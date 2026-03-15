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Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 15 Marzo 2026

15/03/2026 08:50 3 commenti
Federico Bondioli nella foto
Federico Bondioli nella foto

EGY M15 Sharm ElSheikh 15000 – Final
[1] Federico Bondioli ITA vs [3] Michal Krajci SVK ore 10:00

ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-03-08T00:00:00Z
Michal Krajci
2
4
Federico Bondioli
6
6
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CRO M15 Porec 15000 – Final
[4] Tommaso Compagnucci ITA vs [3] Mili Poljicak CRO ore 11:00

ITF M15 Porec - 2026-03-08T00:00:00Z
Tommaso Compagnucci
15
3
0
Mili Poljicak
30
6
0
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GRE W50 Heraklion 40000 – Final
[7] Irene Burillo ESP vs [13] Jennifer Ruggeri ITA ore 11:00

ITF W50 Heraklion - 2026-03-08T00:00:00Z
Jennifer Ruggeri
5
2
Irene Burillo
7
6
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MEX W35 Huamantla 30000 – Final
[3] Miriana Tona ITA vs [5] Valeriya Strakhova UKR ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

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3 commenti

Henry (Guest) 15-03-2026 10:22

Bondioli porta a casa il torneo 😉

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Gaz (Guest) 15-03-2026 09:51

@ Gaz (#4574702)

È uscita ora,mentre scrivevo,con Kalinina già avanti di un set.

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Gaz (Guest) 15-03-2026 09:49

Oggi non è uscita la pagina del 125 di Antalya, si può capire di domenica, anche se può succedere di coincidire con l’atto conclusivo del torneo,chi abbia seguito i risultati del torneo,quì quotidianamente,per il risultato finale vada altrove.
Più rilevante certamente il doppio misto circense.
Al momento Kalinina avanti di un set.
Ma volevo piuttosto parlare del successo della Tararudee, lo ritengo più un ITF il 125, ma è ufficialmente il primo titolo wta della Thailandese, che ha dello straordinario per la provenienza geografica, un paese non proprio di tradizione,cosa rarissima, spesso qualcuna combina qualcosina in qualche torneino in Asia ma non in America.
Pensavo che Lilli Tagger fosse lanciata per diventare la più giovane a superare le qualificazioni degli Australian Open,ma quel 6-3 6-0 subito nel turno decisivo oggi è un po meno sorprendentemente, anche se come punteggio lo rimane a mio avviso.
Complimenti.

 1
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