
M. Gonzalez / Molteni
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
M. Gonzalez / Molteni
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Gonzalez / Molteni
5-3 → 5-4
O. Luz / Matos
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 5-3
M. Gonzalez / Molteni
4-2 → 4-3
M. Gonzalez / Molteni
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
2-2 → 3-2
M. Gonzalez / Molteni
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
O. Luz / Matos
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
M. Gonzalez / Molteni
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Petr Nouza
/ Patrik Rikl vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
ATP Miami
Petr Nouza / Patrik Rikl
4
3
Julian Cash / Lloyd Glasspool [2]
6
6
Vincitore: Cash / Glasspool
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Cash / Glasspool
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-5 → 3-6
P. Nouza / Rikl
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
2-5 → 3-5
J. Cash / Glasspool
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
2-4 → 2-5
J. Cash / Glasspool
1-3 → 1-4
P. Nouza / Rikl
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-3 → 1-3
J. Cash / Glasspool
0-2 → 0-3
P. Nouza / Rikl
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
J. Cash / Glasspool
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Nouza / Rikl
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
df
40-40
4-5 → 4-6
J. Cash / Glasspool
4-4 → 4-5
J. Cash / Glasspool
40-40
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
3-3 → 3-4
P. Nouza / Rikl
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-3 → 3-3
J. Cash / Glasspool
2-2 → 2-3
J. Cash / Glasspool
1-1 → 1-2
J. Cash / Glasspool
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
0-0 → 0-1
Sander Arends
/ John-Patrick Smith vs Yuki Bhambri / Michael Venus
ATP Miami
Sander Arends / John-Patrick Smith
4
7
15
Yuki Bhambri / Michael Venus
6
5
13
Vincitore: Arends / Smith
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Arends / Smith
1-0
1-1
2-1
3-1
3-2
df
3-3
4-3
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
df
6-7
6-8
7-8
8-8
9-8
9-9
10-9
10-10
11-10
11-11
11-12
12-12
13-12
13-13
14-13
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Bhambri / Venus
6-5 → 7-5
S. Arends / Smith
5-5 → 6-5
Y. Bhambri / Venus
5-4 → 5-5
S. Arends / Smith
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Y. Bhambri / Venus
4-3 → 4-4
S. Arends / Smith
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Y. Bhambri / Venus
3-2 → 3-3
S. Arends / Smith
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-2 → 3-2
Y. Bhambri / Venus
2-1 → 2-2
S. Arends / Smith
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Y. Bhambri / Venus
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-0 → 1-1
S. Arends / Smith
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Bhambri / Venus
4-5 → 4-6
S. Arends / Smith
3-5 → 4-5
Y. Bhambri / Venus
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-5 → 3-5
S. Arends / Smith
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
df
2-4 → 2-5
Y. Bhambri / Venus
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-3 → 2-4
S. Arends / Smith
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
1-3 → 2-3
Y. Bhambri / Venus
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
1-2 → 1-3
S. Arends / Smith
1-1 → 1-2
Y. Bhambri / Venus
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 1-1
S. Arends / Smith
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 3 – ore 18:00
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova vs Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi Inizio 18:00
WTA Miami
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
6
4
10
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
3
6
6
Vincitore: Kenin / Samsonova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
0-1
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
6-2
6-3
7-3
7-4
8-4
8-5
9-5
9-6
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
4-5 → 4-6
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
4-4 → 4-5
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
4-3 → 4-4
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
4-2 → 4-3
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
2-2 → 3-2
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-3 → 6-3
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
4-3 → 5-3
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-1 → 3-1
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Ekaterina Alexandrova
/ Fanny Stollar vs (3) Gabriela Dabrowski / (3) Luisa Stefani Non prima 20:00
WTA Miami
Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar
0
0
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [3]
0
0
Vincitore: Dabrowski / Stefani
Ma cosa dici i più forti sono gli spagnoli
Los hermanos Alcarazos
Landaluce en las noches
Joder Jodar
Los quatros mosqueteros del rey
Vamos
ahahahahahahahahahhahahahhaahhhah
Los trollones
Rientro nell’oscurità
@ luca74 (#4579612)
Aggiungerei anche “prete terrapiattista” perché solo uno stupido confonde la fortuna con la Dea della Giustizia o Dea bendata e gli ricorderei che il karma che tanto invoca contro qualcuno si ritorcerà contro chi lo invoca moltiplicato, quindi stia attento perché il destino degli odiatori è pieno solo di odio e non di “fortuna”
Lol
La statistica:
– 7 ace
– 0 DF
– 79% prime
– 87% punti con prima
– 50% punti con seconda (POCHINI)
– 1 palla break
– 23 vincenti
– 19 UE (tantini!)
