Challenger 75 Cuernavaca: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nelle quali

15/03/2026 08:30 6 commenti
Matteo Covato, classe 2005
MEX Challenger 75 Cuernavaca – Tabellone Principale – Hard
(1) Federico Agustin Gomez ARG vs Dan Martin CAN
Beibit Zhukayev KAZ vs Facundo Mena ARG
Qualifier vs Taro Daniel JPN
(PR) Aidan Mayo USA vs (6) Andres Andrade ECU

(3) Oliver Crawford GBR vs Max Wiskandt GER
(Alt) Alafia Ayeni USA vs Keegan Smith USA
Qualifier vs (WC) Alejandro Hayen MEX
Vadym Ursu UKR vs (8) Andres Martin USA

(7) Stefan Kozlov USA vs (WC) Alan Magadan MEX
Michael Mmoh USA vs Qualifier
Aryan Shah IND vs (WC) Rodrigo Alujas MEX
Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs (4) Alexis Galarneau CAN

(5) Marc-Andrea Huesler SUI vs Qualifier
Alex Hernandez MEX vs Qualifier
Tyler Zink USA vs Marc Polmans AUS
Qualifier vs (2) Juan Pablo Ficovich ARG

MEX Challenger 75 Cuernavaca – Tabellone Qualificazione – Hard
(1) Robin Catry FRA vs (WC) Diego Eloy Mendez Montiel MEX
Juan Sebastian Osorio COL vs (Alt) (10) Arthur Reymond FRA

(Alt) (2) Jake Delaney AUS vs Rafael De Alba MEX
(WC) Rodolfo Jauregui Sainz de Rozas MEX vs (12) Guillaume Dalmasso FRA

(3) Quinn Vandecasteele USA vs Felix Corwin USA
(WC) Guillermo Tunas MEX vs (8) Miguel Tobon COL

(4) Tibo Colson BEL vs Samuel Alejandro Linde Palacios COL
Jesse Flores CRC vs (11) Matteo Covato ITA

(5) Karl Poling USA vs (Alt) Pranav Kumar USA
(Alt) Takeru Yuzuki JPN vs (9) Mario Gonzalez Fernandez ESP

(6) Juan Sebastian Gomez COL vs Samuel Heredia COL
(WC) Alan Raul Sau Franco MEX vs (7) Alan Fernando Rubio Fierros MEX

6 commenti

Rafan96 15-03-2026 11:23

Crawford

Huesler

Gomez
Kozlov

Andrade
Martin
Pacheco
Zink

miky85 15-03-2026 11:02

Pacheco

Martin

Andrade
Ficovich

Gómez
Crawford
Mmoh
Q

Donato 15-03-2026 10:59

Huesler

Daniel

Crawford
Mmoh

Gomez
Martin
Galarneau
Ficovich

patrick 15-03-2026 10:12

CRAWFORD

KOZLOV

GOMEZ
ZINK

ANDRADE
MARTIN
PACHECO
HUESLER

Dany 15-03-2026 09:57

HUESLER

MARTIN

GOMEZ
MMOH

DANIEL
AYENI
GALARNEAU
POLMANS

brizz 15-03-2026 09:23

andrade

galarneau

a.martin
huesler

gomez
smith
mmoh
ficovich

