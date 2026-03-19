Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Giovedì 19 Marzo 2026. Oggi si riprova a giocare. In campo tre azzurri

Stadium – ore 17:00

Alexandra Eala vs Laura Siegemund

Fabian Marozsan vs Joao Fonseca (Non prima 18:00)

Magda Linette vs Iga Swiatek

Alex Michelsen vs Mattia Bellucci (Non prima 00:00)

Mirra Andreeva vs McCartney Kessler (Non prima 01:30)

Grandstand – ore 16:00

Alycia Parks vs Sinja Kraus

Francesca Jones vs Venus Williams (Non prima 17:00)

Raphael Collignon vs Grigor Dimitrov

Alejandro Tabilo vs Francisco Comesana

Jennifer Brady vs Sloane Stephens (Non prima 00:00)

Butch Buchholz – ore 16:00

Tereza Valentova vs Katie Volynets

Ethan Quinn vs Hubert Hurkacz

Alexandre Muller vs Matteo Berrettini

Marin Cilic vs Alexei Popyrin

Emilio Nava vs Tomas Machac

Court 1 – ore 16:00

Zizou Bergs vs Jenson Brooksby

Marcos Giron vs Martin Landaluce

Stefanos Tsitsipas vs Arthur Fery

Hailey Baptiste vs Tatjana Maria

Lulu Sun vs Taylor Townsend

Court 7 – ore 15:00

Moise Kouame vs Zachary Svajda

Darwin Blanch vs Jan-Lennard Struff

Reilly Opelka vs Nuno Borges

Martin Damm vs Jacob Fearnley

Kamil Majchrzak vs Miomir Kecmanovic

Court 5 – ore 15:00

Paula Badosa vs Aliaksandra Sasnovich

Eva Lys vs Yuliia Starodubtseva (Non prima 16:00)

Viktorija Golubic vs Peyton Stearns

Ann Li vs Kimberly Birrell

Dayana Yastremska vs Ashlyn Krueger

Court 2 – ore 15:00

Sara Bejlek vs Talia Gibson

Dalma Galfi vs Elvina Kalieva (Non prima 16:00)

Emiliana Arango vs Oksana Selekhmeteva

Caty McNally vs Rebeka Masarova

Elena-Gabriela Ruse vs Antonia Ruzic

Court 3 – ore 15:00

James Duckworth vs Roberto Bautista Agut

Zhizhen Zhang vs Adrian Mannarino

Denis Shapovalov vs Botic van de Zandschulp

Ignacio Buse vs Damir Dzumhur

Quentin Halys vs Liam Draxl

Court 6 – ore 15:00

Rafael Jodar vs Yannick Hanfmann

Darja Semenistaja vs Elisabetta Cocciaretto (Non prima 16:00)

Giovanni Mpetshi Perricard vs Camilo Ugo Carabelli

Janice Tjen vs Yulia Putintseva

Elsa Jacquemot vs Marie Bouzkova

Court 4 – ore 15:00

Nikoloz Basilashvili vs Mariano Navone

Anastasia Zakharova vs Anna Bondar (Non prima 16:00)

Lilli Tagger vs Ella Seidel

Solana Sierra vs Kamilla Rakhimova

Emerson Jones vs Linda Fruhvirtova