Efficienza elevata ad arte: Sinner regola Zverev, centra la prima finale al Masters 1000 Indian Wells

Efficienza elevata ad arte, con la perfezione nei momenti decisivi e una facilità a tratti imbarazzante nel cambiare ritmo, velocità di palla, intensità e aggressività quando ha sentito il momento, quello giusto per scappare via. Il tennis è uno sport di situazione, ma assolutamente geometrico e mentale, e non ci sono su piazza molti sportivi tanto cerebrali quanto talentosi come Jannik Sinner, bravissimo a provocare e capitalizzare gli errori ed incertezze di Sasha Zverev e mettere la freccia con un paio di accelerate da pilota di F1 seduto su un auto da pole position. Bravo, forte e concentratissimo Sinner nella prima semifinale del Master 1000 di Indian Wells dove ha regolato Alexander Zverev per 6-2 6-4 dando una grande dimostrazione di forza e terribile efficacia, cancellando anche i timori sorti nel riscaldamento pre partita, dove si è fermato dopo un servizio e si è fatto massaggiare vigorosamente la parte bassa della schiena. Niente di che, per fortuna, lo si è visto subito dalle velocità altissime dei servizi di Jannik e dalla intensità generale di gioco, in particolare nel secondo set quando il tedesco ha sbagliato di meno e la qualità generale di gioco si è alzata, con l’azzurro troppo superiore nel portare l’asticella ancor più in alto con risposte ficcanti e una intensità in scambio così elevata da portare Zverev su vette proibite, a sentire la pressione e sbagliare.

È piaciuto come Jannik, dopo un primo set vinto quasi senza colpo ferire per i tanti errori del tedesco una volta smarrita la prima palla, dal secondo parziale ha pestato duro, a tratti durissimo, risalendo il campo dalla risposta con velocità supersonica e spingendo con grande potenza, anche con quel diritto finora un po’ altalenante nel torneo e tornato tuonante e definitivo come nelle grandi giornate del 2025 o 2024. Una palla pesante, abbastanza carica di spin ma assai veloce e profonda, “cattiva”, che insieme a rovesci altrettanto ficcanti ha messo in crisi totale Zverev, troppo lontano dal campo, incerto e falloso appena non è riuscito a fare la differenza con il servizio. L’incontro dopo una prima fase dominata dalla battuta è cambiato in modo repentino nel quinto game: Sasha smarrisce la prima palla, tutto diventa difficilissimo per lui. Si è avvertita subito in campo l’ineluttabilità di quel che stava per accadere: Jannik ha scelto con lucidità estrema di rispondere comunque molto da dietro, anche sulle seconde di servizio, per iniziare lo scambio con una risposta consistente al centro, e velocissimo a tornare nei pressi della riga di fondo. L’atavico attendismo ha affossato il tedesco perché sul primo colpo di scambio non è quasi mai stato pronto ad entrare forte e cercare di cogliere impreparato uno Jannik in corsa in avanti. È tuttavia da sottolineare soprattutto i meriti di Sinner, che a livello tattico non ha sbagliato niente. Conosce alla perfezione il tedesco, i suoi limiti tecnici e di veduta di gioco, e ne ha approfittato raccogliendo a piene mani i frutti di colpi mai banali, tesi a costruire e portare l’altro all’errore. Ma non solo: appena nel secondo set Zverev si scrollato di dosso quintali di passività e ha iniziato a spingere di più, Sinner è fatto trovare pronto alzando ancor più il suo livello, l’intensità generale e la potenza dei colpi. Un rilancio clamoroso e bellissimo che hanno creato una differenza spettacolare, impossibile da colmare per Zverev.

Qualità.

Uso perfetto del lungo linea e timing nell'attacco.

