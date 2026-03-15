Sinner-Medvedev, atto finale nel deserto: chi si prende Indian Wells? (con il programma completo di oggi)

Fino a poche ore fa, tutto sembrava portare verso un’altra finale con Carlos Alcaraz protagonista. Lo spagnolo arrivava da 16 vittorie consecutive a inizio stagione, era già stato due volte campione a Indian Wells e dava l’impressione di avere ancora una volta il controllo del torneo. Poi, però, è arrivata la svolta: Daniil Medvedev ha battuto il numero 1 del mondo e si è preso la finale, dove domenica sfiderà Jannik Sinner per il titolo del primo Masters 1000 della stagione.

È una finale che dice molto, forse più di quanto racconti il semplice tabellone. Perché mette di fronte due giocatori in un momento chiave del loro 2026, con obiettivi diversi ma entrambi pesantissimi.

Sinner cerca il primo titolo stagionale e un segnale forte

Jannik arriva all’ultimo atto dopo una settimana molto solida, chiusa fin qui senza perdere nemmeno un set. Ha superato avversari complicati, ha alzato il livello nei momenti importanti e si è preso la sua prima finale a Indian Wells, torneo che finora gli era sempre sfuggito proprio sul più bello.

Il dato forse più interessante, però, è un altro: anche se negli ultimi mesi l’attenzione si è concentrata molto sul dominio di Alcaraz, non va dimenticato che Sinner aveva chiuso il 2025 vincendo Vienna, Parigi-Bercy e ATP Finals, perdendo appena un set in 15 partite. Il fatto che una semifinale persa al quinto set agli Australian Open contro Djokovic sia stata vissuta quasi come una delusione racconta benissimo il livello di standard che l’azzurro si è imposto.

A Indian Wells ha l’occasione non solo di vincere il primo trofeo del 2026, ma anche di rilanciare in modo concreto la sua rincorsa al numero 1 del mondo. Il vantaggio di Alcaraz nel ranking live resta importante, ma un successo nel deserto sarebbe comunque un segnale forte: Sinner c’è, è stabilmente lì e resta uno dei riferimenti assoluti del circuito.

Medvedev vuole confermare che il vero Daniil è tornato

Dall’altra parte c’è un Medvedev che sembra essersi rimesso in moto davvero. Il russo, già sicuro di tornare in top 10 da lunedì, arriva a questa finale con una fiducia ritrovata e con un 2026 che lo ha già visto vincere a Brisbane e Dubai. Più ancora del ranking, a colpire è la sensazione tecnica: Daniil sta giocando un tennis più convinto, più aggressivo, ma senza perdere la sua natura.

La vera notizia, infatti, non è che Medvedev attacchi di più. La vera notizia è che ora riesce a farlo con equilibrio. In passato, quando provava a forzare troppo, finiva spesso per snaturarsi. Oggi invece sembra aver trovato la misura giusta: resta profondo, difficile da spostare, intelligentissimo da fondo, ma quando serve prende lui l’iniziativa e toglie tempo agli avversari.

La vittoria su Alcaraz è stata pesantissima anche per questo motivo. Battere il numero 1 del mondo in una partita del genere e arrivare poi in finale contro Sinner gli offre una chance enorme: diventare il primo giocatore a battere Alcaraz e Sinner nello stesso torneo dai tempi di Novak Djokovic alle ATP Finals 2023. Sarebbe un messaggio fortissimo: Medvedev non è soltanto tornato competitivo, è tornato davvero per vincere i tornei grandi.

I precedenti raccontano una rivalità completamente cambiata

La rivalità tra Sinner e Medvedev è una delle più interessanti degli ultimi anni proprio perché ha cambiato faccia più volte. Il russo aveva dominato l’inizio, vincendo i primi sei scontri diretti. Poi però la storia si è ribaltata: Sinner ha vinto otto delle successive nove sfide, portandosi avanti 8-7 nei precedenti.

