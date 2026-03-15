Challenger Cap Cana, Phoenix, Kigali 2, Cherbourg-en-Cotentin, Santiago e Hersonissos 2: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
CHALLENGER Cap Cana (🇩🇴 Repubblica Dominicana) – Finali, cemento
ESTADIO CAP CANA – ore 16:00
Mattia Bellucci
vs Mariano Navone
Il match deve ancora iniziare
Daniel Cukierman / Trey Hilderbrand vs Romain Arneodo / Marcelo Demoliner
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Phoenix (🇺🇸 USA) – Finali, cemento
Center Court – ore 20:00
Hugo Nys
/ Edouard Roger-Vasselin
vs Diego Hidalgo
/ Patrik Trhac
Il match deve ancora iniziare
Marcos Giron vs Ethan Quinn (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Hersonissos 2 (Grecia 🇬🇷) – Finale, cemento
Center – ore 09:30
Maxim Mrva
vs Toby Samuel
ATP Hersonissos
Maxim Mrva
2
3
Toby Samuel [2]
6
6
Vincitore: Samuel
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Samuel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
T. Samuel
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Mrva
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Mrva
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
30-40
2-5 → 2-6
T. Samuel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
M. Mrva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
M. Mrva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
T. Samuel
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
CHALLENGER Cherbourg (Francia 🇫🇷) – Finale, cemento (al coperto)
Jean Jaures – ore 15:00
Pavel Kotov
vs Filippo Romano
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Kigali 2 (Ruanda 🇷🇼) – Finale, terra battuta
CENTER – ore 10:00
Marco Trungelliti
vs Marco Cecchinato
ATP Kigali
Marco Trungelliti [1]
15
4
6
5
Marco Cecchinato [8]•
0
6
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Cecchinato
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
M. Trungelliti
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Trungelliti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-0 → 6-0
M. Trungelliti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
M. Trungelliti
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
1-0 → 2-0
M. Cecchinato
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Trungelliti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
df
40-40
40-A
4-5 → 4-6
M. Cecchinato
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
4-4 → 4-5
M. Cecchinato
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
M. Trungelliti
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
1-2 → 1-3
M. Cecchinato
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-1 → 1-2
M. Cecchinato
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 0-1
CHALLENGER Santiago (Cile 🇨🇱) – Finale, terra battuta
Cancha Central – ore 20:00
Genaro Alberto Olivieri
vs Henrique Rocha
Il match deve ancora iniziare
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