RECORD di 26-0 set in Masters 1000
Difficile immaginare a questo punto chi possa mettere anche solo in difficoltà Jannik, con Alcaraz, Medvedev, Draper, Mensik… praticamente tutti fuori… forse Zverev e Fils, ma ne dubito
Che dire…partita mai in discussione, poco più di un’oretta e via, si vola agli ottavi
Mia considerazione: una partita perfetta al servizio, ottima in risposta, stonano, e non poco, i 13 errori gratuiti di dritto. Moutet, dal canto suo, nel secondo set ha fatto vedere la sua estrosità. Non sapevo che si giocano già domani tutti gli ottavi, pertanto bene non aver impiegato troppo tempo a finire.
Paradossalmente l’unico problema é che é stato troppo facile, al punto che si é deconcentrato spesso pure Sinner.
Buonanotte a tutti
Sinner con un coraggio ammirevole si è offerto all’avversario: “Mira al petto!”.
Non mostra la spalle… non scappa!
Con questo genere di avversari, qualcuno si sente il bersaglio sulla schiena. Sinner, invece, effettua delle proficue sedute di allenamento.
I 5 (CINQUE!) giochi persi contro il francese certificano il momento di forte CRISI per l’italiano 🙁
Sinner non deve scendere a fare il gigione come moutet non è nelle sue corde o prima o poi la pagherà cara questa volta è andata bene ma deve essere più cattivo e chirurgico quando si presentano le occasioni
Vabbè, non ha neanche sudato troppo.
Domani con Michelsen potrebbe essere molto più tosta.
Speriamo che uno dei pupilli di Detu non decida che questo sarà il torneo della consacrazione…
Un altro allenamento di Jannik, a tratti umoristico, costellato anche di errori spesso commessi “quasi” di proposito 😆
L’importante è andare avanti; bene così Campione !
Bravo Sinner, avanti il prossimo (oggi ore 21)
Troppi unforced rispetto ai winners in questo 2° set: da migliorare.
Adesso Sinner è chiamato a servire per il match…
…spero non gli venga il BRACCINO 🙁
Copertura del campo magistrale.
Questo Moutet è MOLTO PIÙ FORTE di Korda ma Sinner sta lottando con le unghie e con i denti!
Ahahahah 😀
Moutet resta “a ruota” e credo che tenterà il SORPASSO in volata sul finire del set 🙁
C’era da aspettarselo che il francese come ranking sta messo pure meglio di Korda !
Neanche preso un secondo break, si mette malissimo…
Adesso è tutta SALITA 🙁
Non so se reggo la tensione 😛
Esatto, record in solitaria
ATTENZIONE…PERICOLO: Moutet è passato in vantaggio nel 2° set 🙁
Jannik per favore non andare a rete che fai ridere,rimani nel tuo
È ingeneroso con Musetti.
A me il carrarino piace, ora è molto più equilibrato e continuo di prima ma ahimè ha detto una mezza verità.
Temo non vincerà mai un 1000, tantomeno uno slam a causa della presenza di quei 2.
Detto ciò a Barcellona lo vedo bene, i 500 e i 250 li può vincere, anche se, visto il suo ranking, non ne potrà giocare più di tanti.
