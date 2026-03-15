Sinner-Medvedev, atto finale nel deserto: chi si prende Indian Wells? (con il programma completo di oggi)
Fino a poche ore fa, tutto sembrava portare verso un’altra finale con Carlos Alcaraz protagonista. Lo spagnolo arrivava da 16 vittorie consecutive a inizio stagione, era già stato due volte campione a Indian Wells e dava l’impressione di avere ancora una volta il controllo del torneo. Poi, però, è arrivata la svolta: Daniil Medvedev ha battuto il numero 1 del mondo e si è preso la finale, dove domenica sfiderà Jannik Sinner per il titolo del primo Masters 1000 della stagione.
È una finale che dice molto, forse più di quanto racconti il semplice tabellone. Perché mette di fronte due giocatori in un momento chiave del loro 2026, con obiettivi diversi ma entrambi pesantissimi.
Sinner cerca il primo titolo stagionale e un segnale forte
Jannik arriva all’ultimo atto dopo una settimana molto solida, chiusa fin qui senza perdere nemmeno un set. Ha superato avversari complicati, ha alzato il livello nei momenti importanti e si è preso la sua prima finale a Indian Wells, torneo che finora gli era sempre sfuggito proprio sul più bello.
Il dato forse più interessante, però, è un altro: anche se negli ultimi mesi l’attenzione si è concentrata molto sul dominio di Alcaraz, non va dimenticato che Sinner aveva chiuso il 2025 vincendo Vienna, Parigi-Bercy e ATP Finals, perdendo appena un set in 15 partite. Il fatto che una semifinale persa al quinto set agli Australian Open contro Djokovic sia stata vissuta quasi come una delusione racconta benissimo il livello di standard che l’azzurro si è imposto.
A Indian Wells ha l’occasione non solo di vincere il primo trofeo del 2026, ma anche di rilanciare in modo concreto la sua rincorsa al numero 1 del mondo. Il vantaggio di Alcaraz nel ranking live resta importante, ma un successo nel deserto sarebbe comunque un segnale forte: Sinner c’è, è stabilmente lì e resta uno dei riferimenti assoluti del circuito.
Medvedev vuole confermare che il vero Daniil è tornato
Dall’altra parte c’è un Medvedev che sembra essersi rimesso in moto davvero. Il russo, già sicuro di tornare in top 10 da lunedì, arriva a questa finale con una fiducia ritrovata e con un 2026 che lo ha già visto vincere a Brisbane e Dubai. Più ancora del ranking, a colpire è la sensazione tecnica: Daniil sta giocando un tennis più convinto, più aggressivo, ma senza perdere la sua natura.
La vera notizia, infatti, non è che Medvedev attacchi di più. La vera notizia è che ora riesce a farlo con equilibrio. In passato, quando provava a forzare troppo, finiva spesso per snaturarsi. Oggi invece sembra aver trovato la misura giusta: resta profondo, difficile da spostare, intelligentissimo da fondo, ma quando serve prende lui l’iniziativa e toglie tempo agli avversari.
La vittoria su Alcaraz è stata pesantissima anche per questo motivo. Battere il numero 1 del mondo in una partita del genere e arrivare poi in finale contro Sinner gli offre una chance enorme: diventare il primo giocatore a battere Alcaraz e Sinner nello stesso torneo dai tempi di Novak Djokovic alle ATP Finals 2023. Sarebbe un messaggio fortissimo: Medvedev non è soltanto tornato competitivo, è tornato davvero per vincere i tornei grandi.
I precedenti raccontano una rivalità completamente cambiata
La rivalità tra Sinner e Medvedev è una delle più interessanti degli ultimi anni proprio perché ha cambiato faccia più volte. Il russo aveva dominato l’inizio, vincendo i primi sei scontri diretti. Poi però la storia si è ribaltata: Sinner ha vinto otto delle successive nove sfide, portandosi avanti 8-7 nei precedenti.
Questo dato pesa, perché racconta un cambiamento tecnico e mentale importante. Negli ultimi confronti l’azzurro è riuscito a fare ciò che in pochi sanno fare contro Medvedev: prendergli il tempo, sfondare da fondo e impedirgli di trasformare la partita in una lunga trappola tattica. L’ultimo confronto, alle ATP Finals 2024, era stato vinto da Sinner in modo piuttosto netto, 6-3 6-4.
Ma la sensazione, oggi, è che questa finale sia diversa. Il Medvedev che arriva a Indian Wells 2026 non è quello visto in difficoltà nella parte finale del 2024 o nel 2025 più opaco. È un giocatore che ha ritrovato servizio, profondità, fiducia e soprattutto convinzione.
La chiave tattica: chi prenderà in mano il centro dello scambio
Dal punto di vista tecnico, la finale sembra ruotare attorno a una domanda centrale: chi riuscirà a comandare il centro del campo?
Sinner, quando gioca il suo miglior tennis, è uno dei più aggressivi del circuito. Ama prendere la palla presto, togliere tempo, spostare l’avversario e aprirsi il campo con la velocità di esecuzione. Se riesce a entrare nello scambio alle sue condizioni, può travolgere anche un difensore straordinario come Medvedev.
