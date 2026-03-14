Juan Carlos Ferrero apre a nuovi scenari: “Da qui a fine anno possono esserci sorprese”

Juan Carlos Ferrero torna a far parlare di sé e lo fa con parole che lasciano spazio a più di un’interpretazione. L’ex numero 1 del mondo, intercettato dai microfoni di DAZN mentre seguiva una partita di calcio giovanile, ha lanciato un messaggio che non è passato inosservato, soprattutto pensando a un possibile ritorno da allenatore nel circuito.

Ferrero era presente a bordo campo in un contesto per lui molto familiare. Il tecnico spagnolo, infatti, è molto legato anche al mondo del calcio giovanile perché suo figlio è un grande appassionato e ha scelto il pallone prima della racchetta. Ma inevitabilmente, davanti alle telecamere, il discorso è finito anche sul tennis e sul suo futuro professionale.

Alla domanda su un possibile rientro come coach nel circuito, Ferrero non ha chiuso affatto la porta. Anzi, la sua risposta ha subito acceso curiosità e speculazioni: “Ho delle sfide future. Come sapete, ora sono coinvolto nel mondo del golf con Ángel Ayora, ma da qui a fine anno possono esserci sorprese.”

Parole brevi, ma piuttosto pesanti, perché arrivano da una figura che negli ultimi anni ha avuto un ruolo centrale nella crescita di Carlos Alcaraz e che resta uno dei tecnici più stimati del panorama internazionale.

Al momento Ferrero è impegnato anche in altri progetti, in particolare nel golf, dove sta seguendo il giovane Ángel Ayora, ma la frase pronunciata a DAZN lascia chiaramente aperta la possibilità di nuove avventure nei prossimi mesi.

Non ci sono ancora dettagli concreti su cosa possa accadere, né se le “sorprese” riguardino davvero un ritorno più diretto nel tennis di alto livello. Ma il messaggio è chiaro: Ferrero non esclude nuovi progetti da qui alla fine dell’anno.

E quando a parlare è uno come lui, il circuito ascolta sempre con attenzione.





Marco Rossi