25esimo set consecutivo di Sinner in Atp 1000, giusto? Record
Il premiato panificio Sinner ha sfornato la baguette 6-1 (che potrebbe anche essere uno sfilatino)
😉
Intanto Zverev ha perso il secondo set.
Pazienza 🙂
Nessuno dice niente ❓
Bah … nemmeno io 😎
—
Ah ecco, Vi riscontro solo ora …
Vabbè, si sapeva che non poteva esserci troppa partita, ma non pensavo a un primo set del genere.
Cercasi avversari di Sinner disperatamente.
Non ne vedo uno serio in tutto il tabellone.
Io che sono imparziale e non suo tifoso vorrei vedere match equilibrati, con un po’ di pathos..
ma ahimè non vedo come possa accadere.
Vincerà facilmente e peraltro si sta adattando bene al caldo.
Il break di Sinner a zero nonostante quattro prime dell’avversario. Sempre in comando fin dalla risposta
Credo che stasera non ci sia patè per i gatti!
😉
Mi sembra che Jannik si stia adattando bene all’umidità serale.
La prima volta che vedo Sinner che quasi quasi gli scappava un sorriso, è un incontro troppo squilibrato,come fare un incontro tra miglior Tyson e Clemente Russo,con tutto il rispetto
La prima volta che vedo Sinner che quasi quasi gli scappava un sorriso, è un incontro troppo squilibrato,come fare un incontro tra miglior Tyson e Clemente Russo,con tutto il rispetto
Ho risposto a dei commenti su Musetti, altrimenti per me non esiste, provo indifferenza per lui (che è peggio dell’odio di cui parli).
Come faccio a odiarlo quindi?
Sai perché Musetti è già un grande? Perché ha gli Haters, solo gli scarsi non hanno nessuno che li attacca ad ogni occasione…
Il servizio di Sinner è già andato in temperatura 😉
Li ho visti anch’io i due doppi falli consecutivi, oltre al successivo errore con risposta in rete, ma poi Mensik ha recuperato e pure superato l’americano … comunque acqua passata non macina più 🙂
Ed ora ci siamo … in bocca al lupo a Jannik !
Forza Campione !
E dopo Draper a Indian Wells, anche Mensik subito fuori a Miami… e meno male che gli esperti dicevano che erano loro i futuri rivali dei due fenomeni… avanti al prossimo cretino, chessò, magari Vacherot o Fils
Attenzione.
Sinner E’ ITALIANO.
Ne ho la prova.
Trovato un pallone nel campetto di allenamento in sintetico dove si stava riscaldando aspettando di entrare nello stadium, lo ha preso e si è messo a palleggiare con Vagnozzi, come fosse UN NORMALE RAGAZZO ITALIANO.
Potrebbe fingere consigliato dall’addetto stampa, ma sembrava proprio vero, palleggiava proprio come lo avesse sempre fatto.
perché non iniziano?
Non cambiamo discorso, sono un sostenitore di Jannik ma ho risposto dicendo un dato reale.
Carlos ha battuto 6 volte su 10 Jannik su cemento (una volta su erba e altre tre volte su terra rossa).
È un fatto reale e provato.
Se poi vogliamo cambiare discorso perché non si sa come rispondere, va bene. Preferirei una risposta come “hai ragione, scusami”.
Io porto dati reali e oggettivi, oltre alla mia competenza e lungimiranza. Cosa che non vedo in molti.
https://www.manueldraicchio.it/in-fila-per-il-tritacarne/
Finche l’urlatrice di Minsk giocherà non potremo goderci il tennis femminile.
Brava lo stesso Qinwen, ottima prestazione, donna di classe e grande professionista a differenza di chi usa il campo di tennis per fare baccano.
Ci conto. E’ che sembra uno che passa le giornate davanti alla televisione a mangiare patatine fritte e bere lattine di coca cola e non riesco a capacitarmi di come possa vincere le partite.
Daje Aryna, non farti portare al tiebreak.
Una Pegula che mi perde i colpi.
Miglior tempo di giornata rimane 1h 01m della Muchova,senza cambio scarpe.
