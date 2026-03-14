Challenger 75 Zadar: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nel md (con una wild card) e tre nelle quali
Challenger 75 Zadar – Tabellone Principale – terra
(1) Zsombor Piros vs (WC) Enrico Dalla Valle
(Alt) Dusan Obradovic vs Duje Ajdukovic
Martin Krumich vs Qualifier
Qualifier vs (7) Matej Dodig
(4) Stefano Travaglia vs Mili Poljicak
Henri Squire vs Qualifier
Max Alcala Gurri vs Qualifier
(SE) Maxim Mrva vs (5) Alex Molcan
(8) Lukas Neumayer vs Sumit Nagal
Nerman Fatic vs Tiago Pereira
Qualifier vs Daniel Michalski
Dimitar Kuzmanov vs (3) Arthur Gea
(6) Lorenzo Giustino vs Jonas Forejtek
Andrej Nedic vs (WC) Emanuel Ivanisevic
(WC) Josip Simundza vs Qualifier
Jelle Sels vs (2) Kyrian Jacquet
Challenger 75 Zadar – Tabellone Qualificazione – terra
(Alt) (1) Adrian Boitan vs Andrea Fiorentini
Matyas Cerny vs (12) Giuseppe La Vela
(2) Stefan Palosi vs (Alt) Matthias Ujvary
John Sperle vs (7) Stefan Popovic
(3) Christian Langmo vs Daniel Salazar
Maxence Bertimon vs (10) Oleksii Krutykh
(4) Laurent Lokoli vs (WC) Karlo Kajin
(Alt) Dinko Dinev vs (8) Ergi Kirkin
(5) Mirza Basic vs (WC) Nazar Oliynykov
Ben Jones vs (9) Sergi Perez Contri
(6) Samuele Pieri vs (WC) Fran Rakonic
Edison Ambarzumjan vs (11) Gerard Campana Lee
Center Court – ore 10:00
Samuele Pieri vs Fran Rakonic
Laurent Lokoli vs Karlo Kajin
Maxence Bertimon vs Oleksii Krutykh
Ben Jones vs Sergi Perez Contri
Court 2 – ore 10:00
Edison Ambarzumjan vs Gerard Campana Lee
Dinko Dinev vs Ergi Kirkin
Stefan Palosi vs Matthias Ujvary
Christian Langmo vs Daniel Salazar
Court 3 – ore 10:00
Matyas Cerny vs Giuseppe La Vela
Adrian Boitan vs Andrea Fiorentini
John Sperle vs Stefan Popovic
Mirza Basic vs Nazar Oliynykov
