Vallejo riporta il Paraguay in top 100: una giornata storica per il tennis paraguayano

Il tennis paraguayano può finalmente tornare a festeggiare un traguardo atteso da tantissimo tempo. Da lunedì, infatti, la bandiera del Paraguay tornerà ufficialmente tra i primi cento del ranking ATP grazie ad Adolfo Daniel Vallejo, classe 2004, protagonista di una crescita costante e sempre più convincente.

Il tennista di Asunción, forte di oltre venti vittorie stagionali in questo avvio di stagione, è riuscito a mettere insieme la combinazione di punti necessaria per abbattere la barriera della top 100 (al n.98 del mondo), centrando così uno degli obiettivi più significativi della sua giovane carriera.

Per il movimento tennistico paraguayano si tratta di una notizia dal peso enorme. Vallejo diventa infatti il giocatore che riporta il Paese tra i primi cento del mondo dopo un’attesa lunghissima, raccogliendo un’eredità che mancava da quasi vent’anni.

L’ultimo tennista paraguayano a riuscirci era stato Ramón Delgado, entrato nella top 100 nel 2005. Da allora sono passati più di 7.000 giorni, un vuoto lunghissimo che rende ancora più speciale il risultato ottenuto da Vallejo.

L’ingresso tra i migliori cento del ranking rappresenta non solo un premio al lavoro svolto fin qui, ma anche un segnale molto forte sul futuro del giocatore paraguayano. Vallejo è infatti considerato uno dei profili più interessanti della nuova generazione sudamericana e questo traguardo sembra soltanto un altro passo in avanti in un percorso che promette ancora crescita.

Per il Paraguay, intanto, conta soprattutto il ritorno di un proprio rappresentante in una zona del ranking che mancava da troppo tempo. E per Adolfo Daniel Vallejo questo lunedì rischia di diventare una data da ricordare a lungo: quella del definitivo ingresso tra i grandi del tennis mondiale.





Marco Rossi