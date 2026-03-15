Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Cap Cana, Phoenix, Kigali 2, Cherbourg-en-Cotentin, Santiago e Hersonissos 2: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

15/03/2026 08:59 Nessun commento
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso

CHALLENGER Cap Cana (🇩🇴 Repubblica Dominicana) – Finali, cemento

ESTADIO CAP CANA – ore 16:00
Mattia Bellucci ITA vs Mariano Navone ARG
Il match deve ancora iniziare

Daniel Cukierman ISR / Trey Hilderbrand USA vs Romain Arneodo MON / Marcelo Demoliner BRA

Il match deve ancora iniziare









CHALLENGER Phoenix (🇺🇸 USA) – Finali, cemento

Center Court – ore 20:00
Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA
Il match deve ancora iniziare

Marcos Giron USA vs Ethan Quinn USA (Non prima 22:00)

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CHALLENGER Hersonissos 2 (Grecia 🇬🇷) – Finale, cemento

Center – ore 09:30
Maxim Mrva CZE vs Toby Samuel GBR
ATP Hersonissos
Maxim Mrva
2
3
Toby Samuel [2]
6
6
Vincitore: Samuel
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CHALLENGER Cherbourg (Francia 🇫🇷) – Finale, cemento (al coperto)

Jean Jaures – ore 15:00
Pavel Kotov RUS vs Filippo Romano ITA
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CHALLENGER Kigali 2 (Ruanda 🇷🇼) – Finale, terra battuta

CENTER – ore 10:00
Marco Trungelliti ARG vs Marco Cecchinato ITA
ATP Kigali
Marco Trungelliti [1]
15
4
6
5
Marco Cecchinato [8]
0
6
0
3
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CHALLENGER Santiago (Cile 🇨🇱) – Finale, terra battuta

Cancha Central – ore 20:00
Genaro Alberto Olivieri ARG vs Henrique Rocha POR
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