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Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 15 Marzo 2026
15/03/2026 08:50 3 commenti
M15 Sharm ElSheikh 15000 – Final
[1] Federico Bondioli vs [3] Michal Krajci ore 10:00
ITF M15 Sharm ElSheikh - 2026-03-08T00:00:00Z
Michal Krajci
2
4
Federico Bondioli
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
4-6
Federico Bondioli
15-0
30-0
40-0
4-5 → 4-6
Michal Krajci
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Federico Bondioli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Michal Krajci
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Federico Bondioli
15-0
30-0
40-0
40-15
3-2 → 3-3
Michal Krajci
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Federico Bondioli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Michal Krajci
15-0
30-0
30-15
40-15
1-1 → 2-1
Federico Bondioli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Michal Krajci
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
2-6
Federico Bondioli
30-0
40-0
40-15
2-5 → 2-6
Michal Krajci
15-0
15-15
15-30
15-40
2-4 → 2-5
Federico Bondioli
15-0
30-0
30-15
40-15
2-3 → 2-4
Michal Krajci
15-0
30-0
40-0
40-15
1-3 → 2-3
Federico Bondioli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Michal Krajci
0-15
0-30
15-30
30-40
1-1 → 1-2
Federico Bondioli
15-0
30-0
40-0
1-0 → 1-1
Michal Krajci
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
M15 Porec 15000 – Final
[4] Tommaso Compagnucci vs [3] Mili Poljicak ore 11:00
ITF M15 Porec - 2026-03-08T00:00:00Z
Tommaso Compagnucci•
15
3
0
Mili Poljicak
30
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tommaso Compagnucci
15-0
15-15
15-30
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
Mili Poljicak
0-15
15-15
30-15
40-15
3-5 → 3-6
Tommaso Compagnucci
15-0
30-0
40-0
2-5 → 3-5
Mili Poljicak
0-15
15-15
30-15
40-15
2-4 → 2-5
Tommaso Compagnucci
0-15
0-30
0-40
2-3 → 2-4
Mili Poljicak
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Tommaso Compagnucci
0-15
15-30
15-40
2-1 → 2-2
Mili Poljicak
0-15
0-30
0-40
15-40
1-1 → 2-1
Tommaso Compagnucci
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Mili Poljicak
15-0
40-0
0-0 → 0-1
W50 Heraklion 40000 – Final
[7] Irene Burillo vs [13] Jennifer Ruggeri ore 11:00
ITF W50 Heraklion - 2026-03-08T00:00:00Z
Jennifer Ruggeri
5
2
Irene Burillo
7
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
2-6
Jennifer Ruggeri
15-0
15-15
15-30
15-40
2-5 → 2-6
Irene Burillo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Jennifer Ruggeri
15-0
30-0
30-15
40-15
1-4 → 2-4
Irene Burillo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Jennifer Ruggeri
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Irene Burillo
15-0
15-15
30-15
40-15
1-1 → 1-2
Jennifer Ruggeri
15-0
30-0
40-0
0-1 → 1-1
Irene Burillo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
5-7
Jennifer Ruggeri
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-6 → 5-7
Irene Burillo
15-0
15-15
30-15
40-15
5-5 → 5-6
Jennifer Ruggeri
15-0
30-0
30-15
40-15
4-5 → 5-5
Irene Burillo
15-0
30-0
40-0
4-4 → 4-5
Jennifer Ruggeri
15-0
30-0
30-15
40-15
3-4 → 4-4
Irene Burillo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Jennifer Ruggeri
0-15
0-30
0-40
2-3 → 2-4
Irene Burillo
0-15
0-30
0-40
1-3 → 2-3
Jennifer Ruggeri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Irene Burillo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Jennifer Ruggeri
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Irene Burillo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
W35 Huamantla 30000 – Final
[3] Miriana Tona vs [5] Valeriya Strakhova ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
3 commenti
Bondioli porta a casa il torneo 😉
@ Gaz (#4574702)
È uscita ora,mentre scrivevo,con Kalinina già avanti di un set.
Oggi non è uscita la pagina del 125 di Antalya, si può capire di domenica, anche se può succedere di coincidire con l’atto conclusivo del torneo,chi abbia seguito i risultati del torneo,quì quotidianamente,per il risultato finale vada altrove.
Più rilevante certamente il doppio misto circense.
Al momento Kalinina avanti di un set.
Ma volevo piuttosto parlare del successo della Tararudee, lo ritengo più un ITF il 125, ma è ufficialmente il primo titolo wta della Thailandese, che ha dello straordinario per la provenienza geografica, un paese non proprio di tradizione,cosa rarissima, spesso qualcuna combina qualcosina in qualche torneino in Asia ma non in America.
Pensavo che Lilli Tagger fosse lanciata per diventare la più giovane a superare le qualificazioni degli Australian Open,ma quel 6-3 6-0 subito nel turno decisivo oggi è un po meno sorprendentemente, anche se come punteggio lo rimane a mio avviso.
Complimenti.