Il russo, però, negli ultimi giorni ha mostrato una versione più propositiva del solito. Non aspetta soltanto: serve bene, risponde profondo e appena può entra lui per primo nello scambio. Contro Alcaraz questa scelta ha funzionato in modo quasi perfetto. Contro Sinner, probabilmente, dovrà essere ancora più preciso, perché l’azzurro tende a soffrire meno di altri le variazioni di ritmo e a punire subito ogni palla leggermente più corta.
La mia impressione è che il match dipenderà moltissimo dal rendimento dei primi colpi: servizio + primo scambio. Se Medvedev riuscirà a tenere alta la percentuale di prime e a far partire lo scambio in controllo, la partita sarà lunghissima e molto equilibrata. Se invece Sinner entrerà spesso bene in risposta e prenderà campo fin dai primi due colpi, allora il russo rischierà di dover rincorrere troppo.
Sinner parte leggermente avanti, ma stavolta Medvedev è molto più pericoloso
Guardando forma recente, precedenti e struttura del matchup, Sinner parte forse con un piccolo vantaggio. Ha attraversato il torneo senza perdere set, ha più continuità da molti mesi e negli ultimi incroci ha dimostrato di sapere bene come aggredire Medvedev.
Però questa è una finale molto meno sbilanciata di quanto sarebbe stata qualche mese fa. Medvedev arriva con il vento in poppa, ha appena eliminato Alcaraz e sembra davvero aver ritrovato quel mix di fiducia, ordine e cattiveria che lo rende uno degli avversari più scomodi del circuito.
In più, per entrambi c’è un elemento psicologico importante. Sinner può vincere il primo titolo stagionale e rilanciare la sua corsa ai grandi traguardi del 2026. Medvedev può certificare in modo definitivo il proprio ritorno ai massimi livelli. È proprio questo che rende la finale così affascinante: nessuno dei due è lì per caso, e per entrambi questa partita può spostare molto.
Una finale che può pesare anche oltre Indian Wells
A volte le finali di marzo sembrano soltanto tappe importanti di inizio stagione. Questa, invece, ha l’aria di poter lasciare un segno più profondo. Per Sinner sarebbe il completamento di un percorso di crescita anche a Indian Wells, torneo che finora gli era sfuggito. Per Medvedev sarebbe la prova definitiva che il suo nome va rimesso, senza esitazioni, accanto a quelli dei veri candidati ai titoli più pesanti.
Nel deserto californiano, dunque, non c’è in palio soltanto un trofeo. C’è un pezzo importante di gerarchie del circuito. E per questo Sinner-Medvedev promette di essere una finale vera, dura, tattica e pesantissima.
Il programma delle Finali
Stadium 1 – ore 19:00
Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina
Daniil Medvedev vs Jannik Sinner (Non prima 22:00)
Francesco Paolo Villarico
TAG: Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Masters 1000 Indian Wells, Masters 1000 Indian Wells 2026
Ieri Jannik ha concesso palle break in un solo game su 9-10 contro il numero 4 al mondo (annullandola con ace)
Non ha servito malissimo
Sinner è molto favorito, le quote di Medvedev sono attorno al 4 per intenderci
Questo non vuol dire che parta avendo già vinto, ma c’è da dire che il tennis di Danilo, anche del miglior Danil, è più in grado di mettere in difficoltà Alcaraz che Sinner per caratteristiche.
Ma sono d’accordo anch’io che non sarà facile per niente, ma vedo comunque leggermente favorito Jannik.
Alcaraz ha servito con il 63% e ha fatto il 69% dei punti con la prima. Ma appunto, Sinner è più forte di Alcaraz al servizio sia in carriera che nel 2026. Già lo scorso anno era stato il migliore (performance rating) e quest’anno ha anche migliorato percentuali di Ace e percentuali di prime (rispettivamente 15.1% e 66.8% vs 8.9% e 62%).. ovviamente le singole partite non si vincono con i numeri ma un po’ danno fiducia…
@ Giampi (#4574779)
Forse ieri era “in palla” con la battuta oppure ha trovato una rotazione che infastidiva Alcaraz perché il concetto di “rischio” sulla seconda (non ho ancora trovato la velocità media) non trova riscontro con il dato di ZERO doppi falli!
Il dato sulla seconda è interessante perché Medvedev,tra i giocatori di alto livello, ha la peggiore performance sulla seconda sia in carriera che nel 2026 (rispettivamente 50.8% e 49.7%!!!). Pur vincendo l’86.0% delle partite, in dieci partite su ventuno ha fatto meno del 50% dei punti sulla seconda. Ieri, ha spinto la seconda molto più del solito prendendosi dei rischi e Alcaraz che voleva essere come al solito molto avanzato e aggressivo è rimasto spesso sorpreso, si è trovato la palla addosso e ha sbagliato tante risposte. Se avesse modificato la posizione, almeno nel secondo set, per fare partire lo scambio probabilmente avrebbe avuto dividendi migliori.. Nel team Sinner avranno visto la partita e preso appunti..