Da vedere, e rivedere#Sinner pic.twitter.com/ba7d2TlcLV — Marco Mazzoni (@marcomazz) March 14, 2026

La risposta è stata certamente la chiave dell’incontro: Jannik ha colpito con sicurezza, avanzando rapido e scegliendo quasi sempre una traiettoria propedeutica al colpo successivo, per spostare Zverev (perlopiù verso il diritto in corsa) o con una profondità tale sul rovescio da forzarne errori. Sinner a tratti anche “bello” con schemi offensivi d’autore, ma assolutamente efficace, duro e aggressivo in risposta, fortissimo agonisticamente e con il servizio che ha marcato presente ogni qual volta ne ha avuto bisogno, vedi il 15-30 nel game per chiudere e soprattutto sulla palla break, l’unica concessa nel match nel sesto game del secondo parziale. 57% di prime palle in gioco, una percentuale ancora non ottimale, ma vincendo l’83% dei punti e solo 13 punti persi complessivamente alla battuta, con un ottimo bilancio di 16 vincenti e 6 errori (14/14 per Zverev). Altro elemento che ben spiega la consistenza e lucidità tattica di Sinner: la sua gestione ottimale nella selezione dei colpi. Nel primo set non c’è stato bisogno di inventare niente perché appena Zverev è calato alla battuta c’ha pensato proprio il tedesco a sbagliare troppo. Nel secondo set, quando gli scambi sono diventati più serrati e l’avversario più sciolto, ecco che sono arrivare due smorzate, una meglio dell’altra, nel game più duro del match, quando ha concesso una palla break (salvata con l’Ace). Possono sembrare due colpi banali, ma non lo sono stati affatto, perché hanno mandato un segnale terribile al rivale, punendo la sua posizione troppo arretrata e facendogli perdere quella sicurezza e ritmo che era migliorato. E poi, annullata la chance, ecco che Jannik ha continuato a correre andando a prendersi il break nel game successivo. Il “black mamba” che coglie l’attimo per azzannare a morte il nemico (sportivamente, s’intende). Per questo si torna alla Praticità, efficienza elevata ad arte: fare la scelta ed esecuzione ottimale nel momento perfetto a cogliere il vantaggio, senza fuochi di artificio assoluti, ma andando dritto sulla ferita dell’altro. Da campione. È piaciuta anche la velocità in campo negli spostamenti, la reattività, una condizione in crescendo, di pari passo alla fiducia.

Sinner attende Alcaraz o Medvedev in finale, con lo spagnolo lanciassimo e ancora imbattuto nel 2026. È la prima finale dell’anno per Jannik. La prima ad Indian Wells, che completa le finali raggiunte in tutti M1000. Un altro passo importante, ed è bello ritrovare Jannik in campo alla domenica. Le buone abitudini.

Marco Mazzoni

La cronaca

Zverev inizia il match con 4 prime palle una meglio dell’altra, non si è scambiato affatto e 1-0 per il tedesco. Ottimo avvio anche per Sinner, un diritto in rete ma un Ace e un altro diritto vincente, con battute fino a 133 km/h, quindi il fastidio alla parte bassa della schiena occorso nella rifinitura al momento non sembra un fattore. È un fattore il dominio del servizio, totale… nei primi 17 punti non si è andati oltre i 4 colpi. 2 pari. Sasha perde il primo punto alla battuta all’avvio del quinto game, un rovescio in rete dopo una risposta carica di Jannik, colpita da lontanissimo per far partite lo scambio. Il primo vero scambio è sul 15 pari, un altro errore di rovescio per Zverev e 15-30. Ecco finalmente un lungo lungo scambio, dalla risposta Sinner pareva in controllo poi Zverev trova lunghezza con un diritto ed è l’italiano a sbagliare al 24esimo colpo.Senza l’aiuto del servizio Zverev sente la tensione del momento, sbagliando il terzo rovescio che gli costa il 30-40, palla break. Ancora seconda, e sempre molto dietro l’azzurro, La tattica paga: risposta sicura, scambio con ritmo nemmeno massimo e stavolta è un diritto cross a tradire Zverev. 4 errori e BREAK per Sinner, avanti 3-2 e servizio. Appena è calata la battuta, Alexander è crollato. Sinner invece inizia il sesto game con il terzo Ace e poi un’altra prima eccellente al T da destra. Chiaro come Jannik, appena si palleggia, vada deciso sul diritto di Sasha e lo faccia facendolo correre. In grande sicurezza, 4-2 Sinner (con un parziale di 12 punti a 3). Ha perso sicurezza Zverev, dopo l’avvio impeccabile alla battuta, ora tutto sembra piuttosto difficile per lui, e Sinner contribuisce non poco a mettere pressione, come sul 30-15, con una risposta precisa e poi un vincente da sinistra micidiale, a tutto braccio. Zverev sbaglia ancora e concede una chance del doppio break sul 30-40. Sinner col pilota automatico, risponde profondo e centrale sull’ennesima seconda palla e il diritto di Zverev svaria via di metri. Pessimo momento per il tedesco, letteralmente crollato, per un nuovo BREAK che manda Jannik avanti 5-2 in totale sicurezza e nemmeno avendo fatto cose eccezionali, solo la sicurezza del rispondere profondo stazionando ben dietro. L’azzurro chiude il parziale 6-2 in mezz’ora, al terzo set point (doppio fallo sul primo) con un parziale di 5 game a 0 dal 2-1 sotto. Un set deludente come spettacolo, con la solidità dell’italiano opposta ai troppi errori del tedesco.

