Challenger 75 Cuernavaca: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nelle quali

Challenger 75 Cuernavaca – Tabellone Principale – Hard

(1) Federico Agustin Gomez vs Dan Martin

Beibit Zhukayev vs Facundo Mena

Qualifier vs Taro Daniel

(PR) Aidan Mayo vs (6) Andres Andrade

(3) Oliver Crawford vs Max Wiskandt

(Alt) Alafia Ayeni vs Keegan Smith

Qualifier vs (WC) Alejandro Hayen

Vadym Ursu vs (8) Andres Martin

(7) Stefan Kozlov vs (WC) Alan Magadan

Michael Mmoh vs Qualifier

Aryan Shah vs (WC) Rodrigo Alujas

Rodrigo Pacheco Mendez vs (4) Alexis Galarneau

(5) Marc-Andrea Huesler vs Qualifier

Alex Hernandez vs Qualifier

Tyler Zink vs Marc Polmans

Qualifier vs (2) Juan Pablo Ficovich

(1) Robin Catryvs (WC) Diego Eloy Mendez MontielJuan Sebastian Osoriovs (Alt) (10) Arthur Reymond

(Alt) (2) Jake Delaney vs Rafael De Alba

(WC) Rodolfo Jauregui Sainz de Rozas vs (12) Guillaume Dalmasso

(3) Quinn Vandecasteele vs Felix Corwin

(WC) Guillermo Tunas vs (8) Miguel Tobon

(4) Tibo Colson vs Samuel Alejandro Linde Palacios

Jesse Flores vs (11) Matteo Covato

(5) Karl Poling vs (Alt) Pranav Kumar

(Alt) Takeru Yuzuki vs (9) Mario Gonzalez Fernandez

(6) Juan Sebastian Gomez vs Samuel Heredia

(WC) Alan Raul Sau Franco vs (7) Alan Fernando Rubio Fierros