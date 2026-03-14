Miami 2026, Kouame continua a bruciare le tappe: a 17 anni giocherà il suo primo Masters 1000

Il 2026 continua a regalare traguardi importanti a Moise Kouame, uno dei nomi più interessanti della nuova generazione francese. Il giovane talento transalpino farà infatti il suo debutto nel tabellone principale di un Masters 1000 più avanti questo mese, dopo aver ricevuto una wild card per il Miami Open.

Per il parigino, che ha compiuto 17 anni il 6 marzo, si tratta di un altro passo in avanti in una stagione già ricca di segnali molto incoraggianti. L’inizio dell’anno lo aveva infatti visto conquistare i suoi primi due titoli nel circuito ITF World Tennis Tour in patria, prima di vivere anche il suo primo assaggio di circuito ATP.

Kouame era infatti riuscito a superare le qualificazioni dell’Open Occitanie di Montpellier, centrando così il debutto in un tabellone principale ATP. In quell’occasione aveva anche messo in difficoltà un giocatore da top 100 come Aleksandar Kovacevic, trascinandolo fino al terzo set. Adesso, per lui, è pronto un altro salto di livello: il debutto in un Masters 1000 sul palcoscenico dell’Hard Rock Stadium di Miami.

Non solo Kouame: Miami punta forte sui giovani (come spesso accade)

Il francese non è l’unico talento Next Gen ad aver ricevuto una wild card per il torneo americano. Anche il giapponese Rei Sakamoto, 19 anni, sarà nel tabellone principale. Per lui si tratta di un ritorno importante, dopo che nel 2025 era riuscito a superare le qualificazioni e a ottenere proprio a Miami il suo primo accesso a un main draw Masters 1000.

Grande attenzione anche per Darwin Blanch, uno dei giovani più seguiti dal pubblico di casa. L’americano, oggi diciottenne, aveva già disputato due Masters 1000 a soli 16 anni nel 2024, iniziando proprio da Miami. L’altro appuntamento era stato Madrid, dove aveva anche avuto la possibilità di affrontare Rafael Nadal.

Le altre wild card maschili e femminili

Tra le wild card assegnate per il tabellone maschile figurano anche altri due nomi: l’americano Martin Damm, 22 anni, e il cinese Wu Yibing.

Nel femminile, invece, il gruppo delle invitate è guidato da due campionesse Slam e beniamine di casa come Venus Williams e Sloane Stephens. Insieme a loro ci saranno anche le statunitensi Taylor Townsend, Jennifer Brady e Ashlyn Krueger, oltre all’austriaca Lilli Tagger, all’australiana Emerson Jones e alla ceca Darja Vidmanova.

Kouame, un altro test per capire fin dove può arrivare

Tra tutti i nomi annunciati, però, quello di Kouame è forse uno dei più intriganti. Perché a soli 17 anni il francese sta già iniziando a costruire una stagione di grande crescita, fatta di primi titoli, primi tabelloni ATP e ora anche del primo ingresso in un Masters 1000.





Marco Rossi