Secondo set, Zverev riparte al servizio, ma sembra in totale confusione. Terrificante dal punto di vista tecnico (e tattico) il serve and volley nel secondo punto, poi sbaglia malamente un colpo di scambio una volta in vantaggio. 15-30 e doppio fallo. Morde il telaio Sasha, sembra del tutto in bambola. 15-40 e subito due palle break. Stavolta Zverev si salva, col servizio sulla prima, e grazie ad una stecca in stile “home run” di Jannik sulla seconda, dopo diverse rincorse. Ecco finalmente il primo gran punto di Sinner, una pressione splendida col diritto quindi attacco e volée ottima. Dopo 39 minuti… un punto esclamativo. Segue un altro punto TOP, due accelerazioni lungo linea splendide, una di qua e l’altra di là, attacco e altra volée perfetta. E terza palla break del game. Si aggrappa alla battuta Sasha per salvarsi di nuovo. Con grande fatica, 1-0 Zverev. Moooolto più comodo il turno di Sinner, servizio efficace, diritto bello veloce e anche una difesa ottima sul 30-0, con un passante stretto perfetto a punire l’attacco del rivale. 1 pari. Si torna sui binari del servizio, chi mette la prima palla fa il punto, con il tedesco tornato sicuro e anche discretamente aggressivo nell’entrare in campo col primo colpo di scambio. Fino al 3-2. Sinner da 30-0 perde due punti, con due ottimi scambi di Zverev molto “pesante” e profondo. 30 pari, con poche prime palle. Sinner tira fuori dal cilindro la prima smorzata del match, un taglio col diritto vedendo Zverev molto dietro. Ottima esecuzione e scelta perfetta. Ma si va ai vantaggi (novità sui turni di JS) per un diritto di poco largo. Con una risposta super di diritto, stretta in allungo, Sasha arriva a palla break. Ace, la cancella con stile e 135 miglia, la più veloce del match. Si nuovo la palla corta, ottima, e quindi il lob di volo, e la mette negli ultimi cm del campo. Che mano! Con un bel servizio esterno, Sinner risolve il game più difficile del match. 3 pari. Jannik si prende di forza il primo punto in risposta e Sasha sente il momento, doppio fallo. 0-30. Con errore grave in scambio Zverev crolla 15-40, col padre del tedesco a testa bassa sull’errore del figlio. Che non mette più la prima palla… e sbaglia di rovescio, cercando il vincente lungo linea. Break salvato -> BREAK stappato. 4-3 Sinner. It’s tennis, baby… Zverev resta aggrappato al match, ai vantaggi resta in scia sul 5-4. Jannik serve per chiudere. Vince il primo punto Sasha, con un errore dell’azzurro (palla un po’ sporca dell’altro), poi non regge la bordata col diritto cross dell’italiano, che tante volte ha solleticato con successo il lato destro del rivale. Stavolta la smorzata col diritto non passa la rete, 15-30. Problemi? No, due Ace, perfetto quando ne ha bisogno, nella concentrazione e nella risposta tecnico motoria. 40-30 e match point. Si scambia, un diritto pesante stronca il rovescio del rivale. Game Set Match, sesta vittoria di fila sul tedesco e prima finale a Indian Wells, l’unica che gli mancava sul cemento. Un buon Sinner, in crescita, e fortissimo quando la partita rischiava di diventare dura.

Alexander Zverev vs Jannik Sinner

