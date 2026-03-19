Monte-Carlo 2026, prime wild card assegnate: inviti per Wawrinka e Berrettini

La stagione sulla terra battuta si avvicina e i primi grandi tornei iniziano già a muoversi per assicurarsi la presenza dei nomi più importanti del circuito. Tra questi c’è naturalmente il Masters 1000 di Monte-Carlo, primo dei tre appuntamenti di questa categoria previsti in primavera sul rosso, che ha già ufficializzato le sue prime due wild card.

Gli inviti sono stati assegnati a Stan Wawrinka e Matteo Berrettini, due nomi di grande richiamo che aggiungono ulteriore interesse al torneo monegasco.

Wawrinka, una wild card dal forte valore simbolico

Particolarmente significativa è la scelta di premiare Stan Wawrinka, una decisione che appare del tutto naturale per più di un motivo. Lo svizzero, infatti, è un ex campione del torneo e resta una figura molto amata dagli appassionati, oltre che uno dei protagonisti più rispettati della sua generazione.

C’è poi un altro elemento che rende questa wild card ancora più speciale: il 2026 è indicato come l’ultima stagione da professionista per Wawrinka. Anche per questo, l’invito di Monte-Carlo assume un valore che va oltre il semplice aspetto tecnico, diventando quasi un riconoscimento alla carriera di un giocatore che ha lasciato un segno profondo nel tennis moderno.

In questo senso, la scelta del torneo appare particolarmente centrata: un gesto coerente con la storia della manifestazione e con il profilo di un campione che a Monte-Carlo ha scritto pagine importanti.

Berrettini aggiunge fascino al tabellone

L’altra wild card è andata a Matteo Berrettini, un invito che regala ulteriore spessore al campo partecipanti del Masters 1000 monegasco. L’azzurro, quando è in condizione, rappresenta sempre un nome di primo piano per il circuito e la sua presenza contribuisce ad aumentare l’attesa attorno al torneo.

Berrettini non è tradizionalmente associato alla terra battuta come altri specialisti, ma il suo tennis e il suo carisma restano elementi di forte richiamo. Inoltre, la stagione sul rosso può rappresentare per lui una fase molto importante del calendario, anche in ottica di continuità e rilancio.





Marco Rossi