Questo dato pesa, perché racconta un cambiamento tecnico e mentale importante. Negli ultimi confronti l’azzurro è riuscito a fare ciò che in pochi sanno fare contro Medvedev: prendergli il tempo, sfondare da fondo e impedirgli di trasformare la partita in una lunga trappola tattica. L’ultimo confronto, alle ATP Finals 2024, era stato vinto da Sinner in modo piuttosto netto, 6-3 6-4.

Ma la sensazione, oggi, è che questa finale sia diversa. Il Medvedev che arriva a Indian Wells 2026 non è quello visto in difficoltà nella parte finale del 2024 o nel 2025 più opaco. È un giocatore che ha ritrovato servizio, profondità, fiducia e soprattutto convinzione.

La chiave tattica: chi prenderà in mano il centro dello scambio

Dal punto di vista tecnico, la finale sembra ruotare attorno a una domanda centrale: chi riuscirà a comandare il centro del campo?

Sinner, quando gioca il suo miglior tennis, è uno dei più aggressivi del circuito. Ama prendere la palla presto, togliere tempo, spostare l’avversario e aprirsi il campo con la velocità di esecuzione. Se riesce a entrare nello scambio alle sue condizioni, può travolgere anche un difensore straordinario come Medvedev.

Il russo, però, negli ultimi giorni ha mostrato una versione più propositiva del solito. Non aspetta soltanto: serve bene, risponde profondo e appena può entra lui per primo nello scambio. Contro Alcaraz questa scelta ha funzionato in modo quasi perfetto. Contro Sinner, probabilmente, dovrà essere ancora più preciso, perché l’azzurro tende a soffrire meno di altri le variazioni di ritmo e a punire subito ogni palla leggermente più corta.

La mia impressione è che il match dipenderà moltissimo dal rendimento dei primi colpi: servizio + primo scambio. Se Medvedev riuscirà a tenere alta la percentuale di prime e a far partire lo scambio in controllo, la partita sarà lunghissima e molto equilibrata. Se invece Sinner entrerà spesso bene in risposta e prenderà campo fin dai primi due colpi, allora il russo rischierà di dover rincorrere troppo.

Sinner parte leggermente avanti, ma stavolta Medvedev è molto più pericoloso

Guardando forma recente, precedenti e struttura del matchup, Sinner parte forse con un piccolo vantaggio. Ha attraversato il torneo senza perdere set, ha più continuità da molti mesi e negli ultimi incroci ha dimostrato di sapere bene come aggredire Medvedev.

Però questa è una finale molto meno sbilanciata di quanto sarebbe stata qualche mese fa. Medvedev arriva con il vento in poppa, ha appena eliminato Alcaraz e sembra davvero aver ritrovato quel mix di fiducia, ordine e cattiveria che lo rende uno degli avversari più scomodi del circuito.

In più, per entrambi c’è un elemento psicologico importante. Sinner può vincere il primo titolo stagionale e rilanciare la sua corsa ai grandi traguardi del 2026. Medvedev può certificare in modo definitivo il proprio ritorno ai massimi livelli. È proprio questo che rende la finale così affascinante: nessuno dei due è lì per caso, e per entrambi questa partita può spostare molto.

Una finale che può pesare anche oltre Indian Wells

A volte le finali di marzo sembrano soltanto tappe importanti di inizio stagione. Questa, invece, ha l’aria di poter lasciare un segno più profondo. Per Sinner sarebbe il completamento di un percorso di crescita anche a Indian Wells, torneo che finora gli era sfuggito. Per Medvedev sarebbe la prova definitiva che il suo nome va rimesso, senza esitazioni, accanto a quelli dei veri candidati ai titoli più pesanti.

Nel deserto californiano, dunque, non c’è in palio soltanto un trofeo. C’è un pezzo importante di gerarchie del circuito. E per questo Sinner-Medvedev promette di essere una finale vera, dura, tattica e pesantissima.

Il programma delle Finali

Stadium 1 – ore 19:00

Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina

Daniil Medvedev vs Jannik Sinner (Non prima 22:00)





Francesco Paolo Villarico