Perché la missione e’ quella dei 4 SLAM annuali X questo 2026.
@ Jessica (#4579516)
Ci penserà 1 tra Jannik e Corentin ad espellere dal torneo Alex.
Invece Michelsen, ma senza aggiungere altro… dico solo di dare un’occhiata a come andarono poi a finire i tornei di Cincinnati e US Open 2024 😉
Ma questo non basta a Carlos per vincere MIAMI 2026,
come mai ?
Acquisti le Varta 😆
NOOOOOOOOOO! 🙁
Subito brekkato il canottaro croato da Zverev.
Sicuro e certo come riuscire a degustare un bel brodo con la forchetta come si direbbe dalle mie parti!
P.s. noto che ha un riferimento da me descritto nel nome che porta nel Nick, a scanso di equivoci, nessun sarcasmo a livello personale 😉
Complimenti all’utente FraFra da Velletri che aveva scritto di non illudersi, Sinner cadrà come Alcaraz perché Miami è destinato a vincerlo uno tra Medvedev Aliassime e Mensik (tutti fuori nello stesso giorno a far compagnia a Shelton Khachanov e Rublev).
Ora manca solo Zverev per il compimento dell’oracolo
Ora confidiamo in Tabilo.
E anche Jakub ci saluta. Non avrei puntato un centesimo su Big Foe.
Ma per quanto mi riguarda soprattutto splende sopra ogni altra la vittoria, secca, della Baptista sulla DetestabiLettone:
Sì vendetta tremenda vendetta!
Adesso provo a vedere se su teleBinaghics la danno in replica…
Con due doppi falli consecutivi ha fatto di tutto per perderlo
Altra sorpresa, Tiafoe vince e Mensik a casa, perde un bel po’ di punti tra l’altro.
Tie Break perduto “quasi” tragicamente da Mensik dopo essere riuscito addirittura a farlo girare in suo favore (era sotto 3-6 su servizio di Tiafoe).
E pronosticò anche la vittoria di Tiafoe (un po’ meno difficile)…
Complimenti a Guido Monaco che stamattina pronosticò la vittoria di Cerundolo su Medvedev:
questi sì che sono pronostici!
@ JannikUberAlles (#4579503)
L’inizio ma la seconda parte non direi.
Francesi probabilmente con 4 tennisti agli Ottavi ! Il movimento migliore al mondo ed il futuro con Kouame sicuro top 3 è dalla loro parte!
Bel match davvero, complimenti ad entrambi.
IMHO molto meglio come runner-Up Mensik di Fonseca
Tra Mensik e Tiafoe un tie-break a “braccino di pastafrolla” 😉
La miccia era corta, anche ieri dopo quel mio commento poteva perdere un vantaggio enorme su Paolini e andare a casa,era solo un modo di dire che se trova le coordinate giuste può anche andare lontano, vincere difficile,ma era un modo di dire per metà scherzoso per fare capire caratteristiche di un personaggio.
Infatti oggi sentivo che avrebbe perso.
Vai al commento 1 di giornata e rileggi dalla riga 19-24 secondo Gaz.
Non posso toglierlo tutte le volte e riattivarlo, altrimenti le Duracell del telecomando si esaurirebbero velocemente.
Chi vivrà vedrà.
Be,i paragoni sono impietosi, sono stati presi due fenomeni,la Andreeva non può più raggingerla,la Mboko è entrata in top ten a 18 anni e 8 mesi. La grant ha appena fatto i 18, quindi bisogna darle gli 8 mesi che di tempo che merita.
A parte battute,non è che bisogna fare questi giochini, semplicemente è stata definita prossima numero 1.
Ma io metterei la firma per una top ten a 25 anni.
Tolga l’audio se non le va.
Forza Tabilo!
Vediamo se vince anche il prossimo tiebreak.
Dei primi 10 ricordo solo Rublev in Australia anni scorso.
Ma il russo si sa, a volte si batte ( e si percuote) da solo
Rublev e Fils per esempio.