@ JannikUberAlles (#4574767)
Per completare il “quadro” di confronto…
…ieri Sinner ha servito il 57% di prime vincendone un 83%.
Credo che sia un livello INSUFFICIENTE da tenere in finale, dove dovrebbe stare almeno sul 65%.
Resta il dubbio sul possibile “condizionamento” patito per la contrattura al muscolo dorsale, che interessa proprio il servizio.
Pensi troppo. Medvedev è in forma come non era da parecchio tempo, ed è tranquillo con la testa. Sulla carta dico Jannik, ma non sarà facile per niente
Per il russo una vittoria questa sera significherebbe la classica “settimana perfetta”. Prevalere in rapida successione sui due tennisti più forti al mondo non capita spesso ma capita. Servirà uno Jannik al top, perché visti gli highlights del match tra Danil e Carlitos il russo sembra aver ritrovato il tennis dei suoi giorni migliori.
A prescindere, forza Roscio. Prenditi il DeserTennis dei Pozzi Indiani!!!
Quando realizzi certe “imprese” sei molto “in fiducia” ma credo che la performance di Medvedev dipenderà molto dal servizio di Jannik, in particolare dalle “prime”.
Ieri Carlos ha piazzato “solo” (poco per lui!) il 63% (in genere, quando è in palla, viaggia oltre il 70) ma soprattutto ha vinto solo il 69% dei punti relativi (in genere soprattutto il 75%) con APPENA 2 ACE!
50 e 50 come sempre
Penso che Medvedev potrebbe essere appagato dall’aver battuto il numero 1 e avere un leggero calo. Poi penso che la partita perfetta come quella di ieri sia molto difficile da replicare già il giorno dopo, ma vedremo.
Capisco molto bene quello che scrivi, in maniera peraltro molto “ficcante”. Però non credo: Medvedev ha già vinto due tornei in questa stagione, pertanto è mentalmente pronto e preparato all’eventuale “scarico” post – impresa. Poi sono sempre dettagli. Lo stesso può dirsi per Jannik.
Thanks! 😉
Credo che sia una finale davvero difficile per Sinner, che non ho visto mobile come nei momenti migliori e non so se sia dovuto al problema (contrattura?) alla schiena o al lavoro di potenziamento muscolare che sta facendo…
…al contrario ho visto un Medvedev tornato sui suoi massimi livelli e mi ha impressionato il suo 74% di punti con la SECONDA, dato che Alcaraz ha un’ottima risposta ed in genere è molto aggressivo proprio sulle seconde.
C’è da sperare che Jannik parta bene e che il russo sbagli qualche colpo facile e si innervosisca…
… ultimamente è davvero TROPPO tranquillo!
😉
Si annuncia una guerra di posizione.
Un Medvedev in grandissima forma che ieri ha attaccato la riga di fondo come mai forse in carriera.
Da quella posizione il muro russo diventa veramente difficile da sgretolare.
Jannik lo devo per forza spingere indietro e rimetterlo nella posizione cui era abituato a gestirlo.
Quindi caccia grossa alla riga di fondo… Chi riuscirà a mettere i piedi lì con più continuità e, almeno a tratti, anche nei turni di servizio dell’avversario quasi sicuramente alzerà la coppa.
La chiave, come sempre e forse ancor di più, saranno i colpi di inizio gioco… Fondamentale trovare il maggior numero di risposte nell’ultimo mezzo metro di campo e non permettere all’avversario di fare altrettanto.
Sinner: troppo centrato; superato senza sbandamenti tabellone difficilissimo con Fonseca senza nulla da perdere (Tien, idem) e Zverev assai difficile da mettere sotto in modo cosi’ perentorio.
Medvedev invece esce da partita molto dura e avrá scorie.
Per fortuna niente sondaggio che l’ultima volta ha portato sfiga!!
Alcaraz asfaltato.
Ha dimostrato ancora una volta di non essere in grado di cambiare il piano tattico in caso di difficoltà.
Sinner da questo punto di vista è di un altro livello.
Se stasera vince entro l’estate torna al n.1.
@ Inox (#4574715)
Anche no dai: in seconda serata italiana (se sono celeri).
Adda passa’ a nuttata… Cit
Io penso che Medvedev (che a me piace moltissimo) potrebbe essere un po’ appagato sul piano mentale dopo l’incontro di ieri. Appagato diciamo “inconsciamente” come quando uno ha portato a termine al meglio il proprio dovere, è stato un bravo bimbo, e quindi anche se non vuole ha un rilassamento. Questo potrebbe portarlo a qualche momento di calo di tensione che potrebbe risultare fatale per il match davanti a un Sinner anche solo ben centrato. E io spero che sia così. Ovvio che Sinner non ha bisogno di nessun calo di Medvedev per vincere, davo solo una lettura della situazione, ma Jannik questa vittoria la vuole e se la merita. Infine chi vede in Medvedev uno Zverev più forte secondo me sbaglia battono in modo diversissimo e danno una palla molto diversa, per non parlare della copertura della linea di fondo che secondo me ha geometrie molto differenti