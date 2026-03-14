Challenger 75 Zadar: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nel md (con una wild card) e tre nelle quali

14/03/2026 19:17
Stefano Travaglia nella foto

CRO Challenger 75 Zadar – Tabellone Principale – terra
(1) Zsombor Piros HUN vs (WC) Enrico Dalla Valle ITA
(Alt) Dusan Obradovic SRB vs Duje Ajdukovic CRO
Martin Krumich CZE vs Qualifier
Qualifier vs (7) Matej Dodig CRO

(4) Stefano Travaglia ITA vs Mili Poljicak CRO
Henri Squire GER vs Qualifier
Max Alcala Gurri ESP vs Qualifier
(SE) Maxim Mrva CZE vs (5) Alex Molcan SVK

(8) Lukas Neumayer AUT vs Sumit Nagal IND
Nerman Fatic BIH vs Tiago Pereira POR
Qualifier vs Daniel Michalski POL
Dimitar Kuzmanov BUL vs (3) Arthur Gea FRA

(6) Lorenzo Giustino ITA vs Jonas Forejtek CZE
Andrej Nedic BIH vs (WC) Emanuel Ivanisevic CRO
(WC) Josip Simundza CRO vs Qualifier
Jelle Sels NED vs (2) Kyrian Jacquet FRA

CRO Challenger 75 Zadar – Tabellone Qualificazione – terra
(Alt) (1) Adrian Boitan ROU vs Andrea Fiorentini ITA
Matyas Cerny CZE vs (12) Giuseppe La Vela ITA

(2) Stefan Palosi ROU vs (Alt) Matthias Ujvary AUT
John Sperle GER vs (7) Stefan Popovic SRB

(3) Christian Langmo USA vs Daniel Salazar COL
Maxence Bertimon FRA vs (10) Oleksii Krutykh UKR

(4) Laurent Lokoli FRA vs (WC) Karlo Kajin CRO
(Alt) Dinko Dinev BUL vs (8) Ergi Kirkin TUR

(5) Mirza Basic BIH vs (WC) Nazar Oliynykov CRO
Ben Jones GBR vs (9) Sergi Perez Contri ESP

(6) Samuele Pieri ITA vs (WC) Fran Rakonic CRO
Edison Ambarzumjan GER vs (11) Gerard Campana Lee KOR

Center Court – ore 10:00
Samuele Pieri ITA vs Fran Rakonic CRO
Laurent Lokoli FRA vs Karlo Kajin CRO
Maxence Bertimon FRA vs Oleksii Krutykh UKR
Ben Jones GBR vs Sergi Perez Contri ESP

Court 2 – ore 10:00
Edison Ambarzumjan GER vs Gerard Campana Lee KOR
Dinko Dinev BUL vs Ergi Kirkin TUR
Stefan Palosi ROU vs Matthias Ujvary AUT
Christian Langmo USA vs Daniel Salazar COL

Court 3 – ore 10:00
Matyas Cerny CZE vs Giuseppe La Vela ITA
Adrian Boitan ROU vs Andrea Fiorentini ITA
John Sperle GER vs Stefan Popovic SRB
Mirza Basic BIH vs Nazar Oliynykov CRO

3 commenti

akgul num.1 14-03-2026 20:23

Piros

Jacquet

Squire
Gea

Dodig
Mrva
Neumayer
Giustino

patrick 14-03-2026 20:19

PIROS

GEA

TRAVAGLIA
GIUSTINO

DODIG
MOLCAN
NAGAL
JACQUET

brizz 14-03-2026 19:45

piros

gea

molcan
forejtek

dodig
travaglia
neumayer
jacquet

