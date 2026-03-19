Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Giovedì 19 Marzo 2026. Oggi si riprova a giocare. In campo tre azzurri

19/03/2026 08:14 3 commenti
Mattia Bellucci nella foto
Stadium – ore 17:00
Alexandra Eala PHI vs Laura Siegemund GER
Fabian Marozsan HUN vs Joao Fonseca BRA (Non prima 18:00)
Magda Linette POL vs Iga Swiatek POL
Alex Michelsen USA vs Mattia Bellucci ITA (Non prima 00:00)
Mirra Andreeva RUS vs McCartney Kessler USA (Non prima 01:30)

Grandstand – ore 16:00
Alycia Parks USA vs Sinja Kraus AUT
Francesca Jones GBR vs Venus Williams USA (Non prima 17:00)
Raphael Collignon BEL vs Grigor Dimitrov BUL
Alejandro Tabilo CHI vs Francisco Comesana ARG
Jennifer Brady USA vs Sloane Stephens USA (Non prima 00:00)

Butch Buchholz – ore 16:00
Tereza Valentova CZE vs Katie Volynets USA
Ethan Quinn USA vs Hubert Hurkacz POL
Alexandre Muller FRA vs Matteo Berrettini ITA
Marin Cilic CRO vs Alexei Popyrin AUS
Emilio Nava USA vs Tomas Machac CZE

Court 1 – ore 16:00
Zizou Bergs BEL vs Jenson Brooksby USA
Marcos Giron USA vs Martin Landaluce ESP
Stefanos Tsitsipas GRE vs Arthur Fery GBR
Hailey Baptiste USA vs Tatjana Maria GER
Lulu Sun NZL vs Taylor Townsend USA

Court 7 – ore 15:00
Moise Kouame FRA vs Zachary Svajda USA
Darwin Blanch USA vs Jan-Lennard Struff GER
Reilly Opelka USA vs Nuno Borges POR
Martin Damm USA vs Jacob Fearnley GBR
Kamil Majchrzak POL vs Miomir Kecmanovic SRB

Court 5 – ore 15:00
Paula Badosa ESP vs Aliaksandra Sasnovich BLR
Eva Lys GER vs Yuliia Starodubtseva UKR (Non prima 16:00)
Viktorija Golubic SUI vs Peyton Stearns USA
Ann Li USA vs Kimberly Birrell AUS
Dayana Yastremska UKR vs Ashlyn Krueger USA

Court 2 – ore 15:00
Sara Bejlek CZE vs Talia Gibson AUS
Dalma Galfi HUN vs Elvina Kalieva USA (Non prima 16:00)
Emiliana Arango COL vs Oksana Selekhmeteva RUS
Caty McNally USA vs Rebeka Masarova SUI
Elena-Gabriela Ruse ROU vs Antonia Ruzic CRO

Court 3 – ore 15:00
James Duckworth AUS vs Roberto Bautista Agut ESP
Zhizhen Zhang CHN vs Adrian Mannarino FRA
Denis Shapovalov CAN vs Botic van de Zandschulp NED
Ignacio Buse PER vs Damir Dzumhur BIH
Quentin Halys FRA vs Liam Draxl CAN

Court 6 – ore 15:00
Rafael Jodar ESP vs Yannick Hanfmann GER
Darja Semenistaja LAT vs Elisabetta Cocciaretto ITA (Non prima 16:00)
Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Camilo Ugo Carabelli ARG
Janice Tjen INA vs Yulia Putintseva KAZ
Elsa Jacquemot FRA vs Marie Bouzkova CZE

Court 4 – ore 15:00
Nikoloz Basilashvili GEO vs Mariano Navone ARG
Anastasia Zakharova RUS vs Anna Bondar HUN (Non prima 16:00)
Lilli Tagger AUT vs Ella Seidel GER
Solana Sierra ARG vs Kamilla Rakhimova UZB
Emerson Jones AUS vs Linda Fruhvirtova CZE

3 commenti

Non tennista (Guest) 19-03-2026 09:06

Peccatore (Guest) 19-03-2026 08:41

mi risulta leggera pioggia solo in mattinata

grazie, quindi speriamo di vedere qualche partita

Non tennista (Guest) 19-03-2026 08:36

Quali sono le previsioni del tempo
per oggi a Miami???🌨🌧